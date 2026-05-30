Áustria x Tunísia Palpite – Análise e odds (01/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Áustria – 1,55 na Betsson Placar provável: Áustria 2 x 0 Tunísia – 7,00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 1,82 na Betsson Aposta alternativa: Marko Arnautovic marcar a qualquer momento – 2,10 na Br4Bet Dica com boas chances: Menos de 9,5 escanteios – 1,53 na Betano

A Áustria recebe a Tunísia nesta segunda-feira (1º), no Ernst-Happel-Stadion, em Viena, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A equipe de Ralf Rangnick chega ao confronto com seis vitórias nos últimos sete jogos, porém, vai a campo com incertezas sobre alguns nomes importantes.

Do outro lado, a Tunísia tenta acelerar a adaptação ao trabalho de Sabri Lamouchi, que assumiu em janeiro após a eliminação na Copa Africana de Nações. Confira os palpites do Lance para a partida em Viena e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Áustria x Tunísia em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Áustria ensaia para o Grupo J, Tunísia busca identidade

A Áustria chega a este amistoso em um dos melhores momentos de sua história recente. Rangnick classificou a equipe para seu primeiro Mundial desde 1998 ao liderar o Grupo H das eliminatórias europeias. A campanha teve 19 pontos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

A única derrota austríaca veio contra a Romênia, por 1 x 0, em outubro de 2025, quando a liderança já não estava sob ameaça direta. O desempenho nas eliminatórias consolidou uma equipe intensa, organizada e mais competitiva do que em ciclos anteriores. O amistoso em Viena serve para ajustar variações antes de um grupo de Copa do Mundo bastante exigente.

A janela de março de 2026 reforçou esse cenário. A goleada por 5 x 1 sobre Gana mostrou uma equipe capaz de dividir responsabilidades ofensivas por diferentes setores. Quatro dias depois, a vitória por 1 x 0 sobre a Coreia do Sul, também em Viena, confirmou a força austríaca em casa.

A Tunísia vive um momento diferente. Lamouchi assumiu a seleção após a eliminação nas oitavas da CAN para o Mali, nos pênaltis, ainda sob o comando de Sami Trabelsi. Em seus dois primeiros jogos, venceu o Haiti por 1 x 0 e empatou sem gols com o Canadá.

Os resultados mostram uma equipe defensivamente sólida, mas ainda limitada na criação ofensiva fora de casa. Contra o Canadá, a Tunísia cedeu 60,6% de posse e finalizou 11 vezes sem marcar. O retorno de jogadores como Hannibal Mejbri, Yan Valery e Dylan Bronn pode elevar o nível do elenco, mas o trabalho ainda está em fase de construção.

O desafio da Tunísia na Copa do Mundo será considerável. Inserida em um grupo com Holanda, Japão e Suécia, a seleção africana busca quebrar um histórico incômodo: nunca avançou da fase de grupos em uma edição do torneio. Com pouco tempo até a estreia, Lamouchi terá a missão de consolidar uma identidade competitiva capaz de aumentar as chances da equipe no Mundial.

Outros palpites e odds para Áustria x Tunísia

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Confrontos diretos entre Áustria x Tunísia

O histórico entre Áustria e Tunísia é bastante limitado. Até este amistoso, as seleções se enfrentaram apenas uma vez, em novembro de 2007, também em Viena. A partida terminou empatada por 0 x 0.

A raridade do confronto reflete trajetórias internacionais que quase não se cruzam. A Áustria costuma disputar competições e eliminatórias no contexto europeu, enquanto a Tunísia tem presença constante nas eliminatórias africanas e na Copa Africana de Nações.

Por isso, o jogo desta segunda-feira terá peso mais contextual do que histórico. A Áustria chega em melhor fase e com um modelo consolidado, enquanto a Tunísia usa o amistoso para testar soluções antes de um grupo difícil no Mundial.

Notícias de Áustria x Tunísia

Áustria: desfalques e dúvidas

Ralf Rangnick tem dúvidas relevantes para o confronto. Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Philipp Lienhart e Alessandro Schopf seguem como dúvidas. A situação de Sabitzer é a mais importante, já que o meia é uma das principais referências técnicas da seleção.

A ausência de Sabitzer mudaria o peso criativo do time. O jogador teve quatro participações em gols nos dois amistosos de março e foi um dos destaques da equipe naquele período. Sem ele, a Áustria perde capacidade de acelerar por dentro e de decidir em bolas paradas ou chegadas de segunda linha.

Com Laimer também em dúvida, Xaver Schlager e Nicolas Seiwald devem formar o eixo de sustentação no meio-campo. Paul Wanner, jovem revelação recentemente integrado ao grupo austríaco, aparece como candidato para atuar na faixa central de criação.

No ataque, Marko Arnautovic segue como referência histórica da seleção, mas Michael Gregoritsch também ganha força pelo momento recente. Gregoritsch marcou nos dois amistosos de março e surge como opção no ataque em Viena.

Provável escalação da Áustria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Marco Friedl e Phillipp Mwene; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka e Patrick Wimmer; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Tunísia: desfalques e dúvidas

A Tunísia também chega com incertezas relevantes. Dylan Bronn, Yan Valery, Yassine Meriah e Mohamed Ben Ali aparecem como indisponíveis. Bronn e Valery já haviam ficado fora dos amistosos de março por problemas físicos.

As ausências afetam principalmente o sistema defensivo. Sem Valery e Bronn, Lamouchi deve reorganizar a defesa com opções como Adem Arous, Omar Rekik, Mohamed Amine Ben Hamida e Ali Abdi. Montassar Talbi, ausente na convocação de março por motivos pessoais, deve voltar ao centro da defesa.

No meio-campo, Ellyes Skhiri segue como a principal referência. Capitão e jogador de grande experiência internacional, ele será responsável por proteger a defesa e dar estabilidade à primeira fase de construção. Hannibal Mejbri, do Burnley, deve atuar como peça de criação ao seu lado.

Sebastian Tounekti, autor do gol tunisiano contra o Haiti, aparece como uma das opções mais fortes para o ataque. Rani Khedira, naturalizado tunisiano em março de 2026, é outra novidade relevante no elenco e pode ganhar minutos nesta fase de testes antes do Mundial.

Provável escalação da Tunísia (4-2-3-1): Aymen Dahmen; Omar Rekik, Montassar Talbi, Adem Arous e Ali Abdi; Ellyes Skhiri e Rani Khedira; Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri e Anis Ben Slimane; Sebastian Tounekti. Técnico: Sabri Lamouchi.

Destaques individuais de Áustria x Tunísia

Jogador destaque · Áustria Marko Arnautovic 47 Gols pela Áustria – maior artilheiro na história da seleção 132 Convocações – recordista de presenças pela Áustria 8 Gols na fase de qualificação para o Mundial 2026 2 Gols nos últimos dois amistosos Jogador destaque · Tunísia Ellyes Skhiri 81 Convocações – capitão da seleção tunisiana 3 Mundiais disputados com a Tunísia: 2018, 2022 e 2026 1 Único tunisiano com participação em fase de grupos da Liga dos Campeões em 2025/26 6 Jogos disputados em Mundiais pela Tunísia (2018 e 2022)

Os técnicos - Rangnick consolida modelo, Lamouchi ainda busca respostas

Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, de 67 anos, é a figura central do projeto austríaco. O treinador alemão é referência global em pressão alta e transições rápidas, ideias que desenvolveu ao longo de passagens por Stuttgart, Hoffenheim, Schalke e Red Bull Salzburg.

Desde que assumiu a seleção em 2022, Rangnick deu à Áustria uma identidade mais intensa e competitiva. A classificação para a Copa do Mundo encerrou uma espera que durava desde 1998. O desafio agora é manter o nível físico e coletivo diante de rivais de maior peso no Mundial.

Sabri Lamouchi

Sabri Lamouchi, de 54 anos, tem na Tunísia seu segundo desafio de Copa do Mundo como treinador. O francês comandou a Costa do Marfim em 2014 e passou por clubes como Rennes, Nottingham Forest e Cardiff antes de assumir as Águias de Cartago.

Com apenas dois jogos no comando, Lamouchi ainda está em fase de avaliação do elenco. Até aqui, preferiu manter uma base defensiva mais conservadora, sem grandes experimentos. Os amistosos de junho serão decisivos para definir como a Tunísia pretende competir em um grupo com Holanda, Japão e Suécia.

Análise tática de Áustria x Tunísia

A Áustria deve manter sua estrutura no 4-2-3-1, mesmo com a possível ausência de Sabitzer. Caso o meia não atue, Chukwuemeka surge como alternativa para o setor central, oferecendo maior intensidade e capacidade de condução, enquanto Baumgartner e Wimmer devem dar profundidade pelos lados para abastecer o ataque.

A tendência é de uma equipe austríaca dominante territorialmente, pressionando alto e buscando recuperar a posse rapidamente. Um dos caminhos mais explorados pode ser o lado direito da defesa tunisiana, setor que pode sofrer ajustes por conta de ausências e mudanças na linha defensiva.

A Tunísia deve responder com um bloco mais baixo, priorizando a compactação defensiva e as transições rápidas. Além do jogo em movimento, as bolas paradas podem ter papel importante para os dois lados, embora a expectativa seja de maior controle da posse e das ações por parte da seleção austríaca.

Prognóstico de placar exato para Áustria x Tunísia