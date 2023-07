Odds: KTO



Nos nossos comparativos entre KTO ou bet365, usamos a seguinte técnica para saber quais as cotações: escolhemos uma partida, registramos as odds e comparamos lado a lado.



Para a comparação, selecionamos a partida Internacional vs Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão de 2022. As odds KTO foram registradas no dia 9 de junho do mesmo ano:



Internacional: 2.90

Empate: 3.25

Flamengo: 2.45.



A diferença é baixa e isso foi visto não somente nesta, mas também em várias outras partidas. Todavia, ainda há vantagem para a KTO, e mesmo que pequena.



Além disso, a KTO oferece uma função chamada "multiplicador de apostas combinadas". Ela disponibiliza odds melhores em apostas com várias seleções.



Lembrando que as odds podem mudar a qualquer momento e a vantagem entre as operadoras pode ser invertida conforme cada evento. Então, confira em tempo real nos sites oficiais. Confira também nosso artigo sobre as melhores casas de apostas do Brasil.



