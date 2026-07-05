Suíça x Colômbia Palpite – Análise e odds (07/07)

Veja os principais palpites de Suíça x Colômbia pelas oitvavas da Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Colômbia - odd 2,16 na Br4Bet Dica com boas chances: Menos de 2.5 gols – 1,57 na BetMGM Aposta de valor: Luis Díaz marcar a qualquer momento – 2,27 na Vbet Palpite de placar exato: Suíça 0 x 1 Colômbia – 8,50 na Br4Bet

A Copa do Mundo de 2026 chega à fase de oitavas de final com um confronto equilibrado entre Suíça e Colômbia no BC Place, em Vancouver, no Canadá. As duas seleções chegam invictas ao mata-mata, líderes de seus respectivos grupos e com campanhas consistentes que incluíram vitórias convincentes na fase de 32 avos de final.

A Suíça terminou na primeira posição do Grupo B com sete pontos, marcando sete gols e sofrendo três, antes de eliminar a Argélia por 2 x 0. A Colômbia, por sua vez, liderou o Grupo K com sete pontos, concedendo apenas um gol na fase de grupos, e despachou Gana por 1 x 0 no jogo anterior. O vencedor do duelo enfrentará Argentina ou Egito nas quartas de final.

Os dados apontam para um jogo fechado entre duas equipes organizadas e com elencos experientes. Confira esse e outros palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Suíça x Colômbia pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

O Colômbia é favorita para vencer este confronto. Por isso, os palpites mais interessantes envolvem diferença de gols, cartões e escanteios. Aproveite também para apostar nos melhores sites de apostas da Copa do Mundo.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h57 (05/07).

Análise da partida - Suíça x Colômbia, duelo de invictos nas oitavas

A Suíça vive um momento histórico na Copa do Mundo de 2026. A seleção de Murat Yakin venceu um jogo de fase eliminatória no Mundial pela primeira vez desde 1954, encerrando uma sequência de quatro eliminações consecutivas na primeira rodada do mata-mata nas edições de 2006, 2014, 2018 e 2022.

A campanha suíça no Grupo B começou com um empate por 1 x 1 contra o Catar, resultado que gerou desconfiança. A resposta veio com uma goleada de 4 x 1 sobre a Bósnia e Herzegovina, partida em que Johan Manzambi marcou dois gols saindo do banco, e uma vitória por 2 x 1 sobre o Canadá, também com gol do jovem meia do Freiburg.

Nos 32 avos de final, a Suíça foi eficiente contra a Argélia. Breel Embolo abriu o placar nos dez primeiros minutos e Dan Ndoye ampliou logo após o intervalo, garantindo um triunfo por 2 x 0 no mesmo BC Place que receberá o jogo das oitavas.

A familiaridade com o estádio pode ser um fator psicológico relevante para os suíços, que já venceram duas vezes no local neste Mundial.

Do lado colombiano, a consistência defensiva é o grande trunfo. A seleção de Néstor Lorenzo sofreu apenas um gol em quatro jogos nesta Copa do Mundo, mantendo três partidas sem ser vazada.

A Colômbia abriu sua campanha com uma vitória por 3 x 1 sobre o Uzbequistão, com gol e assistência de Luis Díaz. Em seguida, bateu a República Democrática do Congo por 1 x 0 e empatou sem gols com Portugal, resultado que garantiu a liderança do Grupo K.

Contra Gana, nos 32 avos, a equipe colombiana foi dominante. Jhon Arias marcou o único gol aos 14 minutos, e a defesa segurou o resultado com autoridade, apesar de diversas chances desperdiçadas no ataque.

O principal alerta para a Colômbia é justamente a falta de eficiência ofensiva. A seleção criou 2.19 de xG contra Gana, mas só converteu uma chance. Contra uma defesa suíça mais organizada, desperdiçar oportunidades pode custar caro.

Aproveite as dicas para as apostas na Copa do Mundo do Lance!

Confrontos diretos entre Suíça x Colômbia

O histórico de confrontos entre Suíça e Colômbia é bastante limitado. As duas seleções se enfrentaram apenas duas vezes, e a Colômbia venceu ambas, marcando cinco gols e sofrendo apenas um.

O primeiro e único duelo em Copas do Mundo aconteceu em 26 de junho de 1994, nos Estados Unidos. A Colômbia venceu por 2 x 0 na fase de grupos, com gols de Hermann Gaviria e Harold Lozano.

O segundo encontro foi um amistoso em 2007, quando a Colômbia novamente levou a melhor, dessa vez por 3 x 1. Com uma amostra tão pequena, o histórico direto tem peso limitado na análise, e o contexto atual das duas equipes é mais relevante para avaliar o duelo.

A partida desta terça (7) tem tudo para ser bem disputada, o bolão da Copa do Mundo 2026 vai ferver com esse duelo.

Notícias de Suíça x Colômbia

Suíça: desfalques e dúvidas

Suíça: desfalques e dúvidas

Murat Yakin não tem nenhum desfalque confirmado para o confronto contra a Colômbia. O elenco suíço está totalmente à disposição, o que permite ao treinador manter a base que vem atuando com regularidade durante o torneio.

A tendência é que Yakin repita a formação utilizada contra a Argélia, no 4-2-3-1 que se tornou a marca tática da seleção nesta Copa. Gregor Kobel segue firme no gol, com Manuel Akanji e Nico Elvedi formando a dupla de zaga.

No meio-campo, Granit Xhaka é o capitão e o cérebro da equipe, atuando ao lado de Remo Freuler na dupla de volantes. Mais à frente, Dan Ndoye pela direita e Michel Aebischer pelo centro dão suporte ofensivo, enquanto Johan Manzambi ganha cada vez mais espaço no time titular.

Breel Embolo será a referência no ataque. O centroavante do Rennes é o principal finalizador da equipe e chega embalado após marcar o gol que abriu o caminho contra a Argélia.

Provável escalação da Suíça (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Manzambi; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Colômbia: desfalques e dúvidas

A Colômbia perdeu Jhon Córdoba durante a partida contra Gana. O atacante sentiu uma lesão na virilha logo aos oito minutos e teve de ser substituído por Luis Suárez, que acabou dando a assistência para o gol de Arias.

A lesão de Córdoba é o único desfalque confirmado no elenco de Néstor Lorenzo. Com isso, Luis Suárez deve ganhar a vaga no time titular como centroavante, função que desempenhou com eficiência contra Gana.

Juan Fernando Quintero impressionou ao entrar no segundo tempo contra Gana. O experiente meia não errou nenhum dos 19 passes que tentou e criou cinco chances, a maior marca individual da partida. Uma vaga entre os titulares não está descartada.

No mais, Lorenzo deve manter a espinha dorsal que funcionou ao longo do torneio. Camilo Vargas permanece no gol, com Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica na defesa. Jefferson Lerma e Richard Ríos formam a dupla de contenção.

Luis Díaz é a grande arma ofensiva e o jogador mais perigoso do elenco colombiano. O ponta esquerdo do Bayern Munich já soma um gol e uma assistência no torneio e foi eleito o melhor em campo contra Gana.

Provável escalação da Colômbia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Destaques individuais de Suíça x Colômbia

Jogador destaque · Suíça Johan Manzambi 3 Gols na Copa do Mundo 2026, artilheiro da Suíça no torneio 4 Participações em gol na Copa 2026 (3 gols + 1 assistência) 16 Participações em gol pelo SC Freiburg em 47 jogos na temporada 2025/26 20 Anos de idade, jogador mais jovem do elenco suíço nesta Copa Jogador destaque · Colômbia Luis Díaz 26 Gols em todas as competições pelo Bayern Munich na temporada 2025/26 49 Participações em gol em 51 jogos pelo Bayern Munich 2025/26 78 Convocações pela seleção colombiana ao longo da carreira 23 Gols pela Colômbia em jogos oficiais e amistosos

Os técnicos - Yakin e Lorenzo buscam manter a invencibilidade na Copa

Murat Yakin

Murat Yakin, de 51 anos, comanda a Suíça desde agosto de 2021 e construiu uma sequência notável de participações em grandes torneios. O ex-zagueiro, que acumulou 49 jogos pela seleção como atleta, levou a equipe às oitavas de final da Copa de 2022, às quartas da Eurocopa 2024 e agora busca a primeira ida às quartas de um Mundial desde 1954.

Seu estilo tático é pragmático. Yakin prioriza a compactação defensiva e utiliza o 4-2-3-1 como formação base, com flexibilidade para mudar para uma linha de três zagueiros quando necessário. A aposta em Manzambi como arma de impacto, seja como titular ou saindo do banco, tem sido uma das decisões mais acertadas do torneio.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia após um longo período como auxiliar técnico, incluindo sete anos na própria seleção colombiana. Sob seu comando, a equipe emplacou uma sequência de 28 jogos sem derrota, alcançou a final da Copa América 2024 e se classificou para a Copa do Mundo na terceira posição das Eliminatórias Sul-Americanas.

O treinador argentino utiliza um 4-2-3-1 físico e intenso, com James Rodríguez como referência criativa e Luis Díaz como principal arma de velocidade. Lorenzo valoriza a disciplina defensiva, como mostram os números desta Copa, e aposta em transições rápidas para desequilibrar adversários.

Análise tática de Suíça x Colômbia

O confronto entre Suíça e Colômbia promete ser definido pelo controle do meio-campo. Ambas as seleções utilizam o 4-2-3-1, mas com características distintas. A Suíça constrói com paciência, apoiada na inteligência de Granit Xhaka para ditar o ritmo e na capacidade de Manuel Akanji de sair jogando desde a defesa. A Colômbia é mais direta, buscando transições rápidas com Luis Díaz pelo corredor esquerdo e Jhon Arias pela direita.

O principal duelo individual pode acontecer entre Luis Díaz e Silvan Widmer. O lateral suíço terá a missão de conter o ponta do Bayern Munich, que é o jogador mais perigoso em situações de um contra um do torneio. Caso Widmer avance ao ataque, pode abrir espaços que a velocidade de Díaz é capaz de explorar em contra-ataques. Do outro lado, Dan Ndoye, com 15 finalizações nos últimos cinco jogos, pode testar Johan Mojica com sua velocidade pelo flanco direito suíço.

A Colômbia tem uma vantagem defensiva clara nos números. Apenas um gol sofrido em quatro jogos nesta Copa do Mundo e três clean sheets consecutivas demonstram a solidez do sistema de Lorenzo. A Suíça, por outro lado, é mais produtiva no ataque, com nove gols em quatro partidas no torneio. As bolas paradas podem ser decisivas, considerando a força aérea de Embolo e Akanji pela Suíça e de Yerry Mina e Davinson Sánchez pela Colômbia.

Prognóstico de placar exato para Suíça x Colômbia

Apostar no placar exato é sempre arriscado, principalmente em uma fase de mata-mata de Copa do Mundo 2026. Por isso, use valores baixos e escolha casas de apostas com bônus.

🎯 Palpite do Lance! Suíça 0 x 1 Colômbia A Colômbia chega como leve favorita pelas casas de apostas e possui a melhor defesa do torneio, além de contar com Luis Díaz em grande fase.



A Suíça é organizada e competitiva, mas historicamente tem dificuldade para avançar em fases eliminatórias. A tendência é de um jogo fechado, com a qualidade individual colombiana fazendo a diferença. A Colômbia sofreu apenas um gol em quatro jogos nesta Copa do Mundo, com três clean sheets consecutivas

nesta Copa do Mundo, com três clean sheets consecutivas Luis Díaz encerrou a temporada no Bayern Munich com 26 gols e 19 assistências e foi eleito melhor em campo contra Gana

e foi eleito melhor em campo contra Gana A Suíça nunca venceu a Colômbia nos dois confrontos anteriores , sofrendo cinco gols e marcando apenas um

, sofrendo cinco gols e marcando apenas um Johan Manzambi lidera a artilharia suíça com três gols na Copa , mas a Suíça não avança às quartas desde 1954

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h00 (05/07).