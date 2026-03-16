Atlético-MG x São Paulo – Palpites, análise e odds (18/03)

O Campeonato Brasileiro tem um enredo claro na sétima rodada: o líder invicto viaja para enfrentar um gigante em crise. São Paulo e Atlético-MG se reencontram nesta quarta-feira (18) na Arena MRV, em Belo Horizonte, num duelo que coloca frente a frente os dois extremos da tabela de cada lado.

O Tricolor vem de triunfo sobre o RB Bragantino e lidera o Brasileirão com 16 pontos conquistados em seis rodadas. Já o Galo acumula apenas cinco pontos no mesmo período e figura na 16ª posição, a primeira acima da zona de rebaixamento.

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Análise da partida

O São Paulo vive um momento positivo. São 16 pontos em seis rodadas representa a melhor campanha do clube nesta altura do torneio em toda a história. Não é pouca coisa para um time que, há poucas semanas, ainda vivia a instabilidade de uma troca de técnico. Roger Machado assumiu o comando com o Brasileirão já em andamento e imediatamente imprimiu um ritmo diferente ao grupo.

O Tricolor tem funcionado como um coletivo bem encaixado. Calleri e Luciano vivem fases individuais excelentes no ataque, e a equipe já demonstrou capacidade de virar partidas que pareciam perdidas, algo que no passado recente do clube não era comum. A confiança está alta, o grupo está unido, e a liderança consolida essa sensação.

Do outro lado, o cenário no Atlético é de turbulência. O clube já trocou de treinador no início da temporada, perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, e agora figura na lanterna real do Brasileirão, na 16ª colocação. A derrota por 2 a 0 para o Vitória no último sábado (14) acendeu o sinal de alerta.

O Galo tem o Brasileirão como prioridade absoluta da temporada. Com a Libertadores e a Copa do Brasil ainda no horizonte, os pontos do campeonato nacional são essenciais para estabilizar o time. Perder para o líder em casa pode complicar muito a situação de Domínguez no cargo.

Outros palpites para Atlético-MG x São Paulo

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Histórico de Confrontos Diretos

Atlético-MG e São Paulo têm um dos históricos mais volumosos do futebol brasileiro. São mais de 200 partidas entre os dois clubes ao longo das décadas, com equilíbrio razoável no cômputo geral, embora o Tricolor tenha levado vantagem em alguns períodos recentes.

O histórico geral entre os dois clubes no Brasileirão é relativamente equilibrado, mas São Paulo tem vantagem nos últimos confrontos diretos. Em Belo Horizonte, o Galo costuma ser mais competitivo, e a Arena MRV — inaugurada recentemente e com capacidade para mais de 45 mil torcedores — tem sido um trunfo que o clube ainda está aprendendo a usar.

Novidades do Time

Atlético-MG

A maior preocupação de Domínguez para esta partida está na zaga. O zagueiro Ruan Tressoldi recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vitória e cumpre suspensão automática. Com isso, o Galo perde um dos seus titulares defensivos num momento em que a linha de quatro já vinha sofrendo.

Há boas notícias no meio-campo: os volantes Alexander e Mamady Cissé, que estavam em recuperação de lesão, devem estar disponíveis como opção para Domínguez. O diretor Bracks admitiu que a carência de um volante de alto nível é a principal necessidade do elenco e prometeu uma grande contratação nesta posição na próxima janela.

Escalação provável do Atlético-MG (4-4-2 / 4-2-3-1): Everson; Preciado, Iván Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello e Hulk.

São Paulo

Os atletas que somaram maior minutagem no jogo de domingo (15) contra o Bragantino realizaram trabalho de recuperação na academia do SuperCT na segunda-feira. Roger Machado deve poupar quem precisar de descanso, mas o grupo tem se mostrado muito comprometido desde a chegada do novo treinador.

Calleri segue como referência no ataque e vive o melhor início de temporada desde que chegou ao clube, com números expressivos nas primeiras semanas.

Escalação provável do São Paulo (4-3-1-2): Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura; Luciano e Calleri.

Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 7 Gols em 2026 3 Assistências em 2026 10 Participações diretas 4 Gols no Brasileirão Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 4 Gols em 2026 2 Assistências em 2026 1º Chutes a gol no Atlético 38 Anos · Ainda decide pelo Galo

Os Treinadores

Eduardo Domínguez (Atlético-MG)

O argentino Eduardo Domínguez, apelidado de "Barba" pela imprensa mineira, chegou ao Atlético para substituir o antecessor e ainda não conseguiu estabilizar o time. O clima ao redor do treinador ficou mais tenso após a derrota para o Vitória. Domínguez claramente tem exigências técnicas altas, e a falta de um elenco mais completo, especialmente no setor de volantes, limita as suas opções táticas.

Roger Machado (São Paulo)

Chegou há menos de uma semana e já acumula duas vitórias. Roger Machado conquistou dois resultados positivos desde que assumiu o Tricolor, resultados que mantiveram o São Paulo na liderança do Brasileirão. O treinador gaúcho tem característica de impor organização tática rápida e extrair o melhor dos atacantes que tem à disposição.

Prévia tática

O São Paulo de Roger Machado tende a operar num 4-2-3-1 equilibrado, com dois volantes que dão segurança atrás e liberam os três meias atacantes para circular e pressionar. A equipe gosta de pressionar alto na saída do adversário e recuperar a bola em campo de ataque. Quando não consegue pressionar, cai num bloco médio bem organizado e usa os pés velozes de Calleri para transições rápidas.

O Atlético de Domínguez oscila entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1, mas independentemente do sistema, o time tem dificuldade de criar coletivamente. Depende muito de jogadas individuais de Hulk ou da qualidade de Scarpa nos momentos de construção.

A questão tática central da partida é esta: o São Paulo tem recursos para explorar as costas dos laterais do Atlético, especialmente com Luciano e Calleri se movimentando. Se o Galo subir muito na tentativa de pressionar para sair do 0 a 0, abre espaço para as transições rápidas que o time paulista executa muito bem.

Dicas de Apostas

Aposta principal : São Paulo abre o placar do 2º tempo - odd 2,75

: São Paulo abre o placar do 2º tempo - odd 2,75 Aposta alternativa 1 : Empate anula: São Paulo - odd 2,25

: Empate anula: São Paulo - odd 2,25 Aposta alternativa 2: Mais de 2,5 defesas de Everson - odd 1,95

Mais de 2,5 defesas de Everson - odd 1,95 Aposta alternativa 3: Menos de 9,5 escanteios - odd 1,87

Por que o São Paulo abre o placar do 2º tempo?

O São Paulo vem em uma sequência onde o banco de reservas vem contribuindo na busca pelos resultados 14 dos últimos 17 gols feitos saíram nos segundos tempos, sendo nove na faixa dos 45-60 minutos Seis dos dez gols sofridos pelo Galo neste Brasileirão saíram nos 45 minutos finais O Tricolor abriu o placar do período em seis das últimas nove partidas Dos cinco gols levados pelo Atlético como mandante, três foram nas etapas finais

Previsão de Placar Final