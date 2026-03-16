Athletico-PR x Cruzeiro – Palpites, análise e odds (18/03)

Curitiba recebe, nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, um confronto marcado por forte turbulência nesta edição do Campeonato Brasileiro. Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam na Arena da Baixada pela sétima rodada da Série A em momentos distintos na tabela, mas com um ponto em comum: nenhum dos dois chega ao duelo nas condições ideais. O Furacão é o 10º colocado, com sete pontos em cinco partidas, enquanto a Raposa aparece em 19º, ainda sem vitória após seis rodadas e em meio a uma troca de treinador.

O Cruzeiro demitiu Tite no domingo, 15 de março, logo após o empate por 3 x 3 com o Vasco, no Mineirão. A decisão foi tomada ainda nos vestiários e anunciada pelo vice-presidente da SAF, Pedro Junio. O clube pediu desculpas à torcida pelo desempenho no Brasileirão e colocou Wesley Carvalho, auxiliar técnico fixo, como interino enquanto busca um novo comandante. Filipe Luís é o principal nome em pauta, mas ainda sem definição. Nesse cenário, a equipe viaja a Curitiba sob pressão, sem treinador efetivo e sem seu principal jogador, que está suspenso.

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Análise da partida

O Athletico-PR iniciou o Brasileirão de 2026 com sinais positivos. Venceu o Internacional fora de casa, no Beira-Rio, com gol de Stiven Mendoza, e depois superou o Santos por 2 x 1 na Arena da Baixada, com Kevin Viveros marcando no último minuto. O início dava a impressão de um time em evolução, capaz de competir em alto nível e somar pontos importantes logo nas primeiras rodadas.

A queda de rendimento, porém, veio na sequência. O Furacão perdeu para o Corinthians por 1 x 0 em jogo adiado, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino e, no último domingo, foi derrotado por 3 x 2 pelo Fluminense no Maracanã. Mendoza abriu o placar aos cinco minutos, Luiz Gustavo empatou de cabeça na segunda etapa, mas Guilherme Arana decidiu para os cariocas nos acréscimos.

O dado que melhor resume o momento do Athletico-PR é também o mais contraditório. Antes da sexta rodada, o time liderava o Brasileirão em grandes chances criadas, com 15, mas também era o que mais desperdiçava oportunidades, com 12, segundo dados do Sofascore. Ou seja, criar não tem sido o principal problema. A dificuldade está em transformar volume ofensivo em eficiência e resultado.

O fator casa entra como ponto de apoio para esta rodada. A Arena da Baixada costuma aumentar a pressão sobre o adversário, especialmente em jogos no meio da semana, e o Athletico precisa reagir para não desperdiçar o valor competitivo do jogo a menos que ainda tem em relação a alguns concorrentes. O cenário, portanto, é de pressão por resposta imediata diante de um adversário fragilizado.

O Cruzeiro, por sua vez, vive uma crise marcada por forte desequilíbrio. A equipe tem o segundo melhor ataque do Brasileirão de 2026, com 13 gols em seis rodadas, mas ao mesmo tempo apresenta a pior defesa da competição, com 14 gols sofridos. O time consegue marcar com frequência, mas oferece espaços demais e mostra enorme dificuldade para sustentar vantagem ao longo das partidas.

Esse padrão ficou evidente no empate por 3 x 3 com o Vasco, no Mineirão, resultado que culminou na demissão de Tite. O Cruzeiro foi para o intervalo vencendo por 1 x 0, sofreu a virada em dois minutos no início do segundo tempo e, mesmo com um jogador a mais após a expulsão de Cauan Barros, ainda levou o terceiro gol antes de buscar o empate nos acréscimos. A instabilidade defensiva voltou a comprometer um resultado administrável.

A temporada celeste tem sido marcada por inversões bruscas de expectativa. O título do Campeonato Mineiro sobre o Atlético-MG, conquistado em 8 de março, parecia aliviar a pressão e fortalecer o trabalho de Tite, mas o desempenho no Brasileirão nunca acompanhou esse alívio. Em seis rodadas, são três empates, três derrotas e nenhuma vitória, no pior início do clube na era dos pontos corridos.

Para a sétima rodada, a Raposa chega ao Paraná em um cenário ainda mais delicado. O time será comandado por um técnico interino, viaja sem seu principal articulador e ainda convive com três titulares lesionados por prazo indeterminado. Assim, o confronto reúne um Athletico-PR pressionado por eficiência e um Cruzeiro afundado em instabilidade, o que amplia o peso competitivo do duelo na Arena da Baixada.

Outros palpites para Athletico-PR x Cruzeiro

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Histórico de confrontos diretos

O retrospecto geral entre Athletico-PR e Cruzeiro historicamente favorece o time mineiro. Ao longo de 68 partidas, a Raposa soma 27 vitórias, contra 17 do Furacão, além de 22 empates.

O recorte mais recente, porém, mostra um cenário diferente. O último encontro entre as equipes aconteceu em outubro de 2024, pela 31ª rodada do Brasileirão, na então Ligga Arena, e terminou com vitória do Athletico-PR por 3 x 0. Naquele contexto, o Cruzeiro também atravessava um momento de instabilidade, sob o comando de Fernando Diniz. Antes disso, em junho de 2024, pela 12ª rodada, a equipe mineira havia vencido por 2 x 0 no Mineirão. Já nos três confrontos anteriores, dois pelo Brasileirão de 2023 e um em 2019, o resultado foi empate.

Na Arena da Baixada, o histórico recente pesa a favor do Athletico-PR. O Cruzeiro não tem encontrado facilidade para pontuar no estádio paranaense e chega para este duelo em condição frágil, tanto do ponto de vista numérico quanto tático, o que amplia o desafio para quebrar essa sequência desfavorável.

Novidades dos times

Athletico-PR

Odair Hellmann tem praticamente todo o elenco à disposição para esta quarta-feira e não deve ser obrigado a fazer mudanças no time titular. A base utilizada no Maracanã deve ser mantida, com Santos no gol, a linha defensiva formada por Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel, e o meio-campo com Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli. No ataque, Aguirre, Mendoza e Viveros seguem como a principal trinca ofensiva.

O ponto de atenção do lado paranaense não é físico, mas técnico. Após a derrota para o Fluminense, Odair reconheceu publicamente que a equipe precisa evoluir na finalização e também no controle emocional quando sai atrás no placar. O volume de chances desperdiçadas nas seis primeiras rodadas é um dado concreto e pode pesar em jogos em que o adversário consiga se fechar melhor. Viveros, que decidiu a vitória sobre o Santos no último minuto e sofreu um pênalti naquela partida, vive bom momento de confiança e tende a ser peça importante novamente.

Cruzeiro

O Cruzeiro chega para esta rodada com uma lista extensa de desfalques, alguns deles de impacto importante. A ausência mais grave é a de Cássio, que sofreu lesão multiligamentar no joelho esquerdo contra o Flamengo, passará por cirurgia e deve ficar fora por praticamente toda a temporada. Lucas Romero também segue ausente por tempo indeterminado, enquanto Matheus Pereira cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo diante do Vasco, desfalque que pesa diretamente na criação da equipe.

Kaio Jorge ainda é dúvida por conta de um trauma no pé direito e ficou fora dos dois últimos jogos. Caso não atue, Chico da Costa e Néiser Villarreal disputam a vaga no comando do ataque. Também seguem fora Marquinhos, Luis Sinisterra, Bruno Rodrigues e Kauã Prates. Ao todo, o Cruzeiro já contabilizou 14 lesões em 16 partidas na temporada de 2026.

Do outro lado, Odair Hellmann não tem baixas confirmadas e deve manter a base utilizada no Maracanã, com Benavídez e Esquivel nas laterais, Terán e Arthur Dias na zaga, Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli no meio, e o trio Aguirre, Mendoza e Viveros no ataque. Já Wesley Carvalho, com menos de 48 horas de trabalho, precisará montar o Cruzeiro sem Matheus Pereira pela primeira vez em mais de três meses, em um contexto de forte limitação técnica e física do elenco.

Provável Athletico-PR (4-3-3): Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Aguirre, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Provável Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva e Matheus Henrique; Christian, Gerson e Barreal (ou Arroyo); Chico da Costa. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Jogador destaque · Athletico-PR Stiven Mendoza Atacante · #7 · COL · 33 anos 2 Gols no Brasileirão 2026 6 Jogos disputados 1 Assistência no Brasileirão 2.4 Dribles por jogo Jogador destaque · Cruzeiro Gerson Meia · #8 · BRA · 27 anos 6 Jogos disputados 1 Assistência no Brasileirão 1º Passes longos no Cru. (BRA) 1.8 Dribles por jogo

Os treinadores

Odair Hellmann tem 49 anos e construiu boa parte da sua carreira em clubes gaúchos antes de chegar ao Athletico-PR. Saiu do Internacional em 2018 após bom trabalho e passou por Fluminense, Santos e outros clubes antes de assumir o Furacão em maio de 2025, ainda na Série B. Foi ele quem guiou a equipe de volta à elite e iniciou o planejamento para que o time voltasse a disputar competições continentais em 2026. O técnico prefere um posicionamento defensivo organizado e aproveita os pontas rápidos para criar desequilíbrio nos contra-ataques. A questão da eficiência ofensiva ainda não está resolvida, e o próprio Odair reconheceu publicamente que o time precisa melhorar na finalização.

Wesley Carvalho, 51 anos, tem uma história particular com esta partida. Em maio de 2022, ele assinou com o Athletico-PR como auxiliar técnico, cargo que ocupou até dezembro de 2023, quando chegou a exercer o comando definitivo da equipe paranaense por alguns meses. Atualmente no Cruzeiro como auxiliar fixo desde agosto de 2024, agora enfrenta o clube onde trabalhou por um ano e meio. Em quatro jogos como interino pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2025, o aproveitamento foi de dois triunfos, um empate e uma derrota.

A situação do Cruzeiro é que a diretoria tenta convencer Filipe Luís a assumir o cargo, apesar de o ex-lateral ter comunicado preferência por trabalhar fora do Brasil. Os nomes de Marcelo Gallardo e Artur Jorge também foram associados ao cargo. A janela da Data Fifa em abril pode oferecer tempo para a definição antes que a crise se aprofunde ainda mais nas classificações.

Prévia tática

O Athletico-PR de Odair Hellmann opera em bloco médio com transições rápidas, tirando partido dos três atacantes móveis para criar desequilíbrio no espaço deixado pela defesa adversária. O miolo de campo com Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli tem a função de recuperar a bola e distribuir com velocidade para as pontas. Mendoza e Viveros são as referências ofensivas, mas Aguirre pela direita também aparece com frequência no lado oposto da área.

O problema tático do Cruzeiro nesta partida é estrutural: sem Matheus Pereira, a equipe perde quem faz as trocas de lado rápidas e os passes entre linhas que sustentam o ataque posicional. Gerson vai centralizar a criação, mas sua característica é de progressão com a bola nos pés, não de passe em profundidade. Christian, que atua pela direita com liberdade para entrar pelo meio, pode tentar preencher parte desse vácuo, mas não é uma solução direta.

A linha defensiva do Cruzeiro é o ponto mais exposto para o Furacão explorar. Os 14 gols sofridos em seis rodadas mostram uma equipe que se desorganiza com frequência em transições defensivas, principalmente quando o adversário recupera a bola no terço médio e parte em velocidade. Mendoza e Viveros têm justamente esse perfil.

Por outro lado, o próprio Athletico tem dificuldade em manter o resultado quando o adversário organiza ataques pelas laterais com amplitude. O Fluminense explorou esse caminho com Canobbio e a subida de Savarino pelo lado esquerdo para virar o jogo no Maracanã. Um Cruzeiro que precise da vitória pode tentar a mesma receita, especialmente se Kaiki subir com frequência pela esquerda.

O fator emocional tem peso real aqui. Um vestiário que acabou de perder o técnico e vai a campo sem o jogador que mais desequilibra o time tende a se organizar de forma mais conservadora nos primeiros minutos. O Athletico precisará pressionar cedo para não deixar o adversário se acomodar num 4-4-2 defensivo e esperar o erro.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Athletico-PR vence – odd 2.35

Athletico-PR vence – odd 2.35 Aposta alternativa 1: Ambas as equipes marcam – odd 1.82

Ambas as equipes marcam – odd 1.82 Aposta alternativa 2: Stiven Mendoza marca a qualquer momento – odd 3.80

Stiven Mendoza marca a qualquer momento – odd 3.80 Aposta alternativa 3: Athletico-PR vence e ambas marcam – odd 4,75

Por que Athletico-PR vence?

O Cruzeiro chega sem Matheus Pereira, suspenso, o que elimina o principal criador de jogadas da Raposa nesta rodada O time visitante acumula seis jogos sem vitória no Brasileirão 2026 e enfrenta o adversário sob comando interino, sem técnico efetivo definido A defesa do Cruzeiro sofreu 14 gols nas seis primeiras rodadas, a pior do torneio, e enfrenta um Athletico que lidera a liga em grandes chances criadas O Furacão joga em casa, com elenco completo e o retrospecto favorável na Arena da Baixada contra este adversário, incluindo a goleada por três a zero no último encontro entre os clubes

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