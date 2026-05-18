Olimpia x Vasco Palpite – Análise e odds (20/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Olimpia vence + abaixo de 3,5 gols – 3,00 na Betsson Placar provável: Olimpia 1 x 0 Vasco – 3,75 na Betsson Meio-tempo: Gols em ambos os tempos: não - 1,75 na Betano Aposta de valor: Rubén Lezcano marca a qualquer momento – 3,40 na Betsson Aposta com média probabilidade de acontecer: Olimpia não sofre gols – 2,85 na Superbet

O Olimpia recebe o Vasco nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ueno Defensores del Chaco, em Assunção, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. As duas equipes dividem a liderança do Grupo G com sete pontos cada, e o confronto direto pode definir quem avança diretamente às oitavas de final e quem terá de disputar um playoff arriscado contra um terceiro colocado da Libertadores.

O contexto não poderia ser mais claro. O Vasco goleou o Olimpia por 3 x 0 em São Januário, na terceira rodada, e chega ao Paraguai com a tranquilidade de quem lidera pelo critério do confronto direto. Para o Decano, a missão é dupla: apagar a mancha daquela derrota no Rio e provar que a oscilação recente na División Profesional, onde perdeu por 1 x 0 para o Sportivo San Lorenzo em 10 de maio, foi um acidente de percurso.

Os dados apontam para uma partida decidida nos detalhes, em que o fator casa e o desgaste emocional do Vasco após a goleada sofrida no Brasileirão podem pesar. Confira nossas outras dicas de apostas de hoje para mais opções de palpites em partidas de futebol.

Melhor palpite para Olimpia x Vasco pela Copa Sul-Americana

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Análise da partida - Revanche paraguaia em campo minado para o Vasco

O Olimpia lidera a División Profesional do Paraguai com 46 pontos em 21 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas na temporada. O aproveitamento de 73% é o melhor do futebol paraguaio, e a equipe de Pablo "Vitamina" Sánchez mostrou resiliência ao vencer o Recoleta por 3 x 2 em 15 de maio, três dias antes deste confronto continental.

No Defensores del Chaco, o Olimpia construiu uma fortaleza ao longo da temporada, e o ambiente hostil em Assunção costuma pesar contra visitantes brasileiros. O Decano tem no fator casa uma arma que não pôde utilizar no jogo de ida, quando foi ao Rio de Janeiro e voltou com uma goleada na bagagem.

Na Sul-Americana, o Olimpia oscilou entre extremos. Venceu o Audax Italiano por 2 x 0 na estreia, com gols de Rubén Lezcano e Juanfer Alfaro, empatou sem gols com o Barracas Central no Defensores del Chaco, sofreu a goleada para o Vasco no Rio e se recuperou com uma vitória de 2 x 1 sobre o Barracas, fora de casa, na Argentina. A derrota por 3 x 0 em São Januário é o resultado que mais incomoda Sánchez, e a comissão técnica trabalhou nas últimas semanas para corrigir os erros defensivos daquela noite.

O Vasco, por sua vez, vive um momento de montanha-russa. A equipe de Renato Gaúcho emplacou duas vitórias consecutivas na Sul-Americana, goleando o Olimpia e vencendo o Audax Italiano de virada por 2 x 1 no Chile, e venceu o Athletico-PR por 1 x 0 pelo Brasileirão em 10 de maio. A sequência positiva de cinco jogos de invencibilidade, porém, foi interrompida de forma brutal no sábado (16), quando o Internacional atropelou o Cruzmaltino por 4 x 1 no Beira-Rio, com Carlos Cuesta ainda sendo expulso nos acréscimos.

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 11ª colocação com 20 pontos em 16 rodadas, e o desempenho como visitante é o dado que mais preocupa para este jogo: zero vitórias em oito partidas fora de casa na Série A, com quatro empates e quatro derrotas. A fragilidade longe de São Januário é um padrão consistente e não um acidente estatístico.

O cenário da classificação do Grupo G beneficia o Vasco mesmo em caso de derrota. Com sete pontos e vantagem no confronto direto (3 x 0), o Cruzmaltino pode se dar ao luxo de jogar pelo empate em Assunção. Já o Olimpia precisa dos três pontos para igualar ou ultrapassar o rival nos critérios de desempate, o que gera uma assimetria tática relevante.

Outros palpites e odds para Olimpia x Vasco

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Confrontos diretos entre Olimpia e Vasco

Antes desta edição da Sul-Americana, Olimpia e Vasco haviam se enfrentado apenas duas vezes em competições oficiais, ambas pela fase de grupos da Copa Libertadores de 1990. Naquela edição, o Olimpia venceu em casa por 2 x 1 em Assunção, enquanto o Vasco devolveu com uma vitória por 1 x 0 no Rio de Janeiro. O Decano terminou aquela campanha como campeão da Libertadores, o segundo título continental da história do clube paraguaio.

O reencontro em 2026, 36 anos depois, não decepcionou em termos de intensidade. Na terceira rodada, em 30 de abril, o Vasco dominou o Olimpia por 3 x 0 em São Januário, com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson. Os números foram implacáveis: o Vasco terminou o primeiro tempo com 63% de posse de bola e sete finalizações contra apenas três do Olimpia. Após o intervalo, dois gols em cinco minutos selaram a vitória antes que o Olimpia pudesse reagir.

O retrospecto geral, portanto, é de três confrontos oficiais, com duas vitórias do Vasco e uma do Olimpia. A tendência histórica é de triunfo do mandante, dado que nenhuma das equipes jamais venceu fora de casa nesta rivalidade. Esse padrão favorece o Olimpia nesta quarta-feira.

Notícias de Olimpia x Vasco

Olimpia: desfalques e dúvidas

Pablo Sánchez deve promover um rodízio em relação ao time que venceu o Recoleta por 3 x 2 no fim de semana, priorizando peças que descansaram para o compromisso continental. O goleiro Gastón Olveira reassume a meta após Sebastián Lentinelly atuar nas últimas rodadas do campeonato local.

A principal dúvida recai sobre o meio-campo. Richard Ortiz, o capitão e referência tática da equipe, vem alternando entre a Sul-Americana e a División Profesional. Caso esteja apto, ele será o dono do jogo no setor central, protegendo a defesa e distribuindo passes para as subidas rápidas de Lezcano e Alcaraz.

Hugo Quintana e Eduardo Delmás disputam vagas no meio-campo, enquanto Romeo Benítez pode ser acionado como opção de velocidade pelo lado direito. Adrián Alcaraz segue como a referência ofensiva mais avançada, com presença constante nos jogos da competição.

Provável escalação do Olimpia (4-3-3): Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry e Mateo Gamarra; Richard Ortiz, Hugo Quintana e Juanfer Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Romeo Benítez. Técnico: Pablo Sánchez.

Vasco: desfalques e dúvidas

Renato Gaúcho cumpre o terceiro e último jogo da suspensão imposta pela Conmebol por não ter viajado para a estreia contra o Barracas Central e por ter criticado publicamente a entidade. Os auxiliares Bruno Lazaroni e Marcelo Salles comandam o time à beira do campo, repetindo o esquema das rodadas anteriores na competição.

Os desfalques confirmados do Vasco incluem Jair e Mateus Carvalho, ambos fora com lesões de longa duração no joelho. Paulo Henrique, que sofreu uma entorse no tornozelo, é dúvida para a partida em Assunção.

Cuesta recebeu cartão vermelho contra o Internacional no Brasileirão, mas a punição se aplica apenas à competição nacional, e o zagueiro colombiano está disponível para a Sul-Americana. A grande questão é saber se a comissão técnica decidirá escalar força máxima ou manter a política de rodízio adotada nos jogos anteriores da Sul-Americana, quando o Vasco entrou com escalações alternativas e venceu ambas as partidas.

Thiago Mendes e Johan Rojas cumpriram suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão contra o Internacional, mas estão aptos para a Sul-Americana. Adson, herói da vitória sobre o Olimpia na terceira rodada com duas assistências e um gol, deve começar entre os titulares.

Provável escalação do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Bruno Lazaroni (interino).

Destaques individuais de Olimpia x Vasco

Jogador destaque · Olimpia Rubén Lezcano Gol Marcou na estreia da Sul-Americana contra o Audax (2 x 0) Veloz Principal arma nas transições rápidas do Olimpia Titular Presente em todas as escalações do Olimpia na Sul-Americana Decisivo Peça-chave nas transições pelo lado direito do ataque Jogador destaque · Vasco Puma Rodríguez 5 Gols na temporada 2026 até a rodada 3 da Sul-Americana Artilheiro Era o maior goleador do Vasco ao marcar contra o Olimpia Gol Abriu o placar no 3 x 0 sobre o Olimpia na rodada 3 Ofensivo Lateral com forte vocação ofensiva e bons números de finalização

Os técnicos - Sánchez quer revanche, Lazaroni busca estabilidade

Pablo Sanchez

Pablo "Vitamina" Sánchez assumiu o Olimpia no final de 2025 e transformou o clube no líder incontestável do futebol paraguaio em 2026. Sua marca é a organização tática e a capacidade de montar times que pressionam alto, mas sabem se retrair quando a situação exige.

A goleada de 3 x 0 em São Januário, porém, expôs uma fragilidade que o treinador não costuma aceitar: o Olimpia foi passivo demais no primeiro tempo e pagou caro pela falta de agressividade nas transições defensivas. Corrigir esse comportamento em casa, diante de sua torcida, é o principal desafio de Sánchez para a quarta-feira.

Bruno Lazaroni

Bruno Lazaroni, o auxiliar que assina a súmula pelo Vasco na ausência de Renato Gaúcho, não é um improvisado. O profissional trabalha ao lado de Renato desde os tempos de Grêmio e conhece profundamente os processos da comissão técnica. Nas duas partidas que comandou na Sul-Americana, a equipe apresentou desempenho sólido: vitória por 3 x 0 sobre o Olimpia e 2 x 1 sobre o Audax no Chile.

O desafio, porém, é diferente nesta rodada. A derrota de 4 x 1 para o Internacional abalou o ambiente, e Lazaroni precisa encontrar o equilíbrio emocional de um elenco que viajou a Assunção dois dias após levar quatro gols no Beira-Rio.

Análise tática de Olimpia x Vasco

O Olimpia deve se organizar em 4-3-3 com postura mais agressiva do que aquela apresentada em São Januário. Em casa, o Decano costuma dominar a posse e pressionar a saída de bola adversária, utilizando a intensidade de Richard Ortiz como filtro no meio-campo. Lezcano e Benítez são as armas pelos flancos, enquanto Alcaraz ocupa a posição de falso centroavante, abrindo espaço para as infiltrações dos meias.

O Vasco, por outro lado, não tem necessidade de vencer. Um empate mantém o Cruzmaltino na liderança do grupo, o que deve influenciar a abordagem tática de Lazaroni. A tendência é de um bloco mais baixo do que o habitual, com Thiago Mendes e Hugo Moura protegendo a zaga e Tchê Tchê funcionando como elo entre defesa e ataque. As saídas em velocidade, principalmente por Adson e Andrés Gómez, serão o principal recurso ofensivo do Vasco.

O ponto fraco do Vasco é conhecido: a defesa em transição. Contra o Internacional, os espaços nas costas dos laterais foram explorados com facilidade, e Carbonero marcou dois gols a partir de contra-ataques rápidos. Lezcano, que tem características semelhantes de velocidade e finalização, pode encontrar as mesmas brechas caso o Vasco se exponha. A principal fragilidade do Olimpia, por sua vez, está na bola aérea defensiva, setor que gerou dificuldades nos últimos jogos da División Profesional.

Prognóstico de placar exato para Olimpia x Vasco