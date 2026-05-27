Bahia x Botafogo Palpite – Análise e odds (30/05)

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O Bahia recebe o Botafogo na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão 2026, na despedida do campeonato antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Tricolor baiano chega ferido pela derrota de virada por 3 x 2 para o Coritiba na segunda-feira (25), em Curitiba, e precisa de uma reação imediata diante de sua torcida para não entrar na pausa em queda livre.

O Botafogo, por sua vez, viaja direto de Caracas, onde venceu o Caracas FC por 3 x 1 na quarta-feira (27) pela Copa Sul-Americana, e chega a Salvador sem retornar ao Rio de Janeiro, acumulando desgaste logístico e físico em uma sequência de três jogos em sete dias.

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Análise da partida - Botafogo chega desgastado, e Bahia busca redenção na Fonte Nova

O Bahia ocupa a oitava posição com 23 pontos em 16 jogos, tendo vencido seis, empatado cinco e perdido cinco até aqui.

A derrota para o Coritiba no Couto Pereira expôs fragilidades defensivas que já apareceram ao longo do campeonato: o time saiu na frente com um gol contra de Cóser, após cruzamento de Erick Pulga, mas sofreu três gols no segundo tempo, dois deles em um intervalo de apenas três minutos.

A Arena Fonte Nova segue como o principal trunfo da equipe de Rogério Ceni: o Tricolor tem seis das suas seis vitórias na Série A conquistadas entre jogos como mandante e como visitante, e historicamente perde pontos com menos frequência quando joga em Salvador.

O cenário é distinto para o Botafogo, que soma 22 pontos em 16 jogos e aparece na 10ª posição, apenas um ponto atrás do Bahia.

O time de Franclim Carvalho empatou quatro dos últimos sete jogos no Brasileirão, incluindo a igualdade em 1 x 1 com o São Paulo no Morumbi, quando Jordan Barrera marcou aos 90 minutos para evitar a derrota.

A irregularidade como visitante é o principal problema alvinegro: o Botafogo não apresenta consistência longe do Nilton Santos, e o desgaste da viagem direta de Caracas para Salvador, sem retorno ao Rio de Janeiro, adiciona uma variável relevante para este confronto.

Outros palpites e odds para Bahia x Botafogo

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Confrontos diretos entre Bahia e Botafogo

Bahia e Botafogo já se enfrentaram 58 vezes na história, com 22 vitórias do Tricolor baiano, 19 empates e 17 triunfos do Glorioso.

No Brasileirão, o retrospecto em 44 jogos mostra equilíbrio ligeiramente favorável ao Bahia: 16 vitórias contra 14 do Botafogo, além de 14 empates.

No último encontro, pela 26ª rodada do Brasileirão 2025, o Botafogo venceu por 2 x 1 no Nilton Santos, com amplo domínio de xG (1,47 a 0,29), revertendo a vantagem que o Bahia havia construído nos confrontos anteriores: no primeiro turno de 2025, o Tricolor venceu por 1 x 0 na Fonte Nova.

Dos cinco encontros mais recentes entre as equipes, o Bahia venceu dois, empatou dois e perdeu um, e quatro dessas partidas terminaram com menos de 2,5 gols, incluindo dois placares de 1 x 0, um 0 x 0 e um 1 x 1.

Notícias de Bahia x Botafogo

Bahia: desfalques e dúvidas

principal desfalque do Bahia é o volante Nicolás Acevedo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba e cumpre suspensão automática.

O lateral esquerdo Luciano Juba e o goleiro Ronaldo seguem no departamento médico e não têm previsão de retorno antes da pausa.

O atacante Ruan Pablo também está fora por lesão, reduzindo as opções ofensivas de Rogério Ceni para o banco de reservas.

A tendência é que João Paulo assuma a meta na ausência de Ronaldo, enquanto Rezende ocupe a vaga de Acevedo no meio-campo.

Everton Ribeiro, capitão e principal criador de jogadas, deve ser mantido como titular, assim como Willian José no ataque e Erick Pulga pela ponta.

Provável escalação do Bahia (4-2-3-1): João Paulo; Gilberto, Kanu, David Duarte e Iago; Jean Lucas e Rezende; Erick Pulga, Everton Ribeiro e Ademir; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: desfalques e dúvidas

O Botafogo tem uma lista extensa de desfalques para a viagem a Salvador.

Joaquín Correa, que marcou na vitória sobre o Caracas FC pela Sul-Americana na quarta-feira, está suspenso no Brasileirão por acúmulo de cartões amarelos.

Allan, Bastos, Gabriel Abdias, Júnior Santos e Kaio estão todos no departamento médico, reduzindo as opções de Franclim Carvalho no setor defensivo e no ataque.

O goleiro Neto, titular de Franclim Carvalho, chega sob forte questionamento da torcida e da imprensa: segundo o FogãoNET, o camisa 1 falhou em pelo menos cinco dos nove jogos que disputou na Série A 2026, incluindo lances decisivos contra Grêmio, Fluminense, Internacional, Remo e São Paulo.

Arthur Cabral deve liderar o ataque, com Kauan Toledo e Álvaro Montoro como peças do meio criativo, após ambos terem participado da virada contra o Caracas FC.

Provável escalação do Botafogo (4-2-3-1): Neto; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Marlon Ponte e Kauan Toledo; Matheus Martins, Álvaro Montoro e Huguinho; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de Bahia x Botafogo

Destaque do Bahia Everton Ribeiro 16 Jogos disputados na Série A 2026 2 Gols marcados no Brasileirão 2026 3 Assistências na Série A 2026 7,1 Nota média FotMob na Série A Destaque do Botafogo Danilo 4 Gols no Brasileirão 2026 2 Assistências na Série A 2026 16 Jogos disputados na Série A 3x1 Participou da virada sobre o Caracas pela Sul-Americana

Os técnicos - Experiência brasileira contra a escola portuguesa

Rogério Ceni

Rogério Ceni comanda o Bahia pela segunda temporada consecutiva e construiu um elenco competitivo, que chegou à Libertadores em 2026 mesmo após a eliminação nos pênaltis contra o O'Higgins na segunda fase.

A marca do treinador é a organização tática em casa e a aposta em jogadores experientes como Everton Ribeiro e Willian José para sustentar o protagonismo ofensivo, embora o time tenha sofrido com oscilações defensivas fora de Salvador, como a derrota para o Coritiba evidenciou.

Franclim Carvalho

Franclim Carvalho assumiu o Botafogo no início de abril de 2026, após a saída de Martín Anselmi, e herdou um elenco em transição, sem alguns protagonistas do título de 2024, como Alexander Barboza, que se transferiu para o Palmeiras.

O treinador português de 39 anos, que foi auxiliar de Artur Jorge na conquista do Brasileirão e da Libertadores em 2024, tem o mérito de ter classificado o Botafogo com a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana (16 pontos), mas no Brasileirão os resultados oscilam, especialmente fora de casa.

Análise tática de Bahia x Botafogo

O Bahia de Rogério Ceni opera num 4-2-3-1 com posse de bola e saída pelo chão, utilizando Everton Ribeiro como eixo criativo entre as linhas e Erick Pulga como válvula de escape pela esquerda, explorando situações de um contra um.

A principal questão tática para o Bahia é a ausência de Acevedo, volante que dá equilíbrio defensivo ao meio-campo: sem ele, Rezende precisa suprir a marcação no setor central, zona onde o Botafogo costuma concentrar suas transições ofensivas com Montoro e Kauan Toledo.

O Botafogo de Franclim Carvalho também atua em 4-2-3-1, com transições rápidas pelo meio e inversões de jogo para os pontas.

A fragilidade do Glorioso reside na saída de bola pelo goleiro Neto, que já cometeu erros graves sob pressão alta, e na recomposição defensiva quando o adversário ataca com velocidade pelos corredores laterais.

Na Fonte Nova, o Bahia tende a ter mais posse e a empurrar o Botafogo para trás, forçando exatamente as situações de pressão em que Neto tem falhado com frequência.

Prognóstico de placar exato para Bahia x Botafogo