Aposte com odds 70 em Internacional x Flamengo; veja bônus para rodada

A Novibet aquece o mercado de apostas para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 com odds especiais para três confrontos decisivos.

Assim, os apostadores podem aproveitar:

Odds 70 para Internacional x Flamengo

para Odds 70 para Botafogo x Palmeiras

para Odds 50 para Corinthians x Bahia

Ir para a Novibet

Para participar é necessário ter conta na casa de apostas. Então, use o código promocional Novibet para abrir sua conta e acessar as promoções disponíveis para o Brasileirão.

* Odds estão sujeitas a alterações.

➡️ Quem leva a melhor nas partidas? Veja as cotações em nosso guia de odds para o Brasileirão.

Corinthians x Bahia: Odds 50 para o clássico na Neo Química Arena

Para o duelo entre Corinthians e Bahia, marcado para 16 de agosto às 21h na Neo Química Arena, novos jogadores que se registrarem com o código promocional poderão apostar R$1 em qualquer um dos times para vencer e, caso acertem, receberão ganhos equivalentes a odds 50.

O confronto promete fortes emoções, com o Corinthians buscando aproveitar o fator casa para se recuperar na tabela, enquanto o Bahia tenta surpreender com seu futebol ofensivo e consolidar posição no G-6 do campeonato.

A oferta é válida até 16 de agosto às 20:59 (horário de Brasília).

Internacional x Flamengo: Odds 70 para duelo de gigantes no Beira-Rio

No embate entre Internacional e Flamengo, agendado para 17 de agosto às 18:30 no Beira-Rio, a Novibet oferece odds ampliadas para 70. Utilizando o código promocional, novos usuários podem apostar R$1 no vencedor e, em caso de acerto, receber ganhos com odds ampliadas.

A partida coloca frente a frente o líder Flamengo, que busca manter a vantagem no topo da tabela, e o Internacional, que tem demonstrado força como mandante e quer entrar de vez na briga pelo título.

Esta promoção fica disponível até 17 de agosto às 18:29 (horário de Brasília).

Botafogo x Palmeiras: Odds 70 para confronto de candidatos ao título

O duelo entre Botafogo e Palmeiras, marcado para 17 de agosto às 20:30 no Estádio Nilton Santos, também conta com odds ampliadas para 70 através do código promocional. E

ste confronto direto entre dois sérios candidatos ao título promete ser um dos jogos mais equilibrados e técnicos da rodada. O Palmeiras, com seu elenco estrelado, enfrenta um Botafogo que tem mostrado consistência no campeonato e aproveita a força de sua torcida.

A promoção é válida até 17 de agosto às 20:29 (horário de Brasília).

O que são odds especiais na Novibet?

As odds especiais ou ampliadas são cotações promocionais oferecidas por casas de apostas para eventos selecionados, significativamente maiores que as cotações normais de mercado.

Enquanto uma partida equilibrada normalmente apresentaria odds próximas a 2.00 para ambos os times, as odds especiais podem multiplicar drasticamente esse valor, aumentando o potencial de retorno para o apostador.

Este tipo de promoção é uma estratégia para atrair novos usuários, pois oferece uma vantagem considerável em termos de valor esperado.

No caso da Novibet, ao ampliar as odds para 50 ou 70, a casa permite que uma aposta de apenas R$1 possa gerar retornos de R$50 ou R$70, respectivamente, em caso de prognóstico correto.

Como apostar no Brasileirão na Novibet? Passo a passo

Para aproveitar estas odds ampliadas e realizar suas apostas na 20ª rodada do Brasileirão 2025 na Novibet, siga este simples passo a passo:

1 - Registre-se no site da Novibet utilizando o código promocional correspondente ao jogo desejado;

2 - Faça um depósito em sua conta Novibet utilizando um dos métodos de pagamento disponíveis na plataforma;

3 - Navegue até a seção de Futebol, selecione o Campeonato Brasileiro e encontre o jogo escolhido da 20ª rodada;

4 - Selecione o mercado de resultado final (vitória de um dos times) ou super odds, conforme as regras da promoção;

5 - Insira o valor de R$1 no cupom de apostas e confirme sua jogada. Em caso de acerto, os ganhos serão calculados com base nas odds ampliadas e creditados em sua conta.

Jogue com responsabilidade.