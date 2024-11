Focada no mercado nacional, a Pagbet traz apostas esportivas cobrindo grandes eventos e competições







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

A Pagbet no Brasil conquistou uma posição sólida entre as maiores plataformas nos últimos três anos. A operadora pertence ao grupo NSX, que atua em diversos países do mundo. Portanto, se você pretende se cadastrar na plataforma, confira nossa revisão completa de seus serviços.

Atualmente, a Pagbet não oferece um bônus de boas-vindas. Porém, se você está em busca de casas de apostas que contem com essa oferta, veja como aproveitar o código bônus Rivalo e o cupom KTO.

Ademais, ao longo deste guia, iremos explorar o que oferece em apostas esportivas e funcionalidades da operadora. Assim, decida se vale a pena fazer apostas na Pagbet.

Visão Geral da Pagbet no Brasil

Conforme analisamos, a Pagbet no Brasil busca oferecer um ambiente seguro e diversificado para os clientes brasileiros. Ou seja, um site que use todas as proteções necessárias e métodos de pagamentos confiáveis. Afinal, a casa conta com soluções com reputação sólida no mercado.

Por falar em reputação sólida, a empresa que administra o site, a NSX Enterprise N.V, tem credibilidade internacional. No caso, a Pagbet começou a funcionar em 2021, e desde então oferece seus diversos produtos em apostas esportivas e cassino.

Esta plataforma se destaca principalmente nas suas condições e eficiência dos pagamentos. Ademais, possui um suporte eficiente e uma interface voltada à praticidade. Aliás, também oferece um app para download. Logo, veremos cada um destes detalhes a seguir.

Vantagens

Ao longo dos seus anos de atuação, a Pagbet vem oferecendo alguns serviços, que podem ser indicados como vantagens. Ou seja, são aspectos que colocam a operadora em destaque no atual cenário. Por isso, listamos estas características vantajosas da operadora abaixo.

O depósito mínimo na operadora é baixo, afinal, você pode depositar a partir de R$1 ;

; A casa de apostas tem avaliação positiva em plataformas de análise, o que indica sua confiança;

A operadora atua conforme os requisitos da lei, e solicitou sua licença a Secretaria de Prêmios e Apostas do Brasil;

O suporte ao cliente da plataforma funciona 24 horas por dia e presta um atendimento humanizado;

Existe um app nativo da casa de apostas disponível para download em celulares Android.

Desvantagens

Como a operadora é uma prestadora de serviços, é natural que existam pontos a melhorar. Principalmente quando se trabalha com clientes em larga escala, como a Pagbet no Brasil. Ademais, uma análise sincera precisa levar em conta as desvantagens, dentre as quais listamos:

A operadora não oferece uma diversidade de métodos de pagamento, principalmente para o saque;

No momento, a plataforma não dispõe de um serviço de streaming para transmitir eventos ao vivo;

O aplicativo da operadora não é compatível com celulares do sistema operacional iOS.

A Pagbet é confiável? Análise completa da casa

Após revisar o funcionamento da operadora em detalhes, podemos indicar que a Pagbet é confiável. Afinal, encontramos em nossa pesquisa vários indícios da confiança da empresa e sua credibilidade no mercado. Sendo assim, confira os aspectos que a tornam uma opção segura:

A casa é devidamente licenciada para operadora, segundo a Autoridade de Jogos de Curaçao;

A plataforma é patrocinadora oficial dos times Club Sportivo Sergipe e Sampaio Corrêa Futebol Clube, que indicam sua credibilidade;

Na plataforma de avaliação Reclame Aqui, a nota da operadora é 7.9/10, sendo assim indicada pela plataforma;

A empresa por trás da casa já solicitou sua licença de funcionamento nacional para continuar operando de forma legal;

O site usa ferramentas como a criptografia para codificar os dados dos clientes e da empresa, assim protegendo as operações.

A Pagbet Brasil traz grande variedade de esportes, principalmente futebol, além de oferecer jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Pagbet

Bônus e código promocional da Pagbet no Brasil

Dado a expressão da operadora no mercado, alguns clientes procuram por ofertas promocionais para apostar. No entanto, por enquanto há bônus na Pagbet disponíveis. Isto talvez porque a plataforma esteja alinhada com a nova regulamentação de apostas, onde não haverá bônus.

No momento em que escrevemos esta revisão, a casa não dispõe de uma página para promoções. Entretanto, não excluímos a possibilidade de que ofereça ofertas de bônus no futuro. Sendo assim, nossa recomendação é ficar de olho nas atualizações do site e de suas redes sociais.

Bônus de cadastro na Pagbet

É comum entre as plataformas oferecer bônus exclusivos para os novos usuários. Ou seja, ao se cadastrar, o cliente pode obter um recurso para começar apostar, seja nos esportes ou no cassino. Sendo assim, é uma estratégia das operadoras para atrair mais clientes.

Entretanto, não há um bônus na Pagbet para novos clientes. Afinal, a operadora parece focar em oferecer outros recursos aos seus usuários, principalmente no quesito funcionalidades. Portanto, aconselhamos que, caso deseje obter uma oferta, procure no próprio site a disponibilidade.

Dessa forma, se você busca por plataformas onde fazer suas bets com bônus, veja a nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil.

Como fazer o cadastro na Pagbet?

Se você tiver à disposição alguns dados pessoais, poderá abrir sua conta na Pagbet no Brasil em poucos minutos. O processo é muito simples, tanto no computador como no celular. Ademais, você pode buscar um código promocional da Pagbet para usar durante o processo a seguir.

Acesse o site oficial da Pagbet; Clique no botão verde Criar Conta que fica no canto superior direito; Informe os dados pessoais e de contato solicitados para criar seus dados de login; Caso possua um código promocional da Pagbet, informe no local indicado; Leia os Termos e Condições gerais da plataforma, e se concordar, finalize o cadastro no botão laranja Criar Conta.

Conforme pontuamos, só é possível finalizar o registro aceitando os T&Cs da empresa. Isto inclui, por exemplo, ser maior de idade. Ademais, é preciso informar dados pessoais verídicos, pois só é permitido criar uma conta por cliente, identificado pelo CPF.

Como fazer apostas na Pagbet?

Após abrir sua conta na plataforma, poderá fazer um primeiro depósito e estará apto a apostar. A casa conta com vários mercados e também jogos em seu cassino. Neste último caso, é só selecionar o game e esperar carregar para iniciar sua rodada.

Já nas apostas esportivas, existem alguns detalhes no processo de colocar o palpite. Mas não se preocupe, os passos são simples e a operadora oferece uma navegação responsiva. Além disso, iremos te mostrar em detalhes como fazer apostas únicas e múltiplas a seguir.

Como fazer uma aposta simples

Ao selecionar apenas um palpite, você estará fazendo uma aposta única ou simples, como também é chamada. É a forma mais básica de colocar um palpite nos esportes, e por isso, é popular entre os iniciantes. Sendo assim, se está começando a apostar, confira o guia a seguir.

Entre no site da Pagbet no Brasil; Realize o login de sua conta cadastrada; Toque no menu Esportes ou Ao vivo, no topo da página, para explorar as possibilidades; Escolha um dos eventos nos vários esportes ativos e selecione seu palpite no mercado que preferir; Digite o valor da aposta na Caderneta, no canto lateral direito do site e toque em Fazer Aposta para finalizar.

Como fazer uma aposta múltipla

A aposta múltipla é aquela onde você seleciona dois ou mais palpites em um único boletim. Por isso, também é chamada de aposta combinada. No caso, existem algumas particularidades, além do fato de serem múltiplos palpites. Mas antes de descobrir, confira o passo a passo para testar:

Viste o site da casa de apostas Pagbet no aparelho que preferir; Realize o login na Pagbet; Vá na seção de apostas esportivas para verificar as modalidades e eventos disponíveis no momento; Selecione os palpites que deseja combinar, observado as odds na Caderneta de apostas; Informe o valor de cada palpite e revise as odds finais, para finalizar sua múltipla.

Na aposta múltipla, as odds de cada palpite selecionado são somadas. Como as cotações atuam como multiplicador do valor apostado, o seu retorno potencial será maior. Entretanto, é necessário acertar todos os palpites combinados para conseguir receber o retorno da aposta múltipla.

Opções de apostas esportivas na Pagbet

Agora que você já conhece todos os passos para começar apostar na Pagbet, vamos explorar o seu livro de esportes. Notamos que o número de modalidades não é vasto, mas que oferece as principais opções do mercado. Logo, não deixa desejar até ao cliente exigente. Confira algumas opções abaixo.

Futebol na Pagbet

Como a plataforma é voltada para o mercado brasileiro, o futebol é o esporte de maior expressão na casa. Ou seja, existem torneios do Brasil e do mundo disponíveis para apostar. Da mesma forma, também é vasto o número de mercados. Logo, confira um pouco do que você pode apostar.

Brasileirão Série A;

Premier League;

Ligue 1;

Copa Sul-Americana;

Liga dos Campeões da Europa;

Outras.

Basquete

Apesar do esporte possuir maior expressão na América do Norte, possui campeonatos em vários países do mundo. No Brasil, inclusive, existe um público fiel aos torneios de basquete, que também procuram mercados para apostar. Na Pagbet, você pode apostar em campeonatos como:

NBA;

LMB;

NBL;

Liga ACB;

Taça da França;

Outros.

Tênis

O tênis vem solidificando cada vez mais seu lugar de destaque nas plataformas de apostas online. Suas partidas dinâmicas, junto a várias possibilidades de palpites, atraem vários apostadores para as operadoras. Neste cenário, a Pagbet não fica para trás, pois cobre os principais torneios, como:

ATP;

Challenger;

ITF Feminino;

WTA;

Simulated Reality.

e-Sports

Os esportes eletrônicos movimentam um largo mercado de apostas nas principais competições de diferentes jogos. Sendo assim, os aficionados por jogos como League of Legends, Dota, Overwatch e muitos outros procuram mercados para apostar. No entanto, não há muitas opções ativas na casa.

Vôlei

O vôlei tem um espaço de expressão no Brasil, afinal, existem torneios por todo o país. Logo, é de esperar que exista um volume de apostas considerável nesta modalidade. Notamos que a Pagbet oferece os principais campeonatos do mundo para apostar na plataforma, como por exemplo:

Bundesliga;

Liga dos Campeões;

Asian Club Championship Feminino;

Liga Siatkowki, Feminino;

Pro League;

Outras.

Mercados de Apostas da Pagbet

Cada esporte listado acima possui um vasto número de mercados de apostas, ou seja, diferentes tipos de palpites possíveis. A operadora dispõe de opções para apostar ao vivo, no pré-jogo e a longo prazo, incluindo opções exclusivas das modalidades. Logo, confira os mais populares a seguir.

Resultado final

Todo evento esportivo pode acabar de três formas: ou o time da casa ganha, ou ocorre um empate, ou o visitante vence. Estas três possibilidades representam, respectivamente, os palpites 1, X e 2, no mercado de resultado final. Logo, você aposta em qual será o fim da partida.

Dupla chance

Em vez de apostar em uma só possibilidade para o resultado de um evento, você pode apostar em duas hipóteses. Neste mercado, você pode combinar duas possibilidades, entre o 1X2. Sendo assim, em tese, o cliente tem duas chances de acertar seu palpite, e daí vem o nome do mercado.

Handicap

Quando existe uma disparidade técnica evidente entre duas equipes, têm como igualar as chances. Isto é, ao fazer um handicap, que consiste em atribuir uma vantagem ou desvantagem fictícia, na forma de pontos. Desta forma, o resultado da partida irá considerar a atribuição ficcional.

Ambas as equipes marcam

Toda partida tem uma dinâmica diferente, pois existem jogos onde são marcados vários pontos e já outros, nenhum. É por isso que existe um mercado onde você pode apostar se ambas as equipes em jogos irão marcar pontos. Logo, não é preciso acertar a quantidade, apenas a possibilidade.

Vencedor final

Um dos palpites mais clássicos entre os aficionados por esportes é quem ganhará a edição dos campeonatos. Por exemplo, quem será o campeão do Brasileirão. No mercado a longo prazo de vencedor final, você consegue colocar o palpite em quem será o grande campeão da vez.

Odds na Pagbet

Analisamos as cotações em todos os esportes da operadora, e podemos indicar que suas odds estão conforme a média do mercado. Sendo assim, os retornos potenciais que oferece são similares às maiores plataformas do cenário. No entanto, as odds são números que variam com frequência.

Caso você seja iniciante, informamos que as odds, também chamadas de cotações, estipulam as probabilidades de eventos acontecerem. No mesmo passo, atuam como multiplicadores do retorno de sua aposta. Logo, é um aspecto central, que, conforme analisamos, é estável na Pagbet.

Odds da Pagbet hoje

Para conferirmos um pouco das cotações de apostas na Pagbet, nossa equipe preparou a tabela abaixo. Nossa intenção é apenas informar alguns odds atuais, para que o leitor saiba das possibilidades. Neste caso, no mercado de 1X2 ou Resultado final.

Competição Data do evento 1 X 2 Brasileirão Série A 29/09 São Paulo - 2.20 Empate - 3.18 Corinthians - 3.44 Brasileirão Série A 29/09 Atlético - 2.88 Empate - 3.12 Fluminense - 2.55 Brasileirão Série A 29/09 Flamengo - 1.65 Empate - 3.91 Athletico - 5.08 Brasileirão Série A 29/09 Juventude - 2.30 Empate - 3.36 Red Bull Bragantino - 3.05 Brasileirão Série A 29/09 Cruzeiro - 1.87 Empate - 3.49 Vasco da Gama - 4.19

Odds coletadas dia 24/09/2024. Até o dia do evento, podem ser atualizadas diversas vezes. Portanto, acesse o site para verificar as odds antes de colocar seus palpites.

Apostas ao vivo na Pagbet

Boa parte dos esportes e mercados mencionados até aqui estão disponíveis para apostar ao vivo. Ou seja, enquanto os eventos acontecem, você pode colocar o palpite em tempo real. Isto rende uma experiência muito dinâmica, cobertos pelo vasto catálogo da casa.

A Pagbet tem transmissão ao vivo?

O recurso de transmissão ao vivo é muito procurado pelos apostadores, afinal, possibilita assistir aos eventos na própria plataforma. No entanto, a Pagbet não disponibiliza este recurso, ao menos no momento em que escrevemos este guia.

Opção de cash out

Caso você deseje retirar uma aposta antes que um evento acabe, pode fazer isso com a opção de cash out. A ferramenta está ativa na Pagbet, para que você possa encerrar apostas que, por algum motivo, não são mais pertinentes.

App da Pagbet - Está disponível para sistema operacional Android e para iOS?

Para os que preferem apostar no celular, encontraram um ambiente eficiente na Pagbet no Brasil. Isto porque sua plataforma é adaptada para funcionar em boa parte dos celulares, independente do sistema. Ou seja, o site tem uma versão móvel onde toda a interface é refeita.

Sendo assim, basta acessar o site no navegador do seu celular para ter uma experiência completa. Além disto, a operadora dispõe de app nativo, que pode ser baixado e instalado em dispositivos com sistema operacional Android. Em ambas as extensões, é possível apostar em todo o catálogo.

Isto porque todos os esportes e recursos que mencionamos até aqui também estão disponíveis no celular. O mesmo vale para as ferramentas de segurança e indicativos da confiança da empresa. Logo, poderá fazer apostas na Pagbet no celular sem complicações.

Como baixar Pagbet para Android (apk)?

Para conseguir instalar o apk da Pagbet, é necessário habilitar uma configuração em seu aparelho Android. Ou seja, permitir a instalação de aplicativos a partir de fontes desconhecidas, afinal, o app é baixado no site. Após realizar esta etapa inicial, é só seguir o passo a passo que preparamos.

Visite o site da Pagbet em seu navegador móvel; Role até o rodapé do site para encontrar o botão Baixe nosso app; Será aberta uma janela de confirmação, que você pode tocar em Fazer o download mesmo assim; Abra o apk da Pagbet que foi baixado e toque em Instalar; Aguarde até a instalação ser concluída e abra o app para fazer seu login e apostar.

Como baixar o app da Pagbet no iOS?

Como o app da operadora não está disponível para iOS, você pode otimizar o acesso à versão móvel do site. Isto é, criado um atalho da plataforma na tela de início de seu iPhone ou iPad. Assim, com apenas um toque será redirecionado para o site e poderá apostar, conforme o guia abaixo.

Abra o seu navegador Safari para acessar o site da Pagbet; Toque no ícone de compartilhar, que fica na parte inferior do navegador; Desça para encontrar a opção de Adicionar à Tela de Início; Invente um nome para o atalho no espaço indicado; Toque em Adicionar e confira onde foi criado na tela inicial.

A Pagbet traz diferentes recursos de apostas para esportes, como cash out e streaming

Métodos de Pagamento na Pagbet

Como vimos, o primeiro depósito é um requisito essencial para começar a fazer apostas na Pagbet. Notamos que a operadora busca oferecer uma experiência de pagamento eficiente, tanto na recarga como nos saques. Logo, veja como fazer seus pagamentos e os respectivos métodos a seguir.

Como fazer depósitos na Pagbet?

O valor mínimo para depositar na operadora é de R$1. Isto a coloca em destaque entre outras plataformas, pois permite ao cliente começar apostar com pouco. Aliás, aconselhamos acessar o site para conhecer possíveis bônus na Pagbet para resgatar ao fazer o processo abaixo.

Abra o site da Pagbet; Faça o login na Pagbet com suas credenciais de acesso; Procure pelo botão de depósito, que fica no topo do site; Escolha um dos métodos de pagamento ativos; Informe a quantia que irá depositar e as informações necessárias; Realize o pagamento conforme o método escolhido.

Opções de Depósito

Buscando oferecer maior agilidade no processo, a operadora busca oferecer métodos de pagamentos modernos. Sendo assim, você basicamente com dois tipos de métodos na operadora, ambos conhecidos pela rapidez e facilidade de uso. No caso, você pode fazer depósitos com:

Pix;

AstroPay;

PicPay.

Como fazer saques na Pagbet?

Após acumular o R$19.99 em retornos de apostas na sua conta, poderá fazer o saque do saldo. No entanto, a conta que receberá a retirada deve estar no nome do titular cadastrado na casa. Isto para garantir maior segurança ao processo de saque, que listamos em detalhes abaixo.

Visite o site oficial da Pagbet no computador ou celular; Realize o login em sua conta; Clique ou toque no ícone de sua conta, para encontrar a opção de saque; Escolha o Pix como método de pagamento; Informe a chave Pix permitida e também o valor que irá fazer o saque; Confira os dados e confirme a sua solicitação.

Opções de Saque

A operadora dispõe de apenas um método para fazer as retiradas, isto é, o Pix. Esta solução eletrônica de pagamento dispensa apresentações, pois é muito popular pela agilidade e segurança. No caso, você pode solicitar apenas um saque por dia, e deve ser solicitado em chave do tipo CPF.

Suporte da Pagbet - Atendimento ao Cliente

Caso precise tirar uma dúvida ou solicitar algum procedimento, não se preocupe. Afinal, existe um time de atendentes a disponibilidade para prestar suporte aos clientes. No caso, você pode usar um dos dois canais principais de atendimento, que listamos a seguir.

Chat ao vivo;

E-mail.

Se tiver urgência, o chat ao vivo é a melhor opção para ser atendido. Isto porque é onde o suporte consegue ser mais ágil para resolver sua demanda. O e-mail não costuma demorar, mas é mais indicado para fazer contatos mais trabalhados, com envio de documentos e afins.

Licença de Apostas da Pagbet

Dentre os indicadores da confiança da Pagbet, está a sua licença de funcionamento. Como dissemos, ela foi emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao e tem por número nº 365/JAZ. É por meio desta licença que a operadora pode oferecer seus serviços em apostas online.

É Legal Apostar na Pagbet no Brasil?

Conforme mencionamos, a Pagbet dispõe de uma licença, o que a permite operar de forma legal. Ademais, notamos que a NSX, empresa que gerencia a plataforma, solicitou a licença nacional. Por meio do protocolo, 0006/2024, indicamos que a operadora está inscrita no SIGAP.

Isto é, Sistema de Gestão de Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculado ao Ministério da Fazenda do Brasil. Sendo assim, a empresa deu o primeiro passo para operar conforme a nova regulamentação das apostas online no país.

Perguntas Frequentes sobre a Pagbet

Tire suas dúvidas com as questões recorrentes sobre a Pagbet no Brasil.

O que é Pagbet?

A Pagbet é uma plataforma de apostas online do grupo NSX Enterprise N.V. É licenciada para operar por Curaçao, em um site com diversas ferramentas de segurança. No caso, oferece serviços em apostas esportivas e jogos de cassino, além de diferentes recursos, funcionalidades e bônus.

Como abrir uma conta na Pagbet?

Caso você seja maior de idade, basta ter acesso à internet para acessar a plataforma no computador ou celular. No topo da página, você verá o botão de criar a conta, onde pode preencher todo o formulário de cadastro. Ademais, procure no site se existe um bônus na Pagbet para cadastro.

A Pagbet é segura e confiável para apostar?

Após avaliar a plataforma, notamos diversos indícios que apontam sua confiança. Afinal, a operadora atua conforme todos os requisitos da lei. Ademais, conta com ferramentas como a criptografia para proteger seus clientes. Logo, se mostra como uma opção segura para apostar.

Quais esportes estão disponíveis na Pagbet?

O livro de esportes da Pagbet no Brasil é conciso, mas oferece as modalidades mais procuradas pelos usuários. Sendo assim, você encontra uma vasta cobertura de campeonatos em futebol, basquete e tênis, para citar alguns. Aconselhamos acessar o site para conhecer todas as opções.

Como fazer depósitos e saques na Pagbet?

A Pagbet aceita depósitos por meio de dois tipos de métodos de pagamentos, o Pix e as carteiras digitais. Já para sacar, o Pix é o único método disponível, que pode ser usado a partir de R$19.99. No caso do depósito, o valor mínimo para recarregar sua conta é apenas R$1.

A Pagbet oferece um bônus de boas-vindas?

No momento que escrevemos este guia, não localizamos ofertas promocionais ativas na Pagbet no Brasil. Logo, não há um bônus de boas-vindas disponível por enquanto. Logo, aconselhamos a acompanhar as atualizações do site e das redes sociais para ver as novidades de Bônus na Pagbet.