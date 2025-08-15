Brasileirão 2025: Aposte R$15 e ganhe 100% de volta em caso de perda

A casa de apostas Rei do Pitaco está com uma nova promoção para os fãs do Campeonato Brasileiro. Os apostadores podem receber 100% do valor apostado de volta caso a aposta não seja vencedora nas partidas da rodada 20 do Brasileirão.

Ir para Rei do Pitaco

Esta oferta se aplica a apostas de até R$15, proporcionando uma segunda chance, no formato de cashback, para quem não obtiver sucesso em seus palpites.

É importante destacar que a promoção é válida exclusivamente para usuários já cadastrados na plataforma. Portanto, veja como fazer seu cadastro na Rei do Pitaco.

➡️ Confira, ainda, o nosso guia de apostas no Brasileirão.

Como funciona a promoção de cashback do Brasileirão?

A mecânica desta promoção é bastante direta e acessível para os apostadores. Ou seja, a Rei do Pitaco oferece a oportunidade de recuperar o valor investido em caso de derrota nas apostas da rodada 20 do Brasileirão Série A.

Para participar, o usuário precisa ativar a missão antes de realizar qualquer aposta. Essa ativação é feita na página de promoções da plataforma.

Após a ativação, o apostador deve fazer uma aposta múltipla de no mínimo R$15 em jogos do Brasileirão Série A. Dessa forma, se a aposta não for vencedora, o valor será retornado como créditos de aposta, não como dinheiro real. Esses créditos serão creditados na conta em até 72 horas após a liquidação dos resultados.

Os créditos recebidos possuem prazo de validade de 48 horas após o recebimento, portanto é necessário utilizá-los rapidamente.

Ir para Rei do Pitaco

Termos e condições relevantes da oferta

Antes de participar da promoção, é fundamental conhecer as regras e requisitos estabelecidos pela casa de apostas. Então, a Rei do Pitaco determina condições específicas para a participação e elegibilidade ao benefício do cashback.

Abaixo estão os cinco pontos mais importantes dos termos e condições:

É necessário ativar a missão na página de promoções antes de fazer a aposta elegível; A aposta deve ser múltipla, com odd total mínima de 2.00 e cada seleção com odd mínima de 1.20; Não são elegíveis apostas feitas com bônus, apostas canceladas, reembolsadas ou que utilizem cashout parcial ou total; A promoção não pode ser acumulada com outras ofertas ativas no mesmo período; Os créditos de aposta recebidos têm validade de apenas 48 horas após o recebimento.

É imprescindível que os apostadores leiam os termos e condições completos no site oficial da operadora para entender todas as regras aplicáveis à promoção.

Ir para Rei do Pitaco

Como fazer uma aposta no Brasileirão? Passo a passo

Para realizar uma aposta nos jogos do Brasileirão Série A através da plataforma Rei do Pitaco é um processo simples. Assim, mesmo para os iniciantes no mundo das apostas esportivas, a interface da plataforma foi desenvolvida para ser intuitiva e de fácil navegação.

Então, siga este passo a passo para fazer sua aposta:

1 - Acesse sua conta no site do Rei do Pitaco usando seu login e senha. Caso ainda não tenha cadastro, faça o registro na plataforma;

2 - Ative a promoção na página de Promoções antes de realizar qualquer aposta para ser elegível ao cashback;

3 - Navegue até a seção de futebol e selecione o Campeonato Brasileiro Série A entre as competições disponíveis;

4 - Escolha pelo menos duas seleções para criar sua aposta múltipla, verificando se cada seleção tem odd mínima de 1.20;

5 - Informe o valor da aposta (mínimo de R$15) e confirme seu palpite após verificar todas as informações.

Por fim,oOs apostadores devem sempre adotar práticas de jogo responsável, estabelecendo limites claros para suas apostas.

Além disso, é recomendável estudar as estatísticas e informações sobre os times antes de fazer os palpites, aumentando assim as chances de sucesso, mesmo com a rede de segurança oferecida pela promoção de cashback.