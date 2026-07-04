EUA x Bélgica Palpite – Análise e odds (06/07)

Confira os palpites e dicas para EUA x Bélgica pela Copa do Mundo

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Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto reedita o duelo disputado no mata-mata de 2014, quando os belgas venceram por 2 x 1 na prorrogação.

Os anfitriões chegam após liderar o Grupo D e eliminar a Bósnia e Herzegovina na fase de 16 avos de final. A Bélgica avançou com uma virada dramática sobre Senegal, por 3 x 2, na prorrogação. Confira os palpites do Lance para a partida e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

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Análise da partida - EUA perdem referência, Bélgica aposta na experiência

Os Estados Unidos construíram uma campanha consistente na fase de grupos. A goleada por 4 x 1 sobre o Paraguai, com dois gols de Balogun, deu confiança à equipe, enquanto o triunfo por 2 x 0 diante da Austrália confirmou a classificação antecipada.

Na última rodada, com a liderança assegurada, Pochettino promoveu mudanças e viu o time perder por 3 x 2 para a Turquia. O resultado não alterou a posição na tabela, mas expôs dificuldades defensivas quando a intensidade da pressão diminui.

Contra a Bósnia e Herzegovina, na fase anterior, os americanos controlaram o território, mas demoraram a transformar posse em vantagem. Balogun abriu o placar no fim do primeiro tempo e foi expulso aos 64 minutos. Mesmo com um jogador a menos, a equipe se reorganizou e ampliou com Malik Tillman.

A suspensão de Balogun representa a principal preocupação. O atacante marcou três vezes na Copa e era a referência mais confiável dentro da área. Ricardo Pepi deve assumir a vaga, enquanto Christian Pulisic passa a carregar ainda mais responsabilidade na criação e nas finalizações.

A Bélgica teve uma fase de grupos irregular. Os empates com Egito e Irã mostraram uma equipe lenta contra blocos fechados, mas a goleada por 5 x 1 sobre a Nova Zelândia devolveu confiança ao ataque.

A classificação diante de Senegal reforçou as duas faces do time. A Bélgica sofreu durante a maior parte do jogo, ficou em desvantagem por 2 x 0 e mostrou fragilidade nas transições. A entrada de Lukaku, porém, mudou a dinâmica e iniciou a reação nos minutos finais.

O centroavante marcou aos 86 minutos, Tielemans empatou aos 89 e voltou a decidir na prorrogação. A reação comprovou a força individual dos veteranos, mas também deixou claro que Garcia precisa encontrar maior equilíbrio desde o início da partida.

Confrontos diretos entre EUA x Bélgica

Estados Unidos e Bélgica se enfrentaram sete vezes, com amplo domínio europeu. Os belgas venceram seis partidas, contra apenas um triunfo americano, sem registros de empate.

A única vitória dos Estados Unidos aconteceu na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. Os americanos fizeram 3 x 0, com três gols de Bert Patenaude, reconhecido como autor do primeiro hat-trick da história do torneio.

O encontro mais marcante ocorreu nas oitavas de final de 2014, quando a Bélgica venceu por 2 x 1 na prorrogação. Em março de 2026, no duelo mais recente, os belgas também levaram a melhor, com goleada por 5 x 2 em amistoso disputado em Atlanta.

Notícias de EUA x Bélgica

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EUA: desfalques e dúvidas

Folarin Balogun cumpre suspensão automática após o cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina. O atacante ficará fora por uma partida e poderá retornar caso os americanos avancem.

Mark McKenzie, Auston Trusty e Cristian Roldan seguem indisponíveis por lesão. McKenzie e Roldan não atuam desde a fase de grupos, reduzindo as opções principalmente para defesa e meio-campo.

Ricardo Pepi é o favorito para assumir a posição de centroavante. Haji Wright também é alternativa, enquanto Pochettino pode utilizar Pulisic em uma função mais centralizada e móvel.

Weston McKennie seguirá como referência no meio-campo. Sua experiência, intensidade e capacidade de chegada à área serão importantes contra um setor belga formado experiente.

Provável escalação dos EUA (3-4-3): Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards e Tim Ream; Sergiño Dest, Tyler Adams, Malik Tillman e Antonee Robinson; Weston McKennie, Christian Pulisic e Ricardo Pepi. Técnico: Mauricio Pochettino.

Bélgica: desfalques e dúvidas

Zeno Debast continua como o principal desfalque da Bélgica. O zagueiro voltou parcialmente aos treinamentos, mas ainda não tem presença confirmada para o confronto.

A maior dúvida está no comando do ataque. Rudi Garcia utilizou Charles De Ketelaere como falso nove nos primeiros jogos, mas Lukaku foi decisivo ao entrar contra Nova Zelândia e Senegal.

Apesar de ter disputado poucos minutos pelo Napoli na temporada, Lukaku mostrou que ainda oferece presença física, jogo aéreo e poder de finalização. A pressão para que comece como titular é grande.

Nathan Ngoy já cumpriu suspensão e está novamente disponível. Os demais jogadores não apresentam problemas físicos relevantes, permitindo que Garcia escale uma equipe próxima da força máxima.

Provável escalação da Bélgica (4-3-3): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans e Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Romelu Lukaku e Jérémy Doku. Técnico: Rudi Garcia.

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Jogador destaque · EUA Christian Pulisic 89 Jogos pela seleção dos Estados Unidos 33 Gols pela seleção americana em partidas oficiais e amistosos 12 Participações em gol na Serie A 2025/26 (8 gols + 4 assistências) 3 Assistências em Copas do Mundo, recorde americano Jogador destaque · Bélgica Kevin De Bruyne 123 Jogos pela seleção da Bélgica 38 Gols pela seleção belga em partidas oficiais e amistosos 7 Participações em gol na Serie A 2025/26 (5 gols + 2 assistências) 7,27 Nota média FotMob na Serie A 2025/26 pelo Napoli

Os técnicos - Pochettino busca adaptação, Garcia aposta nos veteranos

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino assumiu os Estados Unidos em 2024 com a missão de tornar os anfitriões competitivos em uma Copa disputada em casa. O argentino trouxe maior organização, intensidade na pressão e flexibilidade entre sistemas com três ou quatro defensores.

A suspensão de Balogun exige uma nova adaptação. Pochettino precisa substituir o principal finalizador da equipe sem comprometer a mobilidade ofensiva, além de encontrar uma forma de proteger os corredores contra Doku e Trossard.

Rudi Garcia

Rudi Garcia chegou à Bélgica em 2025 e assumiu o desafio de renovar gradualmente uma seleção ainda dependente de nomes experientes. O treinador tem tentado variar o ataque, mas encontrou dificuldades quando abriu mão de um centroavante de referência.

A reação contra Senegal reforçou a importância de Lukaku. Diante dos Estados Unidos, Garcia deve buscar maior presença na área desde o começo, mantendo De Bruyne livre para criar e utilizando a velocidade dos pontas.

Análise tática de EUA x Bélgica

Os Estados Unidos devem atuar em 3-4-3, com Freeman, Richards e Ream formando a linha defensiva. Dest e Robinson terão liberdade para avançar, enquanto Adams e Tillman protegem o centro e ajudam na primeira construção.

Sem Balogun, a configuração ofensiva muda. Pepi oferece maior presença na área, mas menos mobilidade. Pulisic pode partir da esquerda e circular por dentro, enquanto McKennie se aproxima do ataque para aumentar a ocupação do último terço.

A Bélgica deve jogar em 4-3-3, com Onana e Tielemans dando sustentação para De Bruyne. Doku será a principal ameaça pela esquerda, atacando o lado direito da defesa americana, enquanto Trossard busca diagonais partindo do setor oposto.

O duelo nos corredores pode decidir a partida. Os alas americanos precisam avançar para dar amplitude, mas podem deixar espaços para os pontas belgas. Nas bolas paradas, De Bruyne e Tillman oferecem qualidade nas cobranças, em um confronto que tende a ser equilibrado.

Prognóstico de placar exato para EUA x Bélgica

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🎯 Palpite do Lance! EUA 1 x 2 Bélgica – Odd 9,50 na Br4Bet A ausência de Balogun reduz o poder ofensivo dos Estados Unidos, enquanto a Bélgica conta com mais recursos individuais para decidir. Mesmo com a intensidade dos anfitriões e o apoio da torcida, a qualidade de Lukaku, De Bruyne e Trossard deve prevalecer. Os EUA perdem Folarin Balogun , autor de três dos dez gols americanos no torneio, suspenso por cartão vermelho

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na competição, o que sustenta a expectativa de gols para os dois lados Pulisic registrou 12 participações em gol na Serie A 2025/26 (8 gols + 4 assistências) e segue em busca do primeiro gol nesta edição do mundial

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