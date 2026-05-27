Japão x Islândia Palpite – Análise e odds (31/05)

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O Japão encerra a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com um amistoso contra a Islândia no domingo, 31 de maio, no Japan National Stadium, em Tóquio, pela Kirin Challenge Cup 2026.

A seleção japonesa chega ao duelo com cinco vitórias consecutivas, incluindo triunfos sobre Escócia (1 x 0, gol de Junya Ito aos 84 minutos) e Inglaterra (1 x 0, gol de Kaoru Mitoma) em março, ambas fora de casa.

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Análise da partida - Japão testa elenco da Copa contra seleção em reconstrução

O Japão é a 18ª seleção do ranking FIFA e foi o primeiro time, fora os anfitriões, a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, ainda durante as eliminatórias asiáticas. O retrospecto recente é notável: desde a Copa de 2022 no Qatar, os Samurai Blue venceram Alemanha (duas vezes), Brasil, Espanha e Inglaterra.

A equipe de Moriyasu joga em casa pela última vez antes de embarcar para os Estados Unidos, onde enfrentará Holanda (14 de junho, em Arlington), Tunísia (20 de junho, em Monterrey) e Suécia (25 de junho, em Arlington) no Grupo F.

A tendência é que o técnico utilize a formação titular prevista para o Mundial, sem forçar o ritmo dos jogadores que atuaram nas finais de campeonatos europeus nas semanas anteriores. A perda de Mitoma, autor de nove gols em 31 jogos pela seleção e do gol decisivo contra a Inglaterra em Wembley, reduz o poder de penetração pelo lado esquerdo.

Takehiro Tomiyasu, do Ajax, foi chamado como substituto na lista final, enquanto Takumi Minamino, do Monaco, segue afastado desde dezembro por lesão no ligamento cruzado anterior.

A Islândia ocupa a 75ª posição do ranking FIFA e encerrou as eliminatórias europeias em terceiro lugar no Grupo D, atrás de França e Ucrânia. A derrota por 3 x 5 para a Ucrânia em Reykjavik, em outubro de 2025, expôs a fragilidade defensiva nos minutos finais, algo que o técnico Gunnlaugsson reconheceu publicamente.

Nos amistosos de março de 2026, a Islândia arrancou empate em 2 x 2 com o Canadá graças a dois gols de Orri Óskarsson nos primeiros 21 minutos, mas cedeu a igualdade ao sofrer dois pênaltis de Jonathan David. Contra o Haiti, ficou no 1 x 1 com gol de Gylfi Sigurdsson aos 61 minutos, antes de levar o empate aos 88.

A média de 2,3 gols sofridos por jogo nos últimos sete compromissos ilustra a vulnerabilidade defensiva islandesa, que contrasta com os quatro clean sheets consecutivos do Japão (Escócia, Inglaterra, Bolívia e Gana).

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Confrontos diretos entre Japão e Islândia

O histórico entre as duas seleções é bastante limitado, com apenas dois confrontos anteriores registrados, ambos amistosos e ambos vencidos pelo Japão.

O encontro mais recente ocorreu em fevereiro de 2012, em Osaka, durante a preparação japonesa para as eliminatórias da Copa de 2014.

Na ocasião, o então técnico islandês Lars Lagerbäck levou dois elencos distintos para amistosos na Ásia, priorizando jogadores baseados em ligas nórdicas para a viagem ao Japão.

A raridade do confronto reforça que as informações mais relevantes para esta análise vêm da forma recente de cada seleção, e não do histórico direto.

Notícias de Japão x Islândia

Japão: desfalques e dúvidas

A baixa mais significativa do elenco japonês é Kaoru Mitoma. O ponta do Brighton sofreu lesão muscular na coxa esquerda no jogo contra o Wolverhampton, no dia 9 de maio, e foi cortado da lista para a Copa do Mundo.

O próprio Moriyasu admitiu que a lesão não é leve. Takumi Minamino, meia do Monaco, está afastado desde dezembro de 2025 por ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e tampouco faz parte do grupo.

Maya Yoshida, zagueiro de 37 anos do LA Galaxy, foi convocado especificamente para a Kirin Challenge Cup e deve atuar no amistoso em provável despedida da seleção.

O jogador soma 139 jogos internacionais e capitaneou o Japão na Copa de 2022.

O restante do elenco está disponível, e Moriyasu deve usar a partida para definir os últimos ajustes táticos antes da estreia contra a Holanda, em 14 de junho.

Provável escalação do Japão (4-2-3-1): Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Hiroki Ito e Ayumu Seko; Wataru Endo e Ao Tanaka; Takefusa Kubo, Daichi Kamada e Ritsu Doan; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Islândia: desfalques e dúvidas

A Islândia convocou um grupo ampliado para os amistosos contra Japão e Argentina (9 de junho, nos EUA), aproveitando a janela para testar jogadores com vistas à Liga das Nações da UEFA, que começa em setembro.

Orri Óskarsson, capitão da seleção aos 21 anos, é a peça mais importante do elenco. O atacante da Real Sociedad soma nove gols em 17 partidas pela Islândia e cinco gols na La Liga 2025/26 em apenas 480 minutos disputados.

Gylfi Sigurdsson, veterano de 36 anos e maior artilheiro da história islandesa com 28 gols, segue ativo e marcou contra o Haiti em março.

Hákon Rafn Valdimarsson, goleiro do Brentford na Premier League, é a referência entre os goleiros.

A defesa islandesa carece de nomes de destaque: Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos) e Daníel Grétarsson (Sønderjyske) são os zagueiros mais experientes, mas jogam em ligas de menor expressão.

Provável escalação da Islândia (4-4-2): Hákon Rafn Valdimarsson; Logi Tómasson, Sverrir Ingi Ingason, Hjortur Hermannsson e Hordur Magnússon; Mikael Anderson, Victor Pálsson, Gylfi Sigurdsson e Hakon Arnar Haraldsson; Albert Gudmundsson e Orri Óskarsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

Destaques individuais de Japão x Islândia

Destaque do Japão Takefusa Kubo 4 Gols nas eliminatórias da Copa (AFC) 8 Assistências nas eliminatórias (AFC) 12 Participações diretas em gol nas eliminatórias (AFC) 4ª Temporada pela Real Sociedad na La Liga Destaque da Islândia Orri Óskarsson 9 Gols em 17 jogos pela Islândia 5 Gols na La Liga 2025/26 (480 min) 2 Gols vs Canadá (março de 2026) €12M Valor de mercado (Transfermarkt)

Os técnicos - Moriyasu busca afinação final, Gunnlaugsson testa nova geração

Hajime Moriyasu

Moriyasu comanda o Japão desde 2018 e acumula 70 jogos no cargo, incluindo a Copa de 2022, onde surpreendeu com vitórias sobre Alemanha e Espanha na fase de grupos antes da eliminação nos pênaltis contra a Croácia.

O treinador de 57 anos trabalhou com a geração sub-23 antes de assumir a seleção principal, o que lhe deu conhecimento profundo dos jovens que hoje formam o núcleo do time.

O desafio no amistoso contra a Islândia é equilibrar a necessidade de ajuste tático com a preservação física do elenco a 14 dias da estreia no Mundial.

Arnar Gunnlaugsson

Gunnlaugsson foi nomeado em janeiro de 2025, substituindo o norueguês Age Hareide. Aos 52 anos, o ex-atacante construiu sua reputação como treinador no Víkingur Reykjavik, onde conquistou dois títulos da liga islandesa (2021 e 2023) e quatro copas nacionais entre 2019 e 2023.

Como jogador, teve passagens por Leicester City, Feyenoord e Stoke City, e disputou 32 jogos pela seleção islandesa.

Em pouco mais de um ano no cargo, herdou uma campanha de eliminatórias já encaminhada e não conseguiu classificar a Islândia para a Copa. A viagem ao Japão e à Argentina funciona como laboratório para montar o time que disputará a Liga das Nações C a partir de setembro.

Análise tática de Japão x Islândia

Moriyasu tem alternado entre o 4-2-3-1 e uma formação com três zagueiros (3-4-2-1) dependendo do adversário. Contra a Islândia, a expectativa é pelo esquema com quatro defensores, priorizando o ensaio para a estreia contra a Holanda.

A dupla de volantes Endo-Tanaka fornece equilíbrio, enquanto Kubo, Kamada e Doan oferecem movimentação entre as linhas para alimentar Ueda como referência central. A Islândia de Gunnlaugsson utiliza preferencialmente o 4-4-2, sistema que depende de compactação defensiva e transições rápidas.

Orri Óskarsson e um segundo atacante (possivelmente Albert Gudmundsson) formam a dupla de referência, enquanto as jogadas em profundidade exploram as qualidades físicas dos pontas. O bloco islandês tende a se estreitar sob pressão, e é justamente nos corredores laterais que o Japão acumula mais perigo, com Sugawara e Seko apoiando os pontas.

O desequilíbrio técnico deve se traduzir em domínio territorial japonês. A Islândia provavelmente adotará um bloco baixo e tentará explorar bolas paradas e contra-ataques, mas a qualidade individual dos japoneses tende a furar o bloqueio, como sugerem os 16 gols sofridos pelos islandeses nos últimos sete jogos.

Prognóstico de placar exato para Japão x Islândia