Athletico-PR x Flamengo – Palpites, análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Flamengo – 2.18 na Betsson Placar provável: Athletico-PR 1 x 2 Flamengo – 8.00 na Betsson Resultado: Ambas as equipes marcam – 1.88 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols no total – 2.12 na Superbet Aposta ousada: Kevin Viveros marca a qualquer momento – 2.45 na Betano

Dois rubro-negros em momentos distintos se encontram na Arena da Baixada, domingo, 17 de maio, em Curitiba, pela 16ª rodada do Brasileirão Betano 2026. O Athletico-PR, quinto colocado com 23 pontos e dono da melhor campanha como mandante da competição, tenta converter o bom desempenho em casa em uma vaga no G4. Do outro lado, o Flamengo chega como vice-líder, com 30 pontos em 14 jogos e um jogo a menos que o líder Palmeiras, buscando manter a pressão pela ponta da tabela.

O contexto emocional pesa de forma diferente para cada lado. O Furacão se classificou para as oitavas da Copa do Brasil na quinta-feira (14), após eliminar o Atlético-GO nos pênaltis (4 x 1), mas não vence há duas rodadas no Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, viveu um pesadelo no Barradão na mesma noite: perdeu para o Vitória por 2 x 0 e foi eliminado da Copa do Brasil com placar agregado de 3 x 2.

A queda encerrou uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Rubro-Negro carioca. A reação da equipe de Leonardo Jardim a essa eliminação precoce será um dos pontos centrais do duelo em Curitiba.

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Análise da partida

O Athletico-PR faz uma campanha notável para um time recém-promovido da Série B. Sob o comando de Odair Hellmann, o Furacão acumula sete vitórias, dois empates e seis derrotas em 15 rodadas, com 20 gols marcados e 16 sofridos. Kevin Viveros, com oito gols, divide a artilharia do campeonato e é a principal arma ofensiva da equipe paranaense.

Em casa, o desempenho é ainda mais impressionante. O Athletico soma seis vitórias, um empate e apenas uma derrota na Arena da Baixada pelo Brasileirão, o que faz do Furacão o melhor mandante da competição até aqui. O gramado sintético e o apoio da torcida, que esgotou os ingressos do setor visitante já no sábado (9), transformam a Baixada em um ambiente hostil para qualquer visitante.

O problema recente, porém, é a oscilação. O Athletico não venceu nas duas últimas rodadas do Brasileirão: empatou sem gols com o Grêmio na Baixada (dia 2 de maio) e depois perdeu para o Vasco por 1 x 0 em São Januário (dia 10 de maio). Antes disso, havia goleado o Vitória por 3 x 1 em casa.

A forma atual no campeonato é de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. O recorte recente mostra que o Furacão precisa reagir em casa para não perder contato com o G4.

O Flamengo, por outro lado, vive o melhor momento coletivo da temporada no Brasileirão, apesar do tropeço na Copa do Brasil. Com nove vitórias, três empates e duas derrotas em 14 partidas, o time de Leonardo Jardim ostenta o melhor ataque da Série A: 27 gols, média de quase dois por jogo. A defesa também é sólida, com apenas 12 gols sofridos.

A campanha fora de casa reforça a confiança. O Flamengo acumula cinco vitórias como visitante no Brasileirão 2026, incluindo a goleada por 4 x 0 sobre o Atlético-MG na Arena MRV (26 de abril) e o triunfo por 1 x 0 sobre o Grêmio na Arena do Grêmio (10 de maio), com gol de Carrascal.

Na tabela, são quatro pontos atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos. Uma vitória em Curitiba pode deixar o Flamengo a apenas um ponto da liderança, dependendo do resultado do Palmeiras contra o Cruzeiro.

A eliminação da Copa do Brasil, porém, muda o cenário da temporada rubro-negra. No mesmo dia da queda para o Vitória, o presidente Bap havia declarado que a meta era a tríplice coroa. Agora, Brasileirão e Libertadores são os dois únicos objetivos que restam.

O foco total no campeonato pode ser um trunfo, mas o desgaste emocional de perder para o Vitória no Barradão, com falhas individuais de Rossi no segundo gol, é um fator a monitorar. A capacidade de reagir a esse tropeço definirá o patamar do Flamengo na reta de meio de temporada.

Palpites para Athletico-PR x Flamengo

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Confrontos diretos

Athletico-PR e Flamengo se enfrentaram 79 vezes na história, com 32 vitórias do Flamengo, 19 empates e 28 triunfos do Furacão. No histórico geral, a vantagem carioca é clara, mas o Athletico tem tradição de complicar a vida do Flamengo em Curitiba, especialmente na Arena da Baixada.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Flamengo venceu três vezes, houve um empate e o Athletico venceu uma, justamente por 3 x 0, resultado que mostra que, quando o Furacão acerta o plano de jogo, pode ser devastador contra qualquer adversário. No entanto, na maioria dos duelos recentes, o Flamengo conseguiu impor seu jogo.

Este será o primeiro encontro entre as equipes no Brasileirão 2026. Para o Athletico, pontuar contra um adversário direto do topo é fundamental para manter as ambições de Libertadores. Para o Flamengo, os três pontos significam não apenas perseguir o Palmeiras, mas também afastar o trauma da quinta-feira à noite em Salvador.

Notícias do Athletico-PR e Flamengo

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

Odair Hellmann deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas, com o esquema 3-4-2-1 que tem sido a marca da equipe em casa. Kevin Viveros é o homem-gol e peça inegociável no ataque. Stiven Mendoza, pela ala direita, traz experiência e qualidade nos cruzamentos.

O Furacão utilizou força máxima no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético-GO na quinta-feira. O fato de o jogo ter terminado 0 x 0 no tempo regulamentar e ido para os pênaltis significa que todos os titulares atuaram por 90 minutos, o que pode representar algum desgaste para o duelo de domingo. Juan Portilla e Bruno Zapelli são peças importantes no meio-campo criativo.

Provável escalação do Athletico-PR (3-4-2-1): Santos; Esquivel, Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Jadson, Felipinho e Mendoza; Bruno Zapelli e João Cruz; Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Flamengo: desfalques e dúvidas

Leonardo Jardim poupou alguns titulares na derrota para o Vitória, mas nomes como Léo Pereira, Jorginho, Carrascal e Samuel Lino atuaram no Barradão. Rossi, apesar das falhas no segundo gol do Vitória, deve seguir como titular. A expectativa é que Jardim escale o que tem de melhor para responder à eliminação.

O principal desfalque confirmado é Giorgian de Arrascaeta, que passou por cirurgia após fratura na clavícula direita e segue em recuperação. Carrascal vem exercendo a função de substituto direto do uruguaio e deve manter a posição de meia centralizado.

Pedro, artilheiro do Brasileirão com oito gols e maior goleador do futebol brasileiro na temporada de 2026 (16 gols em todas as competições), não foi titular contra o Vitória, entrando no segundo tempo. O centroavante deve retomar a posição de referência no ataque contra o Athletico.

De La Cruz e Plata também devem ser titulares em Curitiba, reforçando o setor ofensivo. Varela deve ocupar a lateral direita, e Léo Ortiz é a opção para a zaga ao lado de Léo Pereira. Everton Araújo e Jorginho estão fora, suspensos por terceiro amarelo.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz e Saúl; Luís Araújo, Carrascal e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de Athletico-PR x Flamengo

Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 8 Gols no Brasileirão 2026 1 Assistência na temporada 0,53 Gols por jogo no Brasileirão Artilheiro Divide a artilharia com Pedro (FLA) Jogador destaque · Flamengo Pedro 8 Gols no Brasileirão 2026 16 Gols na temporada (todas as competições) 3 Assistências no Brasileirão 0,57 Gols por jogo no Brasileirão

Os técnicos

Odair Hellmann tem feito um trabalho consistente no Athletico-PR. Conduzir um time recém-promovido da Série B ao quinto lugar após 15 rodadas é um feito que merece reconhecimento, ainda mais com a classificação para as oitavas da Copa do Brasil na mesma semana. Hellmann aposta em um sistema de três zagueiros que dá solidez defensiva e libera os alas para projetar o ataque. O desafio contra o Flamengo é manter a organização sem se retrair, algo que custou caro nas duas últimas derrotas.

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo com a missão de manter o nível do bicampeonato. O técnico português, que chegou ao clube após passagem pelo Cruzeiro, implementou um jogo ofensivo e direto, baseado na velocidade das transições e na capacidade individual do elenco. Com 30 pontos em 14 jogos, a média de 2,14 pontos por partida é de candidato ao título. A forma como Jardim reagirá à eliminação da Copa do Brasil, porém, será um teste de personalidade para ele e para o grupo.

Análise tática

O Athletico-PR deve se posicionar em um 3-4-2-1, com Viveros como referência no ataque e João Cruz e Bruno Zapelli atuando como meias por dentro. As alas de Mendoza (direita) e Gilberto Junior (esquerda) são fundamentais para dar amplitude e criar superioridade numérica nas laterais. O ponto forte do sistema é a solidez central, com três zagueiros protegendo o goleiro Santos.

O Flamengo, em 4-2-3-1, terá Jorginho e De La Cruz como dupla de volantes, com Carrascal centralizado e Plata e Samuel Lino pelas pontas. Pedro, como centroavante fixo, é o alvo dos cruzamentos e bolas em profundidade. A principal ameaça do Flamengo será a velocidade nas transições, especialmente por Plata, que pode explorar o espaço nas costas dos alas do Athletico.

A fragilidade do 3-4-2-1 do Athletico está justamente nos corredores. Se o Flamengo conseguir atrair a marcação central e alternar o jogo rapidamente para as pontas, pode isolar Plata ou Samuel Lino contra um zagueiro.

Por outro lado, se o Furacão conseguir pressionar a saída de bola do Flamengo e forçar erros no primeiro passe, os contra-ataques rápidos com Viveros podem ser letais. O gramado sintético da Arena da Baixada favorece o estilo do Athletico, que conhece bem o piso, enquanto equipes visitantes costumam levar alguns minutos para se adaptar.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Flamengo

🎯 Palpite do Lance! Athletico-PR 1 x 2 Flamengo O Flamengo tem qualidade suficiente para vencer na Arena da Baixada, mas o Athletico, com Viveros em grande fase e o fator casa, deve balançar as redes pelo menos uma vez. A eliminação na Copa do Brasil pode funcionar como combustível para o Rubro-Negro carioca. O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão com 27 gols em 14 jogos

do Brasileirão com gols em jogos O Athletico-PR venceu seis dos oito jogos como mandante na competição

dos jogos como mandante na competição Nos últimos cinco confrontos diretos, o Flamengo venceu três

confrontos diretos, o Flamengo venceu Pedro e Viveros dividem a artilharia com oito gols cada e devem protagonizar o duelo ofensivo

gols cada e devem protagonizar o duelo ofensivo O Flamengo soma cinco vitórias como visitante e é o melhor time fora de casa no Brasileirão

Resumo dos palpites do Lance! para Athletico-PR x Flamengo