Hungria x Finlândia Palpite – Análise e odds (05/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Segundo tempo mais produtivo – 2,10 na Betsson Placar provável: Hungria 1 x 0 Finlândia – 6,00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 1,82 na Betsson Aposta alternativa: Ambas as equipes marcam: Não – 1,75 na Betano Dica com boas chances: Vitória da Hungria – 1,53 na Br4Bet

A Hungria recebe a Finlândia nesta sexta-feira (5), na Puskás Arena, em Budapeste, em amistoso internacional da janela de preparação para as competições do segundo semestre. O encontro reúne duas seleções que, por caminhos diferentes, ficaram fora da Copa do Mundo de 2026 e agora precisam reconstruir a confiança antes da Liga das Nações, marcada para setembro.

O amistoso serve como teste de resposta para os húngaros e como etapa de reconstrução para os finlandeses. Confira os palpites do Lance para a partida em Budapeste e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Hungria x Finlândia em Amistoso Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 10h35 (03/06) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida - Hungria processa a dor de novembro, Finlândia busca nova identidade

A Hungria chegou perto de voltar a disputar uma Copa do Mundo neste ciclo. Marco Rossi conduziu a equipe a uma campanha competitiva nas eliminatórias europeias do Grupo F, com destaque para o empate por 2 x 2 contra Portugal e a vitória por 2 x 0 sobre a Armênia. O desempenho parecia suficiente para manter a seleção viva na briga por vaga até a última rodada.

O colapso veio em novembro, quando Troy Parrott marcou três vezes para a Irlanda, incluindo o gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo. O resultado tirou a Hungria da disputa e manteve a seleção fora de mais uma Copa do Mundo desde 1986. A eliminação ainda pesa, mas o amistoso contra a Finlândia oferece a primeira chance real de transformar frustração em reorganização.

Na janela de março, a resposta foi discreta, mas positiva. A Hungria venceu a Eslovênia por 1 x 0, com gol de Szabolcs Schon, e empatou sem gols com a Grécia. Os resultados mantiveram o grupo estável, embora o desempenho ofensivo ainda tenha ficado abaixo do esperado.

Rossi já indicou que usará esta janela para ampliar o repertório tático. Barnabas Varga é o único centroavante de referência convocado, mas pode atuar com mais liberdade, abrindo espaços para as chegadas de Dominik Szoboszlai. A Puskás Arena também pesa a favor: em casa, a Hungria costuma competir melhor e impor mais pressão sobre adversários de menor força técnica.

A Finlândia encerrou as eliminatórias em terceiro lugar no Grupo G, com dez pontos em oito jogos. A equipe chegou a liderar a chave após quatro rodadas, mas perdeu consistência no segundo semestre e viu Holanda e Polônia se distanciarem. A derrota para Malta sintetizou a irregularidade de uma campanha que começou promissora e terminou sem a vaga.

O resultado mais recente aumentou as dúvidas. Na derrota por 4 x 0 para a Alemanha, em Mainz, a Finlândia cedeu a iniciativa desde o início e foi dominada com facilidade. Deniz Undav, Florian Wirtz e Jamal Musiala expuseram as dificuldades defensivas de uma equipe que ainda busca maior solidez sob o comando de Jacob Friis.

O técnico dinamarquês tenta consolidar um sistema mais reconhecível, geralmente próximo do 5-4-1 sem a bola. Ainda assim, a Finlândia depende muito de transições e tem dificuldade para sustentar posse contra seleções que pressionam alto.

Outros palpites e odds para Hungria x Finlândia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 10h35 (03/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Hungria x Finlândia

O histórico geral entre as seleções favorece a Hungria. Em sete encontros registrados, os húngaros venceram quatro vezes, contra duas vitórias da Finlândia e um empate. O retrospecto reforça o favoritismo dos mandantes, especialmente pelo fator casa.

Os confrontos mais recentes aconteceram na Liga das Nações 2018/19, no Grupo C2. Em Tampere, a Finlândia venceu por 1 x 0, com gol de Teemu Pukki logo aos sete minutos. No jogo de volta, em Budapeste, a Hungria respondeu com vitória por 2 x 0, com gols de Adam Szalai e Adam Nagy ainda no primeiro tempo.

O padrão histórico aponta para jogos com poucos gols. Nenhum dos sete confrontos terminou com margem superior a dois gols, e a média de gols é baixa. Esse dado reforça a leitura de um amistoso com placar controlado, mesmo que a Hungria tenha maior volume ofensivo.

Notícias de Hungria x Finlândia

Hungria: desfalques e dúvidas

Marco Rossi convocou 26 jogadores para a janela de junho. A lista inclui os goleiros Peter Szappanos, Aron Yaakobishvili e Balazs Toth, do Blackburn Rovers. Com a aposentadoria de Peter Gulacsi da seleção, Toth ganha força como candidato à titularidade.

Na defesa, Milos Kerkez está presente e deve assumir a lateral esquerda. O jogador, que se transferiu do Bournemouth para o Liverpool em 2025, disputou 28 partidas na Premier League nesta temporada. Willi Orban, Marton Dardai e Bendeguz Bolla seguem como opções importantes para a linha defensiva.

No meio-campo, Milan Vitalis, do ETO FC Gyor, é a principal novidade e único estreante da convocação. Andras Schafer, Tamas Szucs e Alex Toth completam o setor. Roland Sallai, do Galatasaray, aparece como opção de profundidade pelas duas faixas.

No ataque, Barnabas Varga é o único centroavante de referência da lista. O jogador se transferiu do Ferencvaros para o AEK Athens em janeiro de 2026 e marcou três gols em nove jogos pela equipe grega. Rossi pretende testá-lo em função mais móvel, como falso nove.

Provável escalação da Hungria (4-2-3-1): Balazs Toth; Bendeguz Bolla, Willi Orban, Marton Dardai e Milos Kerkez; Andras Schafer e Milan Vitalis; Szabolcs Schon, Dominik Szoboszlai e Roland Sallai; Barnabas Varga. Técnico: Marco Rossi.

Finlândia: desfalques e dúvidas

Jacob Friis chega com a base praticamente preservada após o jogo contra a Alemanha. A tendência é manter Lukas Hradecky no gol, uma linha defensiva numerosa e Joel Pohjanpalo como referência ofensiva. A principal disputa está no meio-campo.

Glen Kamara, veterano que atuou em boa parte das eliminatórias, não aparece entre os convocados regulares desta janela. Rasmus Schuller também ficou fora. As ausências reduzem a experiência e a capacidade de controle no setor central.

A boa notícia para Friis é a fase de Pohjanpalo. O atacante fechou a Serie B italiana como artilheiro, com 24 gols em 40 jogos pelo Palermo. Aos 31 anos, chega como principal esperança ofensiva da seleção.

Benjamin Kallman, do Hannover 96, e Casper Terho, do Sparta Rotterdam, são as demais opções ofensivas. No meio, Suhonen, Markhiev e Walta disputam espaço em uma equipe que deve priorizar compactação e transições.

Provável escalação da Finlândia (5-4-1): Lukas Hradecky; Nikolai Alho, Ville Koski, Samuli Miettinen, Miro Tenho e Juho Lahteenmaki; Naatan Skytta, Adam Markhiev, Leo Walta e Oliver Antman; Joel Pohjanpalo. Técnico: Jacob Friis.

Destaques individuais de Hungria x Finlândia

Jogador destaque · Hungria Dominik Szoboszlai 6 Gols na Premier League 2025/26 (36 jogos) 7 Assistências na Premier League 2025/26 5 Gols na Champions League 2025/26 (12 jogos) 63 Convocações pela Hungria (capitão) Jogador destaque · Finlândia Joel Pohjanpalo 24 Gols na Serie B Italiana 2025/26 (40 jogos) – artilheiro da temporada 7 Assistências na Serie B Italiana 2025/26 87 Convocações pela Finlândia 7,33 Nota média FotMob na Serie B Italiana 2025/26

Os técnicos - Rossi busca respostas, Friis tenta consolidar sistema

Marco Rossi

Marco Rossi, de 61 anos, é italiano e está no comando da Hungria desde 2018. Ele construiu o projeto de forma progressiva, com classificações para as Euros de 2020 e 2024 e uma campanha competitiva nas eliminatórias para a Copa de 2026.

Após a derrota dolorosa para a Irlanda, em novembro, Rossi manteve o respaldo da federação. Para esta janela, a prioridade é ampliar o repertório tático e testar variações antes da Liga das Nações. A base segue a mesma: bloco compacto, transições rápidas e dependência do talento de Szoboszlai para decidir em jogos travados.

Jacob Friis

Jacob Friis, de 49 anos, é dinamarquês e assumiu a Finlândia em janeiro de 2025, após passagem como auxiliar no Augsburg. Esta é sua primeira experiência como treinador principal de uma seleção nacional.

O início de trabalho tem sido instável. A equipe alternou bons momentos nas eliminatórias com quedas bruscas de rendimento, e a derrota por 4 x 0 para a Alemanha foi o ponto mais baixo recente. Friis busca dar solidez defensiva ao time, mas ainda precisa encontrar uma forma mais consistente de competir contra adversários de nível superior.

Análise tática de Hungria x Finlândia

A Hungria deve atuar no 4-2-3-1 habitual de Rossi, com Szoboszlai como motor criativo entre as linhas. Varga pode aparecer como referência móvel, abrindo espaço para infiltrações dos meias. Schon e Sallai devem dar profundidade pelos lados.

A tendência é de domínio territorial húngaro. A equipe deve pressionar a saída de bola da Finlândia e tentar recuperar a posse em zonas altas. Com Schafer e Vitalis no meio, Rossi busca equilíbrio para sustentar essa pressão sem deixar a defesa exposta.

A Finlândia deve responder em um 5-4-1 compacto. O objetivo será fechar o espaço entre as linhas e limitar a influência de Szoboszlai. Quando recuperar a bola, a equipe deve procurar Pohjanpalo de forma direta, tentando aproveitar sua presença física.

O problema finlandês está na construção ofensiva. Contra a Alemanha, o modelo defensivo cedeu muito território e ofereceu pouca resposta com a bola. Em Budapeste, Walta e Markhiev terão papel importante para proteger o meio-campo e evitar que a Hungria controle o jogo com facilidade.

Prognóstico de placar exato para Hungria x Finlândia