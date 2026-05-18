River Plate x Bragantino Palpite – Análise e odds (20/05)

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O River Plate recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Más Monumental, em Buenos Aires, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2026. O time argentino lidera a chave com 10 pontos em quatro jogos, enquanto o Massa Bruta ocupa a terceira posição com seis, empatado com o Carabobo na pontuação. O cenário é de controle total para os donos da casa, que precisam apenas de um empate para garantir matematicamente a classificação como líderes do grupo.

No jogo de ida, disputado em 30 de abril no Estádio Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, o River venceu por 1 x 0 com gol de Lucas Martínez Quarta nos acréscimos (90+3). A partida foi marcada pela expulsão de Alix Vinícius no segundo tempo e por um pênalti desperdiçado por Eduardo Sasha, defendido pelo goleiro Santiago Beltrán. O contexto desta quarta-feira não poderia ser mais favorável ao time de Eduardo Coudet.

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Análise da partida - River controla o grupo com mão de ferro

O River Plate de Eduardo Coudet não conhece derrota na Copa Sul-Americana 2026. A campanha na fase de grupos inclui um empate contra o Blooming na altitude de Santa Cruz (1 x 1), seguido de três vitórias consecutivas: 1 x 0 sobre o Carabobo no Monumental, 1 x 0 sobre o Bragantino como visitante e 2 x 1 sobre o Carabobo na Venezuela. Em quatro partidas, o River marcou cinco gols e sofreu apenas dois, números que refletem o equilíbrio entre solidez defensiva e eficiência ofensiva.

No plano doméstico, a fase é ainda mais impressionante. O River disputa a semi-final do Torneo Apertura após terminar em terceiro no Grupo B, e no último sábado venceu o Rosario Central por 1 x 0 no Monumental com gol de pênalti de Facundo Colidio. Desde a chegada de Coudet em março de 2026, a equipe perdeu apenas um jogo oficial: o Superclássico contra o Boca Juniors, por 1 x 0, em partida decidida por um pênalti de Leandro Paredes.

O Bragantino vive uma temporada de altos e baixos. No Brasileirão, o Massa Bruta de Vágner Mancini ocupa a sexta posição com 23 pontos em 16 jogos. Na Copa Sul-Americana, a equipe soma seis pontos após quatro rodadas: a goleada por 6 x 0 sobre o Blooming na Bolívia e a vitória por 3 x 2 em casa no primeiro turno elevaram o saldo ofensivo, mas as duas derrotas para Carabobo (0 x 1 fora) e River Plate (0 x 1 em casa) expõem as dificuldades do time quando enfrenta adversários de nível superior.

Contra os dois rivais diretos do grupo, o Bragantino não conseguiu balançar as redes. Foram duas derrotas por 1 x 0, ambas com o time demonstrando dificuldade para criar chances reais de gol. Os nove gols marcados na fase de grupos vieram integralmente contra o Blooming, o que dimensiona o desafio de encarar o River no Monumental.

No campeonato brasileiro, o desempenho recente também oscila. Após a goleada sobre o Blooming e a vitória por 2 x 1 sobre a Chapecoense fora de casa, o time perdeu por 2 x 0 para o Santos na Vila Belmiro. Na última rodada, o Bragantino venceu o Vitória por 2 x 0 em casa, resultado que trouxe alguma estabilidade antes da viagem a Buenos Aires.

Outros palpites e odds para River Plate x Bragantino

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Confrontos diretos entre Independiente River Plate e Bragantino

O histórico entre River Plate e RB Bragantino é recente e limitado. As duas equipes se enfrentaram pela primeira vez na história em 30 de abril de 2026, pelo jogo da terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Antes desta edição do torneio, não havia qualquer registro de confronto entre os clubes em competições oficiais.

O jogo de ida em Bragança Paulista terminou 1 x 0 para o River, com gol de cabeça de Lucas Martínez Quarta nos acréscimos. A partida foi equilibrada até a expulsão de Alix Vinícius aos 59 minutos, mas mesmo antes da inferioridade numérica, o River já controlava as ações. O Bragantino produziu apenas 0,51 xG segundo dados do FotMob, contra um volume de chances maior gerado pelo time argentino. O goleiro Beltrán foi decisivo ao defender o pênalti cobrado por Eduardo Sasha.

De maneira geral, o River Plate tem vasta tradição em confrontos contra clubes brasileiros na América do Sul. Os Millonarios eliminaram equipes como Cruzeiro, Palmeiras e Athletico-PR em edições recentes de competições continentais. O Bragantino, por outro lado, tem experiência internacional mais limitada e busca avançar pela primeira vez em uma competição continental.

Notícias de River Plate x Bragantino

River Plate: desfalques e dúvidas

A principal ausência do River Plate para este jogo é o goleiro Santiago Beltrán, que recebeu cartão vermelho na vitória por 2 x 1 sobre o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A expulsão, que obrigou o zagueiro Matías Viña a atuar como goleiro nos minutos finais daquela partida, acarreta suspensão automática. Coudet terá de definir quem assume a meta entre as opções disponíveis no elenco.

No departamento médico, Paulo Díaz (inflamação no joelho) e Juan Carlos Portillo seguem fora da lista de convocados. Agustín Ruberto, Tobías Ramírez e Giorgio Costantini também estão indisponíveis por lesão. A boa notícia é que o elenco titular de campo está praticamente inteiro: Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña, Moreno, Galván, Vera, Meza, Driussi e Colidio foram todos relacionados para o jogo da semi-final do Apertura contra o Rosario Central.

Coudet pode optar por alguma rotação pensando no calendário intenso, que inclui a final do Apertura nos dias seguintes. Marcos Acuña, que entrou no lugar de Viña aos 82 minutos contra o Rosario Central, é opção para a lateral esquerda. Fabricio Bustos, que substituiu Montiel no intervalo do mesmo jogo, pode ganhar a titularidade.

Provável escalação do River Plate (4-3-1-2): a definir; Bustos, Martínez Quarta, Rivero e Viña; Moreno, Galván e Vera; Meza; Driussi e Colidio. Técnico: Eduardo Coudet.

Bragantino: desfalques e dúvidas

O Bragantino viaja a Buenos Aires com uma lista de ausências preocupante. Guzmán Rodríguez (ligamentos do joelho), Davi Gomes (ruptura de ligamento cruzado), Fabrício (tornozelo), Vanderlan (problema nervoso) e Bruninho (calcanhar) estão fora por lesões de médio e longo prazo.

A notícia positiva é o retorno de Alix Vinícius, que cumpriu suspensão na rodada contra o Blooming e já esteve de volta para os jogos seguintes. O zagueiro é peça fundamental na defesa do Massa Bruta e deve formar dupla com Pedro Henrique. Matheus Fernandes, que saiu machucado aos 35 minutos do jogo de ida, voltou a atuar normalmente nas partidas seguintes e deve ser titular.

Isidro Pitta, artilheiro do time com sete gols na temporada (dois deles na Copa Sul-Americana, ambos contra o Blooming), será a principal referência ofensiva. Eduardo Sasha, que perdeu o pênalti no jogo de ida, busca redenção. Lucas Barbosa e Henry Mosquera devem ocupar os flancos do ataque.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vágner Mancini.

Destaques individuais de River Plate x Bragantino

Jogador destaque · River Plate Sebastián Driussi 3 Gols no Torneo Apertura 2026 7.24 Nota média na temporada (FotMob) Titular Peça-chave no esquema de Coudet Criativo Lidera chances criadas no ataque Millonario Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 7 Gols em 18 jogos na temporada 2026 2 Gols na Copa Sul-Americana Decisivo Gol da vitória nos acréscimos contra o Blooming Artilheiro Maior goleador do Massa Bruta em 2026

Os técnicos - experiências distintas, objetivos opostos

Eduardo Coudet

Eduardo Coudet assumiu o River Plate em março de 2026 e imprimiu uma identidade clara em poucas semanas. O time joga com posse de bola elevada (média acima de 60% nos jogos do Apertura), pressão alta e transições rápidas. Desde sua chegada, o River perdeu apenas um jogo oficial, o Superclássico contra o Boca. A capacidade de Coudet de administrar dois calendários simultâneos, o Apertura e a Copa Sul-Americana, será testada nesta semana, já que a final do torneio doméstico se aproxima.

Vágner Mancini

Vágner Mancini comanda o Bragantino em uma temporada de reconstrução. O time ocupa a sexta posição do Brasileirão e luta para se manter competitivo em duas frentes. A principal virtude de Mancini tem sido a resiliência: o Bragantino reagiu a derrotas para Palmeiras (0 x 1 em casa) e River Plate (0 x 1) com a goleada de 6 x 0 sobre o Blooming e a vitória por 2 x 1 sobre a Chapecoense. No entanto, o desempenho contra adversários de nível superior é o grande problema: zero gols marcados em dois jogos contra Carabobo e River na Sul-Americana.

Análise tática de River Plate x Bragantino

O River Plate deve se organizar em 4-3-1-2, o esquema preferido de Coudet nesta temporada. Driussi e Colidio formam a dupla de ataque, com Meza atuando como armador por trás dos dois. O meio-campo com Moreno, Galván e Vera oferece equilíbrio entre marcação e saída de bola, enquanto os laterais, Bustos e Viña, projetam amplitude nos ataques. A dinâmica do River é clara: dominar a posse, acelerar as trocas de passe no terço final e explorar a profundidade com Colidio.

O Bragantino de Mancini deve manter o 4-2-3-1 que utilizou nas últimas partidas. A ideia é compactar as linhas no meio-campo, cedendo a posse ao River e apostando em transições rápidas. Pitta será a referência no pivô, com Sasha, Barbosa e Mosquera oferecendo velocidade nos flancos. O problema é que essa estratégia exige precisão nos contra-ataques, algo que o Bragantino não demonstrou contra os rivais diretos do grupo.

A principal fragilidade do Bragantino está na zaga. Pedro Henrique e Alix Vinícius enfrentarão a movimentação constante de Driussi e Colidio, dois atacantes que exploram espaços entrelinhas e combinam com frequência na entrada da área. A ausência de Guzmán Rodríguez limita as opções de rotação na defesa e torna qualquer cartão ou contusão durante o jogo um problema grave para Mancini. Do lado do River, a suspensão de Beltrán no gol é o ponto de atenção, mas Coudet tem opções para manter a solidez defensiva que permitiu apenas dois gols em quatro jogos na Sul-Americana.

Prognóstico de placar exato para River Plate x Bragantino