Barcelona x Real Betis Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Primeiro tempo mais produtivo – 3,25 na Betsson Placar provável: Barcelona 3 x 1 Real Betis – 8,50 na Betsson Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – 1,52 na Betsson Aposta de valor: Ferran Torres marca a qualquer momento – 1,81 na Br4Bet Aposta com boas chances de acontecer: Mais de 1.5 gols no primeiro tempo – 1,95 na Betano

O Barcelona recebe o Real Betis neste domingo, 17 de maio de 2026, no Spotify Camp Nou, pela 37ª rodada da La Liga. Já campeão espanhol com antecedência, o time de Hansi Flick chega embalado por uma campanha dominante, com 91 pontos, 91 gols marcados e apenas 32 sofridos em 36 partidas.

O Betis de Manuel Pellegrini também vive clima positivo após garantir vaga na próxima Champions League com a vitória sobre o Elche. Sem pressão na reta final da temporada, a equipe andaluza aposta no bom momento ofensivo de Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli e Antony para tentar surpreender em Barcelona. Confira os palpites do Lance para o duelo na Catalunha e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida: Camp Nou recebe festa dupla na reta final da La Liga

O Barcelona de Hansi Flick construiu uma campanha dominante na La Liga 2025/26. São 30 vitórias, um empate e apenas cinco derrotas, todas fora de casa. No Spotify Camp Nou, o desempenho foi impecável: 18 vitórias em 18 partidas, com 54 gols marcados e somente nove sofridos.

A derrota por 1 a 0 para o Alavés, em Vitória-Gasteiz, na última quarta-feira, pouco altera o cenário. Flick optou por preservar titulares e promover ampla rotação, utilizando jovens e reservas como Álvaro Cortés, Marc Bernal, Marc Casadó e Roony Bardghji. Mesmo com 77,2% de posse de bola, o Barcelona não acertou nenhuma finalização no alvo.

Antes desse tropeço, o Barça vinha de 11 vitórias consecutivas na La Liga, sequência que consolidou o título espanhol. Nesse período, venceu adversários como Getafe, Celta de Vigo, Osasuna e Real Madrid, incluindo o clássico por 2 a 0 que garantiu matematicamente o bicampeonato.

O Real Betis, por outro lado, chega em um momento de grande regularidade. A equipe de Manuel Pellegrini acumula oito partidas sem derrota na La Liga, com três vitórias e cinco empates. Nesse recorte, o time venceu Girona, Real Oviedo e Elche, além de empatar com Real Madrid e Real Sociedad.

A campanha do Betis chama atenção pela consistência ao longo da temporada. São 14 vitórias, 15 empates e apenas sete derrotas, embora o alto número de igualdades revele dificuldade em transformar domínio em triunfos. Fora de casa, o desempenho é mais modesto: cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas, com média de 1,33 ponto por jogo.

Ofensivamente, o Betis também apresentou bons números em La Liga. A equipe marcou 56 gols, sexto melhor ataque da competição, com destaque para Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli e Antony, protagonistas do setor ofensivo. A vaga na próxima Champions League, garantida após 21 anos, encerra uma temporada histórica para o clube andaluz, que também alcançou as quartas de final da Europa League.

Outros palpites para Barcelona x Real Betis

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Confrontos diretos

O domínio recente do Barcelona sobre o Real Betis é amplo. O clube catalão acumula 10 partidas sem perder no confronto, com oito vitórias e dois empates nesse período. No duelo do primeiro turno desta La Liga, disputado em dezembro de 2025, o Barcelona venceu por 5 a 3 em Sevilla, com destaque para Ferran Torres, autor de três gols, além de tentos de Roony Bardghji e Lamine Yamal.

Naquele jogo, Antony abriu o placar para o Betis logo aos seis minutos, enquanto Diego Llorente e Cucho Hernández ainda descontaram no fim da partida. Na temporada 2024/25, os times empataram em 1 a 1 em Barcelona pela liga, mas o Barça goleou por 5 a 1 na Copa do Rei, em janeiro de 2025.

O retrospecto geral recente também favorece amplamente o Barcelona. Nos últimos 31 confrontos entre os clubes, foram 23 vitórias catalãs, seis empates e apenas três triunfos do Betis. Além disso, os jogos costumam ser movimentados ofensivamente: a média é de 4,58 gols por partida, e ambas as equipes marcaram em 77% dos encontros recentes, reforçando a tendência de mais um duelo aberto e com gols dos dois lados.

Notícias de Barcelona x Real Betis

Barcelona: desfalques e dúvidas

O Barcelona seguirá sem contar com Lamine Yamal, que sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da perna esquerda durante a vitória sobre o Celta de Vigo, em abril. O atacante de 18 anos é o principal artilheiro da equipe na temporada, com 24 gols em todas as competições, sendo 16 apenas na La Liga, empatado com Ferran Torres. A previsão é que o jovem só retorne após a Copa do Mundo.

A principal notícia positiva para Hansi Flick é que o restante do elenco está praticamente à disposição. Raphinha, afastado desde março por lesão muscular sofrida em amistoso da Seleção Brasileira, voltou a ser relacionado recentemente e retorna ao grupo após cumprir suspensão diante do Alavés. Frenkie de Jong, Fermín López, Gavi e Andreas Christensen também estão disponíveis para a partida.

Flick deve promover mudanças importantes em relação ao time alternativo utilizado na derrota para o Alavés. Jogadores como Pedri, Gavi, Ronald Araújo, Ferran Torres e Joan García têm grandes chances de retornar entre os titulares. A intenção do treinador é encerrar a temporada no Camp Nou com uma atuação forte diante da torcida antes da rodada final contra o Valencia.

Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Pedri e Gavi; Ferran Torres, Dani Olmo e Fermín López; Robert Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Real Betis: desfalques e dúvidas

O Real Betis terá cinco desfalques confirmados para o confronto diante do Barcelona. Marc Bartra deve perder o restante da temporada por lesão, enquanto Ángel Ortiz e Aitor Ruibal também seguem fora por problemas físicos.

Além disso, Cucho Hernández e Diego Llorente cumprem suspensão automática após receberem cartões amarelos na vitória sobre o Elche. A ausência de Cucho pesa especialmente para o setor ofensivo, já que o atacante é o artilheiro do Betis na La Liga, com 11 gols, além de 15 tentos somando todas as competições.

Sem Cucho, Manuel Pellegrini deve utilizar Cédric Bakambu ou Ezequiel Ávila como referência no ataque. Antony e Abde Ezzalzouli devem permanecer pelos lados do campo, enquanto Giovani Lo Celso seguirá responsável pela criação central da equipe.

Ezzalzouli chega em grande momento para o duelo. O atacante marroquino, revelado pelo próprio Barcelona, soma cinco gols e duas assistências nos últimos sete jogos. Além disso, lidera o elenco do Betis em assistências na temporada e aparece como o jogador mais bem avaliado da equipe no FotMob.

Provável escalação do Real Betis (4-2-3-1): Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Valentín Gómez, Natan e Junior Firpo; Sofyan Amrabat e Pablo Fornals; Antony, Giovani Lo Celso e Abde Ezzalzouli; Cédric Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

Destaques individuais de Barcelona x Real Betis

Jogador destaque · Barcelona Ferran Torres 16 Gols na La Liga, empatado com Yamal como artilheiro do Barça 0,76 Gols por partida na La Liga 3 Gols sobre o Betis no jogo do primeiro turno 19 Gols em todas as competições na temporada 2025/26 Jogador destaque · Real Betis Abde Ezzalzouli 14 Gols em todas as competições na temporada 13 Assistências na temporada, líder absoluto do elenco 7,56 Nota média FotMob na liga, melhor avaliação do Betis 67 Faltas sofridas na liga, desequilíbrio constante no 1 x 1

Os Técnicos: Flick busca marca histórica, Pellegrini celebra vaga na Champions

Hansi Flick completa sua segunda temporada no comando do Barcelona já com dois títulos consecutivos de La Liga, algo que o clube não alcançava desde 2019. O treinador alemão implementou um estilo ofensivo intenso, transformando o Camp Nou em uma das principais forças ofensivas da Europa: são 91 gols marcados em 36 jogos da liga, média superior a 2,5 por partida. Mesmo sem Lamine Yamal na reta final da temporada, Flick conseguiu manter o alto nível competitivo da equipe, alternando entre os sistemas 4-2-3-1 e 4-3-3, sempre priorizando pressão alta e transições rápidas.

A eliminação para o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions League segue como o principal ponto negativo da temporada, mas o bicampeonato espanhol e a conquista da Supercopa da Espanha consolidaram o trabalho do treinador. Flick renovou recentemente seu contrato até 2028 e deixou claro que o grande objetivo do clube para a próxima temporada será voltar a disputar o título europeu.

Manuel Pellegrini, aos 72 anos, segue conduzindo o Real Betis a uma das fases mais importantes de sua história recente. O treinador chileno levou o clube à final da Conference League na temporada passada, às quartas de final da Europa League nesta edição e agora garantiu a classificação do Betis para a Champions League pela primeira vez em 21 anos.

Experiente em competições europeias, Pellegrini já alcançou semifinais de Champions League com Villarreal e Manchester City, além das quartas com o Málaga. No Betis, consolidou uma equipe organizada no 4-2-3-1, apostando em transições rápidas pelos lados do campo e equilíbrio no meio-campo. O próximo desafio será manter o nível competitivo do elenco diante do calendário mais pesado da temporada 2026/27.

Análise Tática

Hansi Flick deve manter o Barcelona no 4-2-3-1, mas com mudanças importantes em relação ao time alternativo que perdeu para o Alavés. Pedri e Gavi formam a dupla de volantes, enquanto Dani Olmo atua centralizado na criação. Ferran Torres retorna ao lado direito do ataque, Fermín López ocupa a esquerda e Lewandowski segue como referência ofensiva. Rashford e Raphinha aparecem como opções de impacto no banco. A proposta do Barça continua baseada em posse de bola alta, pressão no campo ofensivo e avanço constante dos laterais Koundé e Gerard Martín para gerar superioridade pelos lados.

O Real Betis de Manuel Pellegrini também deve atuar no 4-2-3-1, criando confrontos diretos em praticamente todos os setores do campo. O principal foco tático estará nos lados: Ezzalzouli enfrentará Koundé pelo setor esquerdo do ataque andaluz, enquanto Antony terá espaço para explorar o lado de Martín. O atacante marroquino do Betis tem sido um dos jogadores mais desequilibrantes da equipe, acumulando alto número de dribles e faltas sofridas na temporada. Caso consiga atrair marcações, poderá abrir espaços importantes para as infiltrações de Lo Celso e Fornals pelo centro.

O principal problema do Betis está na defesa desfalcada. Sem Diego Llorente, suspenso, além dos lesionados Bartra e Ruibal, a dupla Valentín Gómez e Natan terá a missão de conter a movimentação de Dani Olmo entre linhas e a inteligência de Lewandowski dentro da área. O Barcelona marcou no primeiro tempo em grande parte dos jogos no Camp Nou nesta temporada, aumentando a pressão inicial sobre os visitantes.

Sem Cucho Hernández, o Betis também perde sua principal referência ofensiva. Bakambu oferece mais velocidade em profundidade, mas participa menos da construção ofensiva do que o colombiano. Assim, os contra-ataques passam a ser a principal arma do time de Pellegrini, especialmente explorando os espaços deixados pelos laterais do Barcelona quando avançam ao ataque.

Prognóstico de placar exato para Barcelona x Real Betis