Melhores sites de apostas UFC: veja guia completo

Quem busca os melhores sites de apostas UFC precisa analisar diferentes características para encontrar a melhor opção. Para ajudar com isso, fizemos uma comparação entre os sites mais populares que possuem mercados para o UFC 2024.

Assim, abaixo você verá quais são as plataformas analisadas e em que aspectos cada uma se destaca. Vamos mostrar mercados, odds e muito mais.

Melhores sites de apostas UFC

Selecionar uma boa casa de apostas exige avaliar diversas coisas. Para facilitar essa escolha, montamos uma tabela com as opções que merecem sua atenção.



As casas de apostas listadas foram cuidadosamente selecionadas com base em critérios como licenciamento, segurança, variedade de mercados e usabilidade.

Os três melhores sites de apostas para UFC

Agora, vamos para o que mais interessa: os melhores sites de apostas UFC 2024. Usando os critérios que demonstramos acima, comparamos dezenas de serviços para conseguir definir quais são as mais benéficas para os usuários.



Comentaremos sobre cada uma nos tópicos abaixo. Todavia, cabe ao apostador definir qual prefere ou qual se adapta melhor a suas demandas, preferências e estratégias.



bet365: casas de apostas completa

É inegável que a bet365 é uma das plataformas de apostas mais famosas do planeta. Com duas décadas no segmento, possui milhões de usuários e é um dos maiores catálogos de palpites da atualidade.



Nesse sentido, o site também permite fazer apostas UFC 2024 de diferentes formas. Dessa maneira, é possível encontrar por lá os diferentes eventos que ocorrem durante o ano, com um número interessante de mercados.



Ainda, a casa disponibiliza tanto apostas ao vivo como pré-jogo, ambas com uma variedade de opções que vai agradar entusiastas. Vale dizer que o número de mercados varia, sendo maior nos cards principais e menor nas lutas secundárias.



Também é preciso enfatizar que o site possui streaming para quem é usuário. Entretanto, a transmissão do UFC depende bastante das regras do evento. Além disso, pode não estar disponível em algumas regiões ou países.



Outra vantagem de escolher a bet365 é que a casa possui diferentes tipos de cash out. É possível configurar de forma automática, manual ou até parcial. Por exemplo, retirar apenas metade da aposta e manter o restante valendo.

Betano: odds competitivas

​A Betano chamou atenção dos brasileiros ao patrocinar alguns dos maiores times de futebol e campeonatos nacionais. Assim, a casa de apostas também cobre outros esportes e o MMA é um deles.



Como o UFC 2024 é o maior campeonato de MMA da atualidade, o foco do site é na competição. Mas em que ponto a Betano se destaca para o UFC?



Primeiramente, possui uma experiência móvel bem feita. Dessa maneira, quem aposta pelo celular vai ter acesso a uma plataforma tão boa quanto a de computador. Na verdade, em alguns aspectos, a interface é ainda melhor do que no site.



Em segundo lugar, há uma variedade grande de mercados nas lutas principais. É possível palpitar em cada round, definir diferentes resultados possíveis e ainda combinar apostas. Também há streaming e cash out, tanto no site como no app.



O serviço também se diferencia por oferecer diferentes bônus, além da oferta de boas vindas. Apostas grátis, palpites seguros e outras promoções que podem ajudar a ter uma rentabilidade melhor ou diminuir os riscos.



Por fim, a empresa possui licença de funcionamento pela Malta Gaming Authority. É uma das licenças mais rígidas, mostrando que a Betano é confiável.

Superbet: interface intuititva

A Superbet chegou no mercado brasileiro com diversas promoções diferentes para apostas esportivas. Além disso, a plataforma é uma das que melhor se adaptou ao mercado brasileiro. Seu chat é totalmente em português, assim como as ferramentas, Termos e Condições, etc. Também funciona corretamente e dentro do sistema legal nacional.

A Superbet ainda disponibiliza as Super Odds, que são cotações turbinadas para eventos esportivos selecionados.

Por fim, o serviço permite apostar nas lutas muito antes delas ocorrerem. Com isso, é possível palpitar e aproveitar odds altas com bastante antecedência.

Como nós selecionamos nossos melhores Sites de Apostas para o UFC

Escolher os melhores sites de apostas UFC 2024 envolve mais do que procurar por promoções. Na verdade, é preciso avaliar a experiência geral, para saber se realmente vale a pena apostar pelo serviço.

Dessa forma, alguns critérios dão uma base sólida para diferenciar os serviços que realmente são de qualidade. Ao comparar usando esses pontos, dá para ter uma opinião imparcial e mostrar como cada casa de apostas oferece as apostas.

Ofertas disponíveis

A partir de novembro de 2025, o Governo Brasileiro proíbe bônus de boas-vindas nas casas de apostas, mas ainda permite ofertas após o cadastro.

As casas de apostas listadas são confiáveis e oferecem promoções regularmente, uma prática comum. Recomenda-se verificar cada site para detalhes das promoções.

No entanto, o foco não deve ser apenas nos bônus, mas também na qualidade das odds e do catálogo disponível.

Licença, segurança e imparcialidade





Escolher uma casa de apostas confiável deve ser o ponto de partida para qualquer apostador. Afinal, será preciso colocar dinheiro real no serviço, o que exige uma alta confiabilidade.

Mas como saber se uma casa de apostas é confiável? Em primeiro lugar, é necessário ver se possui licença de funcionamento. Esse documento mostra que a empresa tem autorização do país em que está localizada para funcionar no segmento de apostas.

Vale dizer que algumas licenças são mais conhecidas e, por conta disso, são consideradas um sinal de que o site é confiável. As licenças de Malta, Reino Unido e Curaçao estão no topo dessa lista.

Já a segurança é avaliada por um aspecto mais técnico. Login usando apps de autenticação, métodos seguros de pagamento, criptografia HTTPS e uma política de privacidade clara. Avaliamos tudo isso nesse critério.

E a imparcialidade? É preciso saber se uma casa de apostas é justa com seus clientes, sem explorá-los com taxas ou regras complicadas.

Dessa maneira, os Termos e Condições são a melhor forma de avaliar isso. Valor mínimo de saque, ganhos máximos e regras também indicam se o serviço é justo.





Mercados e Odds





Ao contrário do futebol, basquete e outros esportes de equipe, o UFC 2024 é bem mais simples, já que envolve apenas dois atletas. Com isso, os resultados possíveis não são tão amplos e, por isso, não há uma variação tão grande de mercados.

Ainda assim, é preciso ter diferentes opções de palpites. A mais básica é de quem vai vencer, chamado de 1x2. Ademais, é interessante encontrar:

Mercados de quem vai se sair melhor em cada round;

Em qual round a luta vai acabar;

Como a vitória será definida (nocaute, pontos, finalização, etc.);

Mercados que combinam diferentes resultados.

É importante ter todas essas opções justamente por ser a melhor forma de encontrar odds diferentes. Cada evento possui valores diferentes e o usuário deve escolher aquele que acha mais interessante.

Aliás, avaliamos as odds justamente comparando diferentes sites. Assim, é preciso se atentar tanto a qual plataforma está com os melhores retornos como para qual está com os piores.

Vale dizer que odds altas nem sempre significam qualidade. Na verdade, é preciso buscar por mercados que deem um retorno interessante, mas sem riscos altos. Pouco adianta ter um número extraordinário com pouca chance de vencer.





Streaming

Por fim, o streaming ao vivo é um ponto cada vez mais importante. Acompanhar as lutas pelo próprio site é uma facilidade grande, sendo o motivo de muitos apostadores preferirem algumas operadoras.

Todavia, é preciso ter noção de que nem todo evento pode ser transmitido gratuitamente. Primeiramente, há regras regionais. Algumas localidades não possuem autorização para receber transmissões.

Além disso, também há os direitos de imagem. Caso uma emissora ou um serviço os adquira de forma exclusiva, as casas de apostas não vão poder fazer streaming daquele combate.

Mas e quando há o recurso? Nesse caso, é preciso avaliar o seguinte:

O streaming deve ter uma boa imagem e som;

A transmissão precisa ser estável, com boa conexão e sem lentidão;

Preferencialmente, é bom que seja gratuito para todos ou que só exija ter uma conta e usar o serviço, sem pagar taxas para assistir;

Os eventos cobertos devem ser interessantes e populares.

Para plataformas que não possuem streaming, é bom que alguma alternativa seja ofertada. Por exemplo, uma funcionalidade que mostre cada golpe dado, estatísticas e outros dados, tudo em tempo real. Isso é comum principalmente nas apostas ao vivo de futebol.

Finalmente, é preciso enfatizar que o streaming não deve ser o ponto mais importante da avaliação. Na verdade, o recurso não é indispensável.

Odds para o UFC

Antes de fazer suas apostas no UFC 2025, é importante analisar atentamente as cotações oferecidas pelos sites de apostas.

Dessa forma, para auxiliar você nessa tarefa, sugerimos que verifique nossa tabela regularmente atualizada, onde apresentamos as odds das próximas lutas do evento (lembre-se que essas informações podem variar e estão sujeitas à disponibilidade):

Perguntas frequentes sobre sites de apostas para o UFC

Para finalizar, selecionamos 5 perguntas que os fãs de UFC fizeram sobre as apostas.

Como posso me registrar em uma casa de apostas online para apostar no UFC 2025?



Os melhores sites de apostas UFC possuem formas diferentes de se registrar. Todavia, em quase todas o procedimento segue essas etapas:

1- Clique em Registrar ou no botão equivalente;

2- Informe seus dados de identidade e endereço;

3- Leia e concorde com os Termos e Condições.

Quais mercados de apostas estão disponíveis para UFC 2025?

Por ser um esporte individual, não possui tantos tipos de apostas como futebol ou basquete. Assim, além do mercado de quem vai vencer, é comum encontrar opções para o número de rounds. Apostas em qual será o tipo de finalização também existem.

Como eu posso encontrar sites de apostas para UFC 2025?

No texto acima, reunimos os melhores sites de apostas UFC. Além disso, mostramos quais critérios devem ser considerados ao escolher uma nova plataforma. A partir disso, você poderá encontrar a opção ideal para seu estilo de jogo.

Devo apostar nos favoritos ou nos Azarões para Ganhar o UFC 2025?

Depende bastante dos lutadores envolvidos e das odds. Se os dois tiverem um nível muito semelhante e o azarão estiver pagando mais, talvez seja uma boa escolha. Todavia, é preciso ter calma e analisar bem cada opção.

Quando é melhor fazer apostas para a UFC?

O melhor momento para fazer apostas no UFC 2025 é quando as odds estão bem equilibradas com os riscos do palpite.