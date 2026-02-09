Os melhores sites com raspadinha online em 09 de fevereiro de 2026 são: Bet Dá Sorte, Superbet e BR4Bet. Todas as marcas estão autorizadas pela SPA/MF e têm jogos restritos para quem tem 18 anos ou mais.

Analisamos e apostamos em diferentes sites com raspadinha. Abaixo, mostramos os resultados das nossas pesquisas e revelamos quais são os 10 melhores cassinos com esse tipo de aposta. Os detalhes estão abaixo:

1 . Bet Dá Sorte: raspadinha com iPhone 17 2 . Superbet: melhor site com raspadinha barata 3 . BR4Bet: raspadinha de graça 4 . Lotogreen: melhor site com Indique e Ganhe 5 . Lottoland: cassino com raspadinha exclusiva 6 . Betboom: site com mais de 10 raspadinhas 7 . Jogo de Ouro: cassino com raspadinhas da Bgaming 8 . Betaki: melhor site de 1 real com raspadinha 9 . MC Games: cassino com raspadinha Scratch Match 10 . B2xBet: site com clube de fidelidade

Melhores sites de raspadinha online em fevereiro de 2026

Os melhores sites de raspadinha online têm promoções para raspar e ganhar, e jogos com chance de conseguir prêmios instantâneos a cada revelação.

Antes de apostar pela primeira vez, confira abaixo a nossa tabela comparativa e as reviews que a nossa equipe de especialistas preparou!

1. Bet Dá Sorte: raspadinha com iPhone 17

A Bet Dá Sorte tem uma raspadinha promocional exclusiva que libera um iPhone 17. Para concorrer, basta fazer o login, ir em "SorteClub" e selecionar o minigame de raspadinha. Entre os prêmios estão giros grátis em slots e o mega prêmio iPhone 17.

Se pesquisar por "Scratch" na página de cassino online, você encontra 8 jogos de raspadinha online. Todos têm apostas a partir de R$0,50 por cartela, além de contar com a opção de raspar manualmente ou tudo de uma vez.

Prós Contras 🎉 Minigame com raspadinha bônus 👎 Não tem versão demonstrativa 🎉 8 jogos de raspadinha online 🎉 Pagamento rápido via Pix

2. Superbet: melhor site com raspadinha barata

A Superbet tem o Scratch Match, um jogo de raspar e ganhar dinheiro de verdade da Evoplay. Esse jogo vale a pena, porque tem a opção de definir o número de células, como 10 ou 20, e tem apostas entre R$0,50 e R$500, fora a função bônus que aumenta o RTP.

Entre outros destaques, vale a pena mencionar que é possível usar o código promocional Superbet em 2026 e ativar giros grátis em slots toda semana. Desta forma, podemos jogar outros títulos, vencer e comprar uma cartela do Scratch Match.

Prós Contras 🎉 Scratch Match com bônus 👎 Uma única raspadinha online 🎉 Tem versão demonstrativa 🎉 Aplicativo de cassino Superbet

3. BR4Bet: raspadinha de graça

A BR4Bet tem raspadinha de graça através da versão de demonstração. Assim, apostamos com uma banca fictícia e adquirimos quantas cartelas quisermos. Para isso, basta pesquisar por "Adrenaline Rush: Scratch" e ativar o modo demo.

Por falar nesse jogo, ele traz um prêmio máximo de 2.000x e apostas entre R$1 e R$500 por cartela. Além disso, você tem um símbolo Wild que funciona como Coringa, podendo completar algum símbolo e gerar uma vitória.

Prós Contras 🎉 Versão demonstrativa bem intuitiva 👎 Só tem a raspadinha Adrenaline Rush: Scratch 🎉 Raspadinha com Wild 🎉 Função de favoritar o jogo

4. Lotogreen: melhor site com Indique e Ganhe

Outra boa opção com o Adrenaline Rush: Scratch é a Lotogreen. Pelo que vimos, esse cassino com jogo de raspadinha tem a oferta Indicou, Ganhou. Como o próprio nome sugere, convidamos amigos e, se alguém depositar R$20, ganhamos R$5 de saldo.

A Lotogreen tem a versão de demonstração de Adrenaline Rush: Scratch, função de favoritar e apostas entre R$1 e R$500 por rodada. Entre outros destaques, vale a pena usar essa marca se você aposta em slots, porque há frequentes desafios com rodadas grátis.

Prós Contras 🎉 Bônus sem rollover no Indique e Ganhe 👎 Depósito mínimo de R$10 🎉 Promoções de giros grátis em slots 👎 Só uma raspadinha 🎉 Torneios de cassino online

5. Lottoland: cassino com raspadinha exclusiva

A Lottoland é o melhor cassino com raspadinha do Pix, pagando até R$500 mil na hora nos jogos RaspaTurbo. Você tem que combinar 3 símbolos para ter uma vitória e o prêmio aumenta conforme a quantidade de símbolos encontrados.

Temos 9 jogos de raspadinha na Lottoland, sendo que cada título possui o valor fixo de cartela. Em Lottoland Raspaturbo, você joga com R$3, enquanto o jogo Milionário Instantâneo custa R$12 por rodada.

Prós Contras 🎉 Depósito mínimo de R$3 👎Células fixas nos jogos 🎉 Jogos de raspadinha exclusivos 👎 A cartela pode custar até R$12 🎉 Prêmios de até R$1 milhão

6. Betboom: site com mais de 10 raspadinhas

A Betboom tem 19 jogos de raspadinha em parceria com a provedora Galaxsys. Em comum, todos têm cartelas entre R$0,50 e R$500 por rodada e contam com vitórias de até 100x o valor da aposta.

Outra particularidade que chamou a nossa atenção é o histórico do jogo, onde temos as informações de outras raspadinhas. O código promocional Betboom e as missões para slots com giros grátis complementam a experiência, se gostar desse jeito de apostar.

Prós Contras 🎉 Cashback de até 8% das perdas diárias 👎 Não tem versão de demonstração 🎉 Depósito mínimo de R$5 👎 Bônus acompanham rollover 🎉 Raspadinhas de diferentes temas

7. Jogo de Ouro: cassino com raspadinhas da Bgaming

O cassino Jogo de Ouro tem 8 jogos de raspadinha da provedora Bgaming. Em comum, todos os jogos têm prêmios de até R$25 mil e um painel com informações sobre RTP e volatilidade. Infelizmente, nós não encontramos a versão de demonstração.

Embora não existam promoções para os jogos de raspar e ganhar, você conta com o programa de fidelidade Jogo de Ouro. Nele, cumprimos missões e ganhamos giros extras em slots populares, como Aviator, Cachorro Sortudo e Big Bass Bonanza.

Prós Contras 🎉 Cashback diário em slots 👎 Raspadinhas sem cashback 🎉 Depósito mínimo de 1 real 👎 Não tem versão de demonstração 🎉 Minigames grátis

8. Betaki: melhor site de 1 real com raspadinha

A Betaki tem depósito mínimo de 1 real e conta com 4 raspadinhas da Bgaming, Scratch Alpaca Gold, Silver e Bronze, e Scratch Dice. Todos pagam até R$25 mil na rodada e têm cartelas a partir de R$1 até R$500.

Assim como em outros sites, não chegamos a encontrar promoções válidas nos scratch games. No entanto, existem bônus toda semana que liberam rodadas extras em slots populares, como Fortune Monkey e Gates of Olympus.

Prós Contras 🎉 Pagamento rápido via Pix 👎 Sem versão de demonstração 🎉 Promoção Indique e Ganhe com saldo em dinheiro 👎 Alguns jogos de raspadinha travam 🎉 Cassino bem intuitivo

9. MC Games: cassino com raspadinha Scratch Match

A MC Games tem o Scratch Match, uma raspadinha com 50 células e multiplicadores aleatórios entre 3x e até 30.000x o valor da aposta. Esse jogo também traz o Bônus 777, no qual o valor da cartela é multiplicado pelo número total das células, podendo ser 10 ou 20.

Ao contrário da Superbet, a raspadinha Scratch Match custa entre R$0,50 e R$100, pelo que pudemos testar. Embora não existam bônus, a Roleta MC Games está disponível todos os dias, dando ao jogador a chance de concorrer a prêmios, como giros grátis e dinheiro.

Prós Contras 🎉 Missões MC Games com giros grátis 👎 Não encontramos app 🎉 Depósito a partir de R$2 👎 A versão demo está indisponível 🎉 Torneios de slots selecionadas

10. B2xBet: site com clube de fidelidade

A B2xBet traz um programa VIP gamificado que, inclusive, traz uma raspadinha exclusiva. Tudo é baseado em pontos, que são conquistados ao cumprir tarefas no cassino: cumpra a verificação de cadastro, jogue determinada slot, participe de torneios e assim por diante.

Conforme acumula pontos, pode trocar esses mesmos pontos na Raspadinha B2x, recebendo prêmios instantâneos, como giros de cassino ou dinheiro real. Novamente, o Scratch Match carimba presença e é a única forma de jogar raspadinha.

Prós Contras 🎉 Raspadinha exclusiva B2Xbet 👎 Não tem raspadinha de graça 🎉 Depósito mínimo de R$5 👎 Um único jogo disponível 🎉 Missões todos os dias

O que é raspadinha online e como funciona?

A raspadinha online funciona como uma raspadinha física, sendo necessário comprar a cartela, raspar as células com o mouse ou o dedo na tela do celular, e encontrar os símbolos da cartela.

Tudo funciona desta forma e os melhores cassinos em 2026 podem trazer minigames de raspadinhas. Nesses casos, a cartela é de uso único e desencadeia prêmios em dinheiro, giros extras ou até brindes, como um iPhone 17.

Os resultados são aleatórios através de software RNG (Random Number Generator ou Gerador Aleatório de Números, em tradução livre). Então, tudo depende da sorte!

Esses softwares são auditados por laboratórios aprovados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Conforme determina a Lei 14.790/2023, as provedoras responsáveis pelas raspadinhas devem trazer regras em português e avisar sobre os prêmios.

Como jogar raspadinha online: passo a passo

Para jogar raspadinha online, é necessário ter 18 anos ou mais e ir a um cassino com jogo de raspadinha, como Bet Dá Sorte, Superbet e BR4Bet, se cadastrar, fazer um depósito, encontrar o jogo e comprar a cartela. Ao revelar as células, o prêmio é pago na hora.

Para entender melhor como jogar raspadinha online, preparamos um passo a passo completo:

1 . Faça o cadastro em um cassino com raspadinha; 2 . Registre-se e cumpra a verificação de identidade; 3 . Realize o seu primeiro depósito via Pix; 4 . Procure pelo jogo de raspadinha; 5 . Defina o valor da raspadinha; 6 . Compre a cartela e raspe-a; 7 . Veja os resultados e receba o prêmio na hora!

Destacamos que muitos sites antigos e mesmo os cassinos novos no Brasil não têm a categoria "Raspadinha". Por isso, devemos pesquisar por "scratch" — o termo "scratch game" equivale a nossa raspadinha.

Isso não é algo exclusivo de um cassino ou outro. Em geral, todos os sites de apostas não têm como comprar raspadinha online de um jeito mais fácil. Então, sempre devemos ir no campo de pesquisa e pôr "scratch" para encontrar os jogos.

5 melhores jogos de raspadinha para jogar online

Os 5 melhores jogos de raspadinha para jogar online em 09 de fevereiro de 2026 são Scratch Map, Scratch Match, Adrenaline Rush: Scratch, Lottoland Raspaturbo e 3 Kings Scratch. Todos têm apostas restritas para jogadores com 18 anos ou mais.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu gostei do Scratch Match, porque ele tem cartelas baratas e multiplicadores de até 30.000x — mesmo se comprar a cartela por R$1, um prêmio de 30.000x é muito!"

Para entender como cada jogo funciona antes de apostar nos cassinos que aceitam Pix, preparamos um guia sobre os principais títulos!

Scratch Map: compre um mapa e procure por prêmios

Com 3 linhas e 3 colunas, o Scratch Map tem 9 células no total e é necessário encontrar 3 símbolos iguais para ganhar. Então, se você revela três células com x100, então o valor da cartela é multiplicado por 100.

O jogo é bem simples e traz a opção de raspar manualmente com mouse ou touch do celular e raspar tudo de uma vez. Além disso, há um painel à direita que informa os prêmios pagos nas últimas raspadinhas.

Característica Descrição Onde jogar Jogue raspadinha na Bet Dá Sorte Provedor Galaxsys RTP 97% Volatilidade Não informado Aposta mínima R$0,50 Prêmio máximo 500x

Scratch Match: personalize a raspadinha e ganhe até 30.000x

O Scratch Match tem cartelas com 10 ou 20 células e apostas entre R$0,50 e R$100 — ou até R$500, se apostar na Superbet. Para mim, esse é o melhor jogo de cassino do gênero, porque paga até 30.000x e traz modificadores para as rodadas

Você pode comprar o bônus 777 por 10x ou 20x o valor da cartela, que aumenta o RTP de 97% para 97,19% (10x) e 97,25% (20x). Temos que encontrar 1 dos 5 números do topo, e cada célula revela um número e multiplicador, se for sorteado e estiver presente na cartela.

Característica Descrição Onde jogar Jogue raspadinha na MC Games Provedor Evoplay RTP 97% - 97,19%/97,25% com bônus Volatilidade Não informado Aposta mínima R$0,50 Prêmio máximo 30.000x

Adrenaline Rush: Scratch: Complete a coleção de carros para ganhar 5x a mais

A raspadinha online Adrenaline Rush: Scratch traz 9 células espalhadas em 3 linhas e 3 colunas, com RTP de 96,06% fixo. Para vencer, você deve encontrar entre 3 e 9 símbolos iguais, sendo o Wild o símbolo com o maior prêmio.

Após o Wild, os carros pagam os prêmios mais elevados. Inclusive, você aumenta em 5x qualquer prêmio que ganhar se completar a coleção de carros — é necessário encontrar 4 carros ao todo e ter ao menos uma combinação vencedora.

Característica Descrição Onde jogar Jogue raspadinha na BR4Bet Provedor Evoplay RTP 96,06% Volatilidade Não informado Aposta mínima R$1 Prêmio máximo 2.000x

Lottoland Raspaturbo: até 100.000x em uma única cartela

O jogo de raspadinha Lottoland Raspaturbo tem o valor fixo de R$3 por cartela e tem a maior vitória dentre os jogos que conferimos: 100.000x o valor da cartela se encontrar três mega wins dentre as 9 células.

O jogo é bem simples para quem procura jogos de raspar, porque você tem apenas símbolos pagantes, entre 1x e 100.000x o valor da cartela, e todos pagam se aparecem três vezes na cartela. Não há regras extras ou modificadores nas rodadas.

Característica Descrição Onde jogar Jogue raspadinha na Lottoland Provedor GGames RTP 85,05% Volatilidade Não informado Aposta mínima R$3 Prêmio máximo 100.000x

3 Kings Scratch: Compre raspadinhas com desconto

3 Kings Scratch tem cartelas de 12, 16 e 20 células, com vitória máxima de 5.000x, 10.000x e 20.000x, respectivamente. Cada cartela tem um custo pré-definido, sendo R$1,25, R$2,5 e R$5, e você altera a qualquer momento.

Você encontra 3 símbolos no topo da cartela e deve achá-los também no campo abaixo para receber o prêmio correspondente. Um diferencial desse jogo é que dá para ter entre 10%, 20% ou 25% de desconto ao comprar pacotes de raspadinhas.

Característica Descrição Onde jogar Jogue raspadinha na Jogo de Ouro Provedor Bgaming RTP 90% Volatilidade Média Aposta mínima R$1,25 Prêmio máximo 5.000x, 10.000x e 20.000x

Raspadinha online x raspadinha física: qual a diferença?

A raspadinha online é mais prática e tem prêmios mais "modestos" em comparação à raspadinha física. Justamente por isso, os prêmios dos jogos virtuais de raspar e ganhar são mais frequentes.

Jogamos mais luz sobre o tema com a tabela que compara raspadinha online x raspadinha física no Brasil:

Característica Raspadinha online Raspadinha física Onde jogar Cassinos online. Lotérica, Instantânea e loterias municipais. Aposta mínima R$0,50. R$2,50. Prêmio máximo 100.000x. Até R$2 milhões. Diversidade de temas Piratas, Carros, Caça ao Tesouro, Reis e mais. Trevo da Sorte, Só o Ouro, Roda da Sorte, Caça ao Tesouro e VIP. Forma de saque Pix. Lotérica ou conta Caixa. Recursos extras Bônus com incidências aumentadas. Nenhum.

A loteria Instantânea paga de 1 para cada 3 bilhetes, e toda raspadinha física acompanha as informações dos prêmios no verso do bilhete. Se vencer, é necessário resgatar o prêmio de até R$2.259 na loteria. Se for maior, é necessário seguir o passo a passo do verso.

Nos jogos raspadinha online, você tem uma experiência mais personalizada. Isso porque há scratch games independentes, trazendo prêmios e regras diferentes. Acima de tudo, todos os prêmios são pagos na hora e são levantados via Pix.

Além disso, o valor movimentado ao raspar e ganhar nos cassinos com giros grátis liberam benefícios extras. Certos sites, como a Bet Dá Sorte, têm minigames para raspar e concorrer a vitórias extras.

RTP das raspadinhas online: o que esperar

O Retorno ao Jogador (RTP, na sigla em inglês) mostra o valor total que volta aos jogadores em milhares de apostas. Com um RTP de 97%, 97% das milhares de apostas no jogo voltam como prêmios aos jogadores.

Ao contrário de outros gêneros, as raspadinhas online têm faixas bem pouco claras de RTP. Tanto que existem jogos com retorno abaixo de 85%, enquanto outros superam 97%. Para que essa variação fique mais clara, veja a tabela abaixo:

Nome do Jogo RTP Onde jogar Scratch Map 97% Jogue raspadinha na Bet Dá Sorte Scratch Match 97% (até 97,25% com bônus) Jogue raspadinha na MC Games Adrenaline Rush: Scratch 96,06% Jogue raspadinha na BR4Bet Lottoland Raspaturbo 85,05% Jogue raspadinha na Lottoland 3 Kings Scratch 90% Jogue raspadinha na Jogo de Ouro

📈 Priorize RTP elevado: quanto mais alto o RTP, menor é a margem da casa. Então, os prêmios têm resultados mais justos.

Dicas para jogar raspadinha online com responsabilidade

As raspadinhas online são jogos rápidos e simples, ideais para entretenimento casual. Justamente por isso, é importante adotar práticas responsáveis para manter o controle, evitar excessos e garantir uma experiência segura e consciente.

Defina um orçamento e limites antes de jogar: estabeleça um valor máximo para apostar e não o ultrapasse; Teste versões demo ou raspadinha grátis: experimente o jogo sem dinheiro real para entender as regras; Prefira jogos com RTP alto e apostas acessíveis: isso ajuda a prolongar a experiência com menor impacto financeiro; Use ferramentas de autocontrole: ative limites de depósito e perdas; Lembre-se do propósito do jogo: raspadinha é entretenimento, nunca investimento ou fonte de renda.

Erros comuns ao jogar raspadinhas online

Muitos jogadores cometem falhas simples que reduzem o controle financeiro e prejudicam a experiência com raspadinhas online. Conhecer esses erros ajuda a evitá-los e a manter o jogo como uma forma de entretenimento, não de frustração.

Por isso, decidimos apontar os erros mais comuns ao jogar nos cassinos online com dealer ao vivo no Brasil, nos sites com slots e nas plataformas que têm jogos de raspar:

Ignorar regras e RTP reduz o controle e aumenta o risco de perdas desnecessárias; Jogar sem orçamento definido favorece decisões impulsivas e gastos acima do limite; Buscar só prêmios altos ignora probabilidades reais e cria expectativas irreais; Não ler termos de bônus pode gerar restrições e dificuldades no saque.

Vale a pena comprar raspadinha online?

Sim, vale a pena comprar raspadinha online, ainda mais se você gostar de jogos instantâneos e de loterias. Hoje, as plataformas licenciadas trazem jogos famosos com RTP alto e compartilham minigames de raspar e ganhar.

Não espere que muitos cassinos online tenham este tipo de jogo. Pelo contrário, são poucos os sites com raspadinhas. Tanto que você nem encontra categoria, sendo necessário pesquisar "scratch" para encontrar os jogos.

Se for apostar, lembre-se de jogar com responsabilidade e utilizar apenas as marcas autorizadas pelo Governo.

Perguntas frequentes sobre raspadinha online

Confira as respostas das perguntas mais frequentes sobre raspadinha online a seguir!

É legal jogar raspadinha online no Brasil?

Sim, jogar raspadinha online é legal em plataformas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF). Os jogos usam software RNG auditado, seguem a Lei 14.790/2023 e são restritos a maiores de 18 anos.

Qual o melhor site para jogar o jogo da raspadinha?

Os melhores sites para jogar raspadinha online incluem Bet Dá Sorte, Superbet e BR4Bet. Todas são marcas autorizadas, oferecem jogos de raspar confiáveis, pagamentos via Pix e diferentes opções de apostas e promoções.

Posso jogar raspadinha grátis antes de apostar?

Sim. Alguns sites permitem jogar raspadinha grátis no modo demonstração, como BR4Bet e Lotogreen. Nesse formato, o jogador usa saldo fictício para testar regras, símbolos e mecânicas antes de apostar dinheiro real.

Quanto custa para jogar raspadinha online?

O custo para jogar raspadinha online varia conforme o jogo e o site. É possível encontrar cartelas a partir de R$0,50, enquanto outras têm valor fixo, como R$3 ou até R$12 por rodada.

Raspadinha online paga de verdade?

Sim, a raspadinha online paga prêmios reais, creditados na hora quando há combinações vencedoras. Os valores podem ser sacados via Pix, e os resultados são gerados por RNG certificado, garantindo aleatoriedade e transparência.

Posso jogar raspadinha online pelo celular?

Sim, as raspadinhas online funcionam perfeitamente no celular, sem necessidade de aplicativo. Basta acessar o cassino pelo navegador, comprar a cartela e raspar as células usando o toque na tela do smartphone.

O que é raspadinha do Pix?

Raspadinha do Pix é o jogo de raspar disponível em cassinos online que aceitam Pix para depósito e saque. Os prêmios são pagos instantaneamente e podem ser transferidos direto para a conta bancária do jogador.