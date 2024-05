Pagbet apostas: bônus, esportes e cassino online

Focada no mercado nacional, a Pagbet traz apostas esportivas cobrindo grandes eventos e competições | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Cada vez mais clientes conhecem a Pagbet apostas. Isso porque a plataforma está expandindo sua presença em todo o Brasil. Focada em eventos esportivos nacionais, a casa de apostas oferece mercados para vários torneios de grande relevância, além de alguns recursos extras com grande utilidade. Além disso, disponibiliza um código de afiliado Pagbet que pode trazer bonificações para novos jogadores.

Desse modo, a seguir, você descobre como fazer apostas esportivas na Pagbet, qual o bônus de boas-vindas e outras informações acerca da plataforma. Ao final, tire suas dúvidas em nossa seção de perguntas frequentes.

No momento, a Pagbet não dispões de um bônus de boas-vindas. Mas se você procura por casas de apostas que atendam a essa demanda, saiba como utilizar o código promocional LeoVegas e o código promocional Betfair.

Como a Pagbet Apostas funciona?

A Pagbet apostas é uma casa de apostas esportivas, cobrindo algumas dezenas de esportes e milhares de eventos esportivos. Além disso, o site também oferece Pagbet apostas do estilo cassino online, com um número crescente de jogos nessa categoria.

Sobre as Pagbet apostas esportivas, elas se dividem em duas categorias gerais: as apostas pré-jogo, feitas desde dias até minutos antes da partida, e as apostas ao vivo, feitas enquanto os eventos ocorrem.

O sistema de cassino segue uma lógica semelhante, contando também com os modos de jogos online e jogos ao vivo. No primeiro estilo, os jogos são 100% virtuais, hospedados nos servidores dos provedores da Pagbet apostas. Já os jogos ao vivo são transmitidos em tempo real, com apresentadores e outros apostadores presentes.

Tudo pode ser acessado com uma mesma conta e saldo. Basta que o jogador se registre e faça um depósito inicial. Como não há um bônus de boas-vindas, o valor pode ser aquele que o usuário preferir.

Fora isso, a Pagbet apostas oferece seu site completamente em português, com todas as páginas no idioma. O suporte, métodos de pagamento, regras e política de privacidade também são localizadas para usuários do país.

Para quem tem dúvidas sobre legalidade, segurança e política de privacidade, a Pagbet apostas possui licença de funcionamento. Além disso, já adaptou seus serviços para se adequar a nova legislação brasileira, voltada ao mercado de apostas esportivas e cassinos online.

Todas essas informações podem ser encontradas no site oficial, sem ser necessário criar uma conta. Além disso, o suporte pode responder dúvidas específicas.

Conheça a Pagbet >>

Como apostar na Pagbet

O sistema de apostas da Pagbet Brasil é bem intuitivo e simples. Em poucos minutos, o jogador consegue abrir sua conta, fazer um depósito e, finalmente, fazer o primeiro palpite. São poucos passos, mas, se tiver alguma dúvida, poderá seguir o tutorial abaixo:

1- Em seu computador ou smartphone, acesse o site da Pagbet apostas usando seu navegador.

2- Na página oficial, você poderá selecionar o botão de criar conta abaixo do espaço de login;

3- Preencha o formulário da casa de apostas, conforme solicitado.

4- Leia os Termos e Condições da plataforma.

5- Finalize seu registro. Antes disso, releia todos os dados inseridos, conferindo se tudo está correto.

Ao se cadastrar, certifique-se que está no site oficial da empresa, evitando utilizar páginas ou apps de outras empresas.

Além disso, ao preencher o formulário de cadastro, informe seu nome, CPF, e-mail e uma senha. É possível, ainda, informar um código de afiliado, caso tenha algum. No momento, a Pagbet não disponibiliza uma oferta de boas-vindas para novos jogadores.

Da mesma forma, ler os Termos e Condições da plataforma é essencial para saber quais são as exigências e detalhes específicos sobre a operadora. Assim, lembre-se que você precisa usar seus dados pessoais reais para se registrar e que é preciso, portanto, ter 18 anos ou mais para fazer as apostas.

Depois do cadastro, você deverá usar seu login e senha inseridos no formulário para entrar com sua conta. Caso não se lembre da senha, há um botão que permite modificá-la. Com ele, você receberá um link em seu e-mail, no endereço usado no cadastro.

Também, a empresa pode solicitar confirmação dos dados informados futuramente. Geralmente, esse tipo de procedimento surge quando o jogador solicita um saque pela primeira vez ou quando deseja movimentar quantias maiores de uma só vez.

Por enquanto, não é possível vincular seu registro a redes sociais. Desse modo, há apenas um modo de se registrar, sendo justamente os passos expostos anteriormente.

A Pagbet Brasil traz grande variedade de esportes, principalmente futebol, além de oferecer jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Pagbet

Como apostar em futebol na Pagbet

As apostas em todos os esportes funcionam de forma bem semelhante na Pagbet Brasil. Isso vale não só para as apostas pré-jogo, mas também para os palpites pré-jogo. Claro, principalmente para os iniciantes, vale a pena conhecer a fundo o procedimento, mostrado logo abaixo:

1- Acesse o site da Pagbet apostas e faça login com sua conta. Você pode fazer login tanto pelo seu smartphone, como usando um computador;

2- Faça um depósito no valor que deseja usar em seu palpite. Os pagamentos costumam ser confirmados em pouco tempo;

3- Com o valor na conta, selecione os esportes na seção pré-jogo ou na aba de apostas ao vivo;

4- Escolha um dos jogos disponíveis no momento, explorando as opções de palpite. Encontre aquela que deseja para sua aposta;

5- Insira o valor que deseja usar em sua aposta e confirme o bilhete. Aguarde a conclusão do evento para saber o resultado final.

Para as apostas em futebol, você pode escolher muitos mercados diferentes, que serão explorados mais abaixo. Desde já, vale dizer que as partidas de maior relevância costumam ter mais mercados disponíveis, enquanto os jogos de meio de tabela focam nas opções mais básicas.Ainda, alguns jogadores podem optar por combinar diferentes mercados. Você pode fazer isso escolhendo várias opções compatíveis entre si. Com isso, os multiplicadores vão se multiplicar entre si. Por exemplo, três mercados de 2.00 vão culminar num bilhete de 6.00.

Sobre os bilhetes, podem ser acompanhados após fazer login. O jogador ainda pode ver o histórico de outros bilhetes concluídos no passado, caso queiram consultar palpites feitos anteriormente.

Quais tipos de apostas posso fazer em futebol na Pagbet

O número de mercados para o futebol nas Pagbet apostas é bem alto, com o jogador podendo escolher aquele que mais lhe agrada. Vale dizer que a empresa já se destaca pela cobertura de muitos eventos distintos.

No que se refere a realidade nacional, há uma cobertura completa das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Também, o site cobre todas as fases da Copa do Brasil, da primeira partida até a final. Nos Campeonatos Estaduais, há os torneios de maior relevância, além de alguns menores.

No futebol europeu, a cobertura é tão ampla quanto. Ou seja, é possível apostar nas principias divisões de vários países. Complementando, há os famosos torneios de nível continental, além de competições da Ásia, África, América Central, Oriente Médio e América do Norte.

Acerca dos tipos de palpites que podem ser feitos, há desde os mais comuns, até opções personalizadas para alguns jogos. Assim, o jogador pode encontrar:

Diferentes opções para o resultado do jogo, como 1x2, Dupla Chance, Placar Exato, Placar Aproximado, Resultado Final, Resultado do Primeiro Tempo, Resultado do Segundo Tempo, etc.;

Handicaps para os gols, além de alguns mercados desse tipo para escanteios e outros possíveis resultados;

Mercados de escanteios, faltas, específicos para jogadores e vários outros.

Os mercados disponíveis variam em cada partida, mas os citados acima costumam estar presentes na maioria. No caso de eventos como final da Champions League ou da Libertadores, é possível encontrar opções mais personalizadas.

Apostar em futebol >>

Outros esportes na Pagbet

O catálogo da Pagbet apostas vai muito além do futebol. Ao explorar o catálogo, é possível encontrar várias outras categorias bem populares, como basquete, vôlei, tênis, futebol americano e Formula 1.

A cobertura desses esportes mais conhecidos é bem semelhante a do futebol: há os torneios mais relevantes, além de competições com menos fãs. Vale enfatizar que o número de eventos disponíveis varia conforme o momento da temporada.

Também, a plataforma cobre alguns esportes pouco usuais, que podem oferecer uma experiência mais distinta. Por exemplo, as várias artes marciais, tênis de mesa, handebol, vôlei de praia, etc. São categorias em expansão, com torneios em diferentes regiões do mundo.

Muitos desses esportes podem dar ao jogador uma alternativa para as categorias mais comuns. Por exemplo, se o torneio de sua preferência ainda não iniciou, você pode explorar competições nesses segmentos. Isso também vale para momentos sem palpites ao vivo.

Por fim, a casa vem apresentando também uma cobertura de e-Sports e esportes virtuais. Para os e-Sports, é possível apostar nos torneios oficiais dos jogos mais famosos, como League of Legends e algumas edições de Call of Duty, com opções personalizadas para a categoria.

Já os esportes virtuais são versões simuladas das categorias mais famosas. Por exemplo, para o futebol, as partidas virtuais são mais rápidas, geralmente baseadas em times e competições famosas.

O mesmo vale para basquete, corrida de cavalos e outros. Apenas se atente para o fato de que não há humanos influenciando nos resultados de cada partida.

Apostas ao vivo na Pagbet

A aba de apostas ao vivo merece mais atenção, já que possui uma lógica bem própria de funcionamento. A iniciar pelo seu mecanismo central, todas as opções disponíveis por lá se aplicam a eventos ocorrendo no momento. Com isso, tudo é influenciado pela partida.

O ponto principal são as odds. Elas refletem o que está ocorrendo em campo ou na quadra. Se um time perde um dos jogadores, as cotações mudam para novos números condizentes com isso.

Também, os mercados a disposição são mais variados no início, com alguns se fechando conforme o evento se aproxima do fim. Tudo isso possibilita que o jogador tenha um controle maior em seus palpites, sendo o motivo para muitos preferirem essa categoria.

Aliás, a casa de apostas possui cotações realmente dinâmicas. A cada instante, elas mudam, com pequenos efeitos visuais para deixar o jogador atento.

Apostar ao vivo >>

Recursos e funções extras para as Pagbet apostas

Para a experiência estar completa, a Pagbet apostas oferece alguns recursos adicionais. Eles não são indispensáveis para seus palpites, mas podem fazer grande diferença e são buscados por apostadores mais experientes.

A Pagbet traz diferentes recursos de apostas para esportes, como cash out e streaming | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Pagbet cash out

Por enquanto, a Pagbet não oferece cash out para suas apostas. O recurso, caso não conheça, permite finalizar seu palpite aceitando uma oferta da operadora, num valor normalmente abaixo do que as odds originais preveem.

Seu benefício principal é creditar o valor para a conta do apostador sem que seja necessário esperar o resultado da partida. Por exemplo, se o jogador faz uma aposta na vitória de um time e aceita o cash out, manterá o saldo mesmo que o lado oposto vença.

Pagbet streaming ao vivo

Apesar de não ter cash out, a Pagbet oferece outro recurso muito popular: streaming ao vivo. Ele permite que os jogadores assistam à partida sem sair do site, com uma única exigência: é preciso ter algum saldo na conta.

A disponibilidade do recurso varia bastante conforme a região do usuário e o evento escolhido. Isso se deve a questões como regras de transmissão e direitos de acesso. Sobre a imagem e som, ambos são de qualidade, exigindo uma conexão estável e dentro do padrão para funcionar.

Dicas para Pagbet apostas

Antes de finalizar, vale a pena conhecer algumas dicas vindas de jogadores que já utilizam a Pagbet apostas. Elas podem ser aplicadas respeitando os Termos e Condições. Além disso, você pode se adaptar conforme preferir. Confira a seguir:

Consulte as estatísticas

As estatísticas podem indicar padrões de resultados em alguns esportes e eventos. Por exemplo, se uma equipe costuma se sair melhor em determinado gramado, ou se possui dificuldades em jogos em estádios mais altos em relação ao mar. Use tais informações em seus palpites.

Varie os mercados

Muitas opções de apostas podem ter odds distintas dos mercados que você costuma escolher. Por isso, de tempos em tempos, consulte o que mais está disponível, buscando opções dentro do seu estilo.

Divida seu saldo

Para poder utilizar seu saldo em mais palpites, pode ser necessário dividir em diferentes bilhetes, em vez de apostar tudo de uma só vez. Com isso, mesmo um resultado contrário a sua escolha não reverterá totalmente suas expectativas.

Apostar na Pagbet >>

Perguntas frequentes sobre a Pagbet apostas

Tem dúvidas sobre a Pagbet apostas? Então confira algumas perguntas respondidas por fontes oficiais.

Pagbet possui licença de funcionamento?

Sim, a empresa possui autorização para oferecer seus serviços em diferentes países. Por isso, é um indicativo que é uma operadora segura e confiável.

Pagbet oferce bônus de boas-vindas?

Não, ainda não há bônus de boas-vindas para apostas esportivas. Também não há bônus de boas-vindas para o cassino.

Pagbet funciona no celular?

Sim, basta acessar o site da plataforma através do seu navegador. A versão mobile do site oficial é compatível com Android e iOS.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

A adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento ao Lance. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.