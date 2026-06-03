Paraguai x Nicarágua Palpite – Análise e odds (05/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Paraguai com handicap -1.5 – Odds em breve Apostas com boas chances de acontecer: Mais de 2,5 gols na partida – Odds em breve Placar previsto: Paraguai 3 x 0 Nicarágua – odds a confirmar Aposta de valor: Paraguai não sofrer gols (clean sheet) – Odds em breve Aposta ousada: Paraguai vencer ambos os tempos – Odds em breve

A Albirroja encerra sua preparação para a Copa do Mundo 2026 com um amistoso de despedida contra a Nicarágua na sexta-feira, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O Paraguai volta a disputar um Mundial após 16 anos de ausência e utilizará o confronto contra os centro-americanos como último teste antes do embarque para os Estados Unidos, programado para o dia seguinte ao jogo.

A seleção paraguaia, comandada pelo argentino Gustavo Alfaro, integra o Grupo D da Copa do Mundo e estreia no dia 12 de junho contra os Estados Unidos, em Los Angeles. Para quem busca mais palpites para amistosos internacionais, confira nossas outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Paraguai x Nicarágua em Amistoso Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h23 (03/06) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida - Alfaro ajusta as peças antes do grande palco

O Paraguai de Gustavo Alfaro construiu sua classificação ao Mundial nas Eliminatórias Sul-Americanas com uma campanha de consistência defensiva e oportunismo em momentos decisivos. A Albirroja terminou na sexta colocação, garantindo vaga direta, e acumula resultados expressivos sob o comando do treinador argentino de 63 anos: oito vitórias, seis empates e quatro derrotas em 18 jogos à frente da seleção.

O triunfo por 2 x 1 sobre a Argentina campeã mundial nas Eliminatórias e a vitória por 1 x 0 sobre a Grécia em Atenas, em março, com gol de falta de Diego Gómez, são indicadores do nível competitivo alcançado pelo grupo.

Na última janela de amistosos, em março de 2026, o Paraguai venceu a Grécia e perdeu por 2 x 1 para o Marrocos em Lens, na França, com gol de Gustavo Caballero. A Nicarágua, por sua vez, vive um momento de transição. O técnico argentino Juan Cruz Real foi anunciado em 24 de abril de 2026 como substituto de Marco Antonio Figueroa e fez sua estreia no empate sem gols contra a África do Sul em Joanesburgo, no dia 29 de maio.

A Azul y Blanco não se classificou para o Mundial e ocupava a 131ª posição no ranking da FIFA em abril de 2026. Para este amistoso, Cruz Real não conta com a espinha dorsal do processo anterior: o capitão Juan Barrera, Byron Bonilla, Josué Quijano e Christian Reyes estão todos fora por lesão, além de Junior Arteaga e Ariel Arauz.

O plantel renovado inclui cinco jogadores convocados pela primeira vez, entre eles o meia Amadeus Zamora, de 20 anos, e o atacante Oliver Bello.

Outros palpites e odds para Paraguai x Nicarágua

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h26. (03/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Paraguai e Nicarágua

Paraguai e Nicarágua se enfrentaram apenas uma vez na história, em 18 de junho de 2023, no mesmo Estádio Defensores del Chaco onde voltam a se encontrar na sexta-feira. Naquela ocasião, a Albirroja venceu por 2 x 0 com gols de Miguel Almirón e Fabián Balbuena.

O contexto daquele jogo era semelhante ao atual: um amistoso que serviu ao Paraguai como preparação para compromissos oficiais, enquanto a Nicarágua buscava experiência internacional contra um adversário de patamar superior.

Notícias de Paraguai x Nicarágua

Paraguai: desfalques e dúvidas

Alfaro divulgou a lista oficial de 26 convocados para a Copa do Mundo no dia 1º de junho, e essa é a mesma base disponível para o amistoso contra a Nicarágua. A grande ausência do processo é Mathías Villasanti, do Grêmio, que ficou de fora por inatividade de quase nove meses por lesão.

Adam Bareiro e Ángel Romero tampouco foram convocados, decisões que geraram debate entre a torcida paraguaia. O elenco conta com apenas três jogadores da liga local, com o restante distribuído entre Argentina (seis), Brasil (sete), Estados Unidos (três), Inglaterra (três), França (um), Itália (um), Rússia (um) e Emirados Árabes (um).

Por se tratar de um amistoso de despedida antes da Copa do Mundo, Alfaro deve distribuir minutos entre todo o elenco, o que torna provável uma escalação diferente em cada tempo.

Provável escalação do Paraguai (4-3-3): Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla e Diego Gómez; Miguel Almirón, Antonio Sanabria e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

Nicarágua: desfalques e dúvidas

A lista de baixas da Nicarágua para este amistoso é extensa e afeta diretamente a competitividade do time. Juan Barrera, artilheiro histórico da seleção com 26 gols, lidera a relação de ausentes por lesão ao lado de Bonilla, Quijano e Christian Reyes. Bancy Hernández e Jaime Moreno também ficaram de fora, sem motivo divulgado oficialmente pela FENIFUT.

O goleiro Adonis Pineda, eleito o melhor jogador no empate em 0 x 0 contra a África do Sul, deve ser mantido na equipe titular após uma exibição segura em Joanesburgo, onde enfrentou 22 finalizações e viu Lyle Foster desperdiçar um pênalti no poste. Cruz Real deve manter a estrutura defensiva que funcionou contra os sul-africanos, com Justing Cano, Evert Martínez, Joab Gutiérrez e Leyner Moses na linha de quatro.

Provável escalação da Nicarágua (4-4-2): Adonis Pineda; Joab Gutiérrez, Evert Martínez, Justing Cano e Leyner Moses; Luis Coronel, Carlos Montes, Luis Moncada e Raheem Cole; Oliver Bello e Jorge García. Técnico: Juan Cruz Real.

Destaques individuais de Paraguai x Nicarágua

Destaque do Paraguai Julio Enciso 1 Gol vs Uruguai (Eliminatórias, 2 x 0, rodada 15) 1ª Copa do Mundo na carreira Ligue 1 Liga atual (Racing de Estrasburgo, França) La Joya Apelido na Albirroja, principal promessa ofensiva Destaque da Nicarágua Adonis Pineda 0 x 0 Clean sheet vs África do Sul (mundialista) 22 Finalizações enfrentadas vs África do Sul 1 Pênalti desperdiçado pelo rival (Foster, no poste) MVP Melhor jogador do empate em Joanesburgo

Os técnicos - Duas filosofias argentinas em caminhos distintos

Gustavo Alfaro

Alfaro assumiu a Albirroja em agosto de 2024, após a eliminação na fase de grupos da Copa América daquele ano, e transformou a seleção em uma equipe organizada e competitiva. O treinador de 63 anos, que tem passagens por Boca Juniors, Huracán e a seleção do Equador (que levou à Copa do Mundo de 2022), finaliza contrato com o Paraguai após o Mundial e encara o torneio como o ápice do seu projeto.

Juan Cruz Real

Cruz Real foi nomeado em abril de 2026 para iniciar um novo ciclo na Nicarágua, voltado às Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. O argentino, que trabalhou em clubes colombianos como América de Cali e Deportivo Cali, classificou o empate de 0 x 0 contra a África do Sul em sua estreia como um "grande resultado" e prioriza a implantação de um sistema tático com fundamentos defensivos sólidos.

Análise tática de Paraguai x Nicarágua

O Paraguai de Alfaro costuma alternar entre o 4-3-3 e o 4-4-2, com ênfase no jogo vertical e na compacidade defensiva que caracterizou o ciclo das Eliminatórias. Julio Enciso, que o próprio Alfaro identifica como a maior promessa do futebol paraguaio, atua como ponta com liberdade para se movimentar entre linhas, enquanto Ramón Sosa, do Palmeiras, oferece profundidade pelo lado oposto.

Diego Gómez, do Brighton, tem sido peça-chave na criação, com capacidade de finalização de média distância – como demonstrou contra a Grécia em março. A Nicarágua, sob Cruz Real, adotou contra a África do Sul um bloco baixo com linhas compactadas e saída em contra-ataque rápido.

O técnico da África do Sul, Hugo Broos, criticou a abordagem como "negativa" e disse que os nicaraguenses "não estavam interessados em jogar futebol", mas o resultado (0 x 0 contra uma seleção mundialista) valida a eficácia do plano em termos defensivos. Contra o Paraguai, no Defensores del Chaco e com um estádio lotado para a despedida da torcida guarani, a tendência é que a Nicarágua repita esse modelo, cedendo a posse de bola e buscando conter os espaços entre as linhas paraguaias.

A diferença de qualidade individual deve se manifestar na capacidade de finalização: Enciso, Almirón e Sanabria possuem repertório técnico para romper blocos defensivos organizados, algo que a África do Sul não conseguiu em maio.

Prognóstico de placar exato para Paraguai x Nicarágua