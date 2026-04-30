Botafogo x Remo – Palpites, análise e odds (02/05)

O Botafogo recebe o Remo neste sábado, 02 de maio de 2026, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a oitava colocação, com 17 pontos em 12 jogos e, em caso de vitória, iguala a pontuação do São Paulo, quarto colocado, ainda com uma partida a menos.

O Remo aparece na 19ª posição, com oito pontos em 13 rodadas. A campanha soma uma vitória, cinco empates e sete derrotas. O revés por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Baenão, ampliou para seis pontos a distância em relação ao Santos, primeiro fora do Z-4. Para o duelo no Rio de Janeiro, o Leão Azul terá quatro desfalques por lesão, incluindo dois jogadores responsáveis pela saída de bola no meio-campo.

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Análise da partida

Para entender o Botafogo que vai a campo neste sábado, é preciso voltar a 22 de março. Naquela data, Martín Anselmi foi demitido com a equipe na zona de rebaixamento, somando apenas quatro pontos em cinco rodadas. A chegada de Franclim Carvalho, em 03 de abril, iniciou uma sequência de nove jogos de invencibilidade em todas as competições.

No Campeonato Brasileiro, as últimas cinco rodadas renderam três vitórias sobre Chapecoense, Vasco da Gama e Mirassol e dois empates contra Coritiba e Internacional. O time saiu do Z-4 e chegou à oitava posição, com 17 pontos e um jogo a menos que a maioria dos concorrentes.

O desempenho como visitante chama atenção: o Botafogo é o quinto melhor fora de casa, com nove pontos em sete partidas (três vitórias e quatro derrotas). Em casa, porém, o rendimento é inferior: duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos colocam o time apenas na 14ª posição nesse recorte. O Estádio Nilton Santos ainda não se consolidou como um grande trunfo, e o duelo contra o pior visitante da Série A surge como oportunidade clara para mudar esse cenário.

O objetivo de médio prazo é alcançar a pausa da Copa do Mundo, entre junho e julho, dentro da zona de classificação para a Libertadores. O G-4 começa no São Paulo, com 23 pontos em 13 jogos. Uma vitória neste sábado, aliada ao aproveitamento do jogo pendente, pode deixar o Botafogo a apenas dois pontos dessa marca. Paralelamente, a equipe segue viva na Copa Sul-Americana, onde venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0 e enfrentará o Racing Club na próxima rodada.

O Remo vive realidade oposta. De volta à Série A após 32 anos, o clube soma apenas uma vitória, cinco empates e sete derrotas em 13 rodadas. O único triunfo foi contra o Bahia, no início da competição. Fora de casa, o Leão Azul ainda não venceu, e a derrota recente para o Cruzeiro ampliou a distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4.

Desde março, Léo Condé substituiu Juan Carlos Osorio no comando técnico, mas os números não evoluíram. No mesmo recorte de 13 jogos, Osorio havia somado quatro vitórias, sete empates e duas derrotas, enquanto Condé registra três vitórias, três empates e sete derrotas. A equipe precisa reagir, mas ainda não demonstrou consistência para pontuar longe de Belém.

Outros palpites para Botafogo x Remo

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Confrontos diretos

O histórico entre Botafogo e Remo é limitado. O clube paraense ficou 32 anos fora da Série A antes de retornar em 2026, e os dois confrontos mais recentes entre as equipes em competições profissionais terminaram com vitórias do Botafogo. No recorte geral, o Remo venceu apenas três dos dez jogos já disputados entre os clubes.

Este sábado marca o primeiro encontro entre eles no Campeonato Brasileiro de 2026. O Remo chega em seu pior momento dentro desse histórico, com desempenho recente frágil e o elenco significativamente afetado por lesões.

Notícias de Botafogo x Remo

Botafogo

No Botafogo, Alexander Barboza não deve iniciar a partida. O zagueiro aregentino, titular nas últimas rodadas, tende a dar lugar a Bastos na zaga central, com Franclim ajustando a equipe para o 4-2-3-1. A mudança reposiciona Cristian Medina ao lado de Danilo como segundo volante, enquanto Edenilson avança para o meio ofensivo, mais próximo de Arthur Cabral.

No aspecto disciplinar, Vitinho, Cristian Medina e Júnior Santos entram em campo pendurados, com dois cartões amarelos cada — uma nova advertência implica suspensão automática na rodada seguinte.

Provável escalação do Botafogo (4-2-3-1): Neto; Vitinho, Bastos, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina e Danilo; Júnior Santos, Edenilson e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Remo

Já o Remo chega com desfalques que impactam diretamente a criação. David Braga e Vitor Bueno não viajam ao Rio de Janeiro por lesão, assim como o centroavante Gabriel Taliari. Marcelinho, lateral-direito, é dúvida após problema muscular, e, caso não atue, Léo Andrade deve assumir a posição.

O conjunto de ausências reduz o dinamismo ofensivo do Remo em relação às primeiras rodadas. Yago Pikachu, pela direita, e Jajá, pela esquerda, passam a depender mais de ações individuais e de receber a bola em melhores condições, já que o time perde capacidade de construção no meio-campo.

Provável escalação do Remo (4-2-3-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick e Zé Welison; Yago Pikachu, Zé Ricardo e Jajá; Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé.

Destaques individuais de Botafogo x Remo

Jogador destaque · Botafogo Danilo 7 Gols no Brasileirão 2026 — artilheiro da competição 9 Gols em 2026 no total — recorde pessoal de carreira superado 2 Assistências na Série A — motor ofensivo do sistema de Franclim 1 Gol contra o Internacional na rodada anterior Jogador destaque · Remo Marcelo Rangel 13 Jogos disputados na Série A — titular em 100% das partidas 5 Empates do Remo no Brasileirão — muitas delas mantidas pelo goleiro 38 Anos de idade — o jogador mais experiente do elenco paraense em campo 2+ Defesas esperadas no Nilton Santos — será o fator principal para o Remo segurar o placar

Os Técnicos

Franclim Carvalho conhece bem o elenco do Botafogo. Ele trabalhou com 11 dos atuais jogadores desde 2024, quando foi auxiliar de Artur Jorge na temporada em que o clube conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Com a saída de Artur Jorge para o Cruzeiro em 2026, Franclim optou por seguir carreira solo.

Sua experiência prévia como técnico principal era limitada com apenas 18 jogos no Belenenses, mas o impacto inicial no Botafogo foi positivo: estrutura tática ajustada, melhor encaixe das peças e invencibilidade desde a estreia em 03 de abril.

Do outro lado, Léo Condé possui trajetória mais consolidada como treinador. Ele conduziu o Ceará ao acesso à Série A em 2024, mas não conseguiu manter o clube na elite em 2025, quando a equipe somou apenas um ponto nas últimas cinco rodadas e acabou rebaixada.

No Remo, o cenário tem se repetido de forma acelerada: em 13 jogos desde março, são três vitórias, três empates e sete derrotas, desempenho inferior ao de Juan Carlos Osorio no mesmo recorte.

Análise Tática

O Botafogo deve pressionar desde a saída de bola do Remo. No 4-2-3-1 de Franclim Carvalho, Edenilson e os atacantes formam a primeira linha de pressão, forçando o adversário a acelerar decisões no meio-campo. Sem Vitor Bueno e David Braga, a construção fica a cargo de Patrick e Zé Welison, que não têm a mesma capacidade de saída sob pressão. A tendência é de perdas frequentes de posse no terço médio, mantendo o Botafogo em situação ofensiva constante.

A principal vulnerabilidade do Glorioso segue sendo a transição defensiva. Quando Edenilson avança e a recomposição demora, o espaço nas costas da linha defensiva fica exposto. Foi assim nos gols sofridos contra o Internacional, em lances de erro na saída e desorganização após bola parada. Yago Pikachu pode explorar esse corredor pela direita em eventuais contra-ataques, praticamente o único caminho ofensivo viável para o Remo.

Para alterar o cenário esperado, o Remo dependerá de uma atuação excepcional de Marcelo Rangel. O goleiro tem sido decisivo nos empates da equipe e evita um saldo de gols ainda pior. Diante de um ataque que já soma 24 gols em 12 jogos, sua responsabilidade será ainda maior no Estádio Nilton Santos.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Remo

Previsão de Placar Botafogo 3 x 0 Remo O Botafogo vive fase ofensiva consistente, com três jogos recentes marcando três ou mais gols no Campeonato Brasileiro. O padrão passa por pressão alta e recuperação no meio, criando espaço para Danilo infiltrar ou acionar Arthur Cabral e os pontas. Diante de um Remo sem seus principais articuladores, a tendência é de domínio territorial e repetição desse cenário.



Já o Remo tem dificuldades estruturais para reagir. A única partida sem sofrer gols fora de casa foi um caso isolado, sustentado por um bloco defensivo emergencial. Sem criatividade no meio-campo, a equipe deve ter dificuldade para conter a pressão e também para produzir ofensivamente. O Botafogo marcou três ou mais gols em três das últimas cinco rodadas, sempre a partir de pressão sustentada no meio-campo Danilo registra quatro participações em gol nos últimos cinco jogos onde atuou, três gols e uma assistência O único clean sheet do Remo como visitante foi o 0 a 0 com o Grêmio Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Remo Melhor palpite do jogo: Primeiro tempo mais produtivo – Odd 3,20 Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,80 Palpite alternativo 2: Danilo marcar a qualquer momento – Odd 2,95 Palpite alternativo 3: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,55 Palpite de placar exato: Botafogo 3 x 0 Remo – Odd 10,00