Roman Safiullin x João Fonseca Palpite – Análise e odds (03/07)

Confira os palpites para o duelo da fase de 16 Avos de Final do Grand Slam de Wimbledon

Palpites Rápidos Melhor palpite: Fonseca vence em quatro sets (1x3) – 3,60 na Br4Bet Dica com boas chances: Total de games acima de 38,5 – 1,75 na BetMGM Aposta alternativa: João Fonseca vencer o 1º set – 1,51 na Vbet Aposta de valor: João Fonseca mais de 2,5 Duplas Faltas – 1,95 na Br4Bet

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira em busca de uma vaga inédita nas oitavas de final de Wimbledon. Pela terceira rodada do Grand Slam londrino, o cabeça de chave número 24 enfrenta o russo Roman Safiullin, que vem de uma campanha surpreendente iniciada no qualifying, com vitórias sobre Andrey Rublev e Botic van de Zandschulp.

Para Fonseca, o duelo representa a chance de superar a terceira rodada, seu melhor resultado no torneio até aqui. Já Safiullin tenta repetir o bom desempenho de 2023, quando avançou até as quartas de final.

Confira a análise para o duelo, com palpites, odds e os principais pontos do confronto. O Lance recomenda apenas as melhores bets do Brasil.

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Análise do confronto Roman Safiullin x João Fonseca

João Fonseca mantém campanha perfeita em Wimbledon 2026. Sem perder nenhum set nas duas primeiras rodadas, o brasileiro de 19 anos tem mostrado maturidade e boa adaptação à grama londrina.

Na segunda rodada, Fonseca venceu Jesper de Jong por 6/1, 7/5 e 6/4, confirmando o favoritismo com autoridade. Antes disso, já havia superado Roberto Bautista Agut em sets diretos na estreia.

Joao Fonseca marches on. 🇧🇷



The Brazilian beats Jesper de Jong 6-1, 7-5, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/M09xyhrAZW — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2026

O bom momento também reflete sua evolução na temporada. Após chegar às quartas de final de Roland Garros, o atual número 27 do mundo e cabeça de chave 24 busca agora uma vaga inédita nas oitavas de final de Wimbledon.

Do outro lado estará Roman Safiullin, uma das grandes surpresas do torneio. O russo começou no qualifying, venceu três partidas e avançou à chave principal após uma campanha desgastante.

Joao Fonseca is about to realise his #Wimbledon dream 💚 pic.twitter.com/WJz7iqjVNH — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2025

Nas duas primeiras rodadas, Safiullin eliminou Andrey Rublev e Botic van de Zandschulp, ambos em duelos de cinco sets. Somadas, essas partidas ultrapassaram sete horas de duração, fator que pode pesar fisicamente.

Apesar do desgaste, o russo tem experiência na grama. Em 2023, chegou às quartas de final de Wimbledon, e também já venceu nomes como Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Ex-top 40, tenta agora confirmar sua recuperação após cair para a 229ª posição em abril de 2026.

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Campanha no Torneio

Campanha no torneio · Rússia Roman Safiullin Qualifying 3 vitórias (incl. Jerome Kym) Classificado para a chave principal 1ª rodada vs. Andrey Rublev (12) 6-4, 6-7(6), 3-6, 6-3, 7-6(12) 2ª rodada vs. Botic van de Zandschulp 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6(5) Campanha no torneio · Brasil João Fonseca 1ª rodada vs. Roberto Bautista Agut 7-6(4), 6-4, 6-3 2ª rodada vs. Jesper de Jong 6-1, 7-5, 6-4

🔀 Aposta alternativa João Fonseca vencer o 1º set 1,51 Aposte na Vbet

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Histórico do confronto Roman Safiullin x João Fonseca

Este será o primeiro confronto entre Roman Safiullin e João Fonseca no circuito profissional. Os dois nunca se enfrentaram em torneios da ATP, Challengers ou categorias de base, o que deixa o duelo sem referências diretas.

Há, porém, uma coincidência envolvendo suas trajetórias em Wimbledon. Em 2023, Safiullin iniciou sua campanha até as quartas de final derrotando Roberto Bautista Agut, o mesmo adversário superado por Fonseca na estreia desta edição.

Safiullin tem um estilo agressivo, com saque potente e golpes pesados, além de bom histórico na grama. O russo, porém, chega mais desgastado após cinco partidas no torneio, enquanto Fonseca ainda não perdeu sets e conta com maior descanso e confiança.

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Palpite do Lance para Roman Safiullin x João Fonseca

🎯 Palpite do Lance! Fonseca vence em quatro sets João Fonseca chega como favorito, sustentado não apenas pelo ranking, mas também pela campanha sólida em Wimbledon. O brasileiro ainda não perdeu sets, está mais descansado e tem mostrado consistência no saque, controle nas trocas de fundo e maturidade nos momentos decisivos. Roman Safiullin, porém, reúne armas para tornar o duelo competitivo, especialmente com o saque e o forehand na grama. O desgaste acumulado após cinco partidas no torneio, incluindo duas batalhas de cinco sets, pesa contra o russo. Por isso, o cenário mais provável é uma vitória de Fonseca em quatro sets.

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