México x Inglaterra Palpite – Análise e odds (05/07)

Confira os palpites para México x Inglaterra pelas oitavas de final da Copa

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A Copa do Mundo de 2026 chega ao seu momento mais decisivo com o confronto entre México e Inglaterra pelas oitavas de final. O duelo acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, valendo uma vaga nas quartas de final. O palco desta partida será um verdadeiro caldeirão, que deverá ter mais de 87 mil torcedores pronto para empurrar os donos da casa.

O México chega invicto e sem sofrer gols no torneio após vencer as quatro partidas disputadas, enquanto a Inglaterra sobreviveu a um susto diante da República Democrática do Congo e avançou graças a dois gols decisivos de Harry Kane nos minutos finais.

O cenário promete um dos jogos mais eletrizantes da fase eliminatória, com a altitude de 2.200 metros do Azteca como fator extra de dificuldade para os ingleses. Confira outras dicas para apostar na copa do Mundo.

Melhores palpites para México x Inglaterra pela Copa do Mundo

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Análise da partida - México quer quebrar a "maldição do quinto jogo", e ingleses buscam o bicampeonato

O México vive o melhor momento de sua história recente em Copas do Mundo. A seleção de Javier Aguirre venceu todas as partidas da fase de grupos, superando África do Sul (2 x 0), Coreia do Sul (1 x 0) e Tchéquia (3 x 0), sem sofrer sequer um gol.

Na fase eliminatória, os anfitriões mantiveram o roteiro e venceram o Equador (2 x 0) nas oitavas de final, encerrando uma seca de 40 anos sem vencer uma partida de mata-mata em Copas.

O retrospecto do México no Estádio Azteca em Copas do Mundo é de respeito: oito vitórias e dois empates em dez jogos, sem uma única derrota. A combinação de apoio da torcida e a altitude de 2.200 metros cria um ambiente hostil para qualquer adversário.

A força ofensiva de El Tri passa pela dupla Quiñones e Jiménez, que somam cinco dos oito gols da seleção no torneio. Roberto Alvarado, com três assistências, lidera as criações de jogadas e já estabeleceu um recorde mexicano em uma única edição de Copa.

Do outro lado, a Inglaterra passou por turbulências, mas mostrou poder de reação. A vitória por 4 x 2 sobre a Croácia na estreia mostrou um ataque forte, mas o empate sem gols com Gana expôs limitações criativas. Contra o Panamá, o triunfo por 2 x 0 garantiu a liderança do Grupo L.

O jogo contra a República Democrática do Congo na fase anterior resumiu a campanha inglesa: sofrimento, resiliência e dependência de Harry Kane. A equipe de Thomas Tuchel saiu atrás com apenas sete minutos e só virou nos 15 minutos finais, com dois gols do capitão.

Kane vive uma temporada histórica. São 13 gols em Copas do Mundo na carreira, superando Pelé, e 61 gols marcados pelo Bayern de Munique em 2025/26, incluindo o título de artilheiro da Bundesliga. A dependência dos ingleses do camisa nove, porém, é evidente.

A defesa inglesa é o ponto de maior vulnerabilidade. Tuchel enfrenta problemas na lateral direita, com Reece James lesionado e Djed Spence sem convencer. Declan Rice chegou a improvisar na posição, o que demonstra a escassez de opções do treinador alemão.

Uma visão da Inglaterra

A Inglaterra levou um susto enorme contra a República Democrática do Congo e precisou do seu principal jogador, Harry Kane, para escapar de uma situação complicada. Não restam dúvidas: teria havido consequências graves caso a eliminação pelo Congo em 2026 se juntasse a nomes como Estados Unidos 1950 e Islândia 2016 na lista dos piores resultados ingleses em torneios.



A tarefa, porém, não fica mais fácil. Enfrentar um país anfitrião no Azteca, na altitude, será o teste mais severo da campanha inglesa até aqui. É a primeira visita da seleção ao estádio desde o jogo da Mão de Deus e do Gol do Século de Diego Maradona, e se quiser evitar memórias igualmente dolorosas na madrugada de segunda-feira de volta à casa, a Inglaterra simplesmente precisa ser melhor do que foi até agora. Barney Corkhill, Sports Mole

Confrontos diretos entre México x Inglaterra

México e Inglaterra se enfrentaram nove vezes na história, com amplo domínio inglês: seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas, com 23 gols marcados contra apenas quatro sofridos. Os dois triunfos mexicanos aconteceram em solo nacional, nos amistosos de 1959 e 1985.

Em Copas do Mundo, as seleções se cruzaram apenas uma vez. Na fase de grupos da Copa de 1966, na Inglaterra, Bobby Charlton e Roger Hunt marcaram os gols da vitória por 2 x 0, em campanha que levou os Three Lions ao único título mundial da sua história.

O encontro mais recente foi em maio de 2010, quando a Inglaterra venceu por 3 x 1, em amistoso preparatório para a Copa da África do Sul, em Wembley. Desde 1986, a seleção inglesa acumula quatro vitórias consecutivas contra os mexicanos.

O histórico favorece a Inglaterra, mas a amostra é limitada e nenhum desses jogos reflete as seleções atuais. Além disso, o fator Azteca muda a dinâmica: as duas derrotas inglesas no retrospecto geral aconteceram no México, evidenciando a dificuldade de jogar na altitude.

Notícias de México x Inglaterra

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México: desfalques e dúvidas

O México chega sem desfalques significativos para o confronto contra a Inglaterra. O elenco de Javier Aguirre saiu da vitória sobre o Equador sem preocupações físicas, o que representa uma vantagem importante para o treinador.

Gilberto Mora, de apenas 17 anos, se tornou o segundo jogador mais jovem a ser titular em jogo eliminatório de Copa desde Pelé em 1958. O jovem meia deve manter a posição entre os titulares e já demonstrou personalidade para atuar em partidas de alta pressão.

Guillermo Ochoa, em sua sexta Copa do Mundo, fez uma aparição simbólica contra a Tchéquia, mas Raúl Rangel permanece como titular absoluto. O goleiro não sofreu gols em quatro partidas no torneio e se consolidou como peça fundamental.

No ataque, a parceria entre Quiñones e Jiménez é o principal trunfo ofensivo. Roberto Alvarado, com três assistências no torneio, completa o trio ofensivo que tem dado dores de cabeça aos adversários com movimentação intensa e transições rápidas.

Provável escalação do México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Érik Lira, Edson Álvarez e Luis Romo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez e Roberto Alvarado. Técnico: Javier Aguirre.

Inglaterra: desfalques e dúvidas

A Inglaterra enfrenta problemas na lateral direita. Reece James segue fora por lesão muscular na coxa e Jarell Quansah, com problema no tornozelo, também não deve ter condições. Tuchel precisou improvisar Declan Rice na posição contra o Congo, solução que o próprio jogador classificou como os minutos mais difíceis da partida.

Bukayo Saka continua sendo monitorado por conta de um problema no tendão de Aquiles que o acompanha desde a reta final da temporada pelo Arsenal. O ponta entrou como substituto na estreia contra a Croácia, mas foi titular contra o Panamá e é esperado no time inicial.

Anthony Gordon foi a grande surpresa positiva saindo do banco contra a República Democrática do Congo. O atacante participou dos dois gols de Kane e se credenciou a uma vaga entre os titulares, possivelmente no lugar de Marcus Rashford, que teve atuação apagada.

A tendência é que Tuchel opte por Ezri Konsa na lateral direita, deslocando o zagueiro para dar mais segurança defensiva. John Stones, que não jogou desde a estreia, pode retornar ao time para formar dupla com Marc Guéhi no centro da defesa.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly (Dan Burn); Elliot Anderson (Kobbie Mainoo) e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Destaques individuais de México x Inglaterra

Harry Kane está entre os principais protagonistas desta Copa do Mundo. Confira aqui os destaques dos jogadores para apostar no artilheiro da copa do mundo.

Jogador destaque · México Julián Quiñones 33 Gols na Saudi Pro League 2025/26, artilheiro da liga à frente de Toney e Cristiano Ronaldo 4 Participações em gol na Copa do Mundo 2026 (3 gols + 1 assistência) 37 Gols em todas as competições pelo Al-Qadsiah na temporada 2025/26 1º Autor do primeiro gol da Copa do Mundo 2026, contra a África do Sul na abertura Jogador destaque · Inglaterra Harry Kane 5 Gols na Copa do Mundo 2026, incluindo dois contra a Croácia e dois contra o Congo 13 Gols em Copas do Mundo na carreira, superando Pelé (12) no ranking histórico 61 Gols pelo Bayern de Munique na temporada 2025/26, com tríplice coroa alemã 84 Gols pela seleção inglesa em 118 partidas, maior artilheiro da história do país

Os técnicos - experiência contra ambição

Javier Aguirre

Javier Aguirre está em seu terceiro mandato como técnico do México em Copas do Mundo, tendo comandado a seleção nos mundiais de 2002 e 2010. Aos 67 anos, o treinador mais experiente do torneio retornou ao cargo em agosto de 2024 com a missão de devolver ao México o protagonismo em fases eliminatórias.

O estilo de Aguirre prioriza solidez defensiva e eficiência nas transições, características que se tornaram a identidade desta campanha. Sob seu comando, o México não sofreu gols em quatro jogos consecutivos na Copa e demonstra uma organização tática que compensa eventuais limitações individuais diante de adversários com elencos mais caros.

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel assumiu a seleção inglesa com um currículo repleto de conquistas em clubes, incluindo a Champions League pelo Chelsea em 2021 e a tríplice coroa pelo Bayern de Munique em 2025/26. O alemão é o primeiro treinador estrangeiro a comandar a Inglaterra em uma Copa do Mundo masculina.

A gestão de Tuchel no torneio tem sido marcada pelo pragmatismo. Deixou Phil Foden e Cole Palmer fora da convocação, confiou em um bloco defensivo com jogadores versáteis e apostou todas as fichas em Kane como referência ofensiva. A dificuldade em encontrar soluções para a lateral direita e a irregularidade dos pontas são os maiores desafios que o técnico enfrenta.

Análise tática de México x Inglaterra

Aguirre deve manter o 4-3-3 compacto que funcionou durante todo o torneio. Edson Álvarez atua como escudo à frente da defesa, Érik Lira e Luis Romo garantem equilíbrio no meio-campo, e o trio ofensivo formado por Quiñones, Jiménez e Alvarado opera em transições velozes. O México não pretende ter a bola por longos períodos, mas sim atacar com objetividade quando a recupera.

A Inglaterra deve entrar em campo com o 4-2-3-1, com Rice e Mainoo protegendo a defesa enquanto Bellingham busca espaços entre as linhas. O grande duelo individual pode acontecer pelo corredor esquerdo inglês: Anthony Gordon, que foi decisivo contra o Congo, terá pela frente Jorge Sánchez, um dos laterais mais consistentes da campanha mexicana. Do outro lado, Saka tentará explorar a fragilidade inglesa com passes diagonais para Kane.

A altitude será um fator determinante na parte final do jogo. O México tem a vantagem natural de jogar em casa e já demonstrou capacidade de manter intensidade nos 90 minutos, enquanto a Inglaterra pode sofrer com o desgaste físico. As bolas paradas também merecem atenção: o México tem defensores fortes no jogo aéreo, como Montes e Vásquez, e a Inglaterra conta com Kane e Stones como armas nas jogadas de bola parada.

Prognóstico de placar exato para México x Inglaterra

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🎯 Palpite do Lance! México 1 x 2 Inglaterra - Odd 10,00 na Br4Bet A Inglaterra possui qualidade individual superior e conta com Harry Kane em fase artilheira, mas o México é uma fortaleza no Azteca e não sofreu gols nesta Copa.



A tendência é que os ingleses encontrem o caminho do gol, porém precisem superar a resistência mexicana em um jogo decidido nos detalhes. O México não sofreu gols em quatro jogos na Copa do Mundo 2026, a melhor sequência defensiva do torneio

na Copa do Mundo 2026, a melhor sequência defensiva do torneio Harry Kane soma cinco gols no torneio e chegou a 13 gols em Copas na carreira, superando Pelé

e chegou a 13 gols em Copas na carreira, superando Pelé Julián Quiñones acumula quatro participações em gol na Copa (três gols e uma assistência), igualando recorde mexicano

na Copa (três gols e uma assistência), igualando recorde mexicano O México (oito vitórias e dois empates em dez jogos)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h47 (03/07).