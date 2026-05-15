Chapecoense x Remo – Palpites, análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1.72 na Betsson Placar provável: Chapecoense 1 x 1 Remo – 6.00 na Betsson Resultado: Empate – 3.10 na Betsson Aposta de valor: Abaixo de 2,5 gols – 1.77 na Superbet Mais provável de acontecer: Chapecoense: empate anula aposta – 1.42 na Betano

A Arena Condá será palco de um confronto que vale muito mais do que três pontos neste domingo, 17 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Chapecoense e Remo, lanterna e vice-lanterna da competição, medem forças em um duelo direto contra o rebaixamento que pode redefinir a temporada de ambos os clubes. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Os dois times subiram juntos da Série B no fim de 2025, garantindo o acesso na última rodada, em 23 de novembro. A Chapecoense, de volta à primeira divisão após quatro anos de ausência, amarga a última colocação com apenas nove pontos em 14 jogos. O Remo, que não disputava a Série A desde 1994, ocupa a 19ª posição com 12 pontos em 15 partidas, cinco a menos que o 17º colocado Grêmio.

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Análise da partida

A campanha da Chapecoense no Brasileirão é a pior entre os 20 clubes. O Verdão do Oeste soma uma vitória, seis empates e sete derrotas na competição, com um saldo de gols de menos 13, o mais negativo do campeonato. A primeira vitória foi aquele surpreendente 4 x 2 sobre o Santos na estreia, na Arena Condá.

O que sustenta o moral do elenco é o desempenho fora do Brasileirão. Na Copa do Brasil, a Chapecoense venceu o Botafogo por 2 x 0 na Arena Condá em 14 de maio, resultado que manteve o clube vivo na competição. Na Copa Sul-Sudeste, a equipe de Fábio Matias também vem somando pontos, com vitórias sobre América Mineiro (2 x 1 em 29 de abril) e resultados positivos contra o Operário Ferroviário.

Do lado do Remo, a situação é apenas ligeiramente melhor no papel. O Leão Azul conta com duas vitórias, seis empates e sete derrotas na Série A, mas acumula pontos que fazem diferença na matemática do rebaixamento. O empate por 1 x 1 com o Palmeiras no Mangueirão, na rodada passada (10 de maio), mostrou que a equipe tem capacidade de competir com os grandes quando se organiza.

Na Copa do Brasil, o Remo eliminou o Bahia com uma vitória por 2 x 1 em Belém no dia 13 de maio, e antes já havia batido o Botafogo por 2 x 1 no Rio de Janeiro em 2 de maio. Esses resultados fora de casa em competições paralelas contrastam com a dificuldade do time paraense na Série A, onde o saldo de gols negativo de nove evidencia as limitações do elenco contra adversários mais encorpados.

Para a Chapecoense, jogar na Arena Condá oferece algum conforto. A torcida catarinense, fiel mesmo nos momentos difíceis, tem comparecido ao estádio de pouco mais de 20 mil lugares e promete empurrar o time neste confronto direto.

Palpites para Chapecoense x Remo

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Confrontos diretos

O histórico entre Chapecoense e Remo é extremamente curto. Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes em competições oficiais, ambas pela Série B de 2025, e os dois jogos terminaram empatados em 1 x 1. A regularidade do resultado sugere um equilíbrio que pode se repetir neste domingo.

No primeiro encontro, em 13 de julho de 2025, pela 16ª rodada da Série B, Chapecoense e Remo dividiram os pontos na Arena Condá. No returno, em 2 de novembro no Estádio Baenão em Belém, o placar se repetiu. Naquela segunda partida, o Remo teve 1,83 xG contra 1,31 da Chapecoense, segundo dados do FotMob, mas não conseguiu converter a superioridade estatística em vitória.

Na Série B de 2025, os dois times fizeram campanhas paralelas na briga pelo acesso. A Chapecoense terminou em segundo lugar e o Remo em quarto, ambos garantindo a promoção na última rodada. O retorno à Série A marcou trajetórias semelhantes que agora se cruzam na disputa para evitar o caminho inverso.

Notícias de Chapecoense e Remo

Chapecoense: desfalques e dúvidas

O técnico Fábio Matias tem problemas no departamento médico. Maurício Garcez segue tratando lesão na coxa e é desfalque confirmado. Robert e Bruno Matias também continuam fora de combate, segundo informações publicadas pelo Trivela antes do jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil.

Walter Clar, o atacante uruguaio que lidera o time em gols na Série A com três tentos e nota 6,92 no FotMob, é peça-chave no sistema ofensivo e deve ser titular. Jean Carlos, meia com dois gols e duas assistências na Série A (segundo melhor em participações de gols do elenco, com nota 6,78 no FotMob), é outro nome decisivo. O zagueiro Doma acumula os 1,170 minutos de maior minutagem no elenco e contribuiu com um gol.

Provável escalação da Chapecoense (4-4-2): Anderson Paixão; Eduardo Doma, Caetano e João Paulo; Everton, Vitor,Camilo e Bruno Pacheco; Ênio, Ítalo e Marcinho. Técnico: Fábio Matias.

Remo: desfalques e dúvidas

Léo Condé tem desfalques importantes no setor defensivo. Kayky Almeida (lesão no joelho), João Lucas (lesão no menisco) e Thalisson (joelho) estão todos no departamento médico com previsão de retorno apenas para o fim de maio. A ausência de Kayky Almeida, que foi um dos pilares da campanha de acesso na Série B 2025, obriga Condé a improvisar a zaga com Marllon e Duplexe Tchamba, o camaronês que tem ganhado espaço.

Alef Manga é o grande destaque do Remo em 2026. O atacante lidera todas as estatísticas ofensivas do time na Série A: quatro gols, três assistências, sete participações em gols e a melhor nota do elenco (7,00 no FotMob). Ao lado dele, Gabriel Taliari (três gols) e Jája Silva (dois gols) completam o setor ofensivo. Yago Pikachu, aos 33 anos, e Vitor Bueno (nota 6,96 no FotMob) são as referências de experiência no meio-campo. Marcelo Rangel segue inabalável no gol, com 1.350 minutos jogados, ao lado do zagueiro Marllon.

Provável escalação do Remo (4-3-3): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marlon, Tchamba e Mayk; De Paula, Welison e Pikachu; Bueno, Jajá e Manga. Técnico: Léo Condé.

Destaques individuais de Chapecoense x Remo

Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols na Série A 2026 (líder do elenco) 6.92 Nota média no FotMob (maior do time) 0,35 Gols por 90 minutos na Série A 4 Participações em gols (gols + assistências) Jogador destaque · Remo Alef Manga 4 Gols na Série A 2026 (líder do elenco) 3 Assistências na Série A (também líder) 7,00 Nota média no FotMob (maior do time) 1.083 Minutos em campo na Série A

Os técnicos

Fábio Matias assumiu a Chapecoense em 8 de abril de 2026, substituindo Gilmar Dal Pozzo, demitido após a goleada de 0 x 4 para o Atlético-MG na Arena Condá pela nona rodada. O treinador de 46 anos chegou da Portuguesa de São Paulo, onde iniciava a temporada na Série D, e assinou até o fim de 2026. Com passagens por Botafogo e Juventude no currículo, Matias herdou um elenco na lanterna e tem buscado reorganizar o time mental e taticamente. A vitória por 2 x 0 sobre o Botafogo na Copa do Brasil, em 14 de maio, foi o resultado mais expressivo de sua gestão até aqui.

Léo Condé chegou ao Remo em 4 de março de 2026, logo após a demissão de Juan Carlos Osorio, que não venceu nenhum jogo na Série A durante sua curta passagem de 14 partidas. Condé abandonou o rodízio excessivo de Osorio e estabeleceu uma base titular definida. O treinador tem experiência na elite, embora sua última passagem no Ceará em 2025 tenha terminado com rebaixamento na última rodada. No Remo, ele já conseguiu resultados de prestígio, como o empate com o líder Palmeiras e a classificação sobre o Bahia pela Copa do Brasil.

Análise tática

A Chapecoense de Fábio Matias ainda está em processo de transição tática. O treinador herdou o esquema com três zagueiros centrais (Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo) utilizado por Dal Pozzo, mas tem feito ajustes na velocidade das transições e na construção de jogadas pelas pontas, segundo o próprio Matias em coletiva na Arena Condá. A equipe aposta em cruzamentos na área como arma ofensiva, com os alas Maílton e Walter Clar dando amplitude.

O Remo de Léo Condé opera em 4-2-3-1, com Alef Manga como referência na frente. A dupla de volantes Zé Welison e Patrick protege a zaga, enquanto Yago Pikachu pela direita, Jajá pela esquerda e Vitor Bueno no centro da meia formam o trio ofensivo atrás do atacante. Contra a linha de três da Chapecoense, os pontas do Remo podem encontrar espaços no intervalo entre os zagueiros e os alas.

A fragilidade defensiva é o denominador comum entre os dois times. A Chapecoense carrega o pior saldo de gols do campeonato (menos 13), enquanto o Remo tem saldo negativo de nove. O fato de Fábio Matias estar há pouco mais de cinco semanas no cargo significa que o time catarinense ainda não tem automatismos consolidados, o que pode favorecer um Remo mais rodado sob o comando de Condé. A pressão psicológica de um confronto direto no Z4 tende a pesar nas decisões dentro de campo.

Prognóstico de placar exato para Chapecoense x Remo

🎯 Palpite do Lance! Chapecoense 1 x 1 Remo O histórico aponta equilíbrio total entre os dois clubes: os dois únicos confrontos terminaram 1 x 1 na Série B 2025, e a situação na tabela reforça a paridade. A Chapecoense tem o fator casa, mas o Remo chega motivado pela eliminação do Bahia na Copa do Brasil. Os dois jogos entre Chapecoense e Remo na Série B 2025 terminaram empatados em 1 x 1

jogos entre Chapecoense e Remo na Série B 2025 terminaram empatados em A Chapecoense venceu o Botafogo por 2 x 0 na Copa do Brasil e chega com moral elevada

na Copa do Brasil e chega com moral elevada O Remo empatou com o líder Palmeiras por 1 x 1 na última rodada da Série A

por 1 x 1 na última rodada da Série A Alef Manga soma sete participações em gols na Série A (quatro gols, três assistências)

Resumo dos palpites do Lance! para Chapecoense x Remo