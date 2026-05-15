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O St. James' Park recebe neste domingo, pela 37ª rodada da Premier League 2025/26, um duelo com peso diferente para cada lado. O Newcastle, 13º colocado com 46 pontos, já garantiu a permanência e cumpre tabela sem grandes ambições além de uma improvável vaga na metade superior. Do outro lado, o West Ham chega em situação dramática: 18º com 36 pontos, dois abaixo do Tottenham, os Hammers precisam vencer para manter qualquer esperança de escapar do rebaixamento na última rodada.

A temporada de Eddie Howe foi marcada por inconsistência alarmante e por um dado que sintetiza a frustração da torcida: 27 pontos perdidos a partir de posições de vantagem, o pior índice de todo o campeonato. Para Nuno Espírito Santo, a missão é clara e sem margem para erro. Uma derrota, combinada com uma vitória do Tottenham sobre o Chelsea na terça-feira, condena o West Ham à Championship antes mesmo da rodada final.

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Análise da partida

O Newcastle acumula apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Premier League: derrota por 2 x 1 para Crystal Palace, derrota por 2 x 1 para Bournemouth, derrota por 1 x 0 para Arsenal, vitória por 3 x 1 sobre Brighton e empate em 1 x 1 com Nottingham Forest. Os dados indicam uma equipe que funciona em surtos: capaz de marcar três no Brighton, mas incapaz de segurar um resultado favorável com regularidade.

Em casa, no entanto, os números contam uma história diferente. Os Magpies marcaram pelo menos dois gols em 13 dos 18 jogos como mandantes na liga, e ambas as equipes balançaram a rede nos últimos nove jogos consecutivos no St. James' Park. A defesa é o calcanhar de Aquiles: apenas uma partida sem sofrer gol nos últimos 14 jogos do campeonato, e 20 gols sofridos nos últimos 15 minutos de partida ao longo da temporada.

O West Ham, por sua vez, vive uma montanha-russa emocional. A goleada por 4 x 0 sobre o Wolverhampton em abril pareceu um ponto de virada, tirando a equipe da zona da degola pela primeira vez desde dezembro. Mas as derrotas subsequentes por 3 x 0 diante do Brentford e 1 x 0 para o Arsenal jogaram os Hammers de volta ao 18º lugar.

O retrospecto fora de casa é particularmente preocupante para o West Ham: apenas quatro vitórias em 18 jogos como visitante (4V-5E-9D), e nenhuma nos últimos seis jogos fora de casa. A equipe de Nuno não marca há três partidas consecutivas como visitante na liga e pode chegar a quatro jogos seguidos sem balançar a rede fora de casa pela primeira vez desde maio de 2015.

O contexto geral da temporada dos Hammers é de caos administrativo e técnico. Graham Potter foi demitido após cinco rodadas disputadas e apenas três pontos conquistados, dando lugar a Nuno Espírito Santo em 27 de setembro.

O português estabilizou a equipe parcialmente, mas as nove vitórias, nove empates e 18 derrotas em 36 jogos refletem um elenco que ficou aquém do investimento realizado. Com 42 gols marcados e 62 sofridos, o saldo de -20 é um dos piores da liga, superado apenas pelos já rebaixados Wolverhampton e Burnley.

Palpites para Newcastle x West Ham

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Confrontos diretos

Newcastle e West Ham já se enfrentaram 146 vezes na história, com vantagem dos Magpies: 60 vitórias contra 45 dos Hammers, além de 41 empates. No entanto, o retrospecto recente é mais equilibrado do que o histórico geral sugere.

No jogo do primeiro turno desta temporada, em 2 de novembro de 2025, o West Ham venceu por 3 x 1 no London Stadium. Jacob Murphy abriu o placar para o Newcastle logo aos quatro minutos, mas Lucas Paquetá empatou com um chute de longa distância ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, um gol contra de Sven Botman e um gol de Tomas Soucek completaram a virada dos donos da casa.

Na temporada 2024/25, os dois confrontos foram vencidos pelo visitante: o West Ham levou 2 x 0 no St. James' Park, enquanto o Newcastle respondeu com 1 x 0 no London Stadium em março de 2025. A análise aponta que os Hammers venceram duas das últimas quatro visitas a Newcastle na Premier League, o que sugere que o fator casa não é tão decisivo neste confronto específico.

O confronto mais memorável da série recente aconteceu em março de 2024, quando o Newcastle virou um 3 x 1 para vencer por 4 x 3 no St. James' Park, com três gols nos últimos 15 minutos assinados por Alexander Isak e Harvey Barnes (dois). Uma prova de que, entre essas equipes, finais dramáticos são quase uma tradição.

Notícias do Newcastle e West Ham

Newcastle: desfalques e dúvidas

Eddie Howe segue sem Lewis Miley (panturrilha), Emil Krafth (joelho), Tino Livramento (virilha) e Fabian Schär (tornozelo). Nenhuma dessas ausências é novidade, e a expectativa é que todos retornem apenas na pré-temporada. Malick Thiaw e Sven Botman devem formar a dupla de zaga.

O caso mais comentado no elenco não é uma lesão, mas sim o afastamento voluntário de Anthony Gordon. O ponta, que acumula 17 gols na temporada em todas as competições, teria acertado em princípio uma transferência para o Bayern de Munique. Howe reconheceu publicamente que está "olhando para o futuro", e Gordon deve assistir ao jogo do banco pela segunda partida consecutiva.

Harvey Barnes entra como favorito para ocupar a vaga de Gordon, especialmente após marcar como substituto contra o Nottingham Forest. Barnes acumula 16 gols e 21 participações diretas em gols na temporada, e sua velocidade nas diagonais é uma das principais armas ofensivas de Howe. Jacob Ramsey, contratado junto ao Aston Villa por 40 milhões de libras no início da temporada, também pode ganhar espaço no meio-campo.

Provável escalação do Newcastle (4-3-3): Pope; Hall, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Joelinton; Barnes, Osula, Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

West Ham: desfalques e dúvidas

Nuno Espírito Santo deve contar com praticamente todo o elenco, mas Adama Traoré permanece como dúvida após ficar fora da derrota para o Arsenal por conta de uma lesão no quadríceps. Mads Hermansen, contratado para ser o titular no gol após a saída de vários veteranos no início da temporada, segue firme entre as traves.

A grande decisão tática de Nuno é se mantém o esquema 3-4-2-1 que usou contra o Arsenal, quando o West Ham competiu de igual para igual com o líder da liga, ou se volta ao 4-2-3-1 mais tradicional. A escolha da referência ofensiva também divide opiniões: Taty Castellanos, centroavante contratado por valor expressivo, deve ser mantido, mas Callum Wilson mostrou presença na área contra o Arsenal, ainda que seu gol nos acréscimos tenha sido anulado por falta no goleiro Raya.

O meio-campista português Mateus Fernandes, de 21 anos, tem sido uma das revelações da temporada do West Ham, com três gols e presença constante na armação. Jarrod Bowen, capitão e artilheiro com oito gols e dez assistências na Premier League, é o jogador insubstituível desta equipe.

Provável escalação do West Ham (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Disasi, Mavropanos; Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Destaques individuais de Newcastle x West Ham

Jogador destaque · Newcastle Bruno Guimarães 9 Gols na Premier League 2025/26 5 Assistências na temporada 7,57 Nota média no FotMob Líder Melhor avaliação entre meias da PL Jogador destaque · West Ham Jarrod Bowen 8 Gols na Premier League 2025/26 10 Assistências na temporada 36 Partidas disputadas na PL Capitão Líder ofensivo e emocional dos Hammers

Os técnicos

Eddie Howe vive a temporada mais conturbada desde sua chegada ao Newcastle em novembro de 2021. A conquista da Copa da Liga em 2024/25 parece distante diante de uma campanha em que o time flertou com a zona de rebaixamento e termina na parte inferior da tabela.

Apesar da pressão, os relatos indicam que a diretoria pretende manter Howe para 2026/27, apostando numa reformulação do elenco no verão. O treinador tem sido criticado pela incapacidade de ajustar o time nos momentos decisivos dos jogos, particularmente nos minutos finais, onde o Newcastle sofreu mais gols do que qualquer rival.

Nuno Espírito Santo herdou uma situação caótica em setembro, após a demissão de Graham Potter com cinco rodadas disputadas e apenas três pontos somados. O português reorganizou a defesa, implementou um sistema mais pragmático e conduziu uma recuperação que, por alguns momentos, pareceu suficiente para a permanência.

A derrota contra o Arsenal na rodada passada, no entanto, foi um golpe duro, especialmente pela polêmica do gol anulado de Callum Wilson, que poderia ter rendido um ponto valioso. Nuno tem demonstrado capacidade de adaptar a formação conforme o adversário, e o 3-4-2-1 contra o Arsenal foi prova disso.

Análise tática

O Newcastle deve se apresentar no tradicional 4-3-3 de Howe, com Bruno Guimarães e Sandro Tonali como pilares do meio-campo e Joelinton na função híbrida de meia-atacante. A principal força ofensiva virá pelas laterais: Harvey Barnes pela esquerda, cortando para dentro com sua velocidade de ponta, e Jacob Ramsey ou William Osula pelo centro.

A fragilidade defensiva do Newcastle nos últimos 15 minutos de jogo é um dado tático concreto que Nuno pode explorar. O histórico indica que, se os Magpies saírem na frente, a tendência de "sentar" no resultado abre espaço para reações tardias. O West Ham no 3-4-2-1 pode usar os alas Wan-Bissaka e Diouf para criar superioridade numérica nas faixas, com Bowen e Summerville em posições mais livres atrás de Castellanos.

O confronto central entre Bruno Guimarães e Soucek/Fernandes será decisivo. Se o brasileiro conseguir ditar o ritmo da posse, o Newcastle controlará o jogo. Mas o West Ham, jogando em desespero, tende a pressionar alto nos primeiros minutos, e a defesa de Howe, com Botman e Thiaw como dupla de zaga, não inspira grande confiança para absorver pressão intensa.

A análise sugere que o Newcastle terá mais posse e mais oportunidades de gol, mas que a vulnerabilidade nas costas da defesa, combinada com a urgência do West Ham, deve produzir um jogo aberto. Os dados apontam para gols de ambos os lados: nove jogos consecutivos no St. James' Park com as duas equipes marcando, um padrão difícil de ignorar.

Prognóstico de placar exato para Newcastle x West Ham

🎯 Palpite do Lance! Newcastle 2 x 1 West Ham O Newcastle deve usar o fator St. James' Park para vencer no último jogo da temporada em casa, mas a necessidade desesperada do West Ham por pontos na luta contra o rebaixamento deve garantir ao menos um gol dos visitantes. O Newcastle marcou pelo menos dois gols em 13 dos 18 jogos como mandante na Premier League

gols em dos jogos como mandante na Premier League Ambas as equipes marcaram nos últimos nove jogos consecutivos no St. James' Park

jogos consecutivos no St. James' Park O West Ham não vence fora de casa há seis partidas seguidas na liga

partidas seguidas na liga O Newcastle perdeu 27 pontos a partir de posições de vantagem, recorde da Premier League na temporada

Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x West Ham