França x Costa do Marfim Palpite – Análise e odds (04/06)

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A França recebe a Costa do Marfim nesta quinta-feira (4 de junho), às 16h10 (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, pela última rodada de amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo 2026. Os Bleus de Didier Deschamps, líderes do ranking FIFA e favoritos ao título, encaram os Elefantes de Emerse Fae em um duelo que servirá de ensaio geral para o Mundial nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com início em 11 de junho.

O contexto é singular para ambos os lados. Deschamps confirmou que este será seu último torneio no comando da seleção francesa, encerrando um ciclo iniciado em 2012. Para a Costa do Marfim, campeã da Copa Africana de Nações 2023 e de volta à Copa após 12 anos de ausência, o jogo em Nantes tem sabor de último teste de alto nível antes da estreia no Grupo E contra o Equador, em 14 de junho na Filadélfia. A defesa marfinense chega desfalcada, o que torna este confronto ainda mais revelador.

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Análise da partida - Último ensaio antes do grande palco

A campanha recente da França não deixa margem para dúvidas sobre o favoritismo. Os Bleus chegam invictos há mais de um ano, com nove jogos sem derrota e quatro vitórias consecutivas. Nas eliminatórias europeias, acumularam 16 pontos em seis jogos com aproveitamento quase perfeito. A goleada por 4 x 0 sobre a Ucrânia em novembro, com dois gols de Mbappe, um de Olise e um de Ekitike, selou a vaga com antecedência. Em março, venceram o Brasil por 2 x 1 em Boston e a Colômbia por 3 x 1 em Maryland, ambos em solo americano, onde disputarão o Mundial.

O ataque francês é um dos mais poderosos da história recente da seleção. Mbappe, capitão e artilheiro com 56 gols em 95 jogos, lidera um setor que inclui o vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembele, Michael Olise (decisivo nas eliminatórias), Desire Doue, Rayan Cherki e Marcus Thuram. O dilema de Deschamps não é encontrar qualidade, mas administrar minutagem a uma semana da estreia mundial contra Senegal.

A fragilidade pontual está na zaga. William Saliba agravou uma lesão nas costas durante a final da Champions League entre Arsenal e PSG e é dúvida real para o Mundial, segundo a ESPN. Deschamps minimizou o problema publicamente, mas os exames indicam possível necessidade de cirurgia após o torneio. Sem Saliba, a dupla Upamecano-Konate assume a titularidade, com Maxence Lacroix como primeira opção no banco.

Do lado marfinense, os números das eliminatórias africanas impressionam: dez jogos, oito vitórias, dois empates e nenhum gol sofrido. É o tipo de registro que normalmente inspira confiança absoluta. Porém, 16 dos 25 gols marcados vieram em apenas dois jogos contra as Seychelles, o que reduz a média ofensiva contra adversários competitivos para 1,13 gol por jogo. A verdadeira prova veio na CAN 2025, onde os Elefantes caíram nas quartas de final para o Egito por 3 x 2, em Agadir, expondo fragilidades quando enfrentam ataques de elite.

A Costa do Marfim venceu quatro dos cinco últimos jogos, incluindo vitórias contra Coreia do Sul e Escócia em amistosos de março. O ataque conta com nomes como Amad Diallo (artilheiro da CAN com três gols em três jogos), Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny e Nicolas Pepe, de volta à seleção após longa ausência. A questão é se esse setor ofensivo consegue compensar os problemas na retaguarda.

A defesa é o ponto nevrálgico. Dos três zagueiros centrais de referência, Ndicka e Kossounou estão lesionados e Akpa foi cortado da lista, conforme detalhado na seção de notícias de elenco abaixo. Restam Agbadou e Diomande como dupla titular, uma formação que nunca foi testada em jogo de alto nível. É um problema estrutural grave a dez dias do Mundial.

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Confrontos diretos entre França e Costa do Marfim

O duelo desta quinta-feira será o quarto da história entre as duas seleções, todas em amistosos. O retrospecto é amplamente favorável à França, que nunca perdeu para a Costa do Marfim.

A primeira partida aconteceu em agosto de 2005, em Montpellier, quando os Bleus venceram por 3 x 0 no jogo que marcou o retorno de Zinedine Zidane, Claude Makelele e Lilian Thuram à seleção. Em novembro de 2016, em Lens, os marfinenses arrancaram um 0 x 0, que segue como o melhor resultado da Costa do Marfim contra a França.

O encontro mais recente, em março de 2022 no Stade Velodrome, em Marselha, terminou 2 x 1. Nicolas Pepe abriu o placar para os Elefantes antes de Mbappe e Theo Hernandez virarem para os franceses. Pepe, aliás, é o único jogador marfinense a marcar contra a França, e está de volta ao elenco para o Mundial depois de um período fora da seleção. Este jogo em Nantes será a chance de mostrar que sua convocação não foi por acaso.

Notícias de França x Costa do Marfim

França: desfalques e dúvidas

O principal problema da França é a situação de William Saliba. O zagueiro do Arsenal agravou uma lesão nas costas na final da Champions League contra o PSG, em Budapeste, onde atuou os 120 minutos. Relatos da ESPN e do Foot Mercato indicam que a lesão se agravou significativamente, e a participação de Saliba no Mundial está em risco. Deschamps, questionado, afirmou que "está tudo bem", mas os exames apontam para uma possível cirurgia pós-Copa.

Maghnes Akliouche, meia do Monaco, também enfrentou problemas de saúde nas últimas sessões de treino. O jovem de 23 anos está no elenco dos 26, mas sua condição será monitorada ao longo da semana.

O caráter amistoso da partida deve motivar Deschamps a promover rotação e poupar titulares pensando na estreia contra Senegal, em 16 de junho. Robin Risser, goleiro do Lens convocado pela primeira vez, pode ganhar oportunidade entre as traves. Cherki e Thuram devem ser titularizados no setor ofensivo, enquanto Mbappe também deve começar jogando, motivado pela proximidade com o recorde de gols de Giroud.

Provável escalação da França (4-2-3-1): Robin Risser; Jules Kounde, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Aurelien Tchouameni e Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki e Marcus Thuram; Kylian Mbappe. Técnico: Didier Deschamps.

Costa do Marfim: desfalques e dúvidas

A situação defensiva da Costa do Marfim é preocupante. Clement Akpa, do Auxerre, foi cortado por lesão dias antes da concentração e substituído por Herman Johansson, do FC Dallas.

Evan Ndicka, zagueiro da Roma e titular nas eliminatórias, sofreu uma lesão no dérbi romano contra a Lazio em 17 de maio. Sua presença no amistoso é descartada, e o foco é recuperá-lo para a estreia no Mundial contra o Equador, em 14 de junho.

Odilon Kossounou, da Atalanta, sofreu uma ruptura muscular de grau 1 nos isquiotibiais direitos contra o Milan em 10 de maio. O zagueiro encerrou a temporada pelo clube e está em recuperação, com presença incerta no amistoso e chances reais de ser poupado até a Copa.

Com duas baixas na zaga central, Emmanuel Agbadou (Besiktas) e Ousmane Diomande (Sporting) devem assumir a titularidade. Ambos têm qualidade, mas nunca atuaram juntos como dupla titular em um jogo de alto nível, o que representa uma incógnita.

No ataque, Emerse Fae deve escalar força máxima para dar entrosamento ao trio ofensivo. Adingra, Bonny e Amad Diallo são os favoritos para as três vagas da frente.

Provável escalação da Costa do Marfim (4-3-3): Yahia Fofana; Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomande e Ghislain Konan; Franck Kessie, Ibrahim Sangare e Seko Fofana; Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny e Amad Diallo. Técnico: Emerse Fae.

Destaques individuais de França x Costa do Marfim

Destaque da França Kylian Mbappe 56 Gols pela seleção francesa (2º maior artilheiro) 25 Gols na La Liga 2025/26 pelo Real Madrid 12 Gols em Copas do Mundo (4º maior artilheiro da história) 1 Gol de distância de igualar o recorde de Giroud (57) Destaque da Costa do Marfim Amad Diallo 3 Gols na CAN 2025 (em 3 jogos) 33 Jogos pelo Man United em 2025/26 (todas as competições) 3x0 Gol + assistência na goleada sobre Burkina Faso (oitavas da CAN) 22 Idade: um dos talentos mais jovens do elenco marfinense

Os técnicos - Último ato e primeiro capítulo

Didier Deschamps

Deschamps chega à sua quarta Copa do Mundo como treinador, com um currículo que dispensa apresentações: quartas de final em 2014, título em 2018 e vice em 2022. A derrota nos pênaltis para a Argentina no Catar foi o momento mais doloroso de sua era. Aos 57 anos, já anunciou que não renovará contrato após o Mundial, encerrando 14 anos à frente da seleção. Zinedine Zidane é o sucessor apontado.

Este amistoso terá utilidade prática imediata: testar a dupla Konate-Upamecano como titulares sem Saliba, dar a Robin Risser seus primeiros minutos com a camisa azul e permitir que Mbappe se aproxime do recorde histórico de 57 gols de Giroud em um contexto de menor pressão.

Emerse Fae

Fae, 42 anos, vive um roteiro improvável. Assumiu os Elefantes em fevereiro de 2024, em plena CAN, após a demissão de Jean-Louis Gasset, e dias depois conquistou o título continental em casa. Desde então, classificou a Costa do Marfim para o Mundial sem sofrer um único gol nas eliminatórias, dez jogos sem sofrer gols nas eliminatórias.

O jogo em Nantes tem um significado especial para Fae, formado nas categorias de base do FC Nantes e que também jogou pelo Rennes e pelo Sevilla. É sua primeira Copa do Mundo como treinador, e o desafio é enorme: levar a Costa do Marfim além da fase de grupos pela primeira vez em quatro participações mundiais.

Análise tática de França x Costa do Marfim

Deschamps deve utilizar seu 4-2-3-1 habitual, com Tchouameni e Rabiot (ou Zaire-Emery) no duplo pivô e um trio ofensivo de Olise, Cherki e Thuram atrás de Mbappe. A largura será a principal arma ofensiva: Olise, decisivo nas eliminatórias com dribles e finalizações, ataca pelo lado direito, enquanto Thuram pode aparecer pela esquerda com movimentos internos. O pressing alto na saída de bola adversária, marca registrada dos Bleus nos últimos meses, deve ser ativado desde o início.

A Costa do Marfim tende a alternar entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, com Kessie como organizador defensivo, Sangare no duelo físico e Seko Fofana na transição. Fae não prioriza a posse: a equipe cede o domínio territorial e busca espaços nas costas da defesa adversária em transições rápidas. Adingra e Amad Diallo, explosivos e habilidosos no um contra um, são as válvulas de escape nos corredores laterais.

A vulnerabilidade marfinense mais evidente estará na zaga central, desfalcada e com uma dupla que nunca jogou junta em alto nível. Mbappe, com sua velocidade e movimentação entre linhas, é o jogador ideal para explorar essa fragilidade. Do lado francês, o espaço nas costas dos laterais, especialmente se Singo subir pelo lado direito, pode abrir brechas para os contra-ataques marfinenses. Digne, no lado esquerdo francês, pode ser testado pela velocidade de Amad Diallo em transições diretas.

Prognóstico de placar exato para França x Costa do Marfim