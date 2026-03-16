Palmeiras x Botafogo – Palpites, análise e odds (18/03)

O Allianz Parque recebe nesta quarta-feira às 19h (horário de Brasília), o principal duelo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo chegam ao confronto em situações opostas na tabela e com motivações bem diferentes, o que torna esse jogo mais do que uma simples disputa de pontos na fase inicial da temporada.

O Verdão lidera a competição nacional com folga de atitude, mesmo que a São Paulo ainda ocupe o topo com algum conforto. Já o Alvinegro carioca atravessa o pior começo de ano que o torcedor poderia imaginar: eliminação precoce na Libertadores, derrota vexatória no clássico e, agora, a viagem a São Paulo sem o técnico e com dois titulares suspensos. O peso do jogo vai muito além dos três pontos em disputa.

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Análise da partida

O Palmeiras encerrou o Campeonato Paulista em grande estilo. A conquista do título estadual no começo de março, com vitória sobre o Novorizontino, serviu de trampolim para a equipe entrar no Brasileirão confiante. Seis rodadas depois, o time de Abel Ferreira soma 13 pontos e só perdeu uma vez neste ano nacional.

A vitória sobre o Mirassol na rodada passada, de virada com gol de Flaco López, trouxe de volta o bom humor a uma semana que não foi das mais tranquilas. Abel Ferreira chegou a reclamar publicamente da maratona de jogos e da falta de descanso do elenco em relação a outros clubes. Fato é que o ritmo de jogos de quarta a domingo tem cobrado seu preço em forma física.

Mesmo assim, os números do Verdão no Brasileirão impressionam. Cinco vitórias e uma derrota, com o ataque funcionando de forma consistente. Flaco López está em forma absurda: são nove gols em todas as competições em 2026, com três só no Brasileirão até aqui. Poucos atacantes no Brasil estão entregando esse tipo de rendimento no começo de temporada.

Do outro lado, o Botafogo vive um pesadelo. O time que foi campeão brasileiro em 2024 e fez campanha histórica na Libertadores daquele ano agora aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas três pontos em seis rodadas. A única vitória na Série A foi uma goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0 na estreia, que ficou parecendo um engano diante do que veio depois.

A eliminação na fase preliminar da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil abriu uma ferida que o clube ainda não fechou. Quatro dias depois dessa queda, o Botafogo jogou em casa contra o Flamengo e perdeu por 3 a 0.

Outros palpites para Palmeiras x Botafogo

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Histórico de confrontos diretos

No histórico geral entre os clubes, o Palmeiras leva vantagem. Em 132 jogos disputados, são 53 vitórias do Verdão contra 39 do Botafogo, com 40 empates. O Palmeiras balançou as redes 195 vezes nesse recorte, contra 164 do Alvinegro.

Mas o retrospecto recente conta uma história diferente. Em 2024 e 2025, o Botafogo foi quem dominou o confronto. Em novembro de 2024, o Glorioso venceu em São Paulo por 3 a 1 pelo Brasileirão. Em março de 2025, ficou no zero a zero no Allianz Parque. Em agosto de 2025, foi a vez de vencer fora de casa por 1 a 0 pelo returno do Brasileiro. E no meio disso, o resultado mais inesperado: na Copa do Mundo de Clubes em junho de 2025, o Botafogo eliminou o Palmeiras com gol único também.

Novidades do time

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira não contará com Paulinho, que passou por cirurgia em julho do ano passado após lesão na Copa do Mundo de Clubes e só deve voltar no começo de abril. Murilo, com entorse no joelho esquerdo (lesão colateral medial), também está fora sem previsão. Vitor Roque, que saiu machucado após a conquista do Paulistão, está em fase final de recuperação e pode estar disponível no banco, mas provavelmente não começa jogando.

Apesar do time desfalcado em algumas posições, Abel deve manter a base que venceu o Mirassol. Maurício voltou de problema no pé e atuou bem na rodada anterior. Arias tem recebido voto de confiança do treinador e deve aparecer novamente entre os titulares.

Provável escalação do Palmeiras (4-3-3): Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Maurício, Allan e Arias; Flaco López.

Botafogo: uma crise de suspensões

O Botafogo vai a campo sem Alexander Barboza, expulso no clássico contra o Flamengo, e sem o volante Allan, que também recebeu cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A baixa mais impactante, porém, é a do próprio Anselmi: o técnico argentino está suspenso e não poderá comandar o time do banco de reservas no Allianz Parque.

Cristian Medina, novo reforço, pode aparecer no meio-campo. Edenilson também está disponível após estrear no Brasileiro contra o Flamengo.

A defesa sem Barboza é um problema real. O uruguaio é o jogador de maior liderança na linha defensiva alvinegra e a ausência dele expõe o setor, já castigado pela falta de confiança do elenco.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3 ou 4-4-2): Raul (Léo Lick); Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Barrera, Arthur Cabral, Junior Santos.

Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 9 Gols em 2026 4 Assistências em 2026 13 Participações diretas 3 Gols no Brasileirão Jogador destaque · Botafogo Álvaro Montoro 1º Chances criadas no Bot. (BRA) 1º Dribles certos no Bot. (BRA) 1º Bolas recuperadas no Bot. 18 Anos · Melhor do Bot. no Brasileirão

Os treinadores

Abel Ferreira

O técnico português está no comando do Palmeiras desde outubro de 2020 e já ganhou dois títulos da Libertadores, três Brasileirões e inúmeros estaduais. Mas o começo de 2026 trouxe algum atrito, mesmo com título paulista: Abel reclamou publicamente da maratona de jogos logo após a vitória sobre o Mirassol, o que gerou debate sobre a gestão do calendário brasileiro.

Em campo, seu sistema preferido é o 4-3-3 com bastante mobilidade pelos flancos e um volante de qualidade para sair jogando. A chegada de Marlon Freitas e de Andreas Pereira no meio deu ao time mais qualidade de passe e capacidade de construção. Abel cobra intensidade alta na pressão, mas sabe gerir o ritmo quando o adversário é inferior.

Martín Anselmi

O argentino chegou ao Botafogo cercado de expectativas depois de um bom trabalho no Independiente del Valle. O ano de 2025 foi difícil, mas o clube chegou a acreditar que 2026 seria de transição para algo mais sólido. Não foi o que aconteceu até aqui.

A eliminação na Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil foi o momento de ruptura. Antes disso, Anselmi já enfrentava questionamentos sobre escolhas táticas e o aproveitamento dos reforços contratados. Agora, com suspensão cumprida e cargo sob ameaça, ele não estará sequer no banco de reservas no Allianz Parque.

Prévia tática

O Palmeiras deve se organizar em 4-3-3, com Marlon Freitas como pivô defensivo, Andreas Pereira e Maurício mais abertos pela meia. A ideia é controlar a posse desde a saída de bola, com Piquerez e Khellven dando largura pelos lados e Flaco López como referência central para aproveitar os cruzamentos e passes em profundidade.

O ponto forte da estratégia de Abel costuma ser a transição defensiva rápida: assim que perde a bola, o time pressiona alto e não deixa o adversário respirar. Com o Botafogo em crise emocional e sem seu zagueiro mais experiente, essa pressão pode ser especialmente eficaz.

A maior fragilidade tática do Botafogo neste momento está nas bolas paradas defensivas. Sem Barboza, quem vai organizar a barreira e o posicionamento no escanteio? Gustavo Gómez, do lado palmeirense, é um dos melhores cabeceadores da liga. Se o Palmeiras conseguir ganhar escanteios e cobrar bolas na área, pode ser letal.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Ambas as equipes marcam não - odd 1,88

Ambas as equipes marcam não - odd 1,88 Aposta alternativa 1 : Palmeiras vence o primeiro tempo - odd 2,12

: Palmeiras vence o primeiro tempo - odd 2,12 Aposta alternativa 2 : Flaco López marca a qualquer momento - odd 2,30

: Flaco López marca a qualquer momento - odd 2,30 Aposta alternativa 3: Menos de 25,5 finalizações combinadas - odd 1,95

Por que ambas as equipes não?

Quatro dos últimos cinco jogos do Botafogo fora de casa ambas as equipes marcam não O Palmeiras não foi vazado em três dos últimos cinco jogos em casa O Alviverde sofreu apenas dois gols como mandante na competição O Glorioso perdeu os dois jogos como visitante