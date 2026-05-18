Chelsea x Tottenham Palpite – Análise e odds (19/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1,52 na Betsson Placar provável: Chelsea 1 x 1 Tottenham – 7,20 na Betsson Aposta de valor: João Pedro marcar a qualquer momento – 2,05 na Betsson Aposta alternativa: Tottenham marcar o primeiro gol – 2,35 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Mais de 5,5 cartões – 1,83 na Betano

O Chelsea recebe o Tottenham em Stamford Bridge nesta terça-feira (19), às 16h15 (horário de Brasília), pela 37ª rodada da Premier League. Os Blues ocupam a nona posição, com 49 pontos, e ainda tentam alcançar uma vaga em competições europeias após a derrota para o Manchester City na final da Copa da Inglaterra.

O Tottenham, por sua vez, vive grande pressão na parte inferior da tabela. Os Spurs aparecem na 17ª colocação, com 38 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento, e precisam pontuar para evitar maiores riscos na reta final da competição.

Apesar da diferença na classificação, o momento recente favorece o Tottenham. O Chelsea não vence na Premier League desde o início de março e acumula sete jogos sem vitória, enquanto os Spurs chegam embalados por quatro partidas de invencibilidade sob o comando de Roberto De Zerbi. Confira os palpites do Lance para o duelo em Londres e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Chelsea x Tottenham pelo Premier League

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Análise da partida - Uma temporada decepcionante para ambos os clubes

A temporada 2025/26 do Chelsea tem sido marcada por instabilidade e frustração. Os Blues já passaram por três treinadores em apenas seis meses: Enzo Maresca deixou o clube em janeiro, Liam Rosenior foi demitido em abril após uma sequência negativa de resultados, e Calum McFarlane assumiu interinamente até o fim da temporada. A troca constante no comando técnico refletiu diretamente no desempenho irregular da equipe ao longo do ano.

Os números recentes ajudam a explicar o cenário preocupante em Stamford Bridge. No recorte de 2026, o Chelsea aparece entre os piores desempenhos da Premier League fora da zona de rebaixamento, acumulando 13 vitórias, dez empates e 13 derrotas na temporada. A derrota para o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, no último sábado, encerrou a principal chance de salvar o ano com um título.

O desempenho em casa também se tornou motivo de preocupação para os torcedores. O Chelsea perdeu suas últimas quatro partidas em Stamford Bridge e conquistou apenas um ponto nos últimos sete jogos da Premier League. O empate diante do Liverpool, em Anfield, foi o único resultado positivo recente em meio a uma sequência de forte queda de rendimento.

O Tottenham, apesar de também viver uma temporada complicada, chega em momento mais positivo. Os Spurs passaram por uma sequência de 15 jogos sem vitória entre dezembro e abril, aproximando-se de um recorde negativo histórico do clube. A chegada de Roberto De Zerbi, porém, mudou o ambiente e trouxe sinais claros de recuperação.

Desde a troca de comando, o Tottenham soma quatro partidas sem derrota na Premier League. As vitórias fora de casa contra Aston Villa e Wolverhampton devolveram confiança ao elenco, enquanto os empates diante de Leeds e Brighton mostraram uma equipe mais competitiva e organizada. O desempenho recente contrasta fortemente com a crise vivida pelo Chelsea.

Além da melhora técnica, os Spurs chegam pressionados pela necessidade de confirmar a permanência na Premier League. O clube ocupa a 17ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, e sabe que qualquer ponto conquistado em Stamford Bridge pode ser decisivo antes da rodada final. O cenário transforma o clássico londrino em um confronto de enorme peso emocional para ambos os lados.

Outros palpites e odds para Chelsea x Tottenham

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Confrontos diretos entre Chelsea x Tottenham

O retrospecto recente do clássico londrino favorece amplamente o Chelsea na Premier League. Desde 1995, os Blues conquistaram 33 vitórias contra apenas sete triunfos do Tottenham, além de 20 empates no período. Nos últimos dez confrontos pela liga, o Chelsea venceu oito vezes, mantendo clara superioridade no dérbi.

O encontro mais recente aconteceu em 1º de novembro de 2025, no Tottenham Hotspur Stadium. O Chelsea venceu por 1 x 0 com gol de João Pedro aos 34 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma falha defensiva dos Spurs. Apesar do placar apertado, a equipe londrina controlou completamente a partida, enquanto o Tottenham produziu muito pouco ofensivamente, registrando apenas um chute no alvo durante os 90 minutos.

Aquela vitória representou o quinto triunfo consecutivo do Chelsea sobre o Tottenham no clássico. Considerando todas as competições, os Blues venceram dez dos últimos 12 confrontos entre os rivais londrinos. Mesmo vivendo uma temporada instável, o histórico recente segue sendo um fator que pesa a favor do Chelsea neste duelo.

Em Stamford Bridge, o retrospecto de longo prazo também continua positivo para os Blues. Ainda assim, o momento atual traz um contraste importante: o Chelsea perdeu suas últimas quatro partidas como mandante nesta temporada. O clássico desta terça-feira surge, portanto, como uma oportunidade para a equipe tentar recuperar confiança diante de um adversário que historicamente costuma dominar em casa.

Notícias de Chelsea x Tottenham

Chelsea: desfalques e dúvidas

Calum McFarlane segue sem poder contar com Mykhaylo Mudryk, suspenso por suposta violação das regras antidoping. Estêvão, Jamie Gittens e Jesse Derry também permanecem fora por problemas físicos. Tirando essas ausências, o Chelsea terá praticamente todo o restante do elenco disponível para o clássico diante do Tottenham.

A principal preocupação do departamento médico é João Pedro. O atacante brasileiro sentiu um problema muscular na coxa durante a final contra o Manchester City e precisou deixar o campo nos minutos finais da partida. Como ainda não houve confirmação sobre a gravidade da lesão, o camisa nove segue como dúvida importante para o derby londrino.

Na defesa, Wesley Fofana e Levi Colwill devem formar a dupla de zaga, com Malo Gusto e Marc Cucurella atuando pelas laterais. Moisés Caicedo e Reece James seguem como a principal parceria no meio-campo, oferecendo equilíbrio em um dos poucos setores que manteve regularidade ao longo da temporada. Cole Palmer continua sendo o principal articulador ofensivo da equipe, atuando com liberdade entre as linhas adversárias.

Pelo lado esquerdo, Pedro Neto segue como uma das principais armas ofensivas dos Blues. O português soma participação direta em nove gols na temporada e costuma ser o jogador mais agressivo nos duelos individuais pelos corredores. Caso João Pedro não reúna condições de jogo, McFarlane precisará buscar alternativas improvisadas no ataque, o que pode reduzir significativamente o poder ofensivo do Chelsea.

Provável escalação do Chelsea (4-2-3-1): Filip Jorgensen; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James; Cole Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Calum McFarlane (interino).

Tottenham: desfalques e dúvidas

Roberto De Zerbi chega para o clássico enfrentando uma longa lista de desfalques no Tottenham. Cristian Romero, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Wilson Odobert e Ben Davies estão todos fora por lesão, reduzindo consideravelmente as opções do treinador em setores importantes da equipe. A ausência de Romero, especialmente, pesa pela liderança defensiva e pela capacidade do argentino nos duelos individuais.

No gol, Guglielmo Vicario segue como principal dúvida dos Spurs. O goleiro italiano desfalcou a equipe nos últimos cinco jogos da Premier League por conta de uma hérnia na região da virilha, mas voltou recentemente aos treinamentos e ainda será avaliado antes da partida. Caso não reúna condições de atuar, Antonín Kinsky continuará como titular.

Dominic Solanke também inspira cuidados, embora a situação do atacante seja considerada menos preocupante. Havia receio de que uma lesão nos isquiotibiais encerrasse sua temporada antecipadamente, mas existe a possibilidade de retorno já neste clássico contra o Chelsea. A comissão técnica ainda monitora a evolução física do jogador antes da definição final.

No meio-campo, Rodrigo Bentancur e João Palhinha devem formar a base de sustentação da equipe, oferecendo equilíbrio e intensidade na marcação. Conor Gallagher aparece como peça importante na transição entre defesa e ataque, abastecendo Richarlison, que soma dez gols e quatro assistências na temporada. Pelos lados, Mathys Tel ganha destaque como principal válvula de escape em velocidade, sendo um dos poucos jogadores do elenco que não sofreu lesões ao longo da temporada.

Provável escalação do Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mathys Tel, Connor Gallagher e Pape Matar Sarr; Richarlison. Técnico: Roberto De Zerbi.

Destaques individuais de Chelsea x Tottenham

Jogador destaque · Chelsea João Pedro 15 Gols na Premier League 2025/26 8,14 xG na temporada, superando a expectativa 28 Chutes no alvo em 34 jogos disputados 20 Participações diretas em gols na temporada (15 Gols + 5 Assistências) Jogador destaque · Tottenham Richarlison 10 Gols na Premier League em 31 jogos 7,31 xG na temporada, finalizador muito eficiente 5 Gols como visitante na Premier League 0,72 Participações em gols por partida (Gols + Assistências)

Os técnicos - Apagando incêndios dos dois lados do derby

Calum McFarlane

Aos 40 anos, Calum McFarlane vive uma trajetória incomum no futebol inglês. Após passar pelo futebol semiprofissional e trabalhar nas academias de Manchester City e Southampton, chegou ao Chelsea em 2025 para comandar o sub-21 e acabou promovido interinamente ao time principal em duas ocasiões na mesma temporada, após as saídas de Enzo Maresca e Liam Rosenior.

Sua principal conquista até aqui foi a vitória por 1 x 0 sobre o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, resultado que levou o Chelsea à decisão contra o Manchester City e fez de McFarlane o primeiro técnico inglês a alcançar a final do torneio desde Frank Lampard, em 2020. Apesar disso, a derrota na final e a má fase na Premier League mantêm a pressão e o ceticismo sobre seu trabalho.

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi assumiu o Tottenham em 31 de março com uma missão clara: evitar o rebaixamento do clube na Premier League. O treinador italiano chegou após a saída de Igor Tudor e encontrou um cenário extremamente complicado, marcado por um elenco desfalcado, ambiente pressionado e necessidade imediata de resultados. Diferentemente do contexto que teve no Brighton, De Zerbi precisou lidar em Londres com um grupo emocionalmente abalado e sem estabilidade ao redor do projeto esportivo.

Mesmo com pouco tempo de trabalho, os primeiros resultados foram positivos. O Tottenham soma quatro partidas sem derrota sob seu comando, incluindo duas vitórias importantes fora de casa, e voltou a apresentar uma ideia de jogo mais organizada. Sem conseguir implementar totalmente seu estilo baseado em posse de bola, De Zerbi ao menos recuperou competitividade e confiança em um elenco que parecia perdido há poucas semanas.

Análise tática de Chelsea x Tottenham

O Chelsea deve manter o 4-2-3-1, com Moisés Caicedo e Reece James formando a dupla de volantes. A principal peça ofensiva segue sendo Cole Palmer, atuando com liberdade entre as linhas para organizar a criação e acelerar os ataques. O problema dos Blues ao longo da temporada tem sido justamente a dificuldade em encontrar alternativas quando a pressão adversária consegue neutralizar essa construção pelo centro.

Pelos lados, Pedro Neto será novamente uma das principais armas ofensivas. O português tende a atacar os espaços deixados por Pedro Porro, lateral que participa muito ofensivamente pelo Tottenham e costuma avançar constantemente ao ataque. Essa dinâmica pode abrir corredores importantes para o Chelsea explorar em transições rápidas, especialmente em jogadas individuais pelos lados do campo.

O Tottenham também deve atuar no 4-2-3-1 utilizado por Roberto De Zerbi nas últimas rodadas. Bentancur e João Palhinha darão sustentação ao meio-campo, enquanto Conor Gallagher terá papel importante na ligação ofensiva. Sem Kulusevski, Xavi Simons e Kudus, o time perde criatividade pelos corredores, deixando Mathys Tel como principal opção técnica pelos lados.

A tendência é que os Spurs adotem postura mais compacta nos primeiros minutos, tentando limitar os espaços para Palmer e Pedro Neto. A estratégia deve priorizar transições rápidas em direção a Richarlison, aproveitando as fragilidades defensivas recentes do Chelsea, que sofreu muitos gols nas últimas rodadas da Premier League.

O lado esquerdo da defesa do Tottenham aparece como um dos principais pontos vulneráveis para o Chelsea explorar. Udogie costuma avançar bastante, enquanto Danso nem sempre oferece cobertura segura em situações de um contra um. Já para os Spurs, a principal oportunidade pode surgir na pressão sobre a saída de bola dos Blues, setor que apresentou muitos erros e desorganização ao longo da temporada.

Prognóstico de placar exato para Chelsea x Tottenham