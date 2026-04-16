Os melhores sites de apostas para a NHL em 2026 são KTO, bet365, Superbet, Sportingbet e Betsson. Todas essas bets são legalizadas pelo SIGAP e possuem destaques como Criar Aposta, Streaming, Pagamento Antecipado e depósitos a partir de R$1.

Melhores sites de apostas para NHL no Brasil

Abaixo, mostramos os diferenciais de cada site e o depósito mínimo para começar a apostar. Descubra:

Casa Diferenciais Depósito mínimo 1. KTO Criar Aposta e mercados de longo prazo R$10 2. bet365 Acumuladores Aumentados e Pagamento Antecipado na NHL R$5 3. Superbet Streaming e Super Placar no Hóquei no Gelo R$1 4. Sportingbet Mais de 70 mercados de apostas R$5 5. Betsson Estatísticas de equipe e Criador de Apostas R$10

1. KTO: melhor site de apostas para a NHL

A KTO é o melhor site de apostas para a NHL e encontramos todos os jogos da liga disponíveis para apostar. Apostamos em jogos no pré-jogo e ao vivo, além do Criar Apostas disponível para 2 mercados do mesmo jogo.

Após nos cadastrarmos com o código de indicação KTO, encontramos cerca de 300 mercados de apostas nos jogos da NHL, incluindo 20 de longo prazo. A casa ainda sugere combinações de mercados baseadas nas tendências de apostas de cada jogo.

Para quem indicamos: jogadores que buscam design simples e explorar entre mercados de apostas populares e alternativos.

2. bet365: apostas na NHL com Acumuladores Aumentados

A bet365 cobre todos os jogos da NHL e o principal destaque em comparação aos outros sites são os Acumuladores Aumentados. O recurso adiciona um potencial retorno extra no bilhete de 2,5% a 100%, dependendo do número de eventos.

Captura de tela realizada em 07/04/2026 às 11:57.

Com o código de indicação bet365 ativado no cadastro, conseguimos assistir ao Streaming dos jogos da NHL. Encontramos vantagens como Aposta Aumentada e Pagamento Antecipado, recurso que encerra a aposta se o seu time tiver 3 gols de vantagem.

Para quem indicamos: recomendamos a bet365 para quem busca uma navegação fácil e um site com mais de 3 vantagens para apostar na NHL.

3. Superbet: odds competitivas e Super Placar na NHL

Na Superbet as odds são competitivas em comparação a outras casas legalizadas e encontramos cerca de 60 mercados por jogo da NHL. Inclusive, em vários deles o Super Placar está disponível, uma oferta que antecipa a aposta quando o time escolhido marca 3 gols de vantagem.

Começamos com o código do bônus Superbet e encontramos ferramentas como Criar Aposta e Streaming para todos os jogos, disponíveis para qualquer usuário cadastrado. A casa também tem Super Odds para mercados selecionados para apostar em hóquei.

Para quem indicamos: recomendamos a Superbet para iniciantes, pois o site tem depósitos e saques de R$1, o que dá maior flexibilidade para controlar a banca.

4. Sportingbet: mais de 70 mercados para apostar na NHL

Na Sportingbet, encontramos mais de 70 mercados para apostar na NHL, com destaque para os "Especiais". O site permite palpitar em qual período terá mais gols, a quantidade nos primeiros 5 minutos e se ambos marcam 1 ou mais.

Para começar a apostar em hóquei no gelo, você pode ativar o código bônus Sportingbet no cadastro. Isso dá acesso a todos os jogos na pré-partida e ao vivo, disponíveis no computador ou no app para celular.

Para quem indicamos: apostadores que buscam mercados específicos para apostar em hóquei e aplicativo para Android.

5. Betsson: site com estatísticas de equipe e Criador de Apostas na NHL

A Betsson é outro destaque entre os melhores sites de apostas para a NHL. O site fornece estatísticas completas das equipes, ajudando a visualizar resultados dos últimos confrontos diretos, jogos recentes, tabela de classificação e outros dados.

Conseguimos apostar no hóquei no gelo com Criador de Apostas com mais de 6 seleções, superando outros sites concorrentes. Além disso, encontramos bônus Betsson ativos, como torneios esportivos com prêmios de até R$600.000.

Para quem indicamos: para apostadores que buscam apostar na NHL com Bet Builder e maior flexibilidade de saques, visto que o mínimo permitido é de R$0,01.

Como Escolher um site para apostar na NHL

Para escolhermos os melhores sites de apostas do Brasil para a NHL, fizemos uma análise comparativa considerando licença, número de mercados ativos, ofertas, ferramentas e odds.

No total, analisamos mais de 20 sites de apostas presentes na lista de bets legalizadas do SIGAP. Entenda, abaixo, a metodologia de análise em cada critério:

Licença : avaliamos apenas sites com licença SPA/MF válida e com domínio oficial "bet.br" criado pelo Ministério da Fazenda;

: avaliamos apenas sites com licença SPA/MF válida e com domínio oficial "bet.br" criado pelo Ministério da Fazenda; Mercados : verificamos o número de mercados disponíveis e comparamos os sites, além de considerarmos a presença de opções "Especiais" como diferenciais;

: verificamos o número de mercados disponíveis e comparamos os sites, além de considerarmos a presença de opções "Especiais" como diferenciais; Ofertas : a presença de promoções para a NHL foi um diferencial, visto que poucos sites priorizam essa modalidade esportiva;

: a presença de promoções para a NHL foi um diferencial, visto que poucos sites priorizam essa modalidade esportiva; Ferramentas : priorizamos casas de apostas que possuem Streaming e Bet Builder para hóquei no gelo;

: priorizamos casas de apostas que possuem Streaming e Bet Builder para hóquei no gelo; Odds: fizemos um comparativo entre as odds e selecionamos os sites que oferecem cotações ligeiramente maiores.

Como apostar na NHL: passo a passo

Para apostar na NHL, o passo a passo é simples e você precisa apenas de 2 minutos para aplicar seu palpite. Para seguir o guia abaixo, a sua conta deve estar verificada e com pelo menos R$1 em saldo. Confira:

1 . Faça login em sua conta; 2 . Na seção de esportes, toque no hóquei no gelo; 3 . Escolha um dos jogos para apostar; 4 . Selecione o mercado de apostas para seu palpite; 5 . Insira o valor da aposta no bilhete; 6 . Confirme a aposta.

Principais mercados de apostas na NHL

Os principais mercados de apostas na NHL são Moneyline, Puck Line, Total de Gols e Props de Jogadores. Eles estão disponíveis em todos os sites de apostas e são fáceis de entender, confira abaixo!

Moneyline (Vencedor)

Moneyline é o mercado mais popular para apostar no hóquei no gelo. Mais conhecido como Resultado Final ou Vencedor da Partida, você tenta adivinhar o desfecho do evento.

Para apostar na NHL, encontramos dois mercados, sendo um 2-Way e outro 3-Way. O 2-Way, permite escolher se o vencedor será o Time 1 ou Time 2, incluindo a prorrogação e pênaltis. Se você é familiarizado com as apostas em NFL, o funcionamento é igual.

Já no Moneyline 3-Way ou Resultado Final (1x2) possui 3 opções para apostar e tentar prever o desfecho do evento durante o tempo regulamentar:

1 : Vitória do time mandante;

: Vitória do time mandante; x : Empate;

: Empate; 2: Vitória do visitante.

Puck Line (Handicap)

No mercado Puck Line, mais popular como Handicap nos sites de apostas, você aplica uma vantagem ou desvantagem artificial de gols para um dos times para equilibrar as forças e tentar acertar a aposta.

Por exemplo, se em um jogo entre Dallas Stars e Calgary Flames você apostar em Dallas Stars (2.5), isso significa que:

Dallas Stars começa com 2,5 gols fictícios de vantagem; A aposta está correta se Dallas ganhar o jogo ou perder por 1 ou, no máximo, 2 gols; A aposta resultará em "red" somente se o Dallas perder por 3 ou mais gols.

Também existem as linhas de Handicap negativas, nas quais uma equipe começa com uma desvantagem artificial de gols.

Se você é familiarizado com apostas no beisebol, basquete e outros esportes com Handicap, não terá dificuldade em usar o mercado na NHL.

Total de Gols (Over/Under)

O mercado Total de Gols (Over/Under) está disponível em todos os melhores sites de apostas NHL. Nele, você não aposta no resultado da partida, mas na quantidade aproximada de gols marcados no jogo, contando ambas as equipes.

Existem duas linhas disponíveis: "Mais de" e "Menos de". Entenda alguns exemplos de apostas:

Mais de 3,5 Gols: correto se o jogo terminar com 4 ou mais gols; Menos de 3,5 Gols: correto se o placar somar menos de 3 gols.

Por exemplo, se você apostar em Mais de 3,5 Gols, terá green na aposta se a partida terminar com placares como 3x1, 2x2, 3x2, 3x3 e outros. É válido destacar que esse mercado de apostas da NHL inclui prorrogação e pênaltis.

Props de Jogadores

Os mercados de Props de Jogadores são apostas relacionadas às ações dos atletas no jogo e, por isso, são mais voláteis. Abaixo, listamos alguns dos mais comuns:

Marcar Gol: escolha um jogador para marcar um gol na partida; Total de Pontos (Mais/Menos): palpite no total de pontos marcados por um atleta na partida; Total de Assistências (Mais/Menos): tente adivinhar o número de assistências para gols por um jogador específico do jogo; Total de Chutes no Gol: palpite na quantidade de finalizações de um atleta.

Quando apostar na NHL pode ser mais vantajoso?

Pode ser mais vantajoso apostar na NHL em situações como temporada regular, times em back-to-back e com a presença de goleiro reserva. Na National Hockey League, o cansaço pesa muito mais do que em outros esportes, sendo válido ficar atento a isso.

Na temporada regular, pode ter maior vantagem em apostar em azarões explorando o back-to-back de favoritos cansados (quando os times jogam dois dias seguidos, gerando desgaste físico devido aos jogos e às viagens). Entenda as razões:

Times jogam 82 jogos na temporada regular; Maior rotação de jogadores visando o descanso de titulares e evitar lesões; Jogos em que o favoritismo é mais volátil.

Se você vai apostar nos playoffs, a situação muda, pois os jogos se tornam mais previsíveis e o favoritismo tende a ter mais peso. Desse modo, pode ser mais vantajoso apostar na NHL nos favoritos e em Under (Menos Gols).

Isso normalmente acontece devido aos seguintes pontos:

Times jogam com força máxima;

Menor rotação com jogadores reservas;

Jogos mais equilibrados e cautelosos.

Sempre fique atento e pesquise como o calendário da competição, rotação da equipe e outros fatores podem interferir no resultado do evento. Isso é válido para quando você explora modalidades como apostar em UFC, futebol, tênis, basquete e outras.

Vale a pena apostar na NHL?

Sim, vale a pena apostar na NHL, principalmente se você busca grande volume de jogos na temporada. No total, são 82 jogos disputados por cada equipe, gerando confrontos para palpitar praticamente todos os dias.

A NHL também possui grande variedade de mercados, sendo muitos semelhantes ao futebol, tais como Moneyline, Total de Gols e Props de Jogadores. Contudo, é válido ficar atento, pois a liga é mais volátil que o futebol, resultando em perdas mais frequentes de times favoritos.

Desse modo, ao tempo que pode gerar odds mais equilibradas e competitivas, o risco dos palpites também aumenta. Por isso, apostar na NHL é mais interessante para apostadores estratégicos que buscam analisar as estatísticas e as equipes. Jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre melhores sites de apostas NHL

Veja a nossa seção de perguntas frequentes abaixo e tire todas as suas dúvidas sobre as apostas na NHL.

Qual é a melhor maneira de apostar na NHL?

A melhor maneira de apostar na NHL é jogar com responsabilidade e respeitar as suas limitações orçamentárias. Antes de palpitar, sempre priorize os mercados de apostas que você conhece e consulte o histórico das equipes.

Quais sites de apostas da NHL oferecem transmissões ao vivo gratuitas?

Os sites de apostas da NHL que oferecem transmissão ao vivo gratuita são Superbet e bet365.

Quais são os mercados de apostas mais populares da NHL?

Os mercados de apostas mais populares da NHL são Moneyline (Resultado Final), Total de Gols e Props de Jogadores.

Qual é o site mais confiável da NHL?

O site mais confiável da NHL é a KTO, além da bet365, Superbet, Sportingbet e Betsson. Todos são legalizados pelo SIGAP e cumprem a Lei 14.790/2023. Eles também se destacam como sites de apostas NBA, futebol, tênis e outros esportes.

Qual é a aposta mais segura na NHL?

Não existe aposta mais segura na NHL, todas estão sujeitas a riscos e volatilidade das equipes. Se busca maior segurança, priorize palpitar com valores baixos, como R$5, escolher mercados que conhece e analisar as equipes previamente.