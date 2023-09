Marathonbet Bônus: detalhes da oferta



O Marathonbet bônus de boas vindas possuem algumas condições que devem ser respeitadas pelos apostadores. Assim, é de grande importância conhecer as principais. Por isso, reunimos as mais importantes na lista abaixo:



- Para ativar o Marathonbet bônus, é preciso fazer um depósito mínimo de R$60;

- O rollover é de 7x o valor do bônus de boas vindas;

- As odds mínimas para apostas do rollover são de 1.8;

- Não é permitido utilizar cash out nas apostas do rollover;

- Semelhantemente, apostas Parlay e Apostas Sistemas não podem ser feitas para cumprir o rollover.



Se você não conseguiu entender bem as regras acima, vamos te explicar. Primeiramente, a casa exige que o apostador faça um depósito de pelo menos R$60 para receber.



Além disso, o bônus de boas vindas só pode ser sacado após o jogador completar o rollover, ou seja, o requisito de apostas online mínimas feitas com o valor recebido. Dessa maneira, se algum saque for feito antes do requisito ser cumprido, o jogador perde o bônus e qualquer prêmio conseguido com ele.



Por fim, as odds mínimas se referem as cotações que as apostas do rollover precisam ter. Ou seja, você deve fazer palpites com 1.9 ou mais de marcação no mercado. Assim, é interessante conferir pessoalmente os Termos e Condições da casa de apostas para saber mais sobre essa oferta.



Marathonbet bônus: como conseguir



Para utilizar qualquer oferta de bônus da Marathon bet, é preciso se cadastrar na plataforma. Por isso, vamos mostrar como os jogadores podem fazer tal procedimento:



1- Acesse o site da Marathonbet através do seu smartphone ou PC;

2- Clique em “Cadastrar-se”, ao lado de “Entrar”;

3- Insira seu email ou telefone e uma senha inédita para sua conta;

4- Confirme sua conta;

5- Faça um depósito para ativar o bônus.



Assim, outras informações serão requisitadas após o cadastro, como endereço, nome completo, CPF, etc. Como já falamos anteriormente, é importante completar todos esses dados antes dos quatro primeiros depósitos, pois só assim a segurança da sua conta estará completa.



Marathonbet mercados de apostas



As apostas esportivas da Marathon bet são feitas através dos famosos mercados de apostas. Para quem não conhece o conceito, os mercados de apostas são as variáveis onde cada jogador pode palpitar.



Desse modo, a Marathon bet cobre dezenas de esportes, incluindo:



- Futebol;

- Tênis;

- Basquete;

- e-Sports;

- Vôlei.



Similarmente, cada um desses esportes contam com centenas de torneios, com primeiras divisões, copas, eliminatórias, amistosos, jogo sub-20 e muito mais.



Por exemplo, nos e-Sports, o jogador pode apostar em jogo do Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, e League of Legends. Eles contam com seus campeonatos mundiais e também as classificatórias regionais.