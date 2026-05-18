Santos x San Lorenzo Palpite – Análise e odds (20/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Santos – 1,82 na Betsson Placar provável: Santos 2 x 1 San Lorenzo – 7,00 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,88 na Betsson Aposta alternativa: Gabigol marca a qualquer momento – 2,12 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Santos marcar o primeiro gol – 1,60 na Br4Bet

O Santos recebe o San Lorenzo na Vila Belmiro nesta quarta-feira (20), às 19h, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lanterna do Grupo D com apenas três pontos, o Peixe precisa vencer para continuar vivo na briga pela classificação.

O San Lorenzo lidera a chave com seis pontos e pode encaminhar a vaga com um empate fora de casa. O cenário aumenta a pressão sobre o Santos, que ainda tenta lidar com uma sequência de lesões agravada após a derrota por 3 x 0 para o Coritiba no Brasileirão.

A principal ausência santista será Neymar. O camisa 10 ficará fora da partida após sentir dores na panturrilha direita, mas viveu um dia especial fora de campo: Carlo Ancelotti convocou o atacante para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, marcando seu retorno à Seleção Brasileira após mais de dois anos afastado. Confira os palpites do Lance para o duelo na Baixada Santista e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Santos x San Lorenzo pela Sul-Americana

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Análise da partida - Crise de lesões e necessidade absoluta de pontos

A situação do Grupo D coloca o Santos sob pressão máxima nesta reta final da fase de grupos. O Peixe ocupa a última colocação com apenas três pontos, atrás de San Lorenzo, Deportivo Cuenca e Recoleta, e não pode mais desperdiçar pontos se quiser continuar vivo na competição. Para avançar, a equipe precisa vencer os dois jogos restantes na Vila Belmiro e ainda depender de tropeços dos concorrentes diretos.

O momento no Brasileirão também é preocupante. A derrota por 3 x 0 para o Coritiba no último domingo aprofundou a crise e manteve o Santos próximo da zona de rebaixamento. O time sofreu dois gols ainda nos primeiros 20 minutos e teve dificuldades para reagir durante toda a partida, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Além da derrota, o Santos saiu da última rodada com novos problemas físicos importantes para Cuca administrar. O cenário pode deixar o Peixe com até oito desfalques para a partida mais importante da temporada até aqui, aumentando ainda mais a preocupação com a profundidade e as opções disponíveis no elenco santista.

No lado argentino, o ambiente é mais estável. O San Lorenzo chega à Vila Belmiro na liderança do grupo e sem a mesma pressão por resultado imediato. A equipe de Gustavo Álvarez não atua desde a eliminação para o River Plate nas oitavas de final do Apertura argentino, em um duelo dramático decidido nos pênaltis após empate por 2 x 2.

A partida no Monumental foi marcada por grande desgaste físico e emocional para o Ciclón. Juan Fernando Quintero empatou para o River nos minutos finais da prorrogação, e o goleiro Santiago Beltrán acabou decisivo na disputa por pênaltis. Apesar da frustração pela eliminação, os argentinos chegam mais descansados após dez dias sem compromissos oficiais, fator que pode ajudar no confronto desta quarta-feira.

Outros palpites e odds para Santos x San Lorenzo

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Confrontos diretos entre Santos x San Lorenzo

O histórico entre Santos e San Lorenzo é relativamente curto, mas equilibrado. Em cinco confrontos oficiais, o Peixe soma duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O dado que mais favorece os brasileiros para esta rodada é o retrospecto atuando em casa: o Santos nunca perdeu para o San Lorenzo em jogos disputados no Brasil.

Na Sul-Americana de 2006, o Santos venceu por 1 x 0 na Vila Belmiro, embora tenha sido eliminado após derrota por 3 x 0 na Argentina. Já na Libertadores de 2021, o Peixe empatou por 2 x 2 em casa, resultado suficiente para avançar graças à vitória por 3 x 1 conquistada anteriormente em Buenos Aires, com destaque para os dois gols marcados por Kaio Jorge.

O encontro mais recente aconteceu nesta edição da Sul-Americana, no Nuevo Gasómetro, e terminou empatado por 1 x 1. Alexis Cuello abriu o placar para os argentinos após erro de Willian Arão na saída de bola, enquanto Gabigol deixou tudo igual ainda no primeiro tempo após bela assistência de Rollheiser. O San Lorenzo foi superior ofensivamente durante boa parte da partida, mas Gabriel Brazão teve atuação decisiva para evitar a derrota santista.

Notícias de Santos x San Lorenzo

Santos: desfalques e dúvidas

Horas antes do confronto decisivo contra o San Lorenzo, Neymar voltou ao centro das atenções ao ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O atacante retorna à Seleção Brasileira após mais de dois anos afastado por conta da grave lesão no joelho sofrida em 2023. A boa sequência pelo Santos, com 11 gols e quatro assistências nas últimas 17 partidas, foi determinante para convencer o treinador italiano.

A ironia é que Neymar não estará disponível justamente para o jogo mais importante do Santos na temporada até aqui. O camisa dez sentiu dores na panturrilha direita durante a derrota para o Coritiba e acabou retirado da lista de relacionados após solicitação da CBF para realização de exames e controle físico antes da apresentação na Granja Comary.

Além disso, o departamento médico do Santos virou o principal foco de preocupação antes da decisão contra o San Lorenzo. João Schmidt segue em recuperação de lesão na coxa, enquanto Gabriel Menino, Thaciano e Vinícius Lira também permanecem indisponíveis, este último fora do restante da temporada após ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

A derrota para o Coritiba ainda agravou a situação física do elenco santista. Gustavo Henrique voltou a sentir dores no músculo adutor da coxa direita, Gonzalo Escobar sofreu problema muscular na posterior da coxa esquerda e Luan Peres ficou desacordado após uma forte bolada no rosto, passando a ser dúvida por conta do protocolo de concussão. Em meio aos problemas, a boa notícia para Cuca é a presença confirmada de Álvaro Barreal, já que a suspensão sofrida no Brasileirão não se aplica às competições da CONMEBOL.

Com tantas ausências e dúvidas, Cuca precisará novamente improvisar a formação titular. Bontempo surge como principal opção para ocupar a vaga no meio ofensivo, enquanto Adonis Frías e Zé Ivaldo disputam posição caso Luan Peres não tenha condições de atuar. Na lateral esquerda, a possível ausência de Escobar pode abrir espaço para o jovem Rafael Gonzaga, de apenas 18 anos.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Gonzalo Escobar (Rafael Gonzaga); Willian Arão e Christian Oliva; Benjamín Rollheiser, Gabriel Bontempo e Álvaro Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

San Lorenzo: desfalques e dúvidas

O San Lorenzo chega ao Brasil após um período de recuperação física desde a eliminação para o River Plate no Apertura argentino. A equipe disputou 120 minutos no Monumental antes de cair nos pênaltis, em uma partida marcada também pela expulsão de Matías Reali ainda no primeiro tempo da prorrogação. Apesar disso, o meia-atacante segue disponível para a Sul-Americana, já que a suspensão vale apenas para a competição nacional.

Gustavo Álvarez deve manter a base utilizada ao longo da campanha continental. Orlando Gill continua como titular no gol e teve atuações importantes recentemente, enquanto a linha defensiva formada por Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro aparece como o setor mais sólido da equipe, responsável por sofrer apenas dois gols em quatro partidas na competição.

No ataque, Alexis Cuello segue sendo a principal referência ofensiva do San Lorenzo em 2026. O atacante soma quatro gols e três assistências na temporada e já marcou diante do Santos no empate disputado em Buenos Aires. Rodrigo Auzmendi também chega em boa fase após marcar duas vezes contra o River, incluindo um gol importante durante a prorrogação.

Provável escalação do San Lorenzo (4-2-3-1): Orlando Gill; Elías Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro e Nicolás Tripichio; Manuel Insaurralde e Facundo Gulli; Mathías De Ritis, Matías Reali e Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. Técnico: Gustavo Álvarez.

Destaques individuais de Santos x San Lorenzo

Jogador destaque · Santos Gabigol 9 Gols na temporada 2026 em todas as competições 5 Assistências na temporada pelo Santos 1 Gol na Sul-Americana 3 Gols nos últimos cinco jogos como titular Jogador destaque · San Lorenzo Alexis Cuello 6 Gols na temporada 2026 (artilheiro do San Lorenzo) 5 Assistências na temporada em todas as competições 1 Gol na Sul-Americana (marcou contra o Santos em Buenos Aires) 11 Participações diretas em gols na temporada

Os técnicos - Cuca e Álvarez em contextos opostos

Cuca

Cuca retornou ao Santos no início da temporada de 2026 com a missão de reorganizar uma equipe que havia encerrado o Brasileirão anterior sob forte risco de rebaixamento. A identificação histórica com o clube aumentou a expectativa em torno de seu trabalho. No entanto, o cenário atual é de forte pressão, agravado pela derrota por 3 x 0 para o Coritiba, pelos inúmeros problemas físicos no elenco e pela necessidade urgente de vitória para evitar uma eliminação precoce na Sul-Americana.

Com vários titulares fora de combate, Cuca tenta encontrar soluções para manter o Santos competitivo em meio à crise técnica e física. O desempenho irregular no Brasileirão mantém o clube próximo da zona de rebaixamento, enquanto a situação continental exige resposta imediata na Vila Belmiro. A capacidade de reorganizar o time mesmo diante das ausências será determinante para o futuro do treinador neste início de temporada.

Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez assumiu o San Lorenzo em março de 2026 em meio a um momento delicado vivido pelo clube argentino. O treinador de 53 anos construiu praticamente toda sua carreira recente no futebol chileno, acumulando títulos importantes com Huachipato e Universidad de Chile, além de campanhas consistentes em torneios continentais.

Desde sua chegada ao Ciclón, Álvarez conseguiu devolver equilíbrio defensivo e estabilidade ao elenco. O San Lorenzo sofreu apenas dois gols em quatro partidas na Sul-Americana e também alcançou as oitavas de final do Apertura argentino. O bom início de trabalho fortaleceu o treinador internamente, com contrato garantido até dezembro de 2026.

Análise tática de Santos x San Lorenzo

Sem Neymar e Thaciano, o Santos perde parte importante da criatividade entre as linhas e deve depender ainda mais da movimentação de Rollheiser e Barreal no setor ofensivo. Cuca tende a manter o 4-2-3-1, utilizando Rollheiser como principal articulador ofensivo após a boa atuação em Buenos Aires, onde participou diretamente do gol santista. Barreal, por sua vez, oferece velocidade e profundidade pelo lado esquerdo, tornando-se peça importante para acelerar as transições ofensivas.

O meio-campo santista também precisará apresentar maior segurança na saída de bola. No confronto de ida, um erro de Willian Arão na intermediária originou o gol marcado por Alexis Cuello, justamente em uma situação que o San Lorenzo costuma explorar bem: recuperação rápida de posse e ataque vertical em poucos passes. Christian Oliva terá papel importante para dar equilíbrio e proteção ao setor central.

A defesa é outro ponto de preocupação para Cuca. Caso Escobar e Luan Peres não tenham condições de atuar, o Santos pode entrar em campo com uma linha defensiva pouco entrosada, formada por Mayke, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e o jovem Rafael Gonzaga, de apenas 18 anos. Diante de um ataque organizado e agressivo em transições como o do San Lorenzo, a falta de rodagem coletiva pode se tornar um problema importante.

O San Lorenzo deve repetir o 4-2-3-1 compacto utilizado nas últimas rodadas sob o comando de Gustavo Álvarez. Insaurralde e Gulli dão sustentação ao meio-campo, enquanto Reali, De Ritis e Cuello atacam os espaços pelos lados. A principal força da equipe argentina continua sendo a organização defensiva da dupla Romaña e Montenegro, responsável por sofrer apenas dois gols em quatro partidas na Sul-Americana.

A tendência é de um San Lorenzo mais reativo na Vila Belmiro, explorando os contra-ataques com a velocidade de Cuello e o jogo físico de Auzmendi como referência ofensiva. A principal fragilidade do time argentino aparece nas bolas paradas defensivas, cenário em que Lucas Veríssimo e Adonis Frías podem representar armas importantes para o Santos em jogadas aéreas.

Prognóstico de placar exato para Santos x San Lorenzo