Roman Safiullin x João Fonseca Palpite – Análise e odds (03/07)
Confira os palpites para o duelo da fase de 16 Avos de Final do Grand Slam de Wimbledon
O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira em busca de uma vaga inédita nas oitavas de final de Wimbledon. Pela terceira rodada do Grand Slam londrino, o cabeça de chave número 24 enfrenta o russo Roman Safiullin, que vem de uma campanha surpreendente iniciada no qualifying, com vitórias sobre Andrey Rublev e Botic van de Zandschulp.
Para Fonseca, o duelo representa a chance de superar a terceira rodada, seu melhor resultado no torneio até aqui. Já Safiullin tenta repetir o bom desempenho de 2023, quando avançou até as quartas de final.
Confira a análise para o duelo, com palpites, odds e os principais pontos do confronto. O Lance recomenda apenas as melhores bets do Brasil.
+18. Aposte com responsabilidade. Odd coletada às 19h05 (02/07).
Análise do confronto Roman Safiullin x João Fonseca
João Fonseca mantém campanha perfeita em Wimbledon 2026. Sem perder nenhum set nas duas primeiras rodadas, o brasileiro de 19 anos tem mostrado maturidade e boa adaptação à grama londrina.
Na segunda rodada, Fonseca venceu Jesper de Jong por 6/1, 7/5 e 6/4, confirmando o favoritismo com autoridade. Antes disso, já havia superado Roberto Bautista Agut em sets diretos na estreia.
Joao Fonseca marches on. 🇧🇷— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2026
The Brazilian beats Jesper de Jong 6-1, 7-5, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/M09xyhrAZW
O bom momento também reflete sua evolução na temporada. Após chegar às quartas de final de Roland Garros, o atual número 27 do mundo e cabeça de chave 24 busca agora uma vaga inédita nas oitavas de final de Wimbledon.
Do outro lado estará Roman Safiullin, uma das grandes surpresas do torneio. O russo começou no qualifying, venceu três partidas e avançou à chave principal após uma campanha desgastante.
Joao Fonseca is about to realise his #Wimbledon dream 💚 pic.twitter.com/WJz7iqjVNH— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2025
Nas duas primeiras rodadas, Safiullin eliminou Andrey Rublev e Botic van de Zandschulp, ambos em duelos de cinco sets. Somadas, essas partidas ultrapassaram sete horas de duração, fator que pode pesar fisicamente.
Apesar do desgaste, o russo tem experiência na grama. Em 2023, chegou às quartas de final de Wimbledon, e também já venceu nomes como Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Ex-top 40, tenta agora confirmar sua recuperação após cair para a 229ª posição em abril de 2026.
+18. Aposte com responsabilidade. Odd coletada às 19h05 (02/07).
Campanha no Torneio
+18: Pratique o jogo responsável: Odd coletada às 19h05 (02/07).
Histórico do confronto Roman Safiullin x João Fonseca
Este será o primeiro confronto entre Roman Safiullin e João Fonseca no circuito profissional. Os dois nunca se enfrentaram em torneios da ATP, Challengers ou categorias de base, o que deixa o duelo sem referências diretas.
Há, porém, uma coincidência envolvendo suas trajetórias em Wimbledon. Em 2023, Safiullin iniciou sua campanha até as quartas de final derrotando Roberto Bautista Agut, o mesmo adversário superado por Fonseca na estreia desta edição.
Safiullin tem um estilo agressivo, com saque potente e golpes pesados, além de bom histórico na grama. O russo, porém, chega mais desgastado após cinco partidas no torneio, enquanto Fonseca ainda não perdeu sets e conta com maior descanso e confiança.
Aproveite a nossa análise para fazer seus palpites, e lembre-se: o Lance indica apenas bets legalizadas no Brasil.
+18: Jogue apenas o que você puder perder. Odd coletada às 19h05 (02/07).
Palpite do Lance para Roman Safiullin x João Fonseca
Confira também o nosso guia de apostas em tênis.
Tudo sobre
Palpites
Paraguai x França Palpite – Análise e odds (04/07)Há 2 horas
Palpites
Canadá x Marrocos Palpite – Análise e odds (04/07)Há 5 horas
Palpites
Palpites de Futebol Hoje: Destaques, Placar Exato e Odds Altas (02/07)Há 8 horas
Palpites
Palpites Basquete Hoje – NBA, NBB e mais (02/07)Há 9 horas
Palpites
Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercadosHá 9 horas
Palpites
Colômbia x Gana Palpite – Análise e odds (03/07)Há 1 dia
Mais LANCE!