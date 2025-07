Apostar no mercado Total de Gols pode ser interessante tanto para quem está começando nas apostas esportivas, quanto para quem já tem alguma experiência. Embora seja um mercado de entendimento simples, é importante conhecê-lo para explorar suas oportunidades.



O mercado de Total de Gols está disponível nas melhores casas de apostas no Brasil.

Por este motivo, criamos um guia completo, repleto de informações sobre este mercado de apostas. Neste guia, você entenderá o funcionamento do mercado e conhecerá algumas dicas para montar suas estratégias.

O que significa Total de Gols? Tutorial e dicas em 2025

O mercado Total de Gols é um dos mais utilizados pelos apostadores e por este motivo, vamos detalhar seu funcionamento neste tutorial.

Além de reunir informações completas sobre suas características e funcionamento, reunimos algumas dicas que podem ser úteis no momento de você criar suas estratégias de apostas.

Além disso, selecionamos algumas das principais casas de apostas que operam no Brasil e oferecem este mercado.

Assim, você poderá fazer suas apostas em Total de Gols em plataformas extremamente confiáveis. Por sim você saberá a diferença entre Total de Gols e Gols Asiáticos e como funciona o handicap de gols.

O que significa total de gols?

O mercado Total de Gols consiste em prever corretamente se uma partida terá Mais ou Menos determinado número de gols. É considerado o número total de gols válidos na partida marcados por ambas as equipes nos 90 minutos de jogo.

Uma característica interessante deste mercado é que o resultado final do jogo pode não ser importante.

Não é necessário prever corretamente quem vencerá a partida, apenas se a partida terá Mais ou Menos aquele número de gols indicado previamente.

É interessante mencionar que existem opções de Mais e Menos para outros mercados. A mesma lógica se aplica ao que significa mais de 4.5 cartões, por exemplo.

Da mesma maneira, o que significa mais 1.5 chutes ao gol em uma aposta múltipla.

Se você entende o que significa mais de 4.5 cartões e o que significa mais 1.5 chutes ao gol e acredita que não tem relação com suas apostas, sem problemas. Basta, por exemplo, entender o que significa mais de 2.5 cartões ou o que significa menos de 6.5 cartões e adaptar seus palpites.

Total de gols: exemplo de aposta

Para exemplificar o funcionamento do mercado, vamos imaginar uma partida hipotética entre Brasil e Argentina. Vamos considerar que tenha sido feita uma aposta na linha Mais de 2.5 gols.

Caso a partida termine 2x1, 3x0, 1x2, 2x2 ou qualquer outro resultado que tenha 3 ou mais gols, a aposta será vencedora. Se o jogo acabar 2x0, 1x1, 0x1 ou outro resultado com menos de 3 gols, a aposta será considerada perdida.

Perceba que neste exemplo, é possível ter uma aposta vencedora independentemente da equipe que ganhar a partida. Lembrando que o importante neste mercado é prever se a partida terá Mais ou Menos determinado número de gols.

Principais Linhas de Total de Gols no Futebol

As casas de apostas oferecem diferentes linhas para apostar em Total de Gols. Lembrando que são considerados todos os gols válidos da partida.

A seguir, vamos apresentar algumas das principais linhas disponíveis para apostas neste mercado.

Mais de 2.5 Gols

Para entender o que significa mais de 2.5 gols é importante ter em mente algumas informações. Nesta linha, é possível obter uma aposta vencedora caso a partida tenha 3 gols ou mais.

Entre os exemplos de resultados vencedores podemos citar 2x1, 3x0, 5x0 ou até mesmo um 7x1.

Menos de 2.5 Gols

Para saber se esta opção é plausível, é preciso entender o que significa menos de 2.5 gols. Aqui, a aposta é dada como vencedora se o jogo tiver 2 gols ou menos.

Como resultados possíveis neste cenário podemos citar um 2x0, 1x0 ou até mesmo empates em 0x0 ou 1x1.

Mais de 1.5 Gols

Antes de fazer uma aposta nesta linha, é necessário entender o que significa mais de 1.5 gols. Nesta linha, é necessário que aconteçam ao menos 2 gols na partida para um palpite vencedor.

Entre os exemplos de resultado para esta linha podemos citar 2x0, 2x1 ou 1x1. Pode ser uma opção de aposta mais segura.

Menos de 1.5 Gols

Para obter um palpite vencedor,o jogo não deve ter mais do que 1 gol, por isso é importante saber o que significa menos de 1.5 gols. Entre os exemplos de placar para uma aposta vencedora estão 1x0 para qualquer uma das equipes ou um empate em 0x0.

Esta linha é bastante utilizada pelos apostadores em jogos mais truncados, onde as equipes têm uma defesa sólida ou ataques que marcam poucos gols.

Mais de 0.5 gols

Para uma aposta vencedora nesta linha, é essencial entender o que significa mais de 0.5 gols. Qualquer placar com gol é o suficiente para os apostadores que optarem por apostar nesta linha.

É uma aposta que costuma ter odds menores, devido às grandes chances de a previsão se confirmar.

Menos de 0.5 gols

Apenas um resultado é possível para que esta linha se confirme: empate em 0x0. Esta linha é uma das quais o resultado da partida é fundamental para que a previsão se confirme.

<strong> </strong>O mercado de Total de Gols é muito popular nas apostas esportivas em futebol

Quando apostar em total de gols?

As apostas neste mercado podem compor uma grande variedade de estratégias de apostas. Isso se deve ao fato de ser um mercado bastante versátil, que possibilita escolher entre diferentes linhas para o palpite.

Assim, é possível apostar tanto em jogos de equipes ofensivas, com expectativa para muitos gols, quanto em jogos de equipes com características defensivas ou em jogos mais estudados, onde há menores chances de gols.

O que significa que mais 0.5 gols pode ser uma opção interessante para para algumas partidas com times que atacam bastante.

E o contrário também é aplicável, o significa que menos 2.5 gols pode ser uma aposta válida em jogos de times mais retrancados.

Outro exemplo é que, ao entender o que significa mais de 1.5, apostar nesta linha em jogos de times que tem uma alta média de gols pode ser uma boa opção.

E até outras linhas podem ser consideradas, o que significa que mais de 2.5 também pode ser uma alternativa.

Principais Vantagens

A seguir, reunimos algumas das principais vantagens que você pode encontrar apostando no Total de Gols. Confira:

O mercado pode não depender do resultado do jogo;

É mais previsível com base nas estatísticas das equipes;

Trata-se de um mercado possível de ser combinado com muitos outros.

Principais Desvantagens

Apesar de ser um mercado de apostas muito versátil, é preciso ficar atento. Veja abaixo alguns pontos de atenção:

Jogos em que existe maior equilíbrio entre as equipes podem surpreender; As odds podem ser pouco atrativos para algumas linhas; É possível que um gol no final do jogo mude o resultado de sua aposta.

Quais são os melhores sites para apostar no total de gols?

O mercado brasileiro de sites de apostas esportivas disponibiliza uma série de opções aos usuários. Essas plataformas também trazem a possibilidade do cliente fazer um palpite no mercado de Total de Gols em diversas partidas. Porém, é preciso conhecer sobre os principais mercados, como, por exemplo, saber o que significa Ambas Marcam.

Algumas casas também contam com mercados para faltas e cartões. Porém, saber o que significa mais de 2.5 cartões é essencial para combinar apostas corretamente.

Para tornar sua escolha por uma plataforma mais fácil e segura, selecionamos algumas das principais casas de apostas da atualidade. Confira a seguir mais detalhes sobre cada uma delas:

bet365

A bet3658 é uma das maiores operadoras não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. A plataforma conta com diversas possibilidades em apostas esportivas, com muitas opções, principalmente, em futebol.

Estão disponíveis mercados pré-jogo e ao vivo nos maiores campeonatos nacionais e internacionais, com muitas possibilidades de mercados. Entre eles, o usuário poderá apostar em Total de Gols, Ambas Marcam, Dupla Hipótese, Handicap e muito mais.

Betano

Outra casa de aposta que já é muito conhecida entre os apostadores é a Betano. A plataforma é, inclusive, a atual patrocinadora de grandes competições futebolísticas, como o Brasileirão, Copa do Brasil e Europa League.

O apostador encontra muitas opções de mercados na Betano, inclusive, com a possibilidade de super odds e outras ofertas. Além disso, o mercado de Total de Gols costuma estar sempre disponível para palpites nas partidas na operadora.

Superbet

A Superbet também já é um site de apostas muito conhecido entre os brasileiros, sendo patrocinadora de diferentes clubes. A plataforma é a atual patrocinadora master do São Paulo Futebol Clube, Fluminense e América do Rio. A casa também patrocina a Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e diversos outros eventos.

Existem muitas opções de jogos na casa de apostas com a possibilidade de palpites no mercado de Total de Gols.

Também há outros mercados de apostas, como Handicap, Chute ao Gol, Dupla Chance (ou Dupla Hipótese) e muito mais. A casa também conta com super odds, Super Múltiplas e diversos outros bônus exclusivos para os clientes.

KTO

Já a KTO é uma casa de apostas conhecida por ser segura, confiável e contar com um atendimento ao cliente rápido e eficaz. A operadora é também uma opção autorizada a atuar no Brasil e traz uma grande variedade de apostas esportivas.

O cliente encontra os principais campeonatos para palpites na casa, podendo fazer apostas simples ou múltiplas. Também existe uma seção promocional onde o usuário cadastrado poderá ativar a oferta da sua preferência para concorrer a bônus na KTO. Porém, lembre-se de que é sempre importante ler os termos e condições antes de ativar uma promoção.

Novibet

Uma outra opção de site de apostas confiável e com boa variedade de apostas em futebol é a Novibet. A plataforma traz também alguns recursos interessantes, como Pagamento Antecipado, super odds e Criador de Apostas Turbinado.

O Total de Gols é apenas uma das diversas opções de mercados de apostas nas partidas trazidas pela casa. O usuário poderá apostar em outras opções, como Resultado Final, Chance Dupla, Chute ao Gol, Empate Anula, Handicap, entre outros.

A casa também traz a possibilidade de fazer palpites e longo prazo em diferentes campeonatos populares entre os apostadores.

Como apostar em Total de Gols?

Agora que você sabe como funciona o mercado e quais as principais casas de apostas que o oferecem, vamos falar sobre como fazer sua aposta. Criamos um passo a passo que poderá ser utilizado independentemente da operadora que você escolher para fazer seus palpites. Confira a seguir:

1 - Acesse o site da casa de apostas - por exemplo, o site da bet365, e faça o seu login;

2 - Acesse a opção de Esportes da plataforma;

3 - Selecione a opção Futebol e selecione o torneio;

4 - Selecione a partida de sua preferência e escolha a opção de sua aposta em Total de Gols;

5 - Informe o valor do palpite e no boletim e confirme.

Após realizar a sua aposta, basta aguardar o término do jogo e torcer para sua previsão se confirme. Caso a partida tenha um número total de gols que se enquadre na linha que você escolheu, a aposta será vencedora.

O mercado de Total de Gols está disponível nas melhores casas de apostas esportivas do Brasil

Dicas para ganhar nas apostas no total de gols

Contar com algumas dicas pode ser muito útil para que as suas apostas possam ser mais assertivas. Desta maneira, reunimos algumas dicas que podem ajudar no momento de apostar no mercado Total de Gols:

Faça uma análise nas estatísticas de média de gols das equipes envolvidas no confronto; Observe se os times têm defesas frágeis, o que significa que mais de 1.5 gols pode ser uma opção interessante de aposta; Busque informações sobre possíveis desfalques das equipes, principalmente de jogadores decisivos, de ataque e de defesa; Saiba mais sobre o contexto da partida, se é um jogo que envolve rivalidade, onde será disputado e qual o momento atual dos times; Considere também o histórico disciplinar dos times. Saber o que significa menos de 6.5 cartões pode ajudar a encontrar uma estratégia em apostas combinadas com Total de Gols; Acompanhe a partida em tempo real para realizar mudanças em sua estratégia de aposta, caso necessário.

Como funciona o total de gols com outros mercados de apostas?

Outra característica interessante do mercado Total de Gols é que, normalmente, ele pode ser combinado com outros mercados de apostas. Como as opções para apostas são Mais e Menos (Over e Under), a combinação com outros mercados pode estar disponível.

Para jogos com perfil disciplinar mais leve, por exemplo, vale entender o que significa menos de 6.5 cartões, pois esse tipo de linha pode oferecer boas odds em partidas equilibradas. Veja a seguir algumas das opções de combinações que podem ser feitas:

Resultado Final e Total de Gols

No mercado Resultado Final é preciso prever corretamente qual será o resultado da partida entre vitória do Time 1, empate ou vitória do Time 2. Ao combinar os mercados, é preciso prever corretamente a linha de gols da partida, além de seu resultado.

Total de Gols Asiático

O mercado de apostas Total de Gols Asiáticos também oferece linhas intermediárias como 2.0, 2.25, 2.75, o que permite a devolução parcial ou total da aposta caso sua previsão não se confirme.

Ao entender o que significa mais de 2 gols neste mercado, o apostador saberá que receberá o valor apostado de volta caso a partida tenha 2 gols. Além disso, entender o que significa mais de 2 gols , por exemplo, pode evitar interpretações equivocadas.

Ambas Equipes Marcam e Total de Gols

Ao fazer uma aposta combinada nesses dois mercados você deve ficar atento às opções de apostas que escolherá. Sabendo o que significa menos de 0.5 gols e sabendo o que significa Ambas Marcam, você só combinará esta seleção com a opção Não em Ambas Equipes Marcam.

O mesmo ocorre quando você entende o que significa menos de 1.5 gols, já que se escolher a opção Sim em ambas marcam, a partida terá ao menos 2 gols.

Dupla Chance e Total de Gols

O mercado Dupla Chance possibilita em uma única seleção contar com dois resultados para uma aposta vencedora: vitória do Time 1 e empate, vitória do Time 2 e empate ou vitória do Time 1 e vitória do Time 2. Assim, você pode combinar este mercado com o Total de Gols.

Qual é a diferença entre total de gols e gols asiáticos?

Os mercados Total de Gols e Total de Gols Asiático têm algumas semelhanças entre si, mas é preciso observar suas diferenças. Ao apostar no Total de Gols, você prevê se o número de gols da partida será Mais ou Menos um determinado valor que é fixo, como 2.5 gols.

Caso você tenha entendido o que significa mais de 2.5 gols, tenha feito uma aposta nesta linha e a partida tenha 3 gols, seu palpite é vencedor. Porém, se a partida tiver 2 gols ou menos, sua aposta não será vencedora.

No Total de Gols Asiático, também existem linhas intermediárias como 2.0, 2.25, 2.75, 3.0, 3.25, entre outras opções. Isso possibilita que a aposta seja dividida, permitindo tanto empates, ganhos parciais ou perdas parciais. Assim, o risco envolvido fica mais controlado, já que as opções são mais flexíveis.

Apostar no total de gols é uma boa estratégia?

Fazer apostas no mercado de apostas Total de Gols é uma boa estratégia, principalmente considerando que é importante analisar as estatísticas das equipes antes de apostar. Afinal, é um dos mercados onde mais é possível aplicar análise de tendências de resultados.

Outro ponto que possibilita afirmar que apostar neste mercado é uma boa estratégia é flexibilidade que as linhas possibilitam. Devido a grande variedade de opções, você pode adequar suas apostas ajustando o risco de acordo com seu perfil.

Perguntas frequentes sobre apostas no Total de Gols

Finalizado este guia completo, é possível que você ainda tenha alguma dúvida sobre como fazer as suas apostas no mercado de Total de Gols. Por isso, separamos outras questões importantes sobre o assunto para que você conheça ainda mais sobre essa possibilidade de aposta. Veja os detalhes mais adiante:

O que significa mais de 1.5 no total de gols?

Se você quer saber o que significa mais de 1.5 gols, deve ter em mente que esse mercado indica que o apostador espera, pelo menos, dois gols no jogo. Ou seja, se a partida terminar com dois ou mais gols marcados, a aposta neste mercado é vencedora. Neste sentido, se não houver gols, ou houver apenas um, o usuário perde o palpite feito nesta opção.

Como funciona o handicap de gols?

É comum buscar pelo o que significa handicap no futebol, por se tratar de um mercado popular que é utilizado quando há diferenças entre as equipes, independentemente do motivo. Assim, o handicap tem como intuito equilibrar o confronto, trazendo uma vantagem ou desvantagem a um dos times.

Para exemplificar, com handicap -1, o favorito precisa vencer por dois gols para vencer e, assim, as chances ficam mais equilibradas. Assim, saber o que significa handicap no futebol pode lhe trazer maior variação estratégica.

O que quer dizer o 0.5 nas apostas em gols?

Os mercados com 0.5 em gols eliminam o empate, sendo considerado apenas o placar com ao menos um gol. Existem algumas possibilidades nestes palpites e, por isso, é interessante saber também o que significa mais de 0.5 gols. Sugerimos também que o usuário saiba mais sobre o que significa menos de 0.5 gols antes de apostar.

O que significa mais de 2 gols asiáticos?

O mercado de mais de 2 gols asiáticos diz respeito às apostas realizadas no Total de Gols acima de 2. Assim, havendo 3 ou mais gols, o palpite é vencedor. Porém, como esse mercado visa reduzir riscos, se forem marcados exatamente 2 gols, o valor da aposta é devolvido.