Brasil tem atual campeã e novidades no conjunto para Pan de Ginástica Rítmica

A partir desta sexta-feira (30), acontece o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, em Assunção, no Paraguai, e o Brasil estará representado tanto no individual quanto no conjunto. Babi Domingos, atual campeã do individual, defenderá o título, enquanto o conjunto competirá com equipe jovem.

continua após a publicidade

➡️Equipe do Brasil é ‘campeã de tudo’ na Copa de Ginástica Rítmica

No individual, Babi Domingos volta a defender a seleção após chegar à final do arco na Copa do Mundo de Portimão, no início de maio. Finalista olímpica em Paris, a curitibana de 25 anos busca ampliar o domínio em competições continentais, já que foi campeã do individual geral em 2023 e 2024. Caso repita o feito, ela se tornará a única atleta na história da competição a conquistar três ouros nesta disciplina.

Além de Babi Domingos, o Brasil também terá Geovanna Santos na disputa do individual. Em 2025, a ginasta de 23 anos disputou a etapa de Sófia da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica.

continua após a publicidade

Geovanna Santos disputou Copa do Mundo da modalidade em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conjunto renovado

O Pan-Americano de Ginástica Rítmica serve como evento classificatório para o Mundial da modalidade, marcado para agosto deste ano, no Rio de Janeiro. Como o Brasil já tem vaga garantida como país sede, o Pan será uma oportunidade para testar novas atletas e o conjunto que disputará a competição tem média de apenas 17 anos.

- Temos o compromisso não só com o presente, mas também com o futuro da Ginástica Rítmica do Brasil. Para as atletas mais jovens, nada melhor do que participar de uma competição importante como o Pan da modalidade. Tenho certeza de que, vivenciando essa experiência internacional desde cedo, elas estarão cada vez mais preparadas para representar a Seleção em novos desafios - explicou a treinadora Camila Ferezin.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Programação do Pan-Americano de Ginástica Rítmica

Sexta-feira (30)

Classificatória individual – Grupo A (arco e bola) Classificatória individual – Grupo B (arco e bola) Classificatória do conjunto (5 fitas)

Sábado (31)

Classificatória individual – Grupo A (maças e fita) Classificatória individual – Grupo B (maças e fita) Classificatória do conjunto (3 bolas, 2 arcos)

Domingo (1)