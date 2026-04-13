Moneyline, abreviada por ML, é um mercado de apostas com palpites diretos no resultado da partida.

Com ele, você indica se o desfecho terminará na vitória de um dos times ou em empate, dependendo da modalidade esportiva. Afinal, nem todos os esportes possuem a opção de empate.

Ao longo deste artigo, explicamos como apostar no Moneyline no futebol, basquete, tênis e outros esportes. Descubra as principais dicas para apostar, erros para evitar e outros detalhes!

O que é Moneyline (ML) nas apostas esportivas?

Moneyline (ML) é um mercado com palpites diretos no resultado da partida. No Brasil, ele aparece nas bets como "Resultado Final", também conhecido como apostas 1x2.

Isso significa que ao apostar no Moneyline, você pode encontrar linhas como:

(1) : Vitória do time da casa;

: Vitória do time da casa; (x) : Empate;

: Empate; (2): Vitória do time visitante.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "⚠️ Aliás, fique atento! Nem todos os esportes possuem a opção de empate, como é o caso do basquete e do tênis. Nesses casos, os mercados de apostas em Moneyline aparecem apenas com vitórias para uma das equipes."

Como apostar no Moneyline passo a passo?

Para apostar no Moneyline, você deve estar registrado em um dos melhores sites de apostas regulamentados no Brasil e ter R$1 ou mais de saldo. Ao atender a esses requisitos, confira o passo a passo completo:

1 . Faça login em sua conta; 2 . Escolha um dos esportes como futebol, basquete ou outro; 3 . Selecione uma partida esportiva; 4 . Faça seu palpite no mercado Resultado Final ou Moneyline; 5 . Insira o valor da aposta e confirme.

Na hora de apostar em Moneyline, fique atento que o mercado pode aparecer nos sites de apostas com outros nomes, tais como:

Resultado Final;

Vencedor da Partida;

Vencedor;

Para ganhar.

De todo modo, o Moneyline sempre aparece como o primeiro mercado, devido à popularidade e ser o mais buscado pelos apostadores.

Como funciona o ML em cada esporte?

O mercado ML está disponível em praticamente todos os esportes, mas o funcionamento muda um pouco, principalmente devido ao empate à prorrogação. Abaixo, explicamos as principais modalidades com exemplos, confira!

Moneyline no futebol

Moneyline no futebol aparece como "Resultado Final" e exibe três opções possíveis para palpitar no desfecho da partida:

1 : Vitória do time da casa;

: Vitória do time da casa; x : Empate;

: Empate; 2: Vitória do mandante.

Ao apostar no mercado Moneyline no futebol, seu palpite fica válido apenas durante o tempo regulamentar (90 minutos) e a prorrogação não é válida. Desse modo, o resultado válido é aquele após o final do segundo tempo.

Moneyline na NBA

Apostar no Moneyline na NBA tem apenas duas opções no mercado: vitória do time 1 ou vitória do time 2. A modalidade esportiva não tem empate como opção e as partidas se estendem em prorrogações até que se defina um vencedor.

Aliás, é válido destacar que, diferente do futebol, uma aposta Moneyline no basquete fica ativa até em possíveis prorrogações do jogo. Na hora de apostar, você pode encontrar o mercado como Moneyline, Vencedor da Partida e outros.

Dica do Autor Emanuel Marcelino "O Moneyline tradicional do basquete não inclui o empate, mas vimos uma opção adaptada na Superbet. A casa tem o mercado de Resultado Final (Tempo Regulamentar) com a opção de empate, totalizando 3 linhas"

Moneyline na NFL

Moneyline na NFL, principal liga do futebol americano, é feito no resultado da partida, sem considerar empate. Encontramos as seguintes opções na Betsson:

Nome do time 1;

Nome do time 2.

Semelhante ao Moneyline da NBA (basquete), o mercado do futebol americano também inclui a prorrogação e desconsidera o empate como opção.

Moneyline em MMA e boxe

Apostar com Moneyline no MMA e no boxe inclui somente a vitória de um dos lutadores, sem espaço para empates.

Ao subirem ao ringue, apenas um dos lutadores sairá campeão, independentemente da quantidade de rounds. Ao visitarmos as melhores casas de apostas, vimos que esse mercado aparece com os seguintes nomes:

Vencedor;

Para ganhar.

Moneyline no tênis

O mercado de Moneyline no tênis possui apenas linhas de apostas para vencedor 1 ou vencedor 2, sem incluir o empate. Nesse esporte, a aposta fica ativa para todos os sets até a vitória de um tenista.

Moneyline em e-sports

Para apostar em Moneyline em e-Sports, você deve escolher entre a vitória da equipe 1 e da equipe 2, sem opção de empate. Vimos que esse funcionamento se aplica a todos os jogos, tais como:

League of Legends;

Counter-Strike;

Valorant;

Dota 2.

A opção de empate não existe porque os campeonatos de e-Sports são feitos no estilo "melhor de 3" ou "melhor de 5" partidas, impossibilitando qualquer resultado inconclusivo.

Como funcionam as odds no Moneyline?

As odds no Moneyline funcionam indicando a cotação paga por um palpite correto no mercado. Elas também mostram a probabilidade do evento acontecer.

Para entender como funcionam as odds, confira uma tabela com as fórmulas para calcular a cotação e a probabilidade:

O que calcular Fórmula Como ler Probabilidade 1 ÷ Odd x 100 Chance estimada de vitória no mercado Potencial retorno da aposta Valor da aposta x Odd Valor recebido se acertar o palpite Retorno líquido (Valor da aposta x Odd) – Valor da Aposta Ganho real no palpite

Exemplo prático: como calcular o retorno de uma aposta ML

Para calcular o retorno de uma aposta ML, trouxemos um exemplo prático baseado no jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League.

Para isso, coletamos as odds do mercado de apostas Moneyline (Resultado Final) disponíveis no dia 06/04/2026 às 13:56 na Superbet:

Mercado Moneyline Odds e Probabilidade Retorno para aposta de R$50 Vitória do Real Madrid 2.85 (35,08%) R$142,50 Empate 4.00 (25%) R$200 Vitória do Bayern de Munique 2.22 (45,04%) R$111

Qual é a diferença entre Moneyline 2-Way e 3-Way?

A diferença entre Moneyline 2-Way e 3-Way é que o primeiro não possui empate como opção, enquanto o tipo 3-Way permite palpitar que as equipes vão empatar.

Abaixo, veja uma tabela resumo com as diferenças:

Tipo de Moneyline Linhas disponíveis para apostar Empate Moneyline 2-Way Vitória do Time A ou Vitória do Time B (2) Não possui Moneyline 3-Way Vitória do Time A, Empate ou Vitória do Time B (3) Sim

Moneyline 2-Way

O Moneyline 2-Way costuma ficar ativo em esportes como tênis, basquete, MMA, boxe, futebol americano e outros sem empate. Além disso, ele costuma considerar o resultado da prorrogação.

Moneyline 3-Way

O Moneyline 3-Way tem apostas em 3 linhas, incluindo vitória e empate. Ele fica disponível no futebol, mas se aplica apenas ao tempo regulamentar de 90 minutos e acréscimos, sem prorrogação.

O ML inclui a prorrogação?

Depende do tipo de ML. Normalmente o Moneyline 2-Way inclui a prorrogação, enquanto o 3-Way é válido apenas para o tempo regulamentar.

Moneyline vs handicap: qual é a diferença?

A diferença entre Moneyline e Handicap Asiático é que o ML foca apenas no resultado da partida, enquanto o Handicap aplica uma vantagem ou desvantagem fictícia sobre as equipes, visando equilibrar as forças e acertar o desfecho.

Característica Moneyline Handicap Alvo da aposta Resultado da partida No resultado da partida com vantagem/desvantagem fictícia Placar inicial fictício Não Sim Como acertar Acertando o resultado do jogo com base no placar real Acertando o desfecho do jogo considerando o placar real + a vantagem/desvantagem fictícia

Vantagens e desvantagens do Moneyline

A principal vantagem de apostar no mercado Moneyline é que ele é simples para iniciantes, enquanto a desvantagem central é que as odds costumam ser menores para favoritos. Abaixo, veja uma tabela completa:

Vantagens Desvantagens ✅ Fácil de entender ❌ Odds menores para favoritos ✅ Não precisa analisar placar ❌ Nem sempre compensa o risco ✅ Disponível em todos os esportes ❌ Retornos menores em jogos desequilibrados ✅ Ideal para iniciantes

Dicas para apostar nesse mercado

Reunimos algumas dicas para você apostar no Moneyline em seu time favorito sem deixar a responsabilidade de lado. Antes de seguir nossas dicas, saiba que elas não são garantias, apenas aspectos para avaliar antes de apostar.

Estude o contexto do jogo antes de apostar

Não aposte apenas com base na emoção e sem considerar o contexto do jogo. Estude o momento do time e veja o histórico de partidas anteriores, veja pontos para ficar atento:

Resultado dos confrontos anteriores entre as equipes;

Resultado recente da equipe na competição;

Se há desfalques, lesões ou expulsões de jogadores importantes.

Estudar esses aspectos ajuda a apostar no Moneyline com maior embasamento e ver qual time está melhor no momento.

Compare odds em mais de uma casa

Para apostar em um evento, sempre compare as odds disponíveis para Moneyline entre as casas de apostas legalizadas. Embora as diferenças pareçam sutis, elas influenciam no longo prazo.

Abaixo, mostramos um exemplo do jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique, comparando as odds para Moneyline no dia 06/04/2026 às 15:45 na Superbet e Betano:

Comparativo de odds Resultado Superbet Betano Real Madrid 2.75 2.90 Empate 4.00 4.10 Bayern de Munique 2.27 2.30

As odds acima são sujeitas a alterações e são relativas ao momento da nossa consulta para fins informativos.

Com base no comparativo acima, a Betano oferecia melhores condições para qualquer linha do Moneyline, com potencial retorno de R$87 em uma aposta de R$30 no Real Madrid. Já a Superbet, apenas R$82,50.

Cuidado com odds muito baixas no favorito

Tenha cuidado ao apostar com odds muito baixas para o favorito. Embora possa parecer palpites mais seguros, o potencial retorno é baixo em comparação ao risco que você assume. Por exemplo:

Palpite de R$100 em odds de 1.35;

Potencial retorno de R$135;

Retorno líquido de R$35;

Risco da aposta de R$100.

Com base no exemplo acima, o risco é de R$100 para potencial retorno líquido de R$30. Por isso, nem sempre vale a pena ir em favoritos com odds baixas.

Faça gestão de banca

Sempre faça gestão de banca e jogue com responsabilidade, seja ao apostar no mercado Moneyline ou qualquer outro. Apostas podem gerar perdas financeiras, sendo indispensável ter cautela. Entenda como:

✅ Estabeleça um limite de apostas mensal compatível com seu orçamento;

✅ Divida o orçamento mensal em pequenas unidades de apostas;

✅ Use as unidades de apostas com valores fixos ao longo do mês;

✅ Pare de apostar ao atingir o limite definido.

Erros comuns ao apostar no ML

Ainda que o ML seja um mercado simples, é comum cometer alguns erros, seja você iniciante ou experiente. Para evitá-los, elencamos os mais frequentes entre os apostadores e como contorná-los. Veja a seguir!

Apostar só com base na intuição

Apostar só com a intuição e emoção no seu time favorito te faz ignorar a situação real da equipe. Isso pode gerar perdas frequentes, por isso, sempre veja o desempenho recente do time a partir do histórico de jogos.

Ignorar lesões e notícias dos times

Não consultar as lesões e notícias dos times te faz ficar sujeito a errar o palpite no Moneyline. Desfalques de jogadores importantes impactam todo o desempenho tático, comprometendo a força do time.

Além disso, ao ignorar as notícias, você fica por fora dos objetivos das equipes. É muito comum, por exemplo, alguns times do futebol fazerem controle de carga visando um jogo eliminatório próximo e jogarem com equipe mista ou reserva.

Ao ignorar isso, o seu palpite tem maiores chances de estar incorreto. Sempre pesquise antes de marcar seu palpite.

Não comparar odds entre plataformas

Os sites de apostas possuem odds distintas entre si e compará-las é ideal para encontrar melhores condições para as linhas de Moneyline que você procura.

Nunca comparar entre os sites legalizados é um erro, pois as diferenças de odds impactam no potencial retorno das apostas no curto prazo e, principalmente, no longo prazo.

Tentar recuperar perdas com apostas maiores

Se uma aposta resultar em red e você tentar recuperá-la apostando ainda mais, isso é um erro e vai contra as boas práticas do jogo responsável. Se o momento não está bom para você, é melhor parar e dar uma pausa nos palpites.

Perguntas frequentes sobre apostas Moneyline

Tire todas as suas dúvidas na nossa seção de perguntas e respostas e descubra tudo sobre o funcionamento do mercado Moneyline.

O que são apostas Moneyline?

As apostas Moneyline são as mais populares nos esportes em que você tenta adivinhar o resultado da partida.

O que significa ML nas apostas?

ML nas apostas significa Moneyline, um mercado de apostas em que você palpita qual time vencerá a partida ou se ela terminará em empate.

Moneyline é o mesmo que resultado final?

Sim, Moneyline é o mesmo mercado Resultado Final. Ele também é chamado de Vencedor da Partida e Para Ganhar.

Como calcular o retorno de uma aposta Moneyline?

Para calcular o retorno de uma aposta no Moneyline, multiplique o valor do palpite pelas odds do evento.

Posso combinar apostas Moneyline?

Sim, você pode combinar apostas Moneyline selecionando diversos eventos esportivos para um só bilhete.

Apostas Moneyline têm empate?

Depende do esporte. As apostas Moneyline tem empate no futebol, mas no tênis, basquete, MMA e boxe o empate não é uma opção.

Qual é a diferença entre Moneyline e over/under?

A diferença entre o mercado Moneyline e Over/Under é o foco da aposta. No ML você palpite sobre quem vence o jogo ou se termina em empate. Já em Total de Gols Over/Under, você aposta na quantidade aproximada de gols no evento.

Dá para apostar em Moneyline ao vivo?

Sim, dá para apostar em Moneyline ao vivo. Você pode tentar adivinhar o vencedor do evento enquanto ele está em andamento.