Haiti x Peru Palpite – Análise e odds (05/06)

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O Haiti recebe o Peru nesta sexta-feira (5), no Nu Stadium, em Miami, no segundo e último amistoso dos caribenhos antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Les Grenadiers chegam ao confronto com moral elevada depois da goleada por 4 x 0 sobre a Nova Zelândia, na última terça.

Do outro lado, a seleção peruana vive momento oposto. Mano Menezes ainda não venceu nos dois primeiros jogos como técnico do Peru, com derrota por 2 x 0 para o Senegal e empate por 2 x 2 com Honduras na última partida. Confira os palpites do Lance para a partida em Miami e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Haiti x Peru em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Haiti chega em alta, Peru ainda busca a primeira resposta com Menezes

O Haiti chega a este amistoso como uma das seleções em melhor momento nesta reta de preparação para o Mundial. A equipe terminou as Eliminatórias da CONCACAF na liderança do Grupo C, com 11 pontos em seis jogos, à frente de Honduras, Costa Rica e Nicarágua. A classificação foi confirmada com vitória por 2 x 0 sobre a Nicarágua, em novembro de 2025.

O feito tem peso histórico. Les Grenadiers voltarão a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, quando participaram do torneio na Alemanha Ocidental. O amistoso contra o Peru, portanto, funciona como último ajuste antes de uma estreia cercada de expectativa.

A goleada por 4 x 0 sobre a Nova Zelândia respondeu bem às dúvidas deixadas pela janela de março. Naquela Data Fifa, o Haiti perdeu por 1 x 0 para a Tunísia e empatou por 1 x 1 com a Islândia. Contra os neozelandeses, a equipe mostrou mais volume, agressividade e capacidade de manter intensidade até o fim.

O dado mais positivo foi a variedade ofensiva. Quatro jogadores diferentes marcaram, e três gols saíram no segundo tempo. Isso indica uma seleção capaz de pressionar mesmo com a partida encaminhada, algo importante para um grupo que enfrentará adversários mais fortes no Mundial.

Já o Peru vive um cenário bem diferente. Fora da Copa do Mundo de 2026, a seleção encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas na nona posição e usa esta janela como parte de uma reconstrução sob o comando de Mano Menezes. O treinador assumiu em janeiro com foco no próximo ciclo classificatório.

O início do trabalho ainda não trouxe estabilidade. Na estreia, o Peru perdeu por 2 x 0 para o Senegal, em Saint-Denis, com baixa produção ofensiva e apenas dois chutes no alvo. Três dias depois, reagiu contra Honduras, chegou a virar o placar com dois gols de Jairo Vélez, mas cedeu o empate por 2 x 2 no último lance.

A sequência de dez jogos sem vitória em partidas oficiais e amistosos revela o tamanho do desafio. Mano convocou um elenco voltado à experimentação, com veteranos como André Carrillo e Yoshimar Yotún ao lado de nomes mais jovens. A ausência de Miguel Araujo por lesão aumenta as dúvidas em uma defesa que já sofreu quatro gols nos dois primeiros jogos do novo ciclo.

Outros palpites e odds para Haiti x Peru

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Confrontos diretos entre Haiti x Peru

O duelo desta sexta-feira será o quarto encontro entre Haiti e Peru. O histórico é curto e tem como referência mais recente a Copa América Centenário de 2016, disputada nos Estados Unidos.

Naquela ocasião, o Peru venceu por 1 x 0 em Seattle, com gol de Paolo Guerrero no segundo tempo. O atacante marcou de cabeça após levantamento de Edison Flores e, naquele momento, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção peruana.

O Haiti competiu bem durante parte do jogo, mas teve pouca força ofensiva depois do intervalo. O contexto atual, porém, é diferente. A seleção haitiana chega a Miami mais organizada, mais confiante e com um elenco mais competitivo do que aquele do ciclo de 2016.

Notícias de Haiti x Peru

Haiti: desfalques e dúvidas

Sébastien Migné tem o elenco praticamente completo para o amistoso. Os 26 convocados para a Copa do Mundo estão disponíveis para o último teste antes da estreia contra a Escócia, marcada para 13 de junho, em Boston.

A principal dúvida é se o treinador manterá a base que goleou a Nova Zelândia ou se fará rotações para controlar a carga física. Como o Mundial começa em poucos dias, a tendência é que alguns jogadores recebam minutagem administrada.

Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e Wilson Isidor, do Sunderland, são os dois representantes haitianos na Premier League. A dupla deve ter papel importante na criação e na profundidade ofensiva da equipe.

Duckens Nazon, maior artilheiro da história da seleção, deve iniciar como referência de ataque. Ainda assim, Frantzdy Pierrot, que saiu do banco para marcar contra a Nova Zelândia, também disputa espaço. Lenny Joseph, autor do segundo gol no último amistoso, é outra alternativa forte para o setor ofensivo.

Provável escalação do Haiti (4-3-3): Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne e Duke Lacroix; Leverton Pierre, Danley Jean Jacques e Jean-Ricner Bellegarde; Ruben Providence, Duckens Nazon e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Peru: desfalques e dúvidas

O Peru chega ao amistoso com a baixa confirmada de Miguel Araujo. O zagueiro foi cortado por lesão da convocação de junho, depois de ter sido titular nas duas primeiras partidas de Mano Menezes.

Sem Araujo, a linha defensiva deve ser reorganizada. Renzo Garcés e Alfonso Barco aparecem como favoritos para formar a dupla de zaga, com Marcos López e Oliver Sonne nas laterais.

No meio-campo, Yoshimar Yotún, recordista de convocações pela seleção peruana, deve atuar ao lado de Jesús Pretell. André Carrillo aparece como opção para o setor de criação, enquanto Jairo Concha pode seguir centralizado na articulação.

Jairo Vélez, autor dos dois gols no empate com Honduras, deve ganhar sequência. O jogador chega como uma das poucas respostas positivas do início de trabalho de Mano e pode atuar próximo de Alex Valera no ataque.

Provável escalação do Peru (4-2-3-1): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco e Marcos López; Yoshimar Yotún e Jesús Pretell; André Carrillo, Jairo Concha e Jairo Vélez; Alex Valera. Técnico: Mano Menezes.

Destaques individuais de Haiti x Peru

Jogador destaque · Haiti Duckens Nazon 44 Gols em 74 jogos pela seleção – maior artilheiro da história do Haiti 7,69 Nota média FotMob nas Eliminatórias CONCACAF – a mais alta de todo o elenco haitiano 1,19 Gols por partida nas Eliminatórias da CONCACAF – melhor índice do elenco haitiano 7 5 gols + 2 assistências nas Eliminatórias CONCACAF 2026 – líder isolado de participações em gols do Haiti Jogador destaque · Peru Jairo Vélez 7,58 Nota média FotMob no Torneio Apertura 2026 – entre as maiores médias de meias da Liga 7 3 gols e 4 assistências em 1.372 minutos no Torneio Apertura 2026 com o Alianza Lima 9,0 Nota FotMob na melhor exibição da temporada – 1 gol e 1 assistência na vitória por 3 x 1 sobre o Melgar (10 mar) 2 Único jogador a marcar nos dois amistosos do Peru sob o comando de Mano Menezes

Os técnicos - Migné colhe os frutos, Mano inicia reconstrução

Sébastien Migné

Sébastien Migné, de 53 anos, assumiu o Haiti em março de 2024 e construiu a classificação para o Mundial em um contexto incomum. Por questões de segurança em Porto Príncipe, a seleção precisou organizar boa parte de sua preparação fora do país.

A estratégia passou pelo recrutamento de jogadores da diáspora haitiana, especialmente na Europa. Nomes como Jean-Ricner Bellegarde, Jean-Kévin Duverne e Hannes Delcroix ajudaram a elevar o nível competitivo do elenco. O treinador segue ambicioso, afirmando que o objetivo no Mundial é avançar da fase de grupos, mesmo em uma chave que inclui Brasil, Escócia e Marrocos.

Mano Menezes

Mano Menezes, de 63 anos, é um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro, com passagens por Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Athletico-MG e outros clubes. Também comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012.

No Peru, assumiu em janeiro de 2026 com a missão de reconstruir o projeto para as Eliminatórias de 2030. O início tem sido de testes, com busca por uma equipe mais vertical e por maior participação dos laterais na construção. Para Mano, o amistoso contra o Haiti serve como novo termômetro para avaliar a resposta do grupo.

Análise tática de Haiti x Peru

O Haiti deve manter uma estrutura baseada no 4-3-3, com Danley Jean Jacques oferecendo proteção à defesa e Jean-Ricner Bellegarde garantindo mobilidade ao meio-campo. Sem a posse, a equipe tende a se reorganizar em um bloco compacto para fechar os espaços centrais e acelerar as transições pelos corredores laterais.

A velocidade pelos lados é uma das principais armas dos haitianos. Wilson Isidor e Ruben Providence podem explorar os duelos individuais em campo aberto, enquanto Duckens Nazon atua como referência ofensiva. Caso seja acionado, Frantzdy Pierrot acrescenta força física e presença de área ao ataque.

O setor direito da defesa peruana aparece como um dos pontos mais vulneráveis. Com mudanças recentes na linha defensiva e pouco tempo de entrosamento entre alguns jogadores, o Haiti pode encontrar espaços através de jogadas rápidas e cruzamentos baixos, estratégia que já trouxe resultados em partidas recentes.

O Peru deve buscar o controle por meio de uma pressão intermediária e transições rápidas ao ataque. Carrillo surge como uma das principais peças de criação, enquanto Vélez e Valera oferecem movimentação constante no setor ofensivo. Ainda assim, a equipe segue demonstrando dificuldades em bolas paradas e lances laterais, aspecto que pode ser explorado por um Haiti fisicamente forte e competitivo.

Prognóstico de placar exato para Haiti x Peru