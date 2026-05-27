Alemanha x Finlândia Palpite – Análise e odds (31/05)

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A Alemanha recebe a Finlândia no domingo, 31 de maio, na MEWA Arena, em Mainz, no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.

Julian Nagelsmann definiu os 26 convocados para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México, e o confronto com os finlandeses serve como último teste em solo europeu antes da viagem ao continente americano, marcada para 2 de junho.

O destaque do elenco alemão é o retorno de Manuel Neuer, que reverteu sua aposentadoria internacional aos 40 anos para disputar mais uma Copa. Neuer foi confirmado como titular por Nagelsmann, preterindo Oliver Baumann, que jogou todas as partidas das eliminatórias.

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Análise da partida - Nagelsmann calibra o time para a Copa; Finlândia tenta se reerguer

A Alemanha chega embalada por uma sequência de sete vitórias consecutivas. Após a derrota por 2 x 0 para a Eslováquia na abertura das eliminatórias europeias, o time de Nagelsmann enfileirou cinco triunfos seguidos na classificatória do Grupo A, encerrando com a goleada de 6 x 0 sobre a própria Eslováquia em Leipzig. A fase classificatória rendeu 15 pontos em seis jogos, com 16 gols marcados e apenas três sofridos.

Nos amistosos de março de 2026, a seleção manteve o ritmo ofensivo. Venceu a Suíça por 4 x 3 em Basileia, com Florian Wirtz marcando dois gols e dando duas assistências, e bateu Gana por 2 x 1 em Stuttgart, com gol de pênalti de Kai Havertz e o gol da vitória de Deniz Undav aos 88 minutos. O time de Nagelsmann soma 22 gols marcados e apenas cinco sofridos nos últimos sete jogos.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo e enfrentará Curaçao (14 de junho, Houston), Costa do Marfim (20 de junho, Toronto) e Equador (25 de junho, East Rutherford). A expectativa é que a seleção tetracampeã utilize o amistoso para ajustar o time titular.

A Finlândia vive um momento bem diferente. Os Huuhkajat terminaram as eliminatórias europeias na terceira posição do Grupo G, atrás de Holanda (20 pontos) e Polônia (17 pontos), somando apenas dez pontos em oito jogos: três vitórias, um empate e quatro derrotas. A campanha incluiu a humilhante derrota por 4 x 0 para a Holanda em Amsterdã e, principalmente, o revés de 0 x 1 para Malta em Helsinque, que sepultou qualquer esperança de vaga.

Desde então, a seleção comandada por Jacob Friis venceu Andorra por 4 x 0 em amistoso, bateu a Nova Zelândia por 2 x 0 na FIFA Series em Auckland (gols de Joel Pohjanpalo e Jaakko Oksanen) e empatou em 1 x 1 com Cabo Verde, perdendo nos pênaltis por 4 x 2. Na última janela, a Finlândia venceu dois de três jogos, mas contra adversários de patamar inferior ao que enfrentará em Mainz.

A Alemanha ocupa a 10ª posição do ranking FIFA; a Finlândia, a 73ª. Os tetracampeões mundiais atuam em casa e possuem um elenco recheado de jogadores de clubes como Bayern, Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Dortmund. A Finlândia, por sua vez, conta com um plantel espalhado por ligas menores: Pohjanpalo atua na Serie B italiana (Palermo), Ivanov joga na Grécia (Asteras Tripolis) e Hradecky, goleiro com longa passagem pelo Bayer Leverkusen e atualmente no Monaco, é um dos poucos nomes com experiência em alto nível.

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Confrontos diretos entre Alemanha e Finlândia

As duas seleções se enfrentaram 23 vezes na história, com domínio esmagador da Alemanha: 16 vitórias alemãs, seis empates e apenas uma vitória finlandesa, registrada em agosto de 1923.

O último duelo aconteceu em 31 de agosto de 2016, em amistoso no Borussia-Park, em Mönchengladbach. A Alemanha venceu por 2 x 0, com gol de Max Meyer aos 46 minutos e o segundo creditado como gol contra de Paulus Arajuuri aos 55. O jogo marcou a última partida de Bastian Schweinsteiger pela seleção alemã.

Antes disso, os confrontos pelas eliminatórias da Copa de 2010 produziram resultados mais equilibrados: empate por 1 x 1 em outubro de 2009 e 3 x 3 em setembro de 2008, ambos em jogos das eliminatórias europeias. A maior goleada do retrospecto é o 13 x 0 aplicado pela Alemanha em Leipzig, em 1940.

Notícias de Alemanha x Finlândia

Alemanha: desfalques e dúvidas

Nagelsmann convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo, e o amistoso contra a Finlândia será o primeiro compromisso oficial desse grupo. A grande novidade é Manuel Neuer, que deve ser titular no gol.

Florian Wirtz e Joshua Kimmich estão listados como dúvidas por questões físicas, segundo o FotMob. Wirtz foi destaque nos amistosos de março, com dois gols e duas assistências contra a Suíça, mas pode ser poupado a duas semanas do início da Copa. Kimmich, capitão da seleção, também pode ter minutos controlados.

Waldemar Anton (Borussia Dortmund) e Aleksandar Pavlovic (Bayern) também figuram na lista de jogadores com restrições físicas. Em contrapartida, Jamal Musiala foi convocado apesar de ter perdido parte da temporada por lesão.

Nagelsmann deve escalar um time próximo ao que pretende usar na estreia contra Curaçao, mas o caráter amistoso permite substituições e testes ao longo da partida.

Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Neuer; Brown, Schlotterbeck, Tah e Raum; Stiller e Groß; Sané, Havertz e Musiala; Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.

Finlândia: desfalques e dúvidas

A Finlândia não disputará a Copa do Mundo e utiliza os amistosos para renovar o elenco sob o comando de Friis. O goleiro Lukas Hradecky, capitão e referência do grupo com mais de 90 jogos pela seleção, deve ser titular.

Joel Pohjanpalo, principal referência ofensiva do grupo e centroavante do Palermo (Serie B italiana), marcou na vitória sobre a Nova Zelândia e é o atacante mais experiente à disposição. Teemu Pukki se aposentou da seleção, deixando uma lacuna no ataque que Pohjanpalo e jogadores como Topi Keskinen tentam preencher.

Os meias Kaan Kairinen e Glen Kamara são os jogadores de maior rodagem internacional no meio-campo. Juho Lahteenmaki, Nikolai Alho e Oliver Antman estão fora por lesão.

A seleção finlandesa disputará a Nations League C no segundo semestre de 2026, em grupo com San Marino, Belarus e Albânia. O amistoso contra a Alemanha serve como preparação e oportunidade para testar jovens.

Provável escalação da Finlândia (3-5-2): Hradecky; Ivanov, Hoskonen e Stahl; Tenho, Kairinen, Kamara, Walta e Uronen; Pohjanpalo e Keskinen. Técnico: Jacob Friis.

Destaques individuais de Alemanha x Finlândia

Destaque da Alemanha Kai Havertz 1 Gol vs Gana (pênalti, 45'+3', amistoso de março) 2/2 Titularidades nos amistosos de março (Suíça e Gana) 7 Camisa na seleção (meia-atacante/falso 9 no 4-2-3-1) 2ª Copa do Mundo na carreira (também esteve em 2022) Destaque da Finlândia Joel Pohjanpalo 1 Gol vs Nova Zelândia (cabeceio, FIFA Series março) 2/3 Vitórias nos últimos 3 jogos da Finlândia (titular) 31 Idade (referência ofensiva após aposentadoria de Pukki) 20 Camisa na seleção finlandesa

Os técnicos - Nagelsmann busca redenção em Copas; Friis constrói um projeto a longo prazo

Julian Nagelsmann

Nagelsmann assumiu a seleção alemã em setembro de 2023 e transformou o ambiente. Conduziu a Alemanha a uma Eurocopa 2024 sólida em casa, caindo nas quartas para a Espanha, e depois levou o time ao Final Four da Nations League 2024-25, onde caiu na semifinal para Portugal (1 x 2) e perdeu a disputa de terceiro lugar para a França (0 x 2). Nas eliminatórias, perdeu apenas um jogo e classificou a Alemanha com autoridade.

Aos 38 anos, Nagelsmann é o técnico mais jovem a comandar uma seleção em uma Copa do Mundo entre os favoritos. A convocação de Neuer causou polêmica, mas o treinador deixou claro que a experiência do goleiro de 40 anos pesa mais do que qualquer questionamento. Dois fracassos consecutivos em Copas (fase de grupos em 2018 e 2022) aumentam a pressão por resultados.

Jacob Friis

O dinamarquês Jacob Friis, de 48 anos, assumiu a Finlândia após a saída de Markku Kanerva e herdou um time em fase de reconstrução. Ex-assistente no Augsburg, Friis implementou um estilo mais organizado e apostou na renovação do elenco, convocando jovens como Naatan Skyttä (Kaiserslautern) e Oiva Jukkola.

Os resultados nas eliminatórias foram frustrantes, com a derrota para Malta em casa como ponto baixo. Na FIFA Series de março, porém, a Finlândia mostrou sinais de evolução contra Nova Zelândia e Cabo Verde. Friis encara o duelo contra a Alemanha como oportunidade de medir o progresso do grupo contra uma potência mundial.

Análise tática de Alemanha x Finlândia

A Alemanha de Nagelsmann opera predominantemente no 4-2-3-1, com variações para 4-3-3 dependendo do adversário. A dupla de volantes formada por Angelo Stiller e Pascal Groß oferece equilíbrio entre construção e proteção, enquanto o trio ofensivo (Sané, Havertz/Musiala e Wirtz/Musiala) alterna posições com fluidez. Se Wirtz estiver ausente, Musiala ocupa a faixa central e Sané ganha mais liberdade pelo lado esquerdo.

A Finlândia de Friis tem utilizado um 3-5-2 que prioriza a compactação defensiva e busca saídas rápidas pelas laterais. Contra a Nova Zelândia, o esquema funcionou bem na retenção de posse e nos contra-ataques coordenados por Walta e Kairinen.

A disparidade técnica, porém, é o fator determinante. A Alemanha supera a Finlândia em praticamente todos os setores: qualidade individual, profundidade de elenco e experiência em grandes palcos. A linha de três zagueiros finlandesa terá dificuldade para conter a movimentação entre linhas de Musiala e os cortes de Sané pela esquerda.

O principal ponto de atenção para a Finlândia é evitar a exposição nas costas dos alas. Em jogos contra adversários de elite nas eliminatórias, como a Holanda (derrota por 4 x 0), a seleção finlandesa sofreu justamente nas transições rápidas e nos cruzamentos em profundidade.

Prognóstico de placar exato para Alemanha x Finlândia