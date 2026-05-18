Inde. Petrolero x Botafogo Palpite – Análise e odds (20/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Botafogo + mais de 1,5 gols – 1,50 na Betsson Placar provável: Independiente Petrolero 0 x 2 Botafogo – 6,00 na Betsson Resultado: Botafogo não sofre gol – 2,05 na Superbet Aposta de valor: Gols em ambos os tempos: não – 2,65 na Betsson Jogador destaque que pode marcar: Arthur Cabral marca a qualquer momento – 2,00 na Betano

O Independiente Petrolero recebe o Botafogo na quinta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana 2026, em partida que originalmente seria disputada no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia. Porém, a grave crise política e social que assola o país andino, com protestos violentos e bloqueios de rodovias exigindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz, forçou a Conmebol a transferir o confronto para o Estádio General Pablo Rojas, a La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. A mudança elimina dois fatores que poderiam complicar a vida do Glorioso: a altitude de Sucre (2.810 metros) e a logística adversa de um deslocamento para o interior boliviano.

O cenário é de formalidade para o Botafogo, líder isolado da chave com 10 pontos, três vitórias e um empate na competição. Do outro lado, o Petrolero amarga a lanterna sem nenhum ponto conquistado em quatro rodadas, com três gols marcados e dez sofridos, e já não tem qualquer chance matemática de classificação. Para o time de Franclim Carvalho, a prioridade é manter o primeiro lugar e garantir vaga direta nas oitavas, evitando os playoffs.

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Melhor palpite para Independiente Petrolero x Botafogo

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Análise da partida - Botafogo administra liderança enquanto Petrolero cumpre tabela

O Botafogo chega a Assunção vivendo um momento de oscilação no Brasileirão, onde ocupa a nona colocação com 21 pontos após 16 rodadas. A vitória por 3 x 1 sobre o Corinthians no último domingo (17), com hat-trick de Arthur Cabral, trouxe alívio após três jogos sem vencer no Nilton Santos. Antes disso, a equipe havia sido eliminada da Copa do Brasil pela Chapecoense (derrota por 2 x 0 na Arena Condá) e perdido para o Atlético-MG por 1 x 0 fora de casa.

Na Sul-Americana, porém, o roteiro é outro. O Glorioso construiu uma campanha sólida: empate em 1 x 1 com o Caracas na estreia, vitória por 3 x 2 sobre o Racing em Avellaneda na segunda rodada, goleada de 3 x 0 sobre o próprio Petrolero no Nilton Santos e triunfo por 2 x 1 contra o Racing em casa na quarta rodada. São nove gols marcados e quatro sofridos em quatro jogos, o melhor ataque do Grupo E. Arthur Cabral é a referência central do ataque, somando nove gols na temporada em todas as competições, incluindo dois na Sul-Americana.

Franclim Carvalho tem conseguido resultados consistentes no torneio continental, mesmo quando administra o desgaste do elenco. O técnico português chegou ao Botafogo no início de 2026 e construiu uma campanha invicta na Sul-Americana, embora o equilíbrio defensivo siga como ponto de atenção, com quatro gols sofridos em quatro partidas.

O Independiente Petrolero, por sua vez, vive situação diametralmente oposta. O clube de Sucre disputa pela primeira vez a fase de grupos de uma competição continental e o aprendizado tem sido doloroso. Quatro derrotas em quatro jogos, com um saldo de gols de -7 (três marcados e dez sofridos), colocam o Petrolero como uma das piores campanhas da fase de grupos. Os gols de Rodrigo Rivas e Jonatan Cristaldo contra o Caracas na quarta rodada (derrota por 3 x 2 em casa) ao menos quebraram um jejum ofensivo que havia durado duas rodadas inteiras sem balançar a rede.

No Campeonato Boliviano, os resultados também não animam. A equipe comandada por Thiago Leitão oscila entre vitórias pontuais contra adversários menores e derrotas em confrontos de maior peso. A perda do mando de campo real, com a partida transferida para Assunção, retira o último trunfo que o Petrolero poderia usar a seu favor.

A eliminação precoce tende a esvaziar a motivação do grupo boliviano, que não tem nada em disputa e viaja para o Paraguai apenas para cumprir calendário. O Botafogo, mesmo sem urgência classificatória, deve tratar o jogo como oportunidade de manter ritmo e dar minutos a jogadores que precisam de rodagem.

Outros palpites e odds para Independiente Petrolero x Botafogo

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Confrontos diretos entre Independiente Petrolero e Botafogo

O único confronto entre as duas equipes aconteceu em 28 de abril de 2026, pela terceira rodada deste mesmo Grupo E. No Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu por 3 x 0, com gols de Mateo Ponte (aos 15 minutos do primeiro tempo), Álvaro Montoro (aos 17 do segundo) e Newton (aos 31 do segundo). O Petrolero teve o zagueiro Eduardo expulso no segundo tempo, após segundo cartão amarelo, e sequer ameaçou o gol de Neto ao longo dos 90 minutos.

As estatísticas daquele jogo evidenciaram a disparidade técnica entre as equipes. O Botafogo dominou as ações, controlou a posse e criou chances de forma consistente, enquanto o Petrolero não conseguiu finalizar com perigo. A diferença de qualidade ficou visível em todos os setores do campo.

Antes desta edição da Sul-Americana, as duas equipes jamais haviam se enfrentado. O Independiente Petrolero tem um histórico frágil contra clubes brasileiros em competições continentais, com a goleada de 5 x 0 sofrida diante do Palmeiras pela Copa Libertadores de 2022, no Estádio Olímpico Patria, como exemplo mais expressivo desse desequilíbrio.

Notícias de Independiente Petrolero x Botafogo

Independiente Petrolero: desfalques e dúvidas

O zagueiro Eduardo, expulso no jogo de ida contra o Botafogo, cumpriu suspensão na rodada seguinte e está disponível para este confronto. A defesa, porém, segue como o setor mais frágil do elenco: dez gols sofridos em quatro jogos na Sul-Americana, uma média de 2,5 por partida.

Thiago Leitão deve promover alterações na equipe pensando no restante do Campeonato Boliviano, que segue como a prioridade real do clube. Jogadores como o veterano Rudy Cardozo podem ser poupados para preservar a integridade física. O goleiro Johan Gutiérrez, titular em todos os jogos do torneio, segue disponível.

O esquema tático deve seguir o 4-3-3 habitual, mas com possíveis mudanças pontuais no meio-campo e no ataque. A ausência de torcida e o campo neutro em Assunção retiram qualquer vantagem que o mando formal poderia oferecer.

Provável escalação do Independiente Petrolero (4-3-3): Johan Gutiérrez; Saúl Torres, Ronny Montero, Leonardo Montenegro e Francisco Rodríguez; Daniel Rojas, Gustavo Cristaldo e Willie; Roberto Villavicencio, Jonatan Cristaldo e Rodrigo Rivas. Técnico: Thiago Leitão.

Botafogo: desfalques e dúvidas

A grande novidade no elenco do Botafogo é a situação de Alexander Barboza. O zagueiro argentino já assinou contrato com o Palmeiras por cerca de US$ 4 milhões (R$ 20 milhões), mas permanece à disposição para os jogos da Sul-Americana antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026. No Brasileirão, Barboza atingiu o limite de 12 partidas e não poderá mais atuar pela Série A com a camisa alvinegra. Contra o Independiente Petrolero, porém, ele deve estar em campo.

Arthur Cabral vive o melhor momento individual da temporada. O hat-trick contra o Corinthians elevou sua contagem para sete gols no Brasileirão e nove na temporada em todas as competições. O centroavante é a principal referência ofensiva do time e dificilmente será poupado, mesmo com o calendário apertado.

Franclim Carvalho, porém, deve promover rodízio em algumas posições. O Botafogo tem compromissos importantes no Brasileirão após a data Fifa, e a liderança confortável no grupo permite preservar titulares. Jogadores como Kadir Barría, Montoro e Mateo Ponte podem ceder espaço para opções como Santi Rodríguez, Kauan Toledo e Vitinho. No gol, Neto segue como titular indiscutível.

Edenílson, que vem sendo utilizado como opção no segundo tempo, pode ganhar chance desde o início. Cristian Medina, peça importante no meio-campo, deve ser preservado após receber cartão amarelo contra o Corinthians.

Provável escalação do Botafogo (4-2-3-1): Neto; Vitinho, Barboza, Ferraresi e Marçal; Allan, Edenílson; Santi Rodríguez, Newton e Lucas Villalba; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de Independiente Petrolero x Botafogo

Jogador destaque · Botafogo Arthur Cabral 9 Gols na temporada 2026 (todas as competições) Hat-trick Três gols contra o Corinthians (17/05) 7 Gols no Brasileirão 2026 (artilheiro do time) 2 Gols na Copa Sul-Americana 2026 Jogador destaque · Independiente Petrolero Jonatan Cristaldo 1 Gol na Sul-Americana 2026 (vs Caracas, rodada 4) Referência Principal atacante do Petrolero no torneio 4 Jogos disputados na Sul-Americana Experiência Já esteve no elenco do Petrolero na Libertadores 2022

Os técnicos - Franclim administra elenco, Leitão busca dignidade

Franclim Carvalho

Franclim Carvalho assumiu o Botafogo no início de 2026 em meio a uma crise institucional e rapidamente estabilizou os resultados. O técnico português construiu uma campanha invicta na Sul-Americana e imprimiu ao time um ritmo ofensivo alto, com média superior a dois gols por jogo no torneio continental. A gestão do elenco em jogos onde a classificação já está encaminhada é o desafio desta quarta-feira. Franclim demonstrou, contra o Petrolero no jogo de ida, que sabe dosar as peças: fez cinco substituições no segundo tempo daquele 3 x 0.

Thiago Leitão

Thiago Leitão, brasileiro que construiu toda a sua carreira como treinador no futebol boliviano desde 2019, teve como trabalho mais relevante o título do Campeonato Boliviano pelo San Antonio Bulo Bulo em 2024. No Petrolero, Leitão enfrenta o desafio de manter a moral de um elenco já eliminado e com uma diferença de investimento abismal em relação aos adversários do grupo. Sem nada em jogo, o técnico pode usar a partida para testar opções visando a sequência do campeonato nacional.

Análise tática de Independiente Petrolero x Botafogo

O Botafogo deve adotar o 4-2-3-1 que Franclim Carvalho utiliza com regularidade, possivelmente com ajustes de pessoal para preservar titulares. A estrutura ofensiva do time é clara: laterais que avançam, meias criativos em zonas intermediárias e Arthur Cabral como referência central. Contra o Petrolero no jogo de ida, o Glorioso dominou a posse de bola e construiu jogadas preferencialmente pelo lado esquerdo, com Alex Telles como principal catalisador.

O Independiente Petrolero tende a se fechar em um 4-3-3 compacto, priorizando a proteção da área em detrimento da construção ofensiva. O problema é que a defesa boliviana não tem demonstrado capacidade de sustentar essa organização por 90 minutos. Nos quatro jogos da Sul-Americana, o Petrolero sofreu gols em todas as partidas e cedeu espaços progressivamente maiores no segundo tempo, quando o desgaste físico compromete a compactação. A fragilidade nas bolas aéreas é outro ponto vulnerável explorado pelo Botafogo no primeiro confronto.

A mudança de palco para Assunção, ao nível do mar, elimina a principal arma tática do Petrolero: a altitude de Sucre (2.810 metros), que historicamente dificulta a vida de visitantes sul-americanos. Em campo neutro e sem torcida, o confronto se transforma em um exercício de administração para o Botafogo e sobrevivência para o Petrolero.

Prognóstico de placar exato para Independiente Petrolero x Botafogo