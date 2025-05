Após uma intensa temporada, três clubes brasileiros enfim foram definidos para disputar a próxima temporada da Champions League das Américas (BCLA). A classificação final foi conquistada, nesta quarta-feira (28), pelo Minas ao garantir a vaga nas finais do NBB. Dessa forma, o Brasil contará com a equipe mineira, o Flamengo e o Sesi Franca no torneio sul-americano.

As vagas são definidas pelos finalistas da liga nacional, que seriam duas para o Brasil. No entanto, a classificação também foi assegurada pelo Flamengo com a conquista do título da Copa Super 8 no início de 2025. Por esse motivo, o atual campeão da BCLA e o Franca não precisam "disputar" o lugar no torneio nesta semifinal.

Os nomes não são uma surpresa para os fãs do basquete brasileiro. As três equipes, além de liderar a tabela da temporada regular do NBB, foram as mesmas que representaram o país na edição de 2024/25 da BCLA.

Como estão as semifinais do NBB?

Os dois times começaram com um nível não tão bom, mas o Minas se manteve sempre à frente nos primeiros períodos. A equipe mineira chegou a abrir 15 pontos de vantagem na partida. O Bauru fez um jogo mais intenso no terceiro período, chegando a empatar no quarto seguinte. Apesar disso, o desempenho não foi suficiente para parar os mineiros em sua terceira vitória para fechar a série e garantir a classificação.

Do outro lado, o Flamengo e o Franca se enfrentam em confrontos acirrados para definir as semifinais, e a última vaga na final. A série está empatada após dois jogos, um em cada "casa". Nesta quinta-feira (29), as equipes retornam para o Tijuca Tênis Clube para jogo 3. O vencedor deste "melhor de cinco" irá encarar o Minas na grande decisão do NBB.

