Santos x Vitória Palpite – Análise e odds (30/05)

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O Santos recebe o Vitória na Vila Belmiro, em Santos (SP), neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último compromisso das duas equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Peixe ocupa a 17ª colocação com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e precisa vencer para não entrar no intervalo em situação ainda mais delicada. O Leão da Barra, por sua vez, vem de vitória por 2 x 0 sobre o Internacional no Barradão e chegou aos 22 pontos na 11ª posição, respirando com mais tranquilidade na faixa intermediária da tabela.

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Análise da partida - Santos precisa reagir antes da pausa

A situação do Santos no Brasileirão 2026 é de alarme. São quatro vitórias, seis empates e sete derrotas em 17 rodadas, com 18 pontos somados. Nas duas últimas rodadas, o time de Cuca perdeu para o Coritiba por 3 x 0 na Vila Belmiro e para o Grêmio por 3 x 2 na Arena, cedendo seis gols em duas partidas.

O aproveitamento como mandante não justifica o favoritismo que as casas de apostas costumam atribuir ao mando de campo.

Na terça-feira (26), porém, veio um alívio importante. O Santos goleou o Deportivo Cuenca por 3 x 0, com gols de Gabigol, gol contra de Ferrero após pressão de Miguelito e um golaço de cavadinha de Gabriel Bontempo, garantindo a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana. Foi a primeira vitória do Peixe em seis jogos no torneio continental, e Gabriel Brazão ainda defendeu um pênalti nos acréscimos. O resultado trouxe confiança ao elenco numa semana decisiva.

O Vitória vive momento oposto. O time de Jair Ventura somou 22 pontos em 16 jogos e ocupa a 11ª posição, sete pontos à frente do Peixe. A vitória por 2 x 0 sobre o Internacional na rodada passada consolidou uma reação que inclui a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. O Leão viaja a Santos sem a pressão de resultados que assombra o adversário, o que pode liberar os jogadores para atuarem com mais soltura.

Na tabela de mandantes, o Santos não tem boa campanha: a derrota por 3 x 0 para o Coritiba, na rodada 16, expôs fragilidades defensivas que Cuca ainda não conseguiu corrigir. Na tabela de visitantes, o Vitória apresenta números razoáveis e já demonstrou, no Brasileirão 2025, que sabe jogar longe de Salvador, inclusive na própria Vila Belmiro.

O cenário para sábado é de um Santos pressionado pela classificação, mas embalado pela goleada continental, contra um Vitória que chega sem obrigação imediata e com a confiança de uma semana positiva.

Outros palpites e odds para Santos x Vitória

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Confrontos diretos entre Santos e Vitória

O retrospecto geral favorece o Santos com folga. Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Peixe venceu 15, empatou quatro e perdeu sete. Na Vila Belmiro, o domínio era absoluto até outubro de 2025: em 20 confrontos como mandante, o Santos acumulou 14 vitórias e seis empates sem nenhuma derrota.

O tabu caiu na 29ª rodada do Brasileirão 2025. O Vitória venceu por 1 x 0 na Vila Belmiro, com gol de Matheuzinho em cobrança de pênalti no primeiro tempo, num confronto direto contra o rebaixamento. Naquele jogo, o Leão se defendeu com organização e eficiência e saiu com três pontos que embolaram a disputa pela permanência na Série A.

No primeiro turno de 2025, o resultado havia sido oposto: Vitória 0 x 1 Santos no Barradão, com gol de Guilherme Augusto aos 20 minutos. No Brasileirão 2026, este será o primeiro encontro entre as equipes na competição.

Notícias de Time Santos x Vitória

Santos: desfalques e dúvidas

A principal ausência do Santos segue sendo Neymar. O camisa 10 se recupera de dores na panturrilha direita e está no processo de preparação para a Copa do Mundo, sem previsão de retorno antes da pausa. Na Vila Belmiro, na terça-feira, ele acompanhou a vitória sobre o Cuenca do camarote, ao lado de Rodrygo, atacante do Real Madrid.

O departamento médico do Peixe segue lotado. Os meio-campistas João Schmidt e Gabriel Menino tratam lesões no músculo posterior da coxa direita, enquanto o meia-atacante Thaciano também está fora por problema muscular. O jovem Vinícius Lira se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

A boa notícia é o retorno de Luan Peres, que jogou contra o Cuenca após cumprir protocolo de concussão, e a disponibilidade de Willian Arão, que atuou como titular na Sul-Americana. Gabigol marcou na terça e deve ser mantido no ataque. Gabriel Bontempo, autor de um golaço, também ganhou moral para seguir entre os titulares.

Cuca deve fazer ajustes pontuais em relação ao time que iniciou contra o Cuenca, priorizando os jogadores com menos desgaste físico. Rollheiser, poupado na terça, deve retornar ao time titular. Miguelito pode ceder espaço para Oliva no meio-campo, priorizando equilíbrio defensivo.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

Vitória: desfalques e dúvidas

O Vitória viaja a Santos com uma lista de desfalques extensa, especialmente no setor defensivo. São dez jogadores fora do jogo, segundo o FotMob: os zagueiros Cacá (suspenso), Camutanga, Riccieli e Edu Ribeiro; o lateral esquerdo Ramon; o lateral direito Mateusinho; os volantes Dudu e Rúben Ismael; o ponta Anderson Pato e o centroavante Pedro Henrique.

A ausência de Cacá e Ramon desmonta a linha defensiva titular que funcionou na vitória por 2 x 0 sobre o Internacional. Jair Ventura perde quatro opções de zagueiro de uma vez, o que obriga o treinador a improvisar a dupla central ao lado de Luan Cândido, única peça remanescente no setor. A lateral esquerda também precisará de solução alternativa.

No meio-campo, a perda de Dudu e Rúben Ismael reduz as opções de rotação, mas Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez seguem disponíveis e devem ser mantidos. No ataque, Matheuzinho, Marinho e Erick não figuram na lista de ausências e seguem como titulares prováveis.

O cenário é o pior possível para o Vitória na reta final do primeiro turno. Jair Ventura terá de recorrer a jogadores menos utilizados para compor a defesa, e a fragilidade na recomposição pode ser o fator decisivo do duelo na Vila Belmiro.

Provável escalação do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Luan Cândido, [a confirmar] e [a confirmar]; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Marinho, Matheuzinho e Erick. Técnico: Jair Ventura.

Destaques individuais de Santos x Vitória

Destaque do Santos Gabigol 1 Gol vs Cuenca (13'/1ºT, Sul-Americana R6) 3 x 0 Placar na classificação para os playoffs da Sul-Americana 18 Pontos do Santos na Série A (17ª posição, Z-4) 4V Vitórias do Santos em 17 rodadas do Brasileirão 2026 Destaque do Vitória Matheuzinho 1 Gol histórico na Vila Belmiro (pênalti, R29 Brasileirão 2025) 2 x 0 Vitória sobre o Internacional na R17 (Barradão) 22 Pontos do Vitória na Série A (11ª posição) 6V Vitórias do Vitória em 16 rodadas do Brasileirão 2026

Os técnicos - Cuca sob pressão, Jair Ventura em ascensão

Cuca

Cuca assumiu o Santos em 19 de março de 2026, em sua quarta passagem pelo clube, substituindo Juan Pablo Vojvoda com a equipe já na zona de rebaixamento. O aproveitamento no Brasileirão sob o seu comando segue abaixo de 40%, com predominância de empates que refletem a dificuldade do time em converter domínio em vitória. A classificação para os playoffs da Sul-Americana, na terça-feira, foi a conquista mais relevante do período.

Mas o desempenho no campeonato mantém o técnico sob escrutínio constante. Nas últimas oito rodadas da Série A, o Santos venceu apenas duas vezes. Um novo tropeço diante do Vitória deixaria o Peixe no Z-4 durante toda a pausa para a Copa do Mundo.

Jair Ventura

Jair Ventura comanda o Vitória desde o início da temporada 2026 e imprimiu organização tática ao elenco rubro-negro. Com 22 pontos em 16 jogos no Brasileirão, o treinador mantém o Leão na faixa intermediária da tabela, com desempenho acima das expectativas iniciais do mercado.

O mérito de Ventura está na montagem de uma equipe equilibrada, que sabe se defender fora de casa e explorar transições rápidas. A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil consolidou a credibilidade do trabalho. A viagem a Santos representa uma oportunidade de encostar no pelotão de cima antes da pausa.

Análise tática de Santos x Vitória

Cuca deve escalar o Santos no 4-2-3-1, com Willian Arão e Oliva como dupla de volantes e Rollheiser, Bontempo e Barreal no trio ofensivo atrás de Gabigol. O sistema depende da movimentação dos meias para criar superioridade numérica no terço final, mas expõe os corredores laterais quando a transição defensiva falha, problema recorrente nas derrotas recentes para Coritiba (3 x 0) e Grêmio (3 x 2).

O Vitória de Jair Ventura tende a se posicionar no 4-3-3, com Emmanuel Martínez como meia central e Matheuzinho como falso nove que se movimenta entre linhas. O Leão prioriza a compactação defensiva e aposta nas transições rápidas com Marinho e Erick pelos lados. Porém, a ausência de Cacá, Ramon e outros três defensores altera profundamente o plano: a linha de quatro será composta por jogadores com pouca minutagem, o que reduz a capacidade de sustentar o bloco baixo que Ventura prefere quando joga fora.

O ponto de desequilíbrio está na defesa remodelada do Vitória. Com quatro zagueiros e dois laterais fora, Jair Ventura terá de improvisar, e a falta de entrosamento na linha defensiva pode ser explorada pelo trio Rollheiser, Bontempo e Barreal, que gostam de combinar em espaços curtos. Gabigol, por sua vez, é o jogador do Santos com maior capacidade de converter essas oportunidades em gol.

Prognóstico de placar exato para Santos x Vitória