O pentacampeão brasileiro de skimboard, Lucas Fink, conquistou seu último título mundial no início de agosto e encara, neste domingo (17), as ondas gigantes do Itacoatiara Big Wave, em Niterói (RJ). No entanto, a história do carioca vai muito além das águas. O atleta superou um câncer de pele e conversou com o Lance! sobre a batalha que considera o maior desafio de sua vida.

— A maior onda de todas que eu já enfrentei, a mais sinistra. Foi justamente no momento em que eu estava me envolvendo no surfe de ondas gigantes, que eu tinha aprovado um projeto de surfar em Nazaré e pegar a maior onda já surfada com uma prancha de skimboard, então isso foi meio que o combustível — disse Lucas, que ficou meses longe do mar para se tratar. — Eu fiquei meses sem poder ir para a praia, sem poder tomar sol, sem poder entrar no mar.

O surfista conta que demorou para perceber a doença, mas que o diagnóstico foi rápido após a primeira consulta com um especialista.

— Tipo, tinha uma anomalia, digamos assim, uma coisa que não é comum no meu lábio, mas eu achava que era um machucadinho. Algo que visualmente, obviamente, não era algo normal. Mas eu estava vivendo os meus sonhos. Estava literalmente na minha frente, no espelho — disse.

Realização de um sonho

Durante a entrevista, Lucas comentou sobre seus títulos mais recentes e como se tornou um dos atletas mais reconhecidos da modalidade.

— A realização de um sonho é sempre um dos ápices da vida de qualquer atleta. É para isso que a gente vive, para isso que a gente trabalha e se dedica tanto. Missão cumprida mais uma vez, colocando o Brasil no topo do mundo. Nessa modalidade que até poucos anos atrás era completamente dominada pelos estadunidenses — afirmou.

Além do skimboard

Para além da prancha, Lucas iniciou um projeto que apresenta o skimboard e os tipos de prancha nas redes sociais, o skinscenter.com.

— Eu quero ocupar esse espaço, não só do atleta de alta performance, mas do verdadeiro embaixador da modalidade que vai estar proporcionando essas oportunidades para o esporte continuar a se desenvolver. Muito através das minhas redes sociais, onde eu quero continuar contando cada vez mais essas histórias — completou.