México x Austrália Palpite – Análise e odds (30/05)

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A seleção mexicana recebe a Austrália no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, na Califórnia, no sábado, 30 de maio de 2026, pelo segundo de três amistosos de preparação para a Copa do Mundo 2026. O México, que estreia no torneio em 11 de junho contra a África do Sul no Estádio Azteca, usa este período para definir os últimos cortes do elenco de 26 jogadores, cuja lista oficial será divulgada em 1° de junho.

A partida acontece em solo americano, mas o Rose Bowl é considerado território mexicano em dias de jogo de El Tri. O estádio de mais de 90 mil lugares em Pasadena, ao norte de Los Angeles, concentra uma das maiores comunidades da diáspora mexicana nos Estados Unidos. O México vem de uma sequência de seis jogos sem derrota, enquanto a Austrália acaba de perder o meia-atacante Riley McGree para a Copa do Mundo por causa de uma ruptura no tendão sofrida na final dos playoffs do Championship inglês.

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Análise da partida - México domina os preparativos e chega como amplo favorito

O time de Javier Aguirre chegou ao amistoso contra Gana, na sexta-feira, 22 de maio, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, e venceu por 2 x 0 com gols de Brian Gutiérrez (aos dois minutos) e Guillermo Martínez (aos 54 minutos). O México teve 59,6% de posse de bola, 16 finalizações (oito no gol) e nove escanteios contra três dos adversários.

Antes disso, a seleção empatou com Bélgica (1 x 1) e Portugal (0 x 0), goleou a Islândia por 4 x 0 e venceu a Bolívia por 1 x 0. A série invicta de seis jogos inclui quatro vitórias e dois empates. O desempenho defensivo chama atenção: o México sofreu apenas um gol nos últimos cinco jogos.

Classificado no Grupo A da Copa do Mundo (com África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia), o México jogará os três jogos da fase de grupos em casa, nos estádios Azteca e Akron. A preparação no Rose Bowl serve como um ensaio geral para o ambiente que El Tri terá no torneio.

Os Socceroos de Tony Popovic tiveram resultados mistos nos últimos meses. Venceram Curaçao por 5 x 1 e Camarões por 1 x 0 nos amistosos de março de 2026, mas antes disso foram derrotados pela Colômbia (3 x 0), Venezuela (1 x 0) e Estados Unidos (2 x 1).

A grande notícia negativa é a perda de Riley McGree, meia-atacante de 27 anos do Middlesbrough. Ele sofreu uma ruptura no tendão durante a derrota dos playoffs do Championship contra o Hull City e foi confirmado como ausente da Copa do Mundo. McGree é o quarto jogador cortado por lesão: Lewis Miller (ruptura no tendão de Aquiles em fevereiro), Aiden O'Neill (lesão na perna) e Patrick Yazbek (problema físico) também estão fora.

Classificada no Grupo D (com Turquia, Estados Unidos e Paraguai), a Austrália estreia na Copa do Mundo em 13 de junho em Vancouver contra a Turquia. O pré-campo em Sarasota, na Flórida, reúne um elenco ampliado para que Popovic defina os 26 convocados até 1° de junho. O amistoso contra o México será o principal teste antes do anúncio oficial.

Outros palpites e odds para México x Austrália

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Confrontos diretos entre México e Austrália

México e Austrália se enfrentaram seis vezes na história. O retrospecto favorece levemente os australianos: duas vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O confronto mais recente aconteceu em setembro de 2023, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, e terminou empatado em 2 x 2. A Austrália abriu 2 x 0 com gol de cabeça de Harry Souttar e pênalti convertido por Martin Boyle, mas o México reagiu com gol de pênalti de Raúl Jiménez e gol de César Huerta após falha defensiva dos Socceroos.

Os dois duelos pela Copa das Confederações (1997 na Arábia Saudita e 2001 na Coreia do Sul) terminaram com vitória da Austrália, por 3 x 1 e 2 x 0. Mark Viduka, John Aloisi e Josip Skoko marcaram nessas duas partidas. O primeiro confronto, em 1970, no Estádio Azteca, foi a única vitória do México por 3 x 0.

Este será o segundo encontro entre as duas seleções em território americano.

Notícias de México x Austrália

México: desfalques e dúvidas

O zagueiro César Montes sofreu uma lesão muscular e é dúvida para o amistoso. O lateral Julián Araujo (Celtic) está fora da temporada por lesão na coxa e não vai à Copa do Mundo.

Javier Aguirre cortou seis jogadores do elenco preliminar após a vitória sobre Gana, reduzindo o grupo rumo à lista final de 26. Jogadores de Cruz Azul e Pumas, que disputam a final do Clausura 2026 da Liga MX, podem ser integrados após o encerramento da competição.

O capitão Edson Álvarez retornou de cirurgia no tornozelo (fevereiro) e está no elenco. Guillermo Ochoa, de 40 anos e presente nas últimas cinco Copas, também integra o grupo.

Contra Gana, Aguirre utilizou o esquema 4-3-3 com Rangel no gol. O provável é que ele promova rotação significativa para avaliar o máximo de jogadores antes do corte final.

Provável escalação do México (4-3-3): Ochoa (Acevedo); Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Israel Reyes e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo e Orbelin Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Alexis Vega. Técnico: Javier Aguirre.

Austrália: desfalques e dúvidas

Riley McGree está fora da Copa do Mundo por ruptura no tendão. Aiden O'Neill (lesão na perna, previsão de retorno em meados de junho) e Patrick Yazbek (problema físico, retorno no início de junho) são dúvidas. Lewis Miller (ruptura no Aquiles desde fevereiro) e Fran Karacic (falta de condicionamento) também estão fora.

A última leva de convocados para o campo de treinamento em Sarasota incluiu o capitão Mat Ryan (Levante), os zagueiros Alessandro Circati e Lucas Herrington, e o meia Paul Okon-Engstler (Sydney FC). O atacante Tete Yengi, do Machida Zelvia (Japão), recebeu sua primeira convocação como substituto direto de McGree e Ante Suto, ambos cortados.

Harry Souttar (Leicester City) foi chamado pela primeira vez desde novembro de 2024. O veterano Mathew Leckie, de 35 anos (Melbourne City), também está no grupo, em sua primeira convocação desde junho de 2024.

Popovic tende a usar um esquema com três zagueiros, como fez nas últimas partidas do ciclo eliminatório.

Provável escalação da Austrália (3-4-2-1): Mat Ryan; Souttar, Rowles, Circati; Italiano, Irvine, Metcalfe, Behich; Boyle, Mabil; Irankunda. Técnico: Tony Popovic.

Destaques individuais de México x Austrália

Destaque do México Brian Gutiérrez 2' Gol mais rápido do México contra seleções africanas (vs Gana) 2 Gols pela seleção mexicana MLS Jogador do Chicago Fire na pré-lista da Copa do Mundo 1ª Copa do Mundo em disputa (nascido nos EUA, joga pelo México) Destaque da Austrália Harry Souttar 1 Gol de cabeça vs México no amistoso de 2023 1,96m Referência aérea na defesa australiana 1ª Convocação desde novembro de 2024 20+ Partidas internacionais pela Austrália

Os técnicos - Dois veteranos com mentalidades opostas na reta final da preparação

Javier Aguirre

Javier Aguirre, de 67 anos, está em sua terceira passagem pelo comando da seleção mexicana. Ele levou o México às oitavas de final nas Copas de 2002 e 2010, e conquistou a Copa Ouro em 2009. Nesta terceira passagem, Aguirre venceu a Copa Ouro 2025 e agora conduz a preparação para uma Copa disputada em casa.

O treinador prioriza a solidez defensiva e uma estrutura tática organizada, com transições rápidas. A base do elenco já está definida, mas os últimos cortes dependem do desempenho nos amistosos de maio.

Tony Popovic

Tony Popovic, de 53 anos, assumiu a seleção australiana em outubro de 2024, substituindo Graham Arnold. O ex-zagueiro do Crystal Palace e da seleção australiana tem experiência como treinador no A-League (Western Sydney Wanderers, Melbourne Victory) e brevemente no futebol turco.

Popovic conduziu a classificação da Austrália para a Copa do Mundo ao longo das eliminatórias asiáticas, terminando atrás apenas do Japão na terceira fase. Com um elenco ampliado em Sarasota, o treinador ainda avalia as últimas vagas e precisa lidar com a baixa de McGree, que era titular projetado.

Análise tática de México x Austrália

O México deve atuar no 4-3-3 que Aguirre utilizou contra Gana, com um meio-campo de três homens liderado por Edson Álvarez como pivô defensivo. A posse de bola tende a ser mexicana, com os pontas (Alvarado e Vega ou variações) buscando profundidade pelos flancos.

A Austrália de Popovic tem alternado entre um 3-4-2-1 e um 4-2-3-1, dependendo do adversário. Contra o México, a linha de três zagueiros (Souttar, Rowles e Circati) oferece proteção extra contra os avanços dos pontas mexicanos. O desafio australiano é a transição: sem McGree para conduzir o contra-ataque, a responsabilidade criativa recai sobre Jackson Irvine e eventuais inserções de Nestroy Irankunda, a joia de 19 anos do Watford.

O ponto fraco da Austrália está nas laterais. A indefinição na posição de ala-direito, com a ausência de Lewis Miller e a convocação tardia de Raphael Borges Rodrigues (emprestado pelo Coventry ao Wigan), indica vulnerabilidade que o México pode explorar com seus extremos velozes.

Prognóstico de placar exato para México x Austrália