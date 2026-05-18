Grêmio x Palestino Palpite – Análise e odds (20/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Grêmio e menos de 2,5 gols – 3,24 na Betsson Placar provável: Grêmio 2 x 0 Palestino – 5,50 na Betsson Aposta de valor: Grêmio marcar em ambos os tempos – 2,30 na Betsson Aposta alternativa: Carlos Vinicius marcar a qualquer momento – 1,62 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Menos de 9,5 escanteios – 1,80 na Br4Bet

O Grêmio recebe o Palestino na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo F, com sete pontos, e precisa vencer para seguir na disputa pela liderança da chave antes da rodada final contra o Montevideo City Torque.

O Palestino chega ao Brasil sem chances de assumir a primeira posição do grupo, somando apenas dois pontos em quatro partidas. Apesar da campanha continental decepcionante, a equipe chilena atravessa um momento mais positivo no campeonato nacional, vindo de uma goleada por 5 x 1 sobre o La Serena, resultado que aumentou a confiança do elenco comandado por Guillermo Farré. Confira os palpites do Lance para o duelo em Porto Alegre e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Grêmio x Palestino pela Sul-Americana

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Análise da partida - Grêmio persegue a liderança contra um rival que ainda não marcou na competição

O cenário do Grupo F deixa o Grêmio em situação de pressão na reta final da fase de grupos. Com sete pontos, o Tricolor ainda persegue o líder Montevideo City Torque, que leva vantagem no confronto direto após vencer os gaúchos na estreia. Para garantir a classificação direta às oitavas de final sem precisar disputar os playoffs, o time de Luís Castro precisa vencer os dois compromissos restantes, começando pelo duelo desta quarta-feira.

A campanha gremista na Sul-Americana tem sido marcada pela consistência defensiva, mas também por dificuldades na criação ofensiva. A vitória por 3 x 0 sobre o Deportivo Riestra, na rodada passada, representou um raro momento de eficiência no ataque. Carlos Vinícius abriu o placar de pênalti, Amuzu ampliou logo após o intervalo e Braithwaite fechou a goleada saindo do banco de reservas.

No Brasileirão, porém, o momento ainda é de oscilação. O Grêmio perdeu para o Flamengo em casa e empatou com o Bahia na última rodada, em um jogo no qual voltou a sofrer um gol decisivo nos minutos finais. A equipe ocupa posição intermediária na tabela, mas segue sem conseguir construir uma sequência consistente de resultados positivos.

A Copa do Brasil trouxe um respiro importante ao ambiente gremista. A goleada por 3 x 0 sobre o Confiança, em Aracaju, confirmou a classificação às oitavas de final e elevou a confiança do elenco. Braithwaite foi novamente decisivo, marcando dois gols, enquanto Willian também deixou sua marca em cobrança de pênalti.

O Palestino, por outro lado, faz campanha decepcionante na Sul-Americana. A equipe chilena soma apenas dois pontos em quatro jogos e ainda não conseguiu marcar gols na competição. Os empates sem gols contra Riestra e Grêmio, além das derrotas para o City Torque, praticamente encerraram as chances de classificação da equipe.

Apesar das dificuldades continentais, o cenário no Campeonato Chileno é mais animador. Desde a chegada de Guillermo Farré, o Palestino apresentou melhora ofensiva e goleou o La Serena por 5 x 1 na última rodada. O resultado devolveu confiança ao elenco e mostrou um time mais agressivo e solto no setor ofensivo.

Ainda assim, a grande dúvida é se o desempenho recente no cenário doméstico conseguirá se repetir fora de casa e em um ambiente mais competitivo como a Arena do Grêmio. A equipe chilena terá pela frente um adversário pressionado pela necessidade da vitória e acostumado a crescer em jogos continentais como mandante.

O fator casa aparece como um elemento importante para o Grêmio nesta rodada. O Tricolor venceu sua única partida disputada na Arena pela Sul-Americana e deve atuar com intensidade elevada diante da necessidade de seguir vivo na disputa pela liderança do grupo. A tendência é de um time gaúcho mais agressivo desde os primeiros minutos em busca de controle total da partida.

Outros palpites e odds para Grêmio x Palestino

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Confrontos diretos entre Grêmio x Palestino

O único confronto oficial entre Grêmio e Palestino aconteceu em 29 de abril de 2026, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em Santiago, no Estádio Municipal de La Cisterna, as equipes empataram por 0 x 0 em uma partida marcada por equilíbrio e oportunidades desperdiçadas pelo Tricolor.

O Grêmio teve a principal chance do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti de Carlos Vinícius, defendida pelo goleiro Sebastián Pérez após falta sobre Tetê dentro da área. Na etapa final, o atacante brasileiro voltou a balançar as redes, mas o gol acabou anulado pelo VAR por toque de mão na origem da jogada.

O Palestino ainda terminou o jogo com um jogador a menos após a expulsão de Fernando Meza nos minutos finais. Mesmo com superioridade numérica, o Grêmio não conseguiu transformar a pressão em gol e acabou deixando escapar uma vitória importante fora de casa.

Notícias de Grêmio x Palestino

Grêmio: desfalques e dúvidas

Luís Castro segue lidando com uma lista importante de desfalques no elenco gremista. Mathías Villasanti continua em recuperação de lesão, enquanto Marlon permanece fora após fraturar o tornozelo no início da temporada. João Pedro também segue indisponível por problema muscular, sem previsão oficial de retorno.

A defesa é o setor que mais preocupa para esta rodada da Sul-Americana. Gustavo Martins deixou o campo contra o Confiança após um choque de cabeça, e Balbuena também saiu com dores musculares durante a partida. Kannemann foi expulso no duelo da Copa do Brasil, mas a suspensão não se aplica à competição continental, deixando o argentino disponível para enfrentar o Palestino.

Na última rodada do Brasileirão, contra o Bahia, Luís Castro utilizou um esquema com três zagueiros e alas mais avançados. Para a Sul-Americana, porém, a tendência é de retorno ao 4-3-3 utilizado na vitória sobre o Deportivo Riestra, sistema que deu mais equilíbrio ofensivo ao time.

Carlos Vinícius segue como principal referência ofensiva do Grêmio na temporada. O atacante soma sete gols no Brasileirão e já ultrapassou a marca de dez gols em 2026 considerando todas as competições. Braithwaite, recuperado de lesão, voltou a ganhar minutos recentemente e chega fortalecido após marcar duas vezes diante do Confiança.

Amuzu também aparece como peça importante no setor ofensivo gremista. O atacante foi decisivo na vitória sobre o Riestra pela Sul-Americana e deve novamente ocupar papel relevante na construção ofensiva da equipe nesta quarta-feira.

Provável escalação do Grêmio (4-3-3): Weverton; Pavón, Gustavo Martins (Kannemann), Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Palestino: desfalques e dúvidas

Guillermo Farré deve ter praticamente todo o elenco do Palestino à disposição para a partida em Porto Alegre. Fernando Meza, expulso no confronto de ida contra o Grêmio, já cumpriu suspensão e retorna normalmente para esta rodada. Ariel Martínez, que vinha tratando uma lesão no joelho, pode voltar a ser relacionado, embora não faça parte da equipe titular.

A goleada por 5 x 1 sobre o La Serena, pelo Campeonato Chileno, elevou a confiança da equipe antes da viagem ao Brasil. Bryan Carrasco abriu o placar logo no início da partida, enquanto Nelson Da Silva marcou um dos gols mais bonitos do jogo após uma longa troca de passes iniciada pelo goleiro Sebastián Pérez. César Munder e Jason León também participaram da vitória com gols no segundo tempo.

O brasileiro Nelson Da Silva vive grande fase e aparece como principal destaque ofensivo do Palestino em 2026, somando sete gols na temporada. Bryan Carrasco segue sendo a principal liderança técnica e emocional da equipe, participando ativamente da criação ofensiva. No gol, Sebastián Pérez continua como uma das referências do elenco, especialmente após defender o pênalti cobrado por Carlos Vinícius no duelo disputado no Chile.

Provável escalação do Palestino (4-3-3): Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco e Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Nicolás Meza e Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva e César Munder. Técnico: Guillermo Farré.

Destaques individuais de Grêmio x Palestino

Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 7 Gols no Brasileirão 2026 (artilheiro do Grêmio) 0,68 Média de gols por partida na temporada (todas as competições) 64% Conversão de chances claras de gol 3,2 Finalizações necessárias para cada gol marcado Jogador destaque · Palestino Nelson Da Silva 7 Gols em 2026 em todas as competições 5 Gols no Campeonato Chileno 2026 0 Gols na Copa Sul-Americana (4 jogos) 1 Gol na goleada de 5 x 1 sobre o La Serena

Os técnicos - Em busca da consistência versus estreia internacional

Luís Castro

Luís Castro assumiu o Grêmio em 2026 com a responsabilidade de manter o clube competitivo em três frentes simultâneas: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O desempenho da equipe tem sido irregular no cenário nacional, mas o Tricolor conseguiu avançar com segurança na Copa do Brasil e mostrou evolução recente na competição continental. A melhora nas últimas rodadas da Sul-Americana trouxe mais confiança ao trabalho do treinador português.

Com passagens por clubes como Vitória de Guimarães, Porto, Shakhtar Donetsk, Al-Nassr e Botafogo, Luís Castro construiu reputação pela capacidade de adaptação tática. No Grêmio, alterna entre sistemas com linha de três ou quatro defensores conforme as necessidades do elenco e do adversário. O principal desafio neste momento é encontrar estabilidade em meio aos constantes problemas físicos que atingem principalmente a defesa e o meio-campo.

Guillermo Farré

Guillermo Farré chegou ao Palestino no fim de abril para substituir Cristián Muñoz, poucos dias antes do primeiro confronto contra o Grêmio na fase de grupos. A mudança ocorreu após resultados negativos no Campeonato Chileno e aumentou a pressão sobre o novo treinador logo no início de seu trabalho.

O argentino ganhou destaque no futebol sul-americano após conduzir o Belgrano ao acesso em 2022 e alcançar o vice-campeonato peruano com o Sporting Cristal em 2024. Apesar da passagem ruim pelo Aldosivi, Farré começa a dar sinais de recuperação no Palestino, especialmente após a goleada por 5 x 1 sobre o La Serena, resultado que trouxe confiança e indicativos de evolução no modelo de jogo da equipe chilena.

Análise tática de Grêmio x Palestino

Luís Castro deve retomar o 4-3-3 para a partida pela Sul-Americana, sistema no qual o Grêmio apresentou seus melhores desempenhos recentes na competição. Contra o Deportivo Riestra, em Buenos Aires, o trio formado por Léo Pérez, Arthur e Gabriel Mec garantiu amplo controle do meio-campo e permitiu ao Tricolor dominar a posse de bola durante boa parte do confronto. Pelos lados, Enamorado e Amuzu deram profundidade e velocidade ao ataque, enquanto Carlos Vinícius atuou como principal referência ofensiva.

Um dos pontos de atenção para o Grêmio será novamente a saída de bola sob pressão. No confronto de ida contra o Palestino, a equipe sofreu dificuldades nos primeiros minutos diante da marcação alta dos chilenos, especialmente nas construções iniciadas por Weverton. A solução encontrada passou pelas bolas longas em direção a Carlos Vinícius, explorando a força física e o jogo aéreo do centroavante.

O Palestino de Guillermo Farré também deve atuar no 4-3-3, com Montes, Meza e Gallegos organizando o meio-campo. Bryan Carrasco aparece como principal peça criativa pelo lado direito, buscando infiltrações e finalizações de média distância, enquanto Nelson Da Silva atua centralizado no ataque. Pelo lado esquerdo, César Munder oferece velocidade e movimentação constante.

A principal fragilidade do time chileno nesta Sul-Americana tem sido a transição defensiva. Os gols sofridos pela equipe surgiram principalmente em contra-ataques rápidos e falhas de recomposição no meio-campo, cenário que pode favorecer o Grêmio com a velocidade de Amuzu e Enamorado pelos corredores. Ainda assim, o Palestino mostrou evolução ofensiva recentemente e chega disposto a manter postura agressiva mesmo atuando fora de casa.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x Palestino