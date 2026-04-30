Athletico-PR x Grêmio – Palpites, análise e odds (02/05)

O Athletico-PR recebe o Grêmio neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão chega ao duelo como um dos times mais sólidos em casa do país, com 85,7% de aproveitamento nos jogos disputados em seu estádio nesta temporada, aproveitamento idêntico ao de Palmeiras e Fluminense, os dois times à sua frente na tabela. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, viaja até o Paraná abalado por uma série de baixas e ainda carregando o desgaste da viagem ao Chile, onde empatou sem gols com o Palestino pela Copa Sul-Americana.

O Athletico-PR está na quinta posição do Brasileirão, com 22 pontos em 13 jogos, e uma vitória neste sábado pode aproximá-lo do grupo que briga pela classificação à Copa Libertadores. O Grêmio aparece na 11ª colocação, com 16 pontos, e precisa interromper uma sequência irregular no campeonato para não se distanciar ainda mais da parte de cima da tabela. Os prognósticos para esta partida favorecem claramente o time da casa.

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Análise da partida

A palavra que melhor define o Athletico desta temporada em casa é regularidade. Em sete jogos na Arena da Baixada pelo Brasileirão, o Furacão conquistou seis vitórias e sofreu apenas uma derrota, acumulando 18 dos 21 pontos possíveis. O triunfo mais recente, 3 x 1 sobre o Vitória no domingo passado, reforçou a percepção de que a Arena da Baixada se tornou um dos ambientes mais difíceis do Brasileirão para visitantes em 2026.

O colombiano Kevin Viveros é o grande protagonista dessa fase. Com oito gols no campeonato, o atacante é o artilheiro isolado do Furacão e lidera a tabela de artilheiros da equipe com folga. Não é apenas a eficiência, mas também a participação geral no jogo: Viveros pressiona, arrasta marcadores e cria espaços para seus companheiros, gerando uma dinâmica de ataque que o Grêmio terá dificuldade de conter com um elenco incompleto.

A chegada do Grêmio ao duelo é marcada por um calendário pesado. O time de Luís Castro disputou cinco partidas em 18 dias, incluindo a viagem de longa distância até Santiago para enfrentar o Palestino na quarta-feira (30). Nesse contexto, três das últimas cinco partidas do Tricolor terminaram sem gols contra o Grêmio ou com derrota: a eliminatória 0 x 2 para o Cruzeiro no dia 18 de abril e os dois empates sem gols nas últimas rodadas do Brasileirão, contra Remo e Internacional.

O único alento gremista recente no campeonato foi a vitória por 1 x 0 sobre o Coritiba no dia 26 de abril, quando a equipe confirmou uma sequência de três jogos sem sofrer gols. Esse dado defende a ideia de que o Grêmio, quando organizado, consegue ser sólido defensivamente. O problema é que sair na Arena da Baixada sem sofrer gols significa parar um dos ataques mais produtivos da Série A, agora privado de dois meias titulares e obrigado a improvisar na criação.

A leitura dos números aponta para um Athletico favorito. O Furacão tem 15 pontos a mais no aproveitamento em casa do que o Grêmio tem fora de casa nesta temporada. Os visitantes venceram apenas quatro partidas no Brasileirão até aqui e saem de um clássico regional marcado pela viagem longa e pelo desgaste físico. O contexto dificulta a vida do Tricolor Gaúcho e favorece uma confirmação do bom momento do mandante.

Outros palpites para Athletico-PR x Grêmio

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Confrontos diretos

No histórico geral de confrontos, o Grêmio leva vantagem: as duas equipes acumulam mais de 70 encontros oficiais na história, com o Tricolor Gaúcho registrando o maior número de vitórias. No recorte dos jogos em Porto Alegre, o domínio gremista é ainda mais acentuado. Contudo, na Arena da Baixada, o equilíbrio é maior: o Athletico venceu mais da metade dos confrontos como mandante contra o rival gaúcho ao longo dos anos.

No Brasileirão 2024, o Grêmio venceu o primeiro encontro do ano entre os dois times em Porto Alegre por 2 x 0. O cenário em 2026 é completamente diferente: o Athletico está no G6, o Grêmio no meio da tabela, e a balança de forças foi invertida com clareza.

Notícias de Athletico-PR x Grêmio

Athletico-PR

O Athletico chega ao duelo com duas baixas certas no meio de campo. Luiz Gustavo e Zapelli receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vitória e cumprem suspensão automática. A ausência do veterano de 38 anos é a mais sentida: titular absoluto de Odair Hellmann, o volante foi justamente o autor do terceiro gol na rodada passada. Zapelli, que seria o substituto imediato da posição, tampouco está disponível. Jadson, em recuperação de uma lesão no pé esquerdo, e Julimar, afastado desde a entorse no tornozelo sofrida diante da Chapecoense no dia 12 de abril, seguem como dúvidas.

Do lado de fora do campo, o jogo também marcará a estreia do setor Coronel Dulcídio Inferior com as arquibancadas fechadas: o clube iniciou as obras da nova arquibancada retrátil e os sócios da área foram previamente comunicados sobre o redirecionamento de acesso.

Escalação provável do Athletico-PR (4-3-3): Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán, Esquivel; Felipinho, Juan Portilla, João Cruz; Steven Mendoza, Dudu, Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Grêmio

O Grêmio chega a Curitiba com o departamento médico sobrecarregado. Arthur, o capitão e principal meia do Tricolor, saiu de campo lesionado durante o empate sem gols com o Palestino, em Santiago, e o clube confirmou uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda com estimativa de três a quatro semanas de recuperação. Juntam-se a ele Carlos Vinícius, artilheiro da equipe com sete gols no campeonato, Francis Amuzu e Viery, todos fora do confronto.

Com quatro peças de peso ausentes e o time chegando de uma viagem ao Chile dois dias antes da partida, Luís Castro terá de improvisar em múltiplos setores. Tetê, apesar de viver fase abaixo do esperado — situação admitida publicamente pelo próprio treinador —, mantém sua vaga no ataque por falta de opções equivalentes.

Escalação provável do Grêmio (4-3-3): Weverton; Pavón, Balbuena, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel; Nardoni, Leonel Pérez, Gabriel Mec; Enamorado, Tetê, Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Athletico-PR x Grêmio

Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 8 Gols no Brasileirão 2026 7.27 Rating FotMob na temporada 13 Jogos disputados no campeonato #1 Artilheiro da equipe na Série A Jogador destaque · Grêmio José Enamorado 2 Assistências no Brasileirão 2026 13 Jogos disputados no campeonato 99 Número na camisa do Tricolor ATK Posição — linha de três ofensivos

Os técnicos

Odair Hellmann completará um ano à frente do Athletico-PR em 21 de maio. O gaúcho de 51 anos, multicampeão em clubes como Internacional e Fluminense, chegou ao Furacão em maio de 2025 e vem construindo um time competitivo e organizado. No campeonato, acumula 54% de aproveitamento e uma média de 1.7 pontos por jogo em 2026. Após a vitória sobre o Vitória, o próprio técnico admitiu que o trabalho está em bom nível, mas ressaltou a dificuldade de manter consistência nos jogos fora de casa, onde o aproveitamento do Athletico cai significativamente.

Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, assumiu o Grêmio no início de 2026 e acumula 37% de aproveitamento no campeonato, com média de 1.2 pontos por partida na Série A nesta temporada. O treinador português foi absolvido recentemente pelo STJD em julgamento que levantou tensão interna no clube. Na coletiva desta semana, Castro admitiu publicamente a má fase de Tetê, mas justificou a continuidade do ponta no time pela ausência de alternativas com o mesmo perfil. A decisão revela as limitações do elenco diante do volume de lesões acumuladas.

Análise tática

O Athletico de Odair tende a jogar num 4-3-3 compacto, com alta pressão no campo adversário e transições rápidas pelos flancos. Lucas Esquivel, na esquerda, e Benavídez, na direita, funcionam como alas de alta intensidade, criando superioridade nas saídas de bola e fornecendo assistências. Dos 20 gols do Furacão em casa, grande parte saiu de combinações entre os laterais e Viveros ou Mendoza. Sem Luiz Gustavo para dar estabilidade ao meio, Portilla deve assumir o papel de pivô defensivo, com João Cruz assumindo mais responsabilidade na saída de bola.

O Grêmio deve se organizar num 4-2-3-1 mais retrativo, com Nardoni e Noriega formando um bloco de contenção na frente da defesa. A ideia de Luís Castro provavelmente será proteger o espaço atrás da bola e apostar nas transições rápidas por Pavón e Gabriel Mec. O problema é que, sem Amuzu e Vinícius, o Tricolor perde sua principal opção de profundidade e gols. Pavón, o argentino ex-Boca Juniors com rating 7.20 na FotMob, será o mais criativo disponível e pode ser a única válvula de escape ofensiva real do time.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Grêmio

🎯 Previsão de Placar Athletico-PR 2 x 0 Grêmio O Athletico-PR reúne as condições ideais para confirmar o favoritismo em casa. O Grêmio chega a Curitiba sem quatro titulares e com o desgaste de uma viagem ao Chile dois dias antes, enquanto o Furacão vive sua melhor fase como mandante desde 2018. O Athletico conquistou 18 dos 21 pontos possíveis em casa no Brasileirão, com seis vitórias e apenas uma derrota em sete jogos como mandante — melhor aproveitamento entre os clubes que jogam fora do G4.

Kevin Viveros é o artilheiro isolado do Furacão com oito gols na Série A, dois a mais do que o segundo colocado da equipe, Steven Mendoza, com quatro.

O Grêmio venceu apenas uma das últimas cinco partidas na Série A — 1 x 0 sobre o Coritiba — e soma dois empates e duas derrotas nas outras quatro.

Arthur, Carlos Vinícius, Francis Amuzu e Viery estão fora: o Tricolor perde o capitão, o artilheiro (7 gols) e dois titulares de outras linhas para o confronto.

Resumo do palpites do Lance para Athletico-PR x Grêmio