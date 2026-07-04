Portugal x Espanha Palpite – Análise e odds (06/07)

Veja os principais palpites de Portugal x Espanha pela Copa do Mundo 2026

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O duelo ibérico entre Portugal e Espanha define uma das vagas nas quartas de final da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium (Dallas Stadium), em Arlington, no Texas.

A Espanha chega invicta e sem sofrer gols no torneio após quatro jogos, com oito gols marcados e uma goleada de 3 x 0 sobre a Áustria nos 16 avos de final.

Portugal, por sua vez, avançou de forma dramática ao superar a Croácia por 2 x 1, com gol de cabeça de Gonçalo Ramos nos acréscimos do segundo tempo, e ainda depende de Cristiano Ronaldo para encontrar consistência no mata-mata.

A rivalidade entre as duas seleções ganhou novo capítulo na final da Liga das Nações de 2025, quando Portugal conquistou o título nos pênaltis após empate por 2 x 2 no tempo regulamentar. Confira este e outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Portugal x Espanha pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Espanha busca confirmar favoritismo; Portugal aposta em reação

A campanha da Espanha na Copa do Mundo 2026 se destaca pela solidez defensiva acima de tudo.

A equipe de Luis de la Fuente empatou sem gols com Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita por 4 x 0 na segunda rodada e venceu o Uruguai por 1 x 0 para garantir a liderança do Grupo H com sete pontos e nenhum gol sofrido.

Nos 16 avos de final, a goleada por 3 x 0 sobre a Áustria confirmou a evolução coletiva: Mikel Oyarzabal marcou duas vezes e Pedro Porro anotou seu primeiro gol pela seleção.

A Espanha ocupa a terceira posição no ranking da FIFA e demonstra um equilíbrio raro entre ataque e defesa nesta Copa.

Lamine Yamal, aos 18 anos, tem sido a principal arma de velocidade pelo lado direito, enquanto Rodri organiza a construção no meio-campo com a mesma autoridade que demonstra no Manchester City.

A perda de Nico Williams por lesão muscular durante a fase de grupos e de Yéremy Pino (ombro) reduz as opções de De la Fuente no ataque, mas Álex Baena correspondeu bem como substituto.

Portugal terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo K com cinco pontos, atrás da Colômbia.

O empate por 1 x 1 com a República Democrática do Congo na estreia e o 0 x 0 contra a Colômbia na última rodada mostraram dificuldades de criação.

A goleada por 5 x 0 sobre o Uzbequistão foi o único momento de domínio absoluto da seleção na fase de grupos.

Nos 16 avos de final, contra a Croácia, Portugal sofreu com o gol de Ivan Perisic aos 53 minutos e precisou de um pênalti convertido por Ronaldo aos 68 e da cabeçada de Ramos nos acréscimos para virar.

A sétima posição no ranking da FIFA e a conquista da Liga das Nações em 2025 sustentam a credibilidade portuguesa, mas a equipe de Roberto Martinez ainda não demonstrou controle tático prolongado nesta Copa.

A posse de bola contra a Croácia foi de 55%, porém o time gerou apenas três finalizações no alvo em 15 tentativas.

Confrontos diretos entre Portugal e Espanha

Portugal e Espanha acumulam 41 confrontos na história, com 17 vitórias espanholas, 18 empates e seis vitórias portuguesas.

O equilíbrio recente é maior: nos últimos 11 duelos, a Espanha venceu três, Portugal ganhou dois e seis terminaram empatados.

Em Copas do Mundo, os dois já se enfrentaram duas vezes, e ambas marcaram época.

Na fase de grupos da Copa de 2018, na Rússia, Portugal e Espanha empataram por 3 x 3 em um dos jogos mais memoráveis da história do torneio, com hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Nas oitavas de final de 2010, na África do Sul, a Espanha venceu por 1 x 0 com gol de David Villa e seguiu até a conquista do título.

O encontro mais recente aconteceu na final da Liga das Nações de 2025, quando Portugal empatou em 2 x 2 e levou a melhor nos pênaltis para conquistar o bicampeonato.

A Espanha também vencera o duelo pela fase de grupos da Liga das Nações 2022-23, por 1 x 0 em Braga, com gol tardio de Álvaro Morata.

Os dados apontam que confrontos eliminatórios entre as duas seleções tendem a ser disputados com cautela e margem mínima de gols. O Bolão da Copa do Mundo 2026 é o melhor ambiente para apostar no vencedor da partida.

Notícias de Portugal x Espanha

Portugal: desfalques e dúvidas

Roberto Martinez não tem baixas confirmadas por lesão para o confronto com a Espanha e deve contar com o elenco completo.

A principal decisão tática gira em torno de Cristiano Ronaldo, que foi substituído aos 81 minutos contra a Croácia por Gonçalo Ramos, autor do gol da vitória.

A entrada de Ramos mudou a dinâmica ofensiva de Portugal, e a dúvida sobre o papel de Ronaldo como titular permanece em debate.

Diogo Costa teve atuações seguras no gol e é um dos destaques individuais da campanha portuguesa, especialmente nas defesas contra a Croácia.

No meio-campo, João Neves e Vitinha formam a dupla titular, com Bruno Fernandes atuando por trás do centroavante como armador principal.

Provável escalação de Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves e Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martinez.

Espanha: desfalques e dúvidas

A Espanha perdeu duas peças importantes para o restante da Copa do Mundo.

Nico Williams sofreu lesão muscular no adutor durante a vitória sobre o Uruguai e está fora do torneio, conforme confirmado pela Federação Espanhola.

Yéremy Pino também não se recuperou de uma lesão no ombro e não tem condições de jogo.

Víctor Muñoz, atacante do Liverpool, é dúvida por conta de desconforto muscular, mas pode ser opção no banco de reservas.

Álex Baena assumiu a posição de Nico Williams pelo lado esquerdo do ataque contra a Áustria e marcou o gol decisivo contra o Uruguai, consolidando sua vaga entre os titulares.

Rodri, Pedri e Fabián Ruiz compõem o trio de meio-campo, enquanto Pau Cubarsí, aos 19 anos, forma a dupla de zaga com Aymeric Laporte.

Provável escalação da Espanha (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.

Destaques individuais de Portugal x Espanha

Destaque de Portugal Cristiano Ronaldo 3 Gols na Copa do Mundo 2026 11 Gols em Copas do Mundo (recorde de Portugal) 146 Gols por Portugal (recorde mundial) 1 Primeiro gol em mata-mata de Copa (vs Croácia) Destaque da Espanha Mikel Oyarzabal 4 Gols na Copa do Mundo 2026 2 Gols vs Áustria nos 32 avos (abriu e fechou o placar) 8 Chutes no alvo no torneio (xG: 3.19) 29 Gols em 57 jogos pela Espanha

Os técnicos - Estrategistas com filosofias opostas

Roberto Martinez

O técnico espanhol que comanda Portugal venceu a Liga das Nações em 2025, justamente contra a Espanha na final.

Martinez, no entanto, enfrenta críticas pela dependência da qualidade individual de seus jogadores em detrimento de um sistema tático mais estruturado, e a campanha oscilante na fase de grupos reforça esse questionamento.

Luis de la Fuente

O treinador da Espanha assumiu o cargo em dezembro de 2022 e entregou a Eurocopa 2024, vencendo a Inglaterra por 2 x 1 na final em Berlim.

De la Fuente é um discípulo da escola de formação espanhola e prioriza posse de bola com transições rápidas, mantendo a identidade tática da La Roja enquanto renova o elenco com jovens como Yamal, Cubarsí e Gavi.

Análise tática de Portugal x Espanha

A Espanha tende a dominar a posse de bola com seu 4-3-3, utilizando Rodri como referência na construção e Pedri infiltrando pelos corredores centrais.

Lamine Yamal pelo lado direito e Álex Baena pelo esquerdo garantem amplitude, enquanto os laterais Porro e Cucurella projetam o ataque com sobreposições constantes.

Portugal, em seu 4-2-3-1, busca transições rápidas com Leão e Pedro Neto ocupando as faixas e Bruno Fernandes como conector entre meio-campo e ataque.

A fragilidade de Portugal está no espaço deixado nas costas dos laterais quando Cancelo e Nuno Mendes avançam, algo que a Espanha tem qualidade para explorar com passes em profundidade.

Do lado português, a estratégia para superar o bloco defensivo espanhol depende de lançamentos longos para Leão e da movimentação de Ronaldo atraindo marcadores centrais.

O meio-campo será o setor decisivo: se Vitinha e João Neves conseguirem resistir à pressão de Rodri, Pedri e Fabián Ruiz, Portugal terá chances de contra-atacar com eficiência.

Prognóstico de placar exato para Portugal x Espanha

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Previsão de placar Espanha 1 x 0 Portugal - Odd 8,00 na Br4bet A Espanha chega como a equipe mais consistente da Copa do Mundo 2026, invicta e sem sofrer gols em quatro jogos. Portugal ainda busca sua melhor versão, classificando-se nas oitavas com um gol nos acréscimos contra a Croácia. O precedente de 2010 pesa: a Espanha eliminou Portugal por 1 x 0 na mesma fase e seguiu até o título mundial. A Espanha não sofreu nenhum gol em quatro jogos na Copa do Mundo 2026 (oito gols marcados, zero sofridos) Portugal foi eliminado pela Espanha por 1 x 0 nas oitavas de final da Copa de 2010, com gol de David Villa Os dois confrontos eliminatórios em torneios entre as seleções terminaram com vitória espanhola (1 x 0 em 2010) ou empate sem gols (0 x 0 nos 120 minutos em 2012) A Espanha perdeu Nico Williams e Yéremy Pino por lesão, mas compensou com a ascensão de Álex Baena e Pedro Porro Mikel Oyarzabal soma quatro gols no torneio e lidera o ataque espanhol como artilheiro da equipe

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