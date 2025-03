Se você quer fazer as suas apostas na Bateubet, separamos as principais dicas neste guia sobre a plataforma. Isso porque a casa de apostas é uma alternativa completa e intuitiva entre as bets autorizadas a operar no Brasil.

Assim, conheça as informações mais importantes para que você possa fazer as suas apostas na Bateubet. Então, saiba também como fazer depósitos, sacar, escolher mercados e se há um código promocional da Bateubet.

A Bateubet é confiável?

Antes de fazer as suas apostas na Bateubet é importante saber se essa é uma plataforma confiável no mercado brasileiro. Neste sentido, verificamos que a Bateubet é confiável, pois se trata de uma casa de apostas autorizada pelo Governo Federal. A plataforma possui a devida licença para atuar no mercado brasileiro segundo a SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda).

Também é seguro fazer apostas na Bateubet por se tratar de uma plataforma com os devidos certificados de segurança. Isso traz uma proteção ainda maior aos dados trafegados pelo site de apostas, inclusive quanto às informações pessoais dos clientes.

É legal apostar na Bateubet no Brasil?

As apostas online são permitidas no Brasil desde 2018, porém, a regulamentação desta atividade começou apenas em 2023 com a Lei nº 14.790/23. A chamada Lei das Bets trouxe uma série de regras que passaram a ser adotadas pelas plataformas atuantes no Brasil.

Entre elas está a necessidade de se ter uma licença local expedida pelo Governo Federal Brasileiro para atuar no país. Os requerimentos para autorização começaram em 2024 destinados ao SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). A Bateubet foi uma das plataformas interessadas na licença.

A Bateubet Brasil é operada pela EA Entretenimento e Esportes Ltda., com sede no Brasil e autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2090/2024. A licença cedida à casa de apostas passou a valer a partir de janeiro de 2025. Dessa forma, a plataforma atua no mercado de palpites brasileiro de forma totalmente legalizada e autorizada pelos órgãos federais locais.

Assim, quando você tiver interesse em saber mais sobre uma casa de apostas, procure saber mais sobre a sua licença. Isso porque é essencial fornecer seus dados ou apostar apenas em plataformas autorizadas, como é o caso da Bateubet.

Bônus na Bateubet Brasil

Um dos pontos que mais chamam a atenção dos usuários em uma casa de apostas é a disponibilidades de bônus. Neste sentido, é importante dizer que as plataformas não podem mais disponibilizar bônus de boas-vindas a novos clientes. Essa determinação foi trazida pelas novas regras de regulamentação das apostas no país, passando a valer a partir de 2025.

Porém, isso não significa que não possam ser oferecidas promoções aos usuários cadastrados em uma casa de apostas. Os bônus da Bateubet disponíveis para apostas ou cassino online, por exemplo, podem ser aplicados pelos clientes registrados na operadora.

As ofertas para apostas na Bateubet podem ser conferidas na seção de Promoções, no menu principal do site de apostas. Verificamos que, neste momento, existem algumas opções de bônus da Bateubet que são destinados aos palpites esportivos na plataforma.

Cashback em apostas

É o caso da promoção de Cashback para apostas esportivas na casa de apostas, por exemplo. O cashback diário da casa é calculado progressivamente sobre apostas com odds mínimas perdidas no dia anterior. Assim, é calculado um valor máximo sobre o percentual de retorno sobre a média das odds perdidas.

Outra possibilidade que encontramos entre as ofertas disponíveis para apostas na Bateubet é a de Pagamento Antecipado. Aqui, o apostador pode receber o palpite como vencedor quando o time em que se apostou alcançar uma vantagem. Dessa forma, independentemente do resultado final do jogo, a aposta é considerada encerrada.

Também é importante dizer que, além das apostas na Bateubet, a operadora conta com promoções voltadas para jogos de cassino. Também é essencial estar sempre atento aos termos e condições antes de participar de qualquer bônus na Bateubet. Saber essas regras é fundamental para entender as ofertas e também como resgatá-las.

Como fazer cadastro na Bateubet?

Antes de começar a fazer as suas apostas na Bateubet é necessário ter um cadastro ativo na plataforma. Esse é um passo a passo simples e que pode ser realizado em poucos passos, inclusive pelos usuários menos experientes. Veja mais detalhes abaixo:

Acesse o site da Bateubet pelo computador ou navegador; Clique no botão vermelho Registre-se e inclua o número de seu CPF; Insira o seu e-mail, telefone e crie uma senha de acesso; Leia e confirme estar de acordo com os Termos e Condições e Política de Privacidade e clique em Confirmar.

Você receberá um e-mail com um código de validação para poder ativar a sua conta seguindo os passos acima. Validado o registro, será possível fazer um primeiro depósito para poder fazer as suas apostas na Bateubet. Também verificamos que não há necessidade de incluir um código promocional da Bateubet no registro neste momento.

Não precisamos encaminhar cópias de documentos ou fazer o reconhecimento facial em nossos testes para cadastro na Bateubet Brasil. Porém, é possível que essa nova exigência trazida pelas normas legais brasileiras seja exigida. Esse é um passo a passo que pode ser realizado tanto pelo computador ou versão mobile do site de apostas.

Finalizado os passos de cadastro e verificação, basta acessar o site da operadora e clicar em Entrar fazer login. O login pode ser feito inserindo o e-mail ou número de CPF, além da senha cadastrada durante o registro.

Sempre leia também os Termos e Condições antes de concluir o cadastro na Bateubet Brasil ou em outra plataforma. Essas regras, e da Política de Privacidade, trazem pontos importantes sobre como funcionam as apostas esportivas e jogos de cassino. Também verifique a política de Jogo Responsável para entender quais são os recursos disponíveis para uma experiência segura.

A Bateubet oferece uma plataforma segura e confiável para suas apostas online | Crédito: Reprodução / Bateubet

Como apostar na Bateubet?

Existe um catálogo realmente variado para apostas na Bateubet que abrange diversas opções de esportes em todo o mundo. Basta acessar o site de apostas e clicar em Esportes no menu superior para conhecer mais sobre os palpites possíveis.

O cliente cadastrado na plataforma pode fazer palpites em categorias populares, como futebol, vôlei, basquete, tênis, handebol e muito mais. Também existem opções menos populares entre os brasileiros, como lacrosse, cricket, futebol australiano, hóquei no gelo e dardos.

Fazer suas apostas na Bateubet é bastante simples, podendo ser realizadas sem dificuldades, inclusive pelos apostadores novatos ou aqueles experientes. Veja mais detalhes a seguir:

Acesse o site da operadora pelo computador ou versão móvel e faça o login no site da Bateubet; Clique em Esportes e selecione a categoria na lista lateral esquerda; Escolha o esporte, o jogo ou o campeonato de sua preferência para ver os mercados disponíveis; Selecione o palpite e determine um valor para a aposta no bilhete; Clique em Fazer Aposta para concluir a sua aposta.

Você encontra opções de apostas na Bateubet nos principais campeonatos esportivos do mundo, independentemente da categoria escolhida. Ainda, além de fazer palpites no pré-jogo, você também pode fazer apostas ao vivo em partidas acontecendo em tempo real. Você pode verificar quais são as opções disponíveis nesta categoria ao clicar em Ao Vivo após selecionar o botão Esportes.

Também é possível fazer apostas simples ou múltiplas (combinadas) na Bateubet Brasil. O primeiro tipo é aquele que traz apenas uma seleção, sendo o palpite vencedor se o prognóstico estiver correto. Já nas apostas combinadas, ou múltiplas, o palpite será vencedor se todas as previsões determinadas no bilhete forem realmente vencedoras.

Opções de apostas esportivas na Bateubet

Fazer suas apostas na Bateubet é realmente uma experiência diferenciada tanto para clientes novatos, quanto para os com mais conhecimentos. A plataforma possui diversas opções de esportes em seu catálogo, incluindo aquelas mais populares entre os clientes brasileiros. Veja quais são as modalidades disponíveis no momento:

Futebol; Vôlei; Basquete; Tênis; Hóquei no Gelo; E-Sports; Handebol; Tênis de Mesa; Beisebol; Futsal e muito mais.

Cada categoria citada acima conta com os principais campeonatos e mercados próprios para que o usuário faça apostas na Bateubet. Assim, vale a pena acessar a plataforma, clicar em Esportes e navegar pelas opções para conhecer os jogos para palpites.

Futebol na Bateubet

A Bateubet sendo uma plataforma focada no mercado brasileiro traz um grande número de opções para apostar em futebol. Existem opções de apostas na Bateubet para os principais campeonatos, tanto nacionais, quanto internacionais. Entre eles, podemos citar:

Campeonato Brasileiro;

Campeonato estaduais;

Premier League;

Champions League;

La Liga;

Copa Libertadores, entre outros.

A plataforma traz diferentes mercados de apostas em futebol, principalmente para os jogos mais populares entre os clientes. Também existem opções na área de Apostas ao Vivo para que usuários possam fazer os seus palpites em tempo real.

Basquete

Outra modalidade esportiva que possui uma infinidade de fãs brasileiros nas casas de apostas é o basquete. Nesta categorias, existem também opções para apostas na Bateubet nas principais ligas, como NBA, WNBA, NBB, NBA e D-League.

Os mercados de apostas para basquete na Bateubet também são variados, podendo ser ainda mais conforme a procura pela disputa. Ainda, a operadora também traz diversas opções de apostas ao vivo em basquete para os principais jogos da categoria.

Tênis

Outro esporte muito buscado pelos apostadores na Bateubet Brasil é o tênis. Afinal, o Brasil tem ídolos que fizeram história no esporte, além de outros nomes que surgiram nos últimos anos.

Você encontra opções para apostas na Bateubet em tênis nos Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Porém, existem mercados, pré-jogo ou ao vivo, em outros torneios, como o ATP Rio de Janeiro, WTA Dubais, entre outros.

e-Sports

Também existem opções de apostas na Bateubet para eSports, ou esportes eletrônicos, que são disputados em videogames ou computadores. Entre os jogos mais buscados estão League of Legends, Dota 2 e Counter-Strike 2. Porém, verificamos que, neste momento, não há opção para apostas em tempos real em eSports disponíveis na Bateubet.

Vôlei

O vôlei é um dos esportes mais populares não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e possui uma grande base de fãs. É possível fazer os seus palpites na Bateubet nas principais ligas, como a Superliga Feminina do Brasil, Superliga da Rússia, Liga dos Campeões, entre outros.

A casa de apostas também traz a possibilidade de apostas ao vivo em vôlei nos jogos de maior destaque. Para conferir quais são as opções disponíveis você deve clicar em Vôlei, na área de Esportes, e em Ao Vivo.

Mercados de apostas na Bateubet

A Bateubet traz diversas possibilidades de mercados de apostas entre as suas opções esportivas disponíveis na plataforma. Essa variedade pode ser maior dependendo da popularidade da competição ou da procura pelo jogo em questão.

Trouxemos abaixo alguns exemplos de mercados de apostas que podem ser encontrados em diferentes categorias de esportes na operadora. Confira abaixo:

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

O mercado 1x2 (também chamado de Resultado Final) é certamente um dos mais buscados mercados de apostas em diversos esportes. O seu objetivo é prever qual será o resultado da partida entre as três possibilidades: vitória do Time 1, empate (x) ou vitória do Time 2. Aqui, porém, não é necessário determinar um placar exato para a disputa.

Empate Anula

Este mercado traz apenas duas possibilidades de palpite: vitória do Time 1 ou vitória do Time 2. Caso a disputa termine empatada, o valor do palpite realizado é devolvido para a carteira virtual do apostador.

Apostas Futuras

As Apostas Futuras são as realizadas a longo prazo, considerando uma competição como um todo. Normalmente esse tipo de palpite traz opções para apostar em quem será o grande campeão, qual jogador será o destaque, quais times serão rebaixados, entre outras opções.

Odds na Bateubet

As odds são as cotações que determinam não apenas quais serão os possíveis retornos se a aposta for vencedora, mas quais são as chances de um determinado evento acontecer. Assim, quanto mais altas forem as odds (ou cotações) em um evento, maiores são as chances daquele fato acontecer.

Odds da Bateubet

Verificamos que as odds disponibilizadas pela plataforma estão na média do mercado ao analisar as opções de apostas na Bateubet. Porém, é possível que haja, futuramente, ofertas de odds aumentadas ou promoções neste sentido, seguindo a tendência de outras casas de apostas.

Apostas ao vivo na Bateubet

Além das opções pré-jogo, existem opções de apostas na Bateubet em tempo real. Para conferi-las, você pode acessar a seção de Esportes ou clicando diretamente em Jogos Ao Vivo, no menu lateral esquerdo.

O usuário pode escolher entre as categorias esportivas (como futebol, basquete, vôlei ou E-Sports) para verificar quais jogos estão sendo transmitidos. Ainda, você pode conferir os lances em tempo real na própria plataforma ou, ainda, as estatísticas da partida.

A Bateubet tem Livestreaming?

O livestreaming (streaming ou transmissão ao vivo) é um recurso muito buscado pelos apostadores interessados em apostas ao vivo. Nele, é possível acompanhar a transmissão em vídeo das partidas, sem precisar recorrer à televisão ou outro meio.

Todavia, verificamos que, neste momento, não há a opção de streaming disponível para apostas na Bateubet. Contudo, é possível que esse recurso passe a ser disponibilizado futuramente na casa de apostas.

Opção de Cash Out

Você pode utilizar o cash out parcial nas suas apostas ao vivo quando o recurso estiver ativado. Essa funcionalidade permite que o apostador encerre o seu palpite antecipadamente, conforme os lances que estiverem ocorrendo na partida. Essa é uma função bastante procurada, pois ajuda a definir melhor as estratégias de apostas na Bateubet.

Contudo, é importante estar atento às regras de cash out na casa antes de ativá-lo. Verificamos, por exemplo, que não é possível ativá-lo quando se trata de bônus ativo na Bateubet.

O site da Bateubet é otimizado para rodar em telas menores, como as de celulares e tablets

App Bateubet

Poder baixar um aplicativo é algo realmente procurado pelos apostadores, porém, não há um app da Bateubet disponível neste momento. Apesar desse parecer ser um ponto negativo, a experiência móvel na plataforma móvel é otimizada e não deixa a desejar.

Você pode acessar a operadora sem precisar baixar um apk da Bateubet na memória do seu dispositivo móvel. A plataforma móvel é adaptada às telas menores de smartphones ou tablets e conta com os principais recursos da casa. Por ali é possível fazer depósitos, saques, ativar bônus da Bateubet, realizar palpites, verificar mercados e acompanhar os palpites realizados.

Como baixar Bateubet para Android (apk)?

Não haver um app da Bateubet disponível neste momento para um aparelho com sistema operacional Android não significa que não é possível acessar facilmente o site pelo dispositivo. Isso porque a versão móvel do site de apostas funciona de forma similar à do computador sendo acessada pelo navegador.

Além disso, também existe a possibilidade de se instalar um atalho que direciona o usuário automaticamente à plataforma da Bateubet. Apesar de não ser um apk da Bateubet nativo, é uma facilidade para visitar a operadora mais facilmente. Confira os passos a seguir para instalar o aplicativo da Bateubet em seu dispositivo Android:

Acesse o site da Bateubet pelo navegador Android; Clique então nos três pontinhos localizados na parte superior da tela para acessar o menu do navegador; Escolha a opção Adicionar à tela inicial; Clique em Instalar para concluir a inclusão do ícone.

Seguindo os passos acima, basta que você clique no ícone criado na tela inicial do seu aparelho Android para ser direcionado diretamente ao site da Bateubet. Lembre-se de que, apesar de assemelhar-se a um app nativo, essa função é apenas um atalho de acesso ao site. Porém, neste caso, não é necessário que você baixe nenhum arquivo ou ocupe espaço na memória do celular.

Como baixar o app da Bateubet no iOS?

Assim como acontece nos dispositivos Android, ainda não há um app da Bateubet disponível para aparelhos com sistema operacional iOS. Dessa forma, os clientes da casa podem recorrer à versão móvel da plataforma que é acessada diretamente pelo navegador.

Porém, o usuário da operadora terá uma experiência totalmente otimizada utilizando a plataforma da Bateubet, mesmo sendo pelo navegador móvel. Por ali é possível fazer as suas apostas na Bateubet, realizar depósitos, saques, resgatar ofertas e jogar em cassino online.

Assim como está disponível para aparelhos Android, é possível instalar um atalho de acesso direto à Bateubet no dispositivo iOS. Para isso, basta seguir alguns passos simples e rápidos que incluirão um atalho à operadora diretamente no menu do celular:

Acesse o site da Bateubet utilizando o navegador de seu aparelho iOS; Clique no botão de compartilhamento do navegador; Clique então em Adicionar à Tela de Início; Clique em Adicionar para finalizar a instalação do atalho.

Após seguir os passos acima, um ícone de acesso à Bateubet será instalado no menu principal de seu dispositivo móvel. Porém, não se trata de um apk da Bateubet e, por isso, esse não é um arquivo que ocupará muito espaço na memória do seu aparelho. O atalho da casa é apenas uma forma de você poder acessar diretamente e automaticamente o site de apostas.

Métodos de pagamento na Bateubet

A Bateubet possui apenas uma forma como meio de pagamento para que o cliente realize operações na operadora. Tanto os depósitos, quanto saques na plataforma, poderão ser feitos apenas utilizando transações via PIX.

Apesar da pouca variedade, esse não é um ponto negativo propriamente dito. Afinal, o PIX é o meio de pagamento que mais cresce entre os brasileiros, não apenas nas casas de apostas. As transações com este método costumam ser descomplicadas e rápidas, sendo o saldo atualizado geralmente em poucos minutos.

Como fazer depósitos na Bateubet?

Para que você possa começar a fazer as suas apostas na Bateubet é necessário, primeiramente, fazer um depósito inicial. Como dissemos, o único método aceito na plataforma é o PIX e a operação é realizada por um QR Code.

Sendo assim, após se cadastrar na casa de apostas, basta acessar a área de depósito para incluir saldo na conta. Esse é um processo fácil que pode ser realizado pelo computador ou mesmo não havendo um aplicativo da Bateubet. Veja mais detalhes:

Faça o login no site da Bateubet; Clique em Depositar na parte superior da tela; Informe o valor de seu depósito e clique em Depositar; Copie o código Pix e realize o pagamento acessando o app do seu banco.

É importante estar atento aos limites mínimos e máximos antes de fazer um depósito via Pix na sua conta. Neste momento, o valor mínimo para depósito é de R$1, enquanto o máximo aceito é de R$200.000. O tempo de transação costuma ser imediato, mas em caso de problemas, recomendamos que você entre em contato com o suporte da casa.

Ainda, não é permitido fazer um depósito utilizando uma conta bancária em nome de terceiros. A conta bancária utilizada para realização do depósito deve ter a mesma titularidade e dados cadastrados na Bateubet Brasil. Essa regra é determinada pelo Governo Federal e faz parte das medidas de segurança trazidas pelas casas de apostas.

Como fazer saques na Bateubet?

O processo para saques na Bateubet também costuma ser rápido e descomplicado e pode ser realizado utilizando o PIX. Ainda, é possível sacar da sua conta na operadora por meio do site móvel da plataforma ou pelo próprio computador. Veja abaixo como fazer retiradas na casa de apostas:

Acesse o site da Bateubet pelo navegador do computador ou dispositivo móvel; Faça o login na casa de apostas utilizando os dados cadastrados; Clique em seu saldo e escolha a opção Sacar; Informe o valor que deseja sacar e escolha a chave Pix; Clique em Sacar para finalizar o processo.

Como dissemos, é necessário escolher uma chave PIX para poder proceder com os saques da casa para a conta bancária. Entre as opções disponíveis estão CPF, telefone, e-mail ou chave aleatória.

Também é importante observar o valor mínimo de R$30 e máximo de R$5.000 por operação para sacar. É possível fazer apenas duas por dia, sem ultrapassar o limite máximo diário determinado pela plataforma.

O saque na Bateubet Brasil costuma ser instantâneo, mas pode levar até 12 horas para ser efetivado em sua conta. Neste caso, também é importante que o saldo seja transferido para uma conta em nome do cliente cadastrado na plataforma, não sendo autorizadas transferências para contas de terceiros.

Suporte Bateubet - Atendimento ao Cliente

É essencial que o cliente tenha um serviço de atendimento ao cliente eficaz para tirar suas dúvidas e resolver problemas quanto às apostas na Bateubet e outros assuntos. Neste sentido, a casa de apostas conta com as seguintes diferentes possibilidades de contato:

Chat ao vivo;

E-mail;

Telefone;

Central de Ajuda.

O atendimento via chat pode ser acessado clicando em Contate-nos, em Links Úteis, no rodapé da página. O suporte é realizado em português, por uma pessoa real, e funciona 24 horas, todos os dias da semana.

O suporte via telefone na Bateubet também funciona todos os dias, a qualquer hora. Você pode fazer uma ligação gratuita para o telefone 08007496822 e conversar em português com um atendente da plataforma.

Em caso de dúvidas ou problemas que exijam maior atenção, sugerimos encaminhar um e-mail para [email protected]. Neste caso, porém, o retorno pode demorar um pouco mais, mas o atendimento também é feito em português.

A plataforma também traz a Central de Ajuda, que reúne as respostas para as principais dúvidas dos usuários. Para acessar a seção, basta clicar em Central de Ajuda, na coluna Comunidade, no rodapé da página.

Perguntas Frequentes sobre a Bateubet

Após entender mais sobre como funcionam as apostas na Bateubet, é possível que você ainda tenha dúvidas sobre a plataforma. Assim, separamos abaixo mais algumas questões importantes sobre a Bateubet Brasil. Veja mais detalhes a seguir:

O que é Bateubet?

A Bateubet é uma casa de apostas autorizada a operar no Brasil conforme as leis de regulamentação no país. A plataforma possui opções para apostas em diversos esportes, além de ter um catálogo completo de cassino online. Para fazer os palpites, porém, é necessário ter uma conta cadastrada, além de saldo suficiente em sua conta na plataforma.

Como funciona a Bateubet?

A Bateubet funciona como uma casa de apostas que utiliza dinheiro real para que os usuários façam os seus palpites. Quanto às apostas, o cliente cadastrado escolhe a categoria que preferir, monta o seu bilhete e determina um valor. A aposta será vencedora se as previsões se concretizarem, seja uma aposta simples ou múltipla.

O que significa handicap asiático na Bateubet?

O Handicap Asiático é um mercado de apostas que pode estar disponível em determinadas partidas. A intenção é que o apostador o utilize quando há uma desvantagem entre as duas equipes quanto ao favoritismo, técnica ou outros fatores. Porém, diferentemente do europeu, não são considerados empates, apenas vitória do Time A ou do Time B.

O que é cash out na Bateubet?

O cash out é um recurso que pode ser utilizado para apostas na Bateubet na modalidade Ao Vivo. O intuito aqui é que o apostador possa encerrar o seu palpite antecipadamente, conforme o andamento da partida. Neste caso, apesar de não receber o valor total da aposta, se vencer, o retorno não será totalmente perdido.