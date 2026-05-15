Bahia x Grêmio – Palpites, análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Triunfo do Bahia – 1,82 na Betsson Placar provável: Bahia 2 x 1 Grêmio – 7,50 na Betsson Resultado: Ambas as equipes marcam – 1,82 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols no total – 1,87 na Superbet Aposta ousada: Carlos Vinícius marca a qualquer momento – 2,55 na Betano

O Bahia recebe o Grêmio neste domingo (17 de maio), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será transmitida pela TV Globo, GE TV e Premiere. São dois tricolores em crise, mas com pressões de naturezas distintas: o Tricolor de Aço busca estancar uma sequência de seis jogos sem vencer em todas as competições, enquanto o Imortal Gaúcho luta para sair da zona de rebaixamento, onde está com 17 pontos em 15 partidas.

A semana anterior ao confronto foi dolorosa para o Bahia. Eliminado pelo Remo na quinta fase da Copa do Brasil com um agregado de 5 x 2, o Esquadrão de Aço agora disputa apenas o Brasileirão até o fim da temporada, depois de também ter caído na pré-Libertadores para o O'Higgins, do Chile. Rogério Ceni, pressionado pela torcida e especulado em outros clubes, precisa de uma reação imediata para manter o sexto lugar e continuar na briga pelo G-4.

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Análise da partida

O Bahia ocupa a sexta posição com 22 pontos conquistados. Os números são razoáveis para uma equipe que mira classificação continental, mas a tendência recente é preocupante: o time não vence desde 11 de abril, quando bateu o Mirassol por 2 x 1 fora de casa. Desde então, acumulou dois empates e quatro derrotas, incluindo o revés por 1 x 2 para o Cruzeiro na Fonte Nova pela rodada anterior.

O ataque do Bahia produziu 20 gols em 14 partidas disputadas na Série A, média de 1,43 por jogo. O problema está na defesa e na capacidade de converter domínio em resultado. Na derrota para o Remo pela Copa do Brasil, o Bahia teve três gols anulados e não conseguiu transformar pressão em classificação, o que evidencia uma desconexão entre volume ofensivo e eficiência.

O Grêmio, por sua vez, vive situação oposta na tabela. Com 17 pontos e na 17ª posição, o time de Luís Castro abriu a rodada dentro da zona de rebaixamento. O desempenho como visitante é o principal motivo da campanha ruim: zero vitórias em oito jogos fora de Porto Alegre, com três empates e cinco derrotas.

Nas últimas cinco partidas do Brasileirão, o Tricolor gaúcho somou dois triunfos, dois empates e uma derrota. A vitória por 3 x 0 sobre o Confiança pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, trouxe confiança ao elenco e garantiu vaga nas oitavas de final. O Grêmio também segue vivo na Copa Sul-Americana, na fase de grupos, o que soma desgaste físico ao calendário.

Internamente, o clube trabalha com a meta de deixar o Z-4 antes da pausa para a Copa do Mundo, em junho. São quatro rodadas até lá, e o duelo na Fonte Nova é tratado como ponto de virada necessário para essa reação.

Palpites para Bahia x Grêmio

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Confrontos diretos

O histórico entre Bahia e Grêmio em Salvador mostra leve vantagem para o mandante. Em 36 jogos disputados na capital baiana, o Esquadrão venceu 15 vezes, contra 12 vitórias do Tricolor gaúcho e nove empates. Os dados indicam um confronto historicamente equilibrado, mas com o fator casa pesando a favor do Bahia.

No Brasileirão 2025, o Grêmio venceu o Bahia por 1 x 0 na Arena, em Porto Alegre, com gol de pênalti de Braithwaite, pela 10ª rodada. Na Fonte Nova, pelo segundo turno, os baianos devolveram com uma goleada de 4 x 0 pela 29ª rodada, com gols de Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor.

Nos últimos quatro confrontos, o Bahia venceu três e perdeu um. Além da goleada de outubro de 2025, o Tricolor baiano havia triunfado nos dois duelos do Brasileirão 2024: 1 x 0 na Fonte Nova e 2 x 0 em Caxias do Sul. No geral, o ogol.com.br registra 63 confrontos entre as equipes, com 26 vitórias do Grêmio, 20 empates e 17 triunfos do Bahia.

Notícias do Bahia e Grêmio

Bahia: desfalques e dúvidas

Rogério Ceni segue com uma lista extensa de desfalques. O goleiro Ronaldo está fora com luxação no cotovelo direito, e o volante Caio Alexandre permanece no departamento médico. O jovem atacante Ruan Pablo ainda está em transição física e não tem previsão de retorno.

A boa notícia é que Erick Pulga, que foi titular na derrota para o Cruzeiro pela 15ª rodada, segue à disposição para o duelo com o Grêmio. Luciano Juba, que estava em recuperação, treinou parcialmente com o grupo e é dúvida, com Iago Borduchi como alternativa na lateral esquerda.

Everton Ribeiro, apesar do momento difícil da equipe, segue como referência técnica do meio-campo. Na eliminação para o Remo, ele cobrou o escanteio que originou o gol de Erick, mostrando que seu pé segue como o mais qualificado do elenco para bola parada.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Xavier e Iago Borduchi (Luciano Juba); Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: desfalques e dúvidas

Luís Castro tem problemas sérios na defesa para o confronto em Salvador. Kannemann foi expulso no jogo contra o Confiança e cumpre suspensão automática. Gustavo Martins deixou a partida em Aracaju após choque de cabeça, e Balbuena saiu com dores musculares, ambos dúvidas para a viagem.

Pavon está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Luís Eduardo sequer viajou para o Sergipe por problema físico e também deve ser desfalque. A boa notícia é o retorno de Carlos Vinícius e Pedro Gabriel, preservados contra o Confiança e que devem retornar ao time titular.

A comissão técnica deve reorganizar o setor defensivo, possivelmente com Viery e Wagner Leonardo ao lado de Noriega em uma linha de três zagueiros. Noriega, Dodi, Leo Pérez, André Henrique e Gabriel Mec estão pendurados com cartões amarelos.

Provável escalação do Grêmio (3-4-2-1): Weverton; Viery, Noriega e Wagner Leonardo; Leo Pérez, Dodi, Pedro Gabriel e Willian; Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Bahia x Grêmio

Jogador destaque · Bahia Willian José 8 Gols na temporada 2026 Artilheiro Líder isolado de gols do Bahia em 2026 20 Jogos disputados na temporada Referência Principal alvo de cruzamentos e bola parada Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 7 Gols no Brasileirão 2026 13 Gols na temporada em todas as competições 0,68 Média de gols por jogo em 2026 47% Responsável por quase metade dos gols do Grêmio na Série A

Os técnicos

Rogério Ceni vive o pior momento de sua passagem pelo Bahia. O treinador, que levou o Esquadrão ao título do Baianão pelo segundo ano consecutivo e classificou o clube para a Libertadores, agora enfrenta uma temporada de eliminações precoces. Sem Copa do Brasil e sem competição continental, o Brasileirão é a única vitrine que restou.

Após a derrota para o Cruzeiro em casa, Ceni admitiu que o time sofre uma queda técnica e emocional, mas garantiu que não pode se preocupar com demissão. O próximo passo é resgatar a confiança do elenco e da torcida, e um triunfo sobre o Grêmio seria o cenário ideal para iniciar esse processo.

Luís Castro assumiu o Grêmio no início de 2026 após a saída de Mano Menezes. O técnico português, ex-Botafogo, conquistou o Campeonato Gaúcho e classificou o time para as oitavas da Copa do Brasil, mas não conseguiu dar regularidade ao elenco na Série A.

Seu modelo de jogo, baseado em posse de bola e saída com três zagueiros, funciona em casa, na Arena do Grêmio, mas perde eficácia fora, onde a equipe não tem profundidade suficiente para sustentar o sistema. Os números são claros: zero vitórias como visitante em oito tentativas.

Análise tática

O Bahia de Rogério Ceni deve atuar no 4-3-3, com Everton Ribeiro no centro da criação e dois pontas abertos, provavelmente Kike Olivera pela direita e Erick Pulga pela esquerda. A principal arma ofensiva é o jogo pelos flancos com cruzamentos para Willian José, referência na área.

O problema do Bahia, no entanto, está na transição defensiva. Nas últimas partidas, a equipe tem sofrido gols em contra-ataques rápidos, com a defesa desprotegida após perda de bola no terço final. David Duarte e Ramos Mingo são zagueiros com boa capacidade de marcação individual, mas sofrem quando precisam cobrir espaços amplos.

O Grêmio deve vir a Salvador com três zagueiros e dois alas, formando um 3-4-2-1 que se transforma em 5-4-1 sem bola. A ideia é compactar linhas e explorar os contra-ataques com a velocidade de Amuzu pelo lado esquerdo e de Gabriel Mec pelo direito. Carlos Vinícius, preservado no meio de semana, será a referência ofensiva e o alvo principal nas bolas longas.

A fragilidade defensiva do Grêmio neste jogo estará nas laterais. Sem Pavon na direita, Luís Castro precisará improvisar, e qualquer jogador que entre nessa posição terá menos qualidade do que o titular. É justamente pelo flanco que o Bahia mais cria, o que torna o confronto tático assimétrico: o ponto forte do mandante ataca o ponto fraco do visitante.

Prognóstico de placar exato para Bahia x Grêmio

🎯 Palpite do Lance! Bahia 2 x 1 Grêmio O Bahia tem necessidade urgente do triunfo para manter vivo o objetivo de G-4 e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni. O Grêmio, apesar de frágil como visitante, tem em Carlos Vinícius uma ameaça constante que pode castigar qualquer desatenção defensiva. O Grêmio tem zero vitórias em oito jogos fora de casa no Brasileirão 2026

vitórias em jogos fora de casa no Brasileirão 2026 O Bahia marcou 20 gols em 14 partidas na Série A, média de 1,43 por jogo

gols em partidas na Série A, média de por jogo Carlos Vinícius é responsável por 47% dos gols do Grêmio no campeonato, com média de 0,68 gol por partida

dos gols do Grêmio no campeonato, com média de gol por partida Em 36 jogos em Salvador, o Bahia venceu 15 vezes contra 12 do Grêmio

Resumo dos palpites do Lance para Bahia x Grêmio