Neto aponta pior em campo na eliminação do Corinthians: ‘É inacreditável’

O Corinthians perdeu para o Huracán por 1 a 0 e está fora da Sul-Americana. Visando a disputa da decisão do Campeonato Argentino, os donos da casa entraram com apenas dois titulares no duelo realizado no El Palacio, em Buenos Aires. Durante a tranmissão na "Rádio Craque Neto", Neto se revoltou com o resultado e apontou Igor Coronado como o pior do Timão na partida.

- Como é que pode um jogador como o Igor Coronado entrar num jogo como esse, precisando dele, ele errar todas as bolas? Um cara que ganha 2 milhões por mês, como é que pode isso? Quem contratou? Quem foi o diretor, quem foi o financeiro, quem contratou? Cara, é inacreditável. Não classifica, nem em segundo lugar, pra ir pra repescagem. É uma vergonha, o Corinthians, em relação à disputa internacional. É uma verdade - disse Neto, que seguiu:

- Corinthians faz um jogo muito fraco, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mal posicionado, quatro volantes, três zagueiros, depois tentou mudar o jogo. Mesmo assim, o que fez alguma coisa diferente foi o Garro. O Corinthians fora da Sul-Americana, fora também da Libertadores… o que isso é uma vergonha pro time do Corinthians! Que ganha uma bala esses jogadores, né? Vamos lá, pode falar - finalizou.

Corinthians eliminado

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.