Brasil x Panamá Palpite – Análise e odds (31/05)

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A seleção brasileira faz sua despedida da torcida no Maracanã antes da Copa do Mundo 2026 neste domingo, 31 de maio, quando recebe o Panamá em amistoso preparatório para o Mundial. A partida marca o primeiro jogo dos 26 convocados de Carlo Ancelotti em solo brasileiro e terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

O Panamá, 33ª colocação no ranking da FIFA, chega ao Rio de Janeiro em meio à preparação para o Grupo L da Copa, considerado um dos mais difíceis do torneio, com Inglaterra, Croácia e Gana. A equipe do técnico Thomas Christiansen classificou-se em primeiro lugar no Grupo A das Eliminatórias da CONCACAF e fará no Maracanã a primeira de três partidas preparatórias antes do Mundial.

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Análise da partida - Brasil se despede com elenco completo da Copa

O Brasil encerrou a Data FIFA de março com resultados mistos. A derrota por 2 x 1 para a França em Boston, com gols de Mbappé e Ekitiké, expôs fragilidades na transição defensiva do meio-campo, especialmente uma perda de bola de Casemiro que resultou no primeiro gol francês. Quatro dias depois, porém, a equipe reagiu com uma vitória convincente por 3 x 1 sobre a Croácia em Orlando, com gols de Danilo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli, todos estreando no placar pela seleção.

Sob o comando de Ancelotti desde junho de 2025, o Brasil soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas em dez partidas, entre Eliminatórias e amistosos. A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas terminou na quinta colocação, dez pontos atrás da líder Argentina, um desempenho abaixo do esperado para a pentacampeã. Nos amistosos de outubro de 2025, a equipe aplicou 5 x 0 na Coreia do Sul, mas perdeu de 3 x 2 para o Japão em Tóquio. Em novembro, venceu Senegal por 2 x 0 em Londres e empatou em 1 x 1 com a Tunísia em Lille.

O retorno de Neymar à lista de convocados, após dois anos e sete meses afastado por lesão no joelho, é o principal assunto em torno da seleção. As ausências de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, todos lesionados, e as exclusões de João Pedro, Thiago Silva e Richarlison dão contornos de transição ao elenco. A média de idade dos 26 convocados se aproxima dos 29 anos, com dez jogadores na faixa dos 30.

O Panamá vive um momento de autoconfiança inédito. Além de assegurar a segunda participação em Copas do Mundo na história do país, a seleção liderada por Christiansen encerrou a gira de amistosos na África do Sul em março com um empate em 1 x 1 em Durban, quando Yoel Bárcenas marcou em sua centésima partida pela seleção, e uma vitória por 2 x 1 na Cidade do Cabo, com gols de José Córdoba e Jiovany Ramos.

O elenco panamenho conta com sete remanescentes da Copa de 2018 na Rússia: Ismael Díaz, Yoel Bárcenas, Amir Murillo, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez e Eric Davis. Esse núcleo de experiência será fundamental em um grupo que exigirá maturidade tática contra três adversários de nível europeu ou africano consolidado. A principal preocupação no elenco é a situação física de Adalberto Carrasquilla, que se lesionou na final da Liga MX no dia 24 de maio contra o Cruz Azul, mas foi incluído na lista de 26.

A diferença de qualidade entre as seleções é evidenciada pelos elencos: dos 26 convocados do Brasil, 17 atuam em clubes europeus, incluindo nomes em Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Juventus e PSG. O Panamá, por sua vez, distribui seus convocados entre ligas da América Central, México, América do Sul e mercados secundários da Europa.

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Confrontos diretos entre Brasil e Panamá

Brasil e Panamá se enfrentaram cinco vezes na história, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A análise sugere um domínio absoluto da seleção canarinha no retrospecto: nos cinco jogos, o Panamá nunca saiu vitorioso.

O último encontro aconteceu em 23 de março de 2019, no Estádio do Dragão, em Porto, quando as equipes empataram em 1 x 1. Lucas Paquetá abriu o placar para o Brasil aos 32 minutos, mas Adolfo Machado igualou quatro minutos depois. Foi o único gol da história do Panamá contra a seleção brasileira em jogos oficiais ou amistosos registrados.

Antes disso, o Brasil venceu por 2 x 1 na Copa América Centenário de 2016, nos Estados Unidos, e aplicou 4 x 0 em amistoso disputado em Goiânia, em junho de 2014. Nos cinco jogos do retrospecto, o Brasil acumula um saldo de gols marcados significativamente superior ao do rival, com placares de 4 x 0, 2 x 1 e vitórias adicionais nos encontros mais antigos.

Notícias de Brasil x Panamá

Brasil: desfalques e dúvidas

A convocação de Ancelotti para a Copa, anunciada em 18 de maio, trouxe surpresas. Weverton, do Grêmio, entrou como terceiro goleiro sem ter sido chamado pelo italiano anteriormente. Alisson, do Liverpool, teve problemas físicos durante a temporada e chegou a ser desconvocado para os amistosos de março, quando Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado. O goleiro do Liverpool está de volta à lista dos 26, mas sua condição precisa ser monitorada.

Éder Militão, Rodrygo e Estêvão são os desfalques confirmados por lesão. Os três ficariam entre as primeiras opções em suas posições caso estivessem saudáveis. Neymar, convocado pela primeira vez por Ancelotti, é a principal incógnita: o atacante do Santos, de 34 anos, não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado contra o Uruguai.

Nos amistosos de março, Ancelotti utilizou formações diferentes nos dois jogos. Contra a França, Ederson foi o goleiro titular. Contra a Croácia, Bento começou no gol, com Ibañez, Marquinhos e Léo Pereira na zaga, Douglas Santos na lateral esquerda, e Casemiro e Danilo no meio. No ataque, Vinicius Jr., Luiz Henrique, Matheus Cunha e João Pedro (este último não convocado para a Copa) foram titulares.

Para o amistoso no Maracanã, a tendência é que Ancelotti teste uma escalação próxima do que pretende usar na estreia contra Marrocos, em 13 de junho.

Provável escalação do Brasil (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Jr.; Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: desfalques e dúvidas

O principal problema do Panamá é a condição física de Adalberto Carrasquilla. O meia do Pumas, peça central no meio-campo de Christiansen, deixou o campo lesionado durante a final da Liga MX contra o Cruz Azul no dia 24 de maio. Foi incluído na lista de 26, mas sua participação no amistoso contra o Brasil é incerta, pois a prioridade é tê-lo apto para a Copa.

Aníbal Godoy, capitão e volante do San Diego FC, não estará disponível para o jogo no Maracanã. O plano é que o veterano se integre ao grupo apenas a partir de 4 de junho, quando a seleção viaja para St. Louis para o amistoso contra a Bósnia e Herzegovina.

O goleiro Luis Mejía, do Nacional do Uruguai, sofreu uma lesão durante o amistoso contra a África do Sul em Durban e foi substituído por Orlando Mosquera. Mejía se integra ao grupo no Rio de Janeiro, mas a titularidade tende a ficar com Mosquera, que assumiu a posição com segurança nos minutos finais daquela partida. Jorge Gutiérrez, do Deportivo La Guaira, joga na terça-feira (27) pela Libertadores contra o Fluminense e se junta ao grupo na quarta.

Kadir Barría, atacante de 18 anos do Botafogo, ficou fora dos 26 convocados e integra a lista de reservas, gerando protestos entre torcedores panamenhos.

Provável escalação do Panamá (5-4-1): Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade e Amir Murillo; Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, Cristian Martínez e César Yanis; Ismael Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.

Destaques individuais de Brasil x Panamá

Destaque do Brasil Vinicius Jr. 1 Assistência decisiva vs Croácia (março 2026) 2 Titularidades nos amistosos de março pela seleção 2 Copas do Mundo na carreira (2022 e 2026) 3 Grandes torneios pela seleção (Copa 2022, Copa América 2024 e Copa 2026) Destaque do Panamá Yoel Bárcenas 100+ Jogos pela seleção do Panamá 1 Gol nos amistosos de 2026 (vs África do Sul) 4 Jogos disputados pela seleção em 2026 2 Copas do Mundo disputadas (2018 e 2026)

Os técnicos - o multicampeão de clubes contra o construtor da era de ouro panamenha

Carlo Ancelotti

Ancelotti é o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção brasileira. O italiano, de 66 anos, deixou o Real Madrid em maio de 2025 após uma das carreiras mais vitoriosas do futebol europeu: cinco Champions League, dois títulos da La Liga, uma Premier League com o Chelsea e passagens por Milan, PSG, Bayern e Everton.

Assumiu a seleção com contrato até o fim da Copa de 2026 e já renovou até 2030. Em dez partidas no comando, acumula cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com estilo pragmático e ênfase em contra-ataques rápidos e solidez no meio-campo.

Thomas Christiansen

Christiansen, de 53 anos, nascido na Dinamarca e formado como jogador na Espanha, comanda o Panamá desde 2020 e é o arquiteto da fase mais bem-sucedida do futebol panamenho. Sob seu comando, a seleção classificou-se em primeiro lugar no Grupo A das Eliminatórias da CONCACAF para 2026, à frente de seleções como Costa Rica. É a segunda Copa do Mundo da história do país, após a estreia na Rússia em 2018 sob o comando de Hernán Darío Gómez.

A marca de Christiansen é a organização defensiva. Nos quatro jogos disputados em 2026, o Panamá sofreu quatro gols, mas não foi goleado em nenhuma ocasião, mostrando compactação e disciplina tática mesmo diante de adversários superiores. O desafio no Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana, é enorme, mas Christiansen construiu um grupo coeso e com identidade clara.

Análise tática de Brasil x Panamá

A tendência é que o Brasil atue no seu 4-2-3-1 padrão, com Casemiro e Bruno Guimarães protegendo a defesa enquanto Raphinha, Paquetá e Vinicius Jr. alimentam o centroavante. Ancelotti tem alternado o camisa 9 entre Endrick e Matheus Cunha; no Maracanã, o mais provável é que Endrick ganhe a oportunidade de mostrar serviço à torcida brasileira.

Christiansen deve montar o Panamá com uma linha de cinco defensores, priorizando a ocupação de espaços centrais e forçando o Brasil a criar pelas laterais. Nos amistosos contra a África do Sul, o Panamá demonstrou capacidade de suportar pressão e explorar contra-ataques rápidos por Yanis e Bárcenas, que operam nos corredores laterais com velocidade. A fragilidade da defesa brasileira em transições, exposta no gol de Mbappé contra a França em março, é o caminho mais viável para os panamenhos.

O ponto de vulnerabilidade do Panamá é a bola parada. Com a ausência de Godoy, que organiza o posicionamento defensivo, e a possível ausência de Carrasquilla, que oferece proteção ao setor central, o meio-campo panamenho pode ficar exposto contra a qualidade técnica de Paquetá e Bruno Guimarães.

A superioridade aérea do Brasil, com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer no elenco, também pode ser decisiva em cobranças de escanteio.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Panamá