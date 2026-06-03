Canadá x Irlanda Palpite – Análise e odds (05/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Canadá – 1.80 na Betsson Placar provável: Canadá 1 x 0 Irlanda – 6.50 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1.62 na Betano Aposta alternativa: Ambas NÃO marcam – 1.65 na Superbet Aposta ousada: Primeiro tempo: Empate – 2.12 na Betsson

O Canadá encerra a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com um amistoso contra a Irlanda na sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Stade Saputo, em Montreal. Les Rouges chegam embalados pela vitória por 2 x 0 sobre o Uzbequistão na segunda-feira, em Edmonton, com gols de Jonathan Osorio e Jayden Nelson no segundo tempo, e buscam manter o ritmo positivo a sete dias da estreia no Grupo B da Copa do Mundo de 2026, contra a Bósnia-Herzegovina, em Toronto.

A Irlanda, eliminada nas semifinais dos playoffs europeus pela Tchéquia nos pênaltis (4 x 3, após empate por 2 x 2) em março, cumpre tabela nesta data FIFA sem competição pela frente até a Liga das Nações, em setembro. O técnico Heimir Hallgrimsson liberou quatro titulares após a vitória sobre o Qatar (1 x 0, em Dublin) e trouxe jogadores da Liga da Irlanda para compor o elenco alternativo. Para mais dicas de apostas para os jogos, confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Canadá x Irlanda em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Despedida canadense com cautela

O Canadá chega ao duelo com três vitórias e três empates nos últimos seis amistosos, sem derrota desde o revés por 1 x 0 para a Austrália em outubro de 2025. A defesa tem sido o ponto forte: quatro dos cinco jogos mais recentes terminaram com a meta canadense intacta, com apenas dois gols sofridos no período (ambos no empate por 2 x 2 contra a Islândia).

Contra o Uzbequistão, o goleiro Maxime Crépeau foi destaque no primeiro tempo com duas defesas decisivas, incluindo uma em situação de um contra um aos 27 minutos. A disputa pela posição de titular com Dayne St. Clair segue aberta, e Jesse Marsch deve dividir minutos entre os dois novamente. A principal preocupação do Canadá não é o resultado, mas a integridade física. O capitão Alphonso Davies segue em recuperação de uma lesão no tendão e não deve jogar.

Marcelo Flores rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na final da Champions Cup da Concacaf pelo Tigres, no dia 31 de maio, e está fora da Copa. O zagueiro Moise Bombito saiu mancando contra o Uzbequistão, mas Marsch minimizou a situação.

A Irlanda, por sua vez, vem de uma sequência instável em amistosos. Três dos últimos cinco resultados nesse tipo de partida terminaram sem gols para os irlandeses (0 x 0 com Macedônia do Norte, 0 x 0 com Luxemburgo e 1 x 1 com Senegal). O elenco disponível para Montreal é significativamente mais fraco do que o usado contra o Qatar: o goleiro Caoimhin Kelleher (Brentford), o meio-campista Jayson Molumby, o zagueiro Dara O'Shea e o meia Jack Moylan retornaram aos seus clubes.

No lugar deles, Hallgrimsson convocou o meia Matt Healy, do Shamrock Rovers (primeira convocação sênior), o jovem Josh O'Dwyer (16 anos, também do Rovers, como jogador-treino) e Kian Leavy, do St Patrick's Athletic. O goleiro Mark Travers (Everton) e o volante Conor Coventry (Charlton Athletic) também se juntaram ao grupo.

Ainda assim, a presença de Troy Parrott, autor de 30 gols em todas as competições pelo AZ Alkmaar nesta temporada, garante perigo ao ataque irlandês. Parrott marcou dois gols na vitória por 2 x 0 sobre Portugal pelas eliminatórias, em novembro de 2025, e é o jogador mais perigoso do elenco.

Outros palpites e odds para Canadá x Irlanda

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Confrontos diretos entre Canadá e Irlanda

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez na história: em 18 de novembro de 2003, em um amistoso realizado em Dublin, a Irlanda venceu por 3 x 0. O contexto, porém, era radicalmente diferente. Aquele Canadá de 2003 sequer sonhava com uma Copa do Mundo.

Hoje, Les Rouges ocupam a 30ª posição do ranking da FIFA, são co-anfitriões do Mundial e contam com jogadores em clubes como Juventus (David), Bayern de Munique (Davies), Porto (Eustáquio), Nice (Bombito) e Celtic (Johnston). A Irlanda, que na época contava com nomes como Robbie Keane e Damien Duff, também mudou de patamar.

A 59ª posição no ranking da FIFA e a eliminação nos playoffs da Copa refletem um momento de transição e reconstrução sob Hallgrimsson, com aposta em jovens talentos como Mason Melia (Tottenham, 18 anos) e Jaden Umeh (Benfica, 18 anos).

Notícias de Canadá x Irlanda

Canadá: desfalques e dúvidas

O principal desfalque é Alphonso Davies, que se recupera de uma lesão no tendão da coxa e não deve estar apto nem para a estreia na Copa, contra a Bósnia, no dia 12 de junho. Marsch indicou que o lateral do Bayern de Munique tem como objetivo os jogos do Grupo B em Vancouver (Qatar, dia 18, e Suíça, dia 24). Confira todos os jogos e horários da Copa do Mundo.

Marcelo Flores está definitivamente fora após romper o ligamento cruzado anterior durante a final da Champions Cup da Concacaf (Tigres x Toluca) em 31 de maio. Flores tinha apenas duas partidas pela seleção canadense e disputaria seu primeiro Mundial. A vaga dele no elenco de 26 jogadores ainda não foi oficialmente preenchida. Contra o Uzbequistão, Marsch fez rodízio amplo: trocou Crépeau por St. Clair no intervalo e fez substituições já aos 32 minutos do primeiro tempo, com Richie Laryea sendo substituído como parte do plano de minutagem.

A tendência é de uma abordagem semelhante contra a Irlanda, com minutagem dividida entre titulares e reservas. A boa notícia é que Tani Oluwaseyi (Villarreal) deu duas assistências contra o Uzbequistão e se firma como opção ofensiva. Jonathan Osorio, com 90 jogos pela seleção, marcou seu 10º gol internacional no mesmo jogo.

Provável escalação do Canadá (4-3-3): St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius, de Fougerolles; Eustáquio, Koné e Choinière; Buchanan, David e Millar. Técnico: Jesse Marsch.

Irlanda: desfalques e dúvidas

A Irlanda chega a Montreal com um elenco significativamente remodelado. Quatro jogadores que atuaram contra o Qatar foram liberados: o goleiro Caoimhin Kelleher (Brentford), o capitão interino Jayson Molumby (West Brom), o zagueiro Dara O'Shea (Ipswich Town) e o meia Jack Moylan, que foi expulso aos 45 minutos contra o Qatar por entrada dura. Mark Travers (Everton) assume a meta.

Na defesa, Seamus Coleman (Everton), com mais de 80 jogos pela Irlanda, deve ser o capitão. Nathan Collins (Brentford) é o zagueiro titular confirmado, autor do gol da vitória por 1 x 0 sobre o Qatar com uma cabeçada aos cinco minutos. No ataque, Troy Parrott é a certeza. O centroavante do AZ Alkmaar fechou a temporada da Eredivisie com 16 gols em 28 jogos e 30 no total pelo clube. O jovem Mason Melia (Tottenham, 18 anos), convocado pela primeira vez para a seleção principal, e Jaden Umeh (Benfica, 18 anos) devem ganhar minutos.

O meia Joe Hodge (Tondela), que atua no futebol português, e Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), ponta rápida que pode atuar nas duas faixas, completam as opções ofensivas.

Provável escalação da Irlanda (3-4-2-1): Travers; O'Brien, Collins, Scales; Coleman, Hodge, Coventry, Ndaba; Ogbene, Umeh; Parrott. Técnico: Heimir Hallgrimsson.

Destaques individuais de Canadá x Irlanda

Destaque do Canadá Jonathan David 39 Gols pela seleção canadense (75 jogos) 8 Gols pela Juventus em 2025-26 (todas as competições) 2 Gols de pênalti vs Islândia (amistoso, março de 2026) 4 Assistências na Serie A 2025-26 Destaque da Irlanda Troy Parrott 30 Gols pelo AZ em 2025-26 (todas as competições) 16 Gols na Eredivisie 2025-26 (28 jogos) 10 Gols pela Irlanda (33 jogos) 2 Gols vs Portugal (eliminatórias, novembro de 2025)

Os técnicos - Duas filosofias em construção

Jesse Marsch

Marsch assumiu o Canadá em 2024 e assinou a extensão contratual até a Copa de 2030 antes mesmo do torneio começar. O americano trouxe a organização tática que marcou seu trabalho no RB Salzburg e no RB Leipzig, com pressão alta e transições rápidas. O desafio imediato é montar o quebra-cabeça sem Davies e Flores.

Marsch construiu um elenco competitivo que mescla 13 remanescentes da Copa de 2022, no Qatar, com jovens como Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba e Luc de Fougerolles (Fulham). O treinador acumula uma campanha de apenas uma derrota nos últimos oito jogos da seleção.

Heimir Hallgrimsson

O islandês, que ficou mundialmente conhecido por co-comandar a seleção da Islândia na campanha histórica da Euro 2016 (quartas de final), está em seu terceiro ano no cargo. Antes da Irlanda, dirigiu a Jamaica no cenário da Concacaf. Hallgrimsson conduziu a Irlanda a resultados impactantes nas eliminatórias: a vitória por 2 x 0 sobre Portugal, em Dublin (novembro de 2025), e o triunfo por 3 x 2 na Hungria, garantindo o playoff.

Mas a eliminação nos pênaltis contra a Tchéquia, em Praga, deixou cicatrizes. A janela de amistosos contra Qatar e Canadá serve para testar jovens e preparar o elenco para a Liga das Nações B (Grupo 3: Kosovo, Israel e Áustria), que começa em setembro.

Análise tática de Canadá x Irlanda

O Canadá de Marsch deve atuar no 4-3-3 que se tornou a formação principal, com Eustáquio como pivô e Koné e Choinière ocupando as posições de box-to-box. O ponto forte é a velocidade nas transições: Buchanan (Villarreal) e Millar (Hull City) oferecem profundidade pelas pontas, enquanto David atua como referência central.

A Irlanda tende a se posicionar no 3-4-2-1 adotado por Hallgrimsson, com três zagueiros (Collins, Scales e O'Brien) e alas que recuam para formar uma linha de cinco na fase defensiva. O risco para os irlandeses é a falta de entrosamento: com quatro titulares fora e pelo menos três estreantes absolutos no grupo, a coesão defensiva pode falhar.

A assimetria de contexto pesa mais do que a tática. O Canadá precisa de ritmo e confiança antes do Mundial, sem arriscar lesões. A Irlanda quer dar minutos a jovens sem sofrer uma derrota constrangedora. O resultado mais provável é um jogo morno no primeiro tempo, com o Canadá acelerando gradualmente no segundo, quando as substituições podem desequilibrar a partida.

Prognóstico de placar exato para Canadá x Irlanda