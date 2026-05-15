Inter Miami x Portland – Palpites, análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Inter Miami vence e mais de 2,5 gols – 1.58 na Betsson Placar provável: Inter Miami 3 x 1 Portland Timbers – 8.50 na Betsson Resultado: Ambas as equipes marcam – 1.46 na Betsson Aposta de valor: Mais de 3,5 gols no total – 1.68 na Superbet Chances altas de acontecer: Messi marca a qualquer momento – 1.40 na Betano

O Inter Miami recebe o Portland Timbers neste domingo, 17 de maio, no Nu Stadium, em Miami, pela rodada 14 da MLS 2026. Os atuais campeões da MLS Cup somam 25 pontos (7V-2D-4E) e ocupam a segunda posição na Conferência Leste, apenas dois atrás do líder Nashville, mas ainda não venceram em quatro partidas disputadas em sua nova casa desde a inauguração do estádio.

Do outro lado, o Portland Timbers de Phil Neville chega a South Beach como 12º colocado da Conferência Oeste, com 14 pontos (4V-6D-2E) em 12 jogos, dois abaixo da linha de classificação para os playoffs. O técnico inglês faz um retorno especial ao sul da Flórida: Neville comandou o próprio Inter Miami entre 2021 e 2023 e conhece bem o ambiente do clube. A questão central do confronto é direta: o ataque avassalador de Miami, autor de nove gols nos dois últimos jogos, será suficiente para superar a frustração do Nu Stadium?

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Análise da partida

O Inter Miami vive um paradoxo fascinante: é o melhor time fora de casa da MLS, com sete vitórias em oito partidas como visitante (7V-1D-1E), mas não consegue vencer em seu próprio estádio. Nos quatro jogos disputados no Nu Stadium, o time de Guillermo Hoyos somou três empates e uma derrota, incluindo a dolorosa virada de 4 x 3 sofrida para o Orlando City no Florida Derby, em 2 de maio, quando os Herons lideravam por 3 x 0.

Os números ofensivos são impressionantes: 26 gols marcados em 13 partidas, com Messi e De Paul funcionando como dupla criativa em sintonia quase telepática. Germán Berterame, contratação vinda do Monterrey, já soma quatro gols e três assistências em 13 jogos. Após a derrota para o Orlando, o Miami se recuperou com duas vitórias convincentes fora de casa: 4 x 2 no Toronto e 5 x 3 no Cincinnati, somando nove gols no intervalo de quatro dias.

A defesa, porém, é o calcanhar de Aquiles. O Miami não mantém a rede intocada desde a vitória por 2 x 0 sobre o Real Salt Lake, em 23 de abril. São 21 gols sofridos na temporada, e nos últimos quatro jogos da MLS a equipe cedeu dez gols (um contra o New England, quatro contra o Orlando, dois contra o Toronto e três contra o Cincinnati).

O Portland, por sua vez, oscila entre extremos. No Providence Park, o time é competitivo: três vitórias, uma derrota e um empate como mandante. Fora de casa, porém, os Timbers venceram apenas uma de sete partidas em 2026. O dado mais revelador: Portland nunca conquistou um ponto sequer como visitante contra clubes da Flórida na história da MLS.

A goleada de 6 x 0 sobre o Sporting Kansas City, com quatro gols nos primeiros 26 minutos, foi a maior margem de vitória da história do clube. Kevin Kelsy registrou quatro participações em gols naquela noite (dois gols e duas assistências), e o ataque ganhou uma confiança que há semanas parecia distante. Na sequência, o empate de 2 x 2 em Montreal mostrou resiliência, com Cole Bassett empatando nos minutos finais.

O cenário mais amplo da temporada envolve a Copa do Mundo de 2026, que vai paralisar a MLS no verão. Messi lidera a Argentina na defesa do título, Dayne St. Clair disputa a vaga de titular do Canadá e Finn Surman representará a Nova Zelândia. Cada ponto conta antes da pausa internacional.

Palpites para Inter Miami x Portland

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Confrontos diretos

O histórico entre Inter Miami e Portland Timbers é breve. As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes na temporada regular da MLS, com uma vitória para cada lado, ambas como mandante. Portland venceu por 1 x 0 em sua casa, e Miami devolveu o resultado com um 2 x 1 no então Chase Stadium, em Fort Lauderdale, em maio de 2022.

Esta será, portanto, apenas a terceira partida entre os clubes na liga. O último confronto aconteceu há mais de quatro anos, quando Phil Neville ainda era o técnico do Inter Miami. O inglês agora está do outro lado e conhece de perto os bastidores do clube sul-floridano.

Com um retrospecto tão limitado, o confronto direto oferece pouca base estatística para projeções. Os dois duelos anteriores tiveram poucos gols (um e dois, respectivamente), o que contrasta com o padrão atual das equipes, que têm participado de jogos abertos e com muitas chances criadas em 2026.

Notícias do Inter Miami e Portland Timbers

Inter Miami: desfalques e dúvidas

O relatório oficial de disponibilidade da MLS lista dois jogadores como fora: Tadeo Allende (joelho) e Noah Allen (adutor). Allen vinha sendo titular na lateral esquerda até se lesionar, e sua ausência abre espaço para Sergio Reguilón, que já atuou na posição contra o Cincinnati (65 minutos em 13 de maio).

Messi é o grande destaque positivo. O argentino marcou dois gols na vitória de 5 x 3 sobre o Cincinnati, com o quinto gol sendo creditado como gol contra de Celentano. Na semana anterior, foi o protagonista do 4 x 2 sobre o Toronto, com um gol e duas assistências. Messi soma 11 gols e cinco assistências na MLS 2026 e alcançou a marca de 100 participações em gols na temporada regular da liga mais rápido que qualquer jogador na história: 59 gols e 41 assistências em 64 partidas.

Rodrigo De Paul vive fase igualmente inspirada: duas partidas consecutivas com mais de uma assistência e um total de três gols e sete assistências na temporada. Luis Suárez retomou seu lugar no time titular e soma um gol e três assistências nos últimos três jogos como titular.

Provável escalação do Inter Miami (4-3-3): Dayne; Fray, Luján, Micael, Reguilón; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Suárez, Berterame. Técnico: Guillermo Hoyos.

Portland Timbers: desfalques e dúvidas

O Portland tem um jogador listado como fora no relatório oficial da MLS: Omir Fernandez (pé). Fora isso, Phil Neville conta com o elenco praticamente completo para a viagem ao sul da Flórida.

A dúvida principal no ataque envolve Antony. O brasileiro ex-Manchester United foi banco na partida contra o Montreal, com Alexander Aravena iniciando em seu lugar. Neville pode optar por alternar novamente, considerando o desgaste do calendário com dois jogos em quatro dias.

Kevin Kelsy é o homem em forma: cinco gols nos últimos seis jogos e líder isolado do time em participações diretas (oito no total, com cinco gols e três assistências). O venezuelano de 21 anos, adquirido do Shakhtar Donetsk, mede 1,93 m e se tornou uma referência eficiente na área. Kristoffer Velde (quatro gols e três assistências) e Cole Bassett (dois gols e três assistências) completam o trio ofensivo mais produtivo dos Timbers.

Provável escalação do Portland Timbers (4-3-3): Pantemis; Bye, Surman, K. Miller, Fory; Caicedo, Da Costa, Bassett; Antony, Kelsy, Velde. Técnico: Phil Neville.

Destaques individuais de Inter Miami x Portland Timbers

Jogador destaque · Inter Miami Lionel Messi 11 Gols na MLS 2026 5 Assistências na temporada 8,39 Nota média FotMob em 2026 Recorde Mais rápido a 100 participações na MLS Jogador destaque · Portland Timbers Kevin Kelsy 5 Gols na MLS 2026 3 Assistências na temporada 4 Participações em gols nos últimos dois jogos 1,93 m Ameaça aérea constante na área

Os técnicos

Guillermo Hoyos assumiu o Inter Miami como interino em abril de 2026, após a renúncia de Javier Mascherano por motivos pessoais. Hoyos era diretor esportivo do clube e tem relação de longa data com Messi, desde os tempos de La Masia. Sob seu comando, o Miami venceu as duas primeiras partidas como visitante (Colorado e Salt Lake), empatou com New England e Austin em casa, perdeu para o Orlando e voltou a vencer fora contra Toronto e Cincinnati.

Phil Neville conhece o caminho para o Nu Stadium. O inglês foi o primeiro técnico do Inter Miami a alcançar os playoffs, em 2022, antes de ser demitido em junho de 2023. Agora à frente do Portland, Neville trouxe reforços significativos como Antony (ex-Manchester United), Kristoffer Velde e Cole Bassett, mas ainda busca consistência fora de casa: apenas uma vitória em sete jogos como visitante.

Análise tática

O Inter Miami tem alternado entre o 4-3-3 e o 3-4-3 sob Hoyos. Contra o Cincinnati, a equipe utilizou um 4-3-3 com Fray na direita, Luján e Micael como dupla de zaga, e Reguilón na esquerda. Messi flutua pela direita e pelo centro, criando superioridades numéricas com De Paul. Berterame é a referência central, e Suárez pode partir da esquerda ou atuar como segundo atacante.

O Portland deve optar por um 4-3-3 mais cauteloso, com Caicedo como âncora defensiva e Bassett e Da Costa à frente. Velde pela esquerda e Antony (ou Aravena) pela direita são as peças de velocidade para os contra-ataques. O plano de Neville provavelmente passará por compactar o bloco, ceder a posse e explorar os espaços nas costas da defesa alta de Miami.

A fragilidade defensiva do Inter Miami em casa é o ponto que Portland pode explorar. Os Herons sofreram gols em todos os quatro jogos no Nu Stadium e não mantêm a rede intocada desde o dia 23 de abril. Kelsy, com sua estatura e presença na área, pode ser decisivo em cruzamentos contra uma defesa central que já mostrou vulnerabilidade.

Por outro lado, o Portland também concede com frequência: 21 gols sofridos em 12 jogos, média de 1,75 por partida. Contra Messi, Suárez, De Paul e Berterame, manter a concentração por 90 minutos será um desafio enorme. Os dados indicam que este jogo tem todos os ingredientes para ser aberto e com gols dos dois lados.

Prognóstico de placar exato para Inter Miami x Portland Timbers

🎯 Palpite do Lance! Inter Miami 3 x 1 Portland Timbers O Inter Miami tem poder de fogo para finalmente vencer no Nu Stadium, mas a defesa porosa deve permitir ao Portland encontrar pelo menos um gol nas transições. Messi em grande fase, aliado à fragilidade defensiva dos Timbers fora de casa, aponta para uma vitória confortável dos donos da casa. O Inter Miami venceu sete de oito jogos como visitante, mas ainda busca a primeira vitória em casa

de jogos como visitante, mas ainda busca a primeira vitória em casa Portland venceu apenas uma de sete partidas fora de casa em 2026

de partidas fora de casa em 2026 Messi soma 11 gols e cinco assistências na temporada, com nota média de 8.39

gols e assistências na temporada, com nota média de Portland nunca conquistou ponto como visitante contra clubes da Flórida na MLS

Resumo dos palpites do Lance! para Inter Miami x Portland Timbers